教師該不該退出交通導護工作？「道路安全」不能、也不該歸責於教育單位
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在2021年底高雄市鳳翔國中梁師值勤導護工作時，被違規小客車衝撞成為植物人後，「老師該不該擔任導護工作」持續引發議論。導護工作的剛性需求，本質是台灣整體的行人道路安全問題，而「道安」不能也不該歸責於教育單位，推動整體「行人優先交通安全」才是追本溯源的治本之道。
文：李雅文（高雄市教師職業工會副理事長）
爭議數十年的學校交通導護工作，在2021年底發生高雄市鳳翔國中梁師值勤導護工作時，被違規小客車衝撞成為植物人事件後，再度引發社會各界的議論。
全國教師工會總聯合會發起《全國中小學教師擔任交通導護問卷》調查，並針對學生上放學安全維護問題，與教育部多次召開會議，促成行政院道安委員會進行跨部會整體考量；同時，案發所在地之高雄市教師工會，更是自事件發生後再次積極推動不強迫教師站導護的政策。
教師退出交通導護的正反角力
歷年來，屢次因民意基礎不足，難以引發政府重視的導護問題。
這一次，因為適逢2021年12月成立的臉書粉絲專頁「台灣是個行人地獄」抨擊台灣的交通問題，加上自2022年下半年起，台灣發生多起行人於行人穿越道行走、遭未停讓車輛撞擊致死或受傷的事故，接著「行人地獄」的臭名又被美國知名媒體CNN報導並被多家國際媒體爭相引用製作專題，引發社會各界的批評聲浪，讓政府正視行人道路安全問題的同時，也推進了導護工作的改革腳步。
在這樣的社會氛圍下，高雄的陳其邁市長於2022年10月宣布「不強迫教師站導護」，並於同年12月發出「各級學校上放學安全維護相關措施規畫原則」公文，以正向表述的方式，明訂組成導護志工隊的成員中不包含教師，同時採納各方意見增加導護志工人力、培訓「類義交」、加強交警及義交護童專案、補助各校導護人力經費，配合中央盤點改善校園周圍交通號誌、標線、器材……等需求。
同時，各校也陸續修訂校內導護要點、教師漸漸退出交通導護，隨即引發家長及志工團體的不滿，透過各種管道抗議，甚至陳情議員於2023年3月召開高雄市議會「學校交通導護問題與對策」公聽會，之後更組成高雄市家長團體策略聯盟持續抗議。
於是，6月高雄市教育局復又發出「各級學校校內及校外學生上放學安全維護指引」，規定校內導護為教師的責任，而校內的範圍則包含「校門口及通學步道」。
推動整體「行人優先交通安全」，才是治本之道
教師擔任導護工作的爭議，包含「法律上並無明定教師擔任導護之義務」（此亦為高雄梁師被撞後無法獲得校責險理賠主因）、「老師無交通指揮權，值勤導護恐涉違法」、「教師值勤導護期間，校內學生出事仍須負責任」……等；然而基於對學生上放學安全的需求，家長、志工團體強烈反對教師退出導護行列。
可見得，導護工作的剛性需求，來自於對學生上放學的交通安全需求，本質是台灣整體的行人道路安全問題，而「道安」不能、也不該歸責於教育單位。因此，推動整體「行人優先交通安全」才是追本溯源的治本之道。
讓人感到欣慰的是，2023年7月，高雄市的高中生們成立了「下一代學生行人路權聯盟」，發起「行人路權改革連署宣言」，提出交通3E改革、保護弱勢行人的訴求，並串聯發動「722行人路權大遊行」，動員了各界政治人物、團體及個人，包含教師工會達上千人到場支持。
在教師與家長的導護工作之爭外，終於出現了導護所要保護的「學生」的聲音，並且精準的點出「一條安全上放學的路」的核心關鍵，在於人本交通的訴求。
我們樂見行政院推動「行人優先交通安全行動綱領」，期待台灣整體道路安全的提升，擺脫「行人地獄」的惡名，讓學校不再需要額外安排導護人員維護學生上放學安全。「下了車，人人都是行人」這句話不是口號，而是建構具包容、安全、韌性及永續特質的城鄉之一環。
假如建設了捷運、輕軌等大眾交通系統，下了車卻不能安全的在路上行走，誰又願意搭乘呢？
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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銷售霸主如何再進化？Honda All-New CR-V憑藉關鍵進化精益求精！
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智慧防護再進化 前後左右零死角防範
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