《日本，慢慢旅》：被「兔子島」療癒的同時，也必須要知道的沉重真相
我們想讓你知道的是
從關東千葉地區開始，足跡踏遍北海道稚內、札幌、函館、星野TOMAMU；近畿地區的京都、奈良、神戶；中部地區的靜岡、岐阜；四國地區香川；東北青森、鹽釜；透過慢旅方式，把在地飲食樣貌、歷史文化、特色生活、旅遊景點等等，用自己的步調書寫，帶給旅人不一樣的旅行視角，讓每一位喜歡深度慢旅的人，都能在旅途中重新獲得生活的意義與能量。
文：Chien倩。日日常（李儀倩）
被兔子療癒後，也要知道的真相
在日本留學時，班上一名外表陽剛的男同學在連假後分享旅遊心得時，帶著溫柔神情說道：「兔子島的兔兔超級超級可愛的啦！」此話一出，便讓我對兔子島產生了興趣。心中猜想著：這兔子島肯定有極大的療癒力，連一位平時講話犀利的大男孩，一想到兔子島竟能表現出如少女般的柔軟，讓我也想親自前往體驗。
大久野島
位於廣島的大久野島，因為島上有著為數眾多的兔子，因而有了兔子島之稱。在親自體驗兔子島魅力之前，我先到住家附近的賣場挑選飼料，希望能找到幾包得到兔子們好評的食物。
「要選這包有添加蜂蜜的，還是這包有乳酸菌成分的好呢？」
「不然再挑幾袋果凍條，或許兔子們也會喜歡呢！」
由於聽說島上兔子數量眾多，加上自己沒有飼養經驗，深怕兔子吃不夠也怕自己餵得不盡興，我就這麼在行李箱中裝入佔約一半容量的飼料，從關東飛往廣島機場，再轉至忠海港，搭乘大三島渡輪前往大久野島尋找可愛的兔子。
到了忠海港時，離開船還有一段時間，於是先在港口對面的伴手禮店逛逛。不難猜想，裡頭賣的全都是和兔子相關的商品，馬克杯、提袋、文具用品、鑰匙圈……等，還沒見到毛茸茸的兔子們，就先被這些商品給療癒了一番。店裡頭還有販賣霜淇淋，在等待的期間也能吃一支甜甜的冰，望著大海，讓期待的心膨脹。
渡船裡的每個座位前方，都放置著以日英文寫下的注意事項、大久野島的地圖，以及關於島的問答集。我選了窗邊的位置坐下；窗上印著可愛的兔子圖樣，隨著船隻緩緩移動，兔子們也彷彿輕輕在海上跳躍，這麼一跳，就跳到了大久野島。
下船後，立即抱著準備好的飼料，發下「今日沒發完不能回家」的豪語，準備開始兔兔餵食秀！
大久野島面積不大，繞行一圈約3.3公里，因此可選擇租借腳踏車或以緩慢散步的方式移動。才啟程沒多久，就看到幾隻慵懶的兔子在海岸邊休息，有些小兔子很機靈，一看到人就快速地跳躍前進，再踮起小小的雙腳，有點怕生卻又好奇地試探能否有機會被餵食。其他兔子見狀，也會跟著靠過來，於是抱著飼料就如擁有家財萬貫，成了兔群人氣王，一路都受到這些毛茸茸的可愛動物們愛戴。
我隨心照著島上的指示路線漫步遊走，途中見到幾座草木叢生、看似廢墟的遺跡，近看才發現那些只有兔子們能自由穿梭的黑暗角落，皆是大久野島抹不去的歷史。
由於日俄戰爭、日清戰爭，大久野島在1902年設下22座炮台，1929年到1944年則成為製造毒瓦斯與軍事武器的秘密基地，因此在地圖上消失好一陣子。據說當時許多貧困家庭的孩子聽到有個能學習科學又能賺錢的地方，就動身前往參與製作，並允諾不將島上發生的所見所聞告訴周圍親朋好友。大量製造出的毒瓦斯，一批批被運送至九州，經過後續製程變成武器送上戰場。直到第二次世界大戰日本戰敗後，駐日盟軍總司令與日本政府花了約一年的時間，才將這些有毒物品消毒、燒毀、處理。
儘管如此，島上原本放置毒瓦斯的多處倉庫，都留下了當時處理時所遺留的深色燒痕。不僅無法找回原本島上的樣貌，至今大久野島仍有有毒物質殘留的疑慮，因此多處地方都拉上長長的警戒線，也成了只有兔子們生活的小島園地。
