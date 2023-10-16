艾融現身刑事局!? 浪直播攜手電豹女擔任反毒大使 刑事局副局長致贈感謝函 浪直播投注公益不遺餘力

刑事局副巿長黃壬聰在開賽前記者會暨啟動儀式時，特別強調「反毒」及「反詐」是當前政府最重要施政重點工作，感謝社會團體和浪直播攜手打擊犯罪，特別頒贈浪直播旭瑞文化傳媒董事長王冠中及電豹女啦啦隊、國際扶輪社3522地區總監許旭輝感謝獎牌各一面，感謝民間團體和企業熱心公益推廣犯罪預防宣導精神。啦啦隊女孩艾融、馬妹、笑笑、小楓、紹開場現舞，大家一起高喊「珍愛自己、拒絕毒品」，氣氛超high。也歡迎各位10月28、29日輔仁大學中美堂見。

「反毒識詐大使」電豹女豹力四射 高喊「珍愛自己，拒絕毒品」

八月才宣布加入「浪LIVE電豹女」的艾融跟馬妹，不約而同現身刑事局。兩人都擁有高人氣、一票粉絲緊緊追隨，除了啦啦隊應援、主持、綜藝節目的常客，兩位也是浪直播上的直播主，平時和球迷分享生活點滴，以及球場應援的有趣花絮。

這次應刑事局邀請擔任「反毒識詐公益大使」，艾融和馬妹義不容辭，盡可能排開行程女孩們一起現身記者會，能以公益身分代言直呼「太開心！很榮幸！」也期盼身為啦啦隊女孩的青春、健康、活力和陽光，呼籲年輕人遠離毒品，未來將拍攝短片積極配合宣導，記者會現身魅力點燃，不少人立刻被圈粉，頓時成了粉絲見面會，一群人把握機會排隊爭相拍照。

Photo Credit : 旭瑞文化

浪直播連續兩年 攜手啦啦隊女孩 為反毒識詐宣導直播

反毒識詐刻不容緩，開賽前記者會暨啟動儀式時，刑事局副局長黃壬聰致詞時，強調「反毒」及「反詐」是當前政府最重要施政重點工作，為建構全民犯罪預防意識，刑事局不斷推動「識詐」及「識毒」觀念融入於各式宣導活動中，為提升青少年犯罪預防觀念，感謝民間團體和企業熱心公益推廣犯罪預防宣導精神。

浪直播旭瑞文化傳媒董事長王冠中受贈感謝函，私下透露浪直播一直置身公益，除了成立浪凡慈善基金會幫助偏鄉孩童，這兩年也配合內湖和新莊分局「青春專案」直播宣導；這也是第二年刑事局合作反毒識詐公益活動，希望以民間的力量，以及浪直播青春健康的形象，一起為公益盡一份心；會後大家一起舉起口號牌，高喊「珍愛自己、拒絕毒品」，我們月底見囉！

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