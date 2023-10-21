《日本，慢慢旅》：被「兔子島」療癒的同時，也必須要知道的沉重真相

文：Chien倩。日日常（李儀倩）

被兔子療癒後，也要知道的真相

在日本留學時，班上一名外表陽剛的男同學在連假後分享旅遊心得時，帶著溫柔神情說道：「兔子島的兔兔超級超級可愛的啦！」此話一出，便讓我對兔子島產生了興趣。心中猜想著：這兔子島肯定有極大的療癒力，連一位平時講話犀利的大男孩，一想到兔子島竟能表現出如少女般的柔軟，讓我也想親自前往體驗。

Photo Credit: 創意市集出版

大久野島

位於廣島的大久野島，因為島上有著為數眾多的兔子，因而有了兔子島之稱。在親自體驗兔子島魅力之前，我先到住家附近的賣場挑選飼料，希望能找到幾包得到兔子們好評的食物。

「要選這包有添加蜂蜜的，還是這包有乳酸菌成分的好呢？」

「不然再挑幾袋果凍條，或許兔子們也會喜歡呢！」

由於聽說島上兔子數量眾多，加上自己沒有飼養經驗，深怕兔子吃不夠也怕自己餵得不盡興，我就這麼在行李箱中裝入佔約一半容量的飼料，從關東飛往廣島機場，再轉至忠海港，搭乘大三島渡輪前往大久野島尋找可愛的兔子。

Photo Credit: 創意市集出版 事先準備好的飼料。繞島沿路餵食，兔子們都很捧場地吃光光。

到了忠海港時，離開船還有一段時間，於是先在港口對面的伴手禮店逛逛。不難猜想，裡頭賣的全都是和兔子相關的商品，馬克杯、提袋、文具用品、鑰匙圈……等，還沒見到毛茸茸的兔子們，就先被這些商品給療癒了一番。店裡頭還有販賣霜淇淋，在等待的期間也能吃一支甜甜的冰，望著大海，讓期待的心膨脹。

渡船裡的每個座位前方，都放置著以日英文寫下的注意事項、大久野島的地圖，以及關於島的問答集。我選了窗邊的位置坐下；窗上印著可愛的兔子圖樣，隨著船隻緩緩移動，兔子們也彷彿輕輕在海上跳躍，這麼一跳，就跳到了大久野島。

Photo Credit: 創意市集出版

下船後，立即抱著準備好的飼料，發下「今日沒發完不能回家」的豪語，準備開始兔兔餵食秀！

大久野島面積不大，繞行一圈約3.3公里，因此可選擇租借腳踏車或以緩慢散步的方式移動。才啟程沒多久，就看到幾隻慵懶的兔子在海岸邊休息，有些小兔子很機靈，一看到人就快速地跳躍前進，再踮起小小的雙腳，有點怕生卻又好奇地試探能否有機會被餵食。其他兔子見狀，也會跟著靠過來，於是抱著飼料就如擁有家財萬貫，成了兔群人氣王，一路都受到這些毛茸茸的可愛動物們愛戴。

我隨心照著島上的指示路線漫步遊走，途中見到幾座草木叢生、看似廢墟的遺跡，近看才發現那些只有兔子們能自由穿梭的黑暗角落，皆是大久野島抹不去的歷史。

由於日俄戰爭、日清戰爭，大久野島在1902年設下22座炮台，1929年到1944年則成為製造毒瓦斯與軍事武器的秘密基地，因此在地圖上消失好一陣子。據說當時許多貧困家庭的孩子聽到有個能學習科學又能賺錢的地方，就動身前往參與製作，並允諾不將島上發生的所見所聞告訴周圍親朋好友。大量製造出的毒瓦斯，一批批被運送至九州，經過後續製程變成武器送上戰場。直到第二次世界大戰日本戰敗後，駐日盟軍總司令與日本政府花了約一年的時間，才將這些有毒物品消毒、燒毀、處理。

儘管如此，島上原本放置毒瓦斯的多處倉庫，都留下了當時處理時所遺留的深色燒痕。不僅無法找回原本島上的樣貌，至今大久野島仍有有毒物質殘留的疑慮，因此多處地方都拉上長長的警戒線，也成了只有兔子們生活的小島園地。

Photo Credit: 創意市集出版 曾經的發電廠，現在成為只有兔子們可以穿梭進入的廢墟。

繞了島上一大圈，原本沉甸甸的飼料包快變成空氣袋，兔子們竟然這麼捧場地很快吃光了。當我即將走回一開始下船的原點，發現岸邊一株開得無比燦爛的櫻花，幾隻小兔子聽見腳步聲便立即蹦蹦跳地跟過來。看著兔子們低頭吃著混在花瓣裡的飼料，餘光撇見前方有處藏在樹蔭下的鳥居。

雖然那天是風和日麗的好日子，但一腳踏入神社境內，就立即拉我進入烏雲籠罩般的沉重世界。據說那曾是毒瓦斯工廠員工們舉行各種儀式的「大久野島神社」，就連小孩的畢業典禮也是在此舉行。境內主殿因崩塌而拉上禁止進入的警示帶，一旁還立著殉職碑與慰靈碑，來紀念因製作毒瓦斯而不幸罹難的員工。此時一隻隻圓滾滾的小毛球靈活跳動的身影，將我拉回現實，才讓我稍緩那份莫名湧起的悲痛，向著陽光的那頭走去。

搭著渡輪離島，告別這座可愛又夢幻的兔子島，也告別了這座曾是危險又悲滄的毒氣島。我在回程的路上想著：原來，大久野島是療癒人心的兔子島，也是讓我們重新思考和平世界可貴的最佳教材。

Photo Credit: 創意市集出版

景點資訊

大久野島

廣島縣竹原市忠海町

在JR山陽新幹線「三原站」轉乘JR吳線至「忠海站」下車，車程約25分；於廣島巴士中心搭乘藝陽巴士「輝夜姬號」至「忠海站」下車，車程約1小時半。從「忠海站」至「忠海港」徒步約3分。

※島上沒有販賣飼料，須事先購買。

Photo Credit: 創意市集出版 港口的小賣店裡販售船票、小包兔子飼料和各種兔子周邊商品。門口還有可以投遞明信片的粉色郵筒。

書籍介紹

本文摘錄自《日本，慢慢旅：遇見山城、花季、島嶼、海味、街景日常，2190X四季風物詩》，創意市集出版

作者：Chien倩。日日常（李儀倩）

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Photo Credit: 創意市集出版

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