繞了島上一大圈，原本沉甸甸的飼料包快變成空氣袋，兔子們竟然這麼捧場地很快吃光了。當我即將走回一開始下船的原點，發現岸邊一株開得無比燦爛的櫻花，幾隻小兔子聽見腳步聲便立即蹦蹦跳地跟過來。看著兔子們低頭吃著混在花瓣裡的飼料，餘光撇見前方有處藏在樹蔭下的鳥居。
雖然那天是風和日麗的好日子，但一腳踏入神社境內，就立即拉我進入烏雲籠罩般的沉重世界。據說那曾是毒瓦斯工廠員工們舉行各種儀式的「大久野島神社」，就連小孩的畢業典禮也是在此舉行。境內主殿因崩塌而拉上禁止進入的警示帶，一旁還立著殉職碑與慰靈碑，來紀念因製作毒瓦斯而不幸罹難的員工。此時一隻隻圓滾滾的小毛球靈活跳動的身影，將我拉回現實，才讓我稍緩那份莫名湧起的悲痛，向著陽光的那頭走去。
搭著渡輪離島，告別這座可愛又夢幻的兔子島，也告別了這座曾是危險又悲滄的毒氣島。我在回程的路上想著：原來，大久野島是療癒人心的兔子島，也是讓我們重新思考和平世界可貴的最佳教材。
景點資訊
大久野島
廣島縣竹原市忠海町
在JR山陽新幹線「三原站」轉乘JR吳線至「忠海站」下車，車程約25分；於廣島巴士中心搭乘藝陽巴士「輝夜姬號」至「忠海站」下車，車程約1小時半。從「忠海站」至「忠海港」徒步約3分。
※島上沒有販賣飼料，須事先購買。
書籍介紹
本文摘錄自《日本，慢慢旅：遇見山城、花季、島嶼、海味、街景日常，2190X四季風物詩》，創意市集出版
作者：Chien倩。日日常（李儀倩）
- momo網路書店
- Readmoo讀墨電子書
- Pubu電子書城結帳時輸入TNL83，可享全站83折優惠（部分商品除外，如實體、成人及指定優惠商品，不得與其他優惠併用）
- 透過以上連結購書，《關鍵評論網》將由此獲得分潤收益。
用6年的旅居日本時光，和你一起慢慢創造深度旅遊的回憶
體驗被兔兔圍繞、櫻花沐浴的超療癒撫慰，
欣賞祭典煙火在天空綻放，用傳統舞蹈、啤酒、攤食市集烙印的難忘夏季，
擁抱最美麗的瀨戶內海藍和大豆島橄欖綠，
在不一樣的旅行視角中，找到旅行的意義。
- 海水湛藍的夏季，奔向日本最北的稚內島嶼，收藏一望無際的藍、品嘗滿滿的鮮美海之味……
- 櫻花滿開的春天，從靜岡揭開序幕，慢慢在京都、奈良、神戶將粉嫩花雨盡收眼底……
- 漫著詩意的秋日，踩過銀杏大道，在楓葉如畫的中島公園散步，時間彷彿停留在北國限定風景……
- 下著白雪的冬季，重回疫後札幌，感動的白色燈飾節點起了希望，也溫暖鼓勵了漫長冬夜的等待……
- 早春限定的油菜花，充滿朝氣的花色和獨特口感風味，彷彿預告著新年裡職場新鮮人、新年級生先苦後甘的人生之味……
- 不起眼的民宅，竟是榮登米其林推薦、有「日本最北、最難到達的美味拉麵店」，舌尖上傳來的濃郁口感，是花費兩天一夜才能吃到的幸福之味……
- 在東北的青森奧入瀨溪流騎乘，除了聽見遠處溪流和綠林透出的蟲鳴聲，還能聽見自己徹底融入自然美景的心跳……
從關東千葉地區開始，
足跡踏遍北海道稚內、札幌、函館、星野TOMAMU；
近畿地區的京都、奈良、神戶；
中部地區的靜岡、岐阜；四國地區香川；東北青森、鹽釜；
透過慢旅方式，把在地飲食樣貌、歷史文化、特色生活、旅遊景點等等，
用自己的步調書寫，
帶給旅人不一樣的旅行視角，讓每一位喜歡深度慢旅的人，
都能在旅途中重新獲得生活的意義與能量。
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰
Tags：
【塞掐 Side Chat】2023 TCCF INNOVATIONS——以臺灣為基地，以全球為目標
我們想讓你知道的是
