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TNL+ 2023/10/17,
國際

批評以色列是否「反猶太」？在德看以巴衝突

批評以色列是否「反猶太」？在德看以巴衝突
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

德國社會上素來有討論和辯論，有關批評以色列是否屬於反猶太主義，就是antisemitism。這字在德國是非常敏感詞彙，亦是嚴重指控，因此如何將兩者區分，在批評以色列政府或這國家時不讓人覺得是對猶太人的仇恨，尤為重要。

以巴衝突是世界焦點，在德當然不例外。

德國政府一如一貫立場，表態支持以色列，不難明白。須知德國對猶太人有巨大虧欠，就如對待二戰時侵略過的歐洲國家一般。二戰結束後，德國政府兩大當務之急，一是修補與東中歐各國的關係，二是建立與新建國的以色列之關係。

德國社會上素來有討論和辯論，有關批評以色列是否屬於反猶太主義，就是antisemitism。這字在德國是非常敏感詞彙，亦是嚴重指控，因此如何將兩者區分，在批評以色列政府或這國家時不讓人覺得是對猶太人的仇恨，尤為重要。

德國政府有專責處理反猶的專員，名為「聯邦政府猶太人生活和消除反猶主義專員」（Beauftragter der Bundesregierung für jüdisches Leben in Deutschland und den Kampf gegen Antisemitismus），屬於內政部。在消除和對抗反猶主義之外，亦促進猶太社群來往和推廣猶太文化。

在德國批評以色列，從來都要非常小心，因為很容易被人貼上反猶標籤。

最近以色列司法改革，削弱最高法院行使司法覆核權，亦賦予政府任命法官更大權力。這事件引起德國人關注，部分德國人亦批評改革不民主。此外亦再次引起德國人討論究竟批評以色列是否反猶。當然，大部分德國人認為非也，就連左翼的《明鏡週刊》亦有撰文抨擊以府舉動。然而假如有人認為以色列不應擁有這麼廣大的領土，或是應該歸還大部分領土予巴勒斯坦人，甚至質疑以色列在中東建國的理據，覺得猶太人沒權在中東建國，那又是否反猶呢？這些都是討論得沒完沒了的題目。

德國從2015起收容大批伊斯蘭難民，自然也要預計他們會與德國人支持猶太人的價值觀相衝。按2022年德國阿蘭斯伯調查協會（Institut für Demoskopie Allensbach）的研究，有22%德國穆斯林不喜歡猶太人，較德國整體數字6%為高；而喜歡猶太人之穆斯林比率（36%）則略低與整體（43%）。2023年基民盟智庫調查則顯示穆斯林比整體德國人更具反猶傾向，包括認為猶太人狡猾和掌控世界之比率比後者高。

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