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TNL+ 2023/10/18,
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5300年前因被「邪惡」殺死的古人，最初被認為是現代登山客

5300年前因被「邪惡」殺死的古人，最初被認為是現代登山客
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

冰人奧茨（Ötzi）的後人，後來成為日耳曼民族一分子。這個民族出了一個狂人，要統一全個民族，並非常科學和系統地殺掉數百萬人。奧茨年代殺一個人，用的是弓箭；後來的人卻想了無窮無盡的酷刑和殺人方式，可以短時間大量殺戮。

1991年，一雙德國夫婦在意大利德語區蒂羅爾的奧茨泰勒山（Ötztaler Alpen）上發現男屍。當年最初以為是近日身亡的登山客，化驗後才知道是來自5300年前的古人。

這人得名冰人奧茨（Ötzi），死時年約四十，身高約1.6米。他身上有死前幾天與人打鬥的傷痕，死因是中箭導致腦傷。

研究員一致判斷這宗兇案非出於謀財，因為他身上貴重衣物和謀生的斧頭仍完好無缺，所以推論應與之前打鬥有關，兇手應是報復或出於嫉妒而殺害他。2013年，奧地利研究員找來了三千多名蒂羅爾居民，發現19人與奧茨有血緣關係。

5300年前是甚麼概念？那時，中國還是上古神話時代，伏羲剛出生，千多年後才有第一個朝代夏朝；而在歐洲，當然還未有國家，部落都以打獵或農耕為生，而奧茨的基因，與早期歐洲農民吻合，他們在公元前七千年從今天土耳其移居中歐。奧茨講的當然不是德文或意文，甚至連其遠祖印歐語都未傳到歐洲，講的應是今天已經失傳的原始歐洲語言。

奧茨一定沒想過，他身後五千年還被人找到遺體。而他身後這片土地成為羅馬帝國一部分，接著是神聖羅馬帝國。

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Photo Credit: GettyImages

他的後人，後來成為日耳曼民族一分子。這個民族出了一個狂人，要統一全個民族，並非常科學和系統地殺掉數百萬人。奧茨年代殺一個人，用的是弓箭；後來的人卻想了無窮無盡的酷刑和殺人方式，可以短時間大量殺戮。

報復和嫉妒是奧茨遇害的原因。五千年後，亦是同一樣的人性，使世界戰火連綿。人類五千年來從來沒有進步過，今天的世界外表上比奧茨年代先進得多，但人心只有更邪惡。

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