眾所期待的 2023 TCCF 創意內容大會即將展開，今年共有「INNOVATIONS」、「MARKET」與「PITCHING」三大主題，廣邀國內外業界人士參與，不管在內容展示、趨勢呈現、產業交流等各方面，都準備了最豐富的各種內容，期待在大會中帶來最前瞻的創意、激盪出更多火花。
收聽管道如下：
- Apple Podcast ｜https://apple.co/46J3NaH
- Spotify ｜https://spoti.fi/3tk4IzW
- KKBOX｜https://bit.ly/48Nz1iD
- Google Podcast ｜ https://bit.ly/3tt9484
- Omny ｜ https://bit.ly/3LS3TF5
眾所期待的 2023 TCCF 創意內容大會即將展開，今年共有「INNOVATIONS」、「MARKET」與「PITCHING」三大主題，廣邀國內外業界人士參與，不管在內容展示、趨勢呈現、產業交流等各方面，都準備了最豐富的各種內容，期待在大會中帶來最前瞻的創意、激盪出更多火花。
在「INNOVATIONS」這個主題中，又可以分為三大單元，包括「Showcase」、「Talk」和「Industry Event」，這三個單元要呈現什麼？又會帶來哪些驚喜體驗？讓我們一起透過文策院文化科技處李懷瑾處長和策劃團隊叁式的總監曾煒傑（Jay）的分享來感受一下！
當科技和文化在此相遇
在今年的INNOVATIONS中，以跨域共創精神為核心，集結未來內容體驗，達到產業新知的汲取、交流與合作拓展等功能。針對這樣的設計，李懷瑾處長指出：「在我看來，文化與科技是一對密不可分的夥伴，處於一種相互影響的狀態。創造文化內容的人需要科技這一強大的工具，才能更有效地與觀眾進行交流和互動。然而有趣的是，科技工具在某種程度上，也會反過來塑造和影響文化內容的生成和發展。」同時，他也進一步強調：「科技已經不再是遙不可及或陌生的概念，它已經滲透到我們日常生活的各種層面。手機就是最好的例子，它不僅是我們日常溝通、觀看的工具，更是顯現科技發展的一個具體證明。在這種情況下，文化與科技的結合並不只是遙遠的未來畫面，而是早已存在，與我們日常生活密切相關的現實。」
舉例來說，蘋果在今（2023）年的發表會上，推出了最新的AR/VR混合實境頭戴式顯示器Apple Vision Pro，這是蘋果第一款進入虛擬實境領域的產品。Jay分享自己在嘗試這個裝置之後，對未來創作提出的疑問：「我認為這絕對會影響創作內容。比方說，過去我們是在螢幕前觀看內容，但我們現在是不是有可能走進內容裡面？以前我們看到的畫面是創作者刻意安排給你看的，那現在觀者擁有整個立體的空間，創作者該怎麼敘事？」的確，過去我們習以為常的線性觀影世界，可能已經慢慢在改變，尤其在新冠疫情發生之後，線上的觀看已經成為趨勢，而這個觀看並不限於將傳統的影視內容搬到電腦裡頭，包括展覽、藝術創作、戲劇演出⋯⋯，這些過去讓我們一定要到現場去的展演，都已經被改變了。與此同時，Jay也預測這些科技的輔助裝置，將會像智慧型手機一樣，隨著量產之後逐漸降低售價。甚至在持有成本與市場需求達成平衡之前，這些 AR/VR混合實境的創作內容，就會成為一種新的觀看標準。
「所以說，我們的創作者真的是站在一個風頭浪尖上。在臺灣，我們的優勢就是非常具有包容性、多元性，有很多能量很強、充滿創意的創作者，這些是我在與其他國家的創作者接觸的時候，常常得到的反饋。不過，不管科技發展到什麼程度，文化的累積可能更重要，也更難，因為它需要的就是時間。美國的英雄電影是一種累積，韓國從遊戲開始一直發展到現在可以拍出各種題材的電影，也是一種累積。我認為這是我們的創作者現在必須要一起努力堆疊。」
