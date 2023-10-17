「請不要給些老父親的建議」——不來梅議會辯論中的世代之爭

老少世代之爭，在近日德國不來梅一場議會辯論中呈現出來。

基民盟年輕議員溫慧琪（Wiebke Winter），與該州內政部長、社民黨毛艾華（Ulrich Mäurer）辯論市內治安問題。前者抨擊後者執政多年沒打擊幫會犯罪，後者則反駁：「秘書跟我說不要像個老人般說話，但我要說：您唸幼稚園時，我們已經打擊幫會罪案了。」前者聽後便說：「部長先生，我們可以在此辯論，但請您不要給些老父親的建議。我們這一代的人愛稱呼這『mansplaining』。」

27歲的溫慧琪碰上72歲的毛艾華，後者可以當前者的祖父了。這位執政十五年的部長拿出對方年齡來說，溫慧琪聽到後當然不高興，覺得對方是看不起自己年輕，於是反擊說不想聽到對方的「老父親建議」，講俗點就是不用這些「老屎窟」說話多多，就是粵語講的「阿支阿左」。

Photo Credit: GettyImages 毛艾華（Ulrich Mäurer）

世代之爭是全世界所有社會長久已來都有的議題。老年人覺得年輕人少不更事、沒吃過苦、對事物看得太簡單；年輕人則覺得老年人過時，還活在過去，而且愛以吃鹽比你吃米多的高傲態度待人。近

幾年的香港，黃藍之爭很大程度是世代之爭，年輕人爭取民主公義，老年人則愛穩定和平。在德國，近年有不少二十出頭的年輕人晉身國會和地方議會，他們都說要把年輕人聲音帶進去，改變政治生態。

這次辯論特別的是，溫慧琪代表的是支持者多為中老年人的基民盟，而毛艾華代表的卻是左派社民黨，傳統上較受年輕人歡迎。聯邦政府多是兩黨輪流執政，然而在不來梅，七十多年來都是社民黨當州長，其他政黨在二戰後從沒贏過。社民黨也因而成為建制代表。

資深政治人物以年齡來批評議員，給人有欠大體之感。社民黨這些老人，很應該聆聽新一代聲音，聽清他們的訴求，才能得到年輕議員尊重。老與少都有不同經驗和能力貢獻，民主社會能夠以選票排解民怨，就是讓各世代都能夠在議會發聲，和而不同地合作。