拆解三大單元，各自精彩可期
在今年的INNOVATIONS的Showcase單元中，規劃了國內外頂尖，結合科技的創新文化內容，參觀者將有機會一覽各式創新作品，每一件都是業界領先的代表作。它們不僅展示了創作者無窮的創意，更呈現了科技與文化融合的無限可能性。「這次有一件作品是多人MR的新體驗模式，透過科技裝置，即使大家在不同的空間裡面，都可以體驗同樣的遊戲，這是一種party game的新可能。」李處長說到：「我個人覺得它非常有趣，不管是在混合實境的應用，或者娛樂方法的創新，都很值得大家體驗。」
另外在Talk單元中，也安排了一系列深刻的主題講座。在這個環節，文策院邀請了多位業界知名專家和學者，他們將分享各自的專業見解和獨到經驗，透過這些最真實的分享來突破業界小圈圈，參與者將有機會更加深入理解當前內容發展的主要趨勢，以及未來市場的隱藏機會。「更重要的是為臺灣的創作者，找到和國際連結的機會。譬如這次來參與的國際貴賓中，其實蠻多是投資者。他們在尋找什麼樣的提案？他們曾經投資過什麼樣的內容？這真的是蠻難得的機會，讓臺灣的創作者可以直接收穫這些第一線的資訊。然後，臺灣的創作內容是不是也可以透過他們，走出國際，或者是可以期待未來有更多的合作機會。」
而Industry Event則有部分場次安排讓所有參與者可以直接到業界工作的場地中參訪。「例如現在開始發展起來的虛擬攝影棚，可能也不是很容易直接接觸到，我們這次就有安排到這樣的地方去訪問，讓大家看看科技的第一現場是怎麼一回事。」
Jay表示：「這些安排其實都是為了達到一個目的，媒合並創造可以交流的平台。很多時候自己一個人做不到所有的事情，但是當我們有機會把觸手伸出去，就能找到一些協助。」李處長也繼續補充道：「我發現，其實有時候一個人會被自己的背景困住，那種慣性、微細的、無形的限制，有時候很難被打破。但是如果多了一點交流，或許可以放掉自己的包袱，然後產出更多有趣的新東西。」這樣的設計，很完整的落實了共創與跨域的核心精神，而這正是此次TCCF INNOVATIONS創新展演所努力追求與期望實現的。在李處長與 Jay 的眼中，創新與交流是相輔相成的，創新需要不斷的交流與碰撞，而透過交流又能激發更多新的創意與思考。
當我們看展，我們一起看向未來
2023 TCCF創意內容大會的INNOVATIONS，帶來了一個無價的機會，它為來自各行各業的創作者、開發者和思考者提供了共同學習和共享經驗的場所，號召他們一起探索文化與科技融合的無窮可能性，一起為推動文創產業的進一步發展而努力。
最終，正如李處長所言，透過這樣一個開放和包容的平台，參與者可以放下自身的限制和包袱，更自由地表達和分享，從而激發更多的創新與合作，這正是TCCF INNOVATIONS 所追求的目標和理念。在共創與跨域的核心精神指引下，這一活動無疑將為臺灣的內容產業注入更多的活力和創造更多的機會。
「在這個平台上，我們期待看到來自不同背景，不同專業領域的人才彼此交流，共同探討，」李處長最後強調，「正是這種跨領域的合作與交流，能夠讓我們看到不同的視野，打破固有的思維模式，從而促使新思維與新創意的湧現。」
2023 TCCF 創意內容大會
- 2023 年 11 月 7 日至 12 日
- 松菸文創園區X臺北文創大樓
- 更多資訊參考活動官網：https://www.tccf.tw/