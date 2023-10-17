檢測工具判定「猶太燒焦嬰兒照」為AI生成圖，專家：無跡象顯示為假，AI辨識不應作為唯一依據
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有一張由《紐約時報》拍攝的照片，顯示一名巴勒斯坦記者在以色列對加薩空襲後喪生，然而這張照片經由美國專門開發AI學習應用工具的Hugging Face檢測後，卻認定有高達52％的可能性為AI生成。鑑識專家法瑞德對此總結，網路上當前充斥著這類AI圖片辨識工具，但事實上很多時候人們皆不清楚這些工具背後運作的機制，遑論確定其是否準確。
文：張瑞邦（Tucker Chang）
以色列與巴勒斯坦遜尼派武裝組織哈瑪斯（Hamas）衝突加劇之際，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）辦公室官方帳號於社群網站X（前身為推特），公布數張當局認定為哈瑪斯殘殺猶太嬰兒的照片，不過其中一張聲稱是燒焦嬰兒的屍體圖像，遭外界質疑是由人工智慧（以下簡稱AI）所生成。
據科技調查獨立新聞機構《404 Media》透露，以色列保守派電台主持人夏皮洛（Ben Shapiro）於2023年10月12日在X轉發該張照片後，便開始有民眾懷疑此圖像是由AI產出，在X上擁有超過50萬粉絲關注的美國網紅亨克爾（Jackson Hinkle）更在同日下午發文抨擊夏皮洛「是個騙子」，因為新創科技公司Optic旗下AI圖像檢測工具「AI or Not」已將該圖片判定為AI生成。
該「事實」曝光後，認為燒焦嬰兒照是AI生成的相關貼文迅速在X以及其他社群平台轉傳，以色列總理辦公室的社群平台帳戶也被眾多民眾認定是傳播這類AI生成假訊息的始作俑者，而當《404 Media》新聞團隊再次使用AI or Not檢測時，該數位工具仍顯示燒焦嬰兒照為AI生成的圖像。
然而，加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）資訊學院教授、數位影像鑑識專家法瑞德（Hany Farid）近日卻表示，沒有任何跡象能表明這張「燒焦嬰兒」照片是由AI所生成的圖像。
為何專家認為該照片並非AI生成？
法瑞德強調，當前的AI圖像產出技術還未能精確生成如真實照片所呈現的場景，其稱：「這些AI繪圖技術目前遇到的其中一個問題是無法處理非常細微的形狀和直線，如果你能清晰的看到一張照片中的桌腳和螺絲釘，那它很有可能就是一張真實的照片，因為AI目前對產出這類高度結構化圖像的能力仍相當有限。」
「以網路上曾廣傳的『海綿寶寶現身911事件』AI生成圖片為例，這張圖像中的雙子星大樓（Twin Towers）呈現明顯的彎曲狀，且駕駛艙的各式按鈕及儀表板皆模糊且雜亂的排列在一起。」法瑞德補充解釋。
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圖文IP與品牌聯名跨海會碰到哪些的困境與機遇？
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本次論壇邀請到LINE貼圖事業部副總呂苔君、開發了台灣原創IP宇宙喵Kuroro的IP推廣者高景星、元老級圖文創作者我是馬克，從平台、IP公司、創作者三個不同本位去說明IP與品牌聯名合作有哪些變現模式，平台、IP經營者如何與創作者溝通、協助創作者做IP推廣，創作者又該如何延續IP生命，並分享品牌聯名合作又有什麼樣不同的角度，以及圖文IP有什麼品牌合作的最新趨勢或未來展望。
對在市場已經「立起來」的圖文IP來說，最重要的下一步就是如何出海，以及如何結合異業去拓展品牌聯名，都是重要的IP商業價值與知名度發展的關鍵。2023臺灣文博會角色IP論壇邀請到國內元老級的圖文創作者「我是馬克」，他與經紀公司的合作為「我是馬克」拓展舞台劇、電影、劇集等IP授權的新模式，透過這樣細膩的分工讓他能夠專心創作。
高景星成功開發出打入日本市場的台灣IP宇宙喵Kuroro，這是多人團隊十幾年來的成果，他認為開發過程失敗的案例絕對比成功的更多，需要不斷嘗試與參展，最終才看見成功的曙光。
可以說是開創了圖文創作者全新市場的LINE貼圖，事業部副總呂苔君則直言一開始會想培育本土圖文創作者，其實是因為貼圖有硬需求，大量的營收需付給海外的IP創作方，轉而開始思考能否讓這筆營收留在台灣，並培養使用者「願意付費」的習慣，慢慢開創了愈來愈高的營收，也成為目前許多台灣圖文創作者的重要收入來源。
圖文IP跨海的困境與機遇 全球化裡仍然有明確的突破點
本次分別從創作人端馬克、IP開發端高景星與平台端LINE貼圖事業部副總呂苔君三者的角度來切入。
馬克作為元老級的圖文作家，在品牌聯名的部分，他委託給經紀人全權處理，經紀人為他拓展的舞台劇、電影等衍生嘗試，中間都經歷漫長的過程，由於他的創作接近四格漫畫，劇情和語言的佔比較重，這點在海外推廣時，成為一定的阻礙，馬克也曾想為此嘗試無語言對白的創作，但轉型並不容易。
LINE貼圖作為一個在不同國家都有實際數據與市場反饋的平台，不同的市場偏好一目了然。呂苔君分享了日本和泰國兩個LINE貼圖市場前十名的IP內容，看出個別的喜好差異，尤其泰國市場，同質性簡直不能更高，前十幾乎都是小女孩，這和其他地區喜愛動物IP的狀況非常不一樣。作為平台所能做的就是提供資訊告知並協助創作者，讓他們知道如果想要進入日本市場或泰國市場，該如何調整創作策略。
宇宙喵Kuroro的IP則更接近是「走」出來的，高景星成立了IP開發團隊，多年來帶著IP角色去參加國內外授權展，收集市場回饋，並不斷持續創作，高景星認為：「每個成功的IP背後，可能都是無數的失敗。我自己其實一句日文都不會講，但最後能成功做出打進日本市場的宇宙喵，是靠著不斷參展交流，不斷去研究日本市場的喜好，慢慢摸索走出來的。」
勇敢試錯、利用數據回饋找到對的方向
從個人創作者、創作推廣團隊到平台的角度來看，似乎也印證了東山靖所分享的IP推廣心法：每個市場都可能有其不同的喜好，對於IP推廣者來說，能以聚合的代理商（agency）去挑選出針對不同市場適合推廣的IP，或是一次以不同IP來面對該市場直接面臨挑戰，都是比較務實的作法。而單一IP即使在一個市場上成功，能否仍在另一個海外市場成功，除非有明確的市場策略，且有已經進入該市場的夥伴提供明確的調整方向，要「無痛」成功顯然是需要運氣、相對困難的。
從實際市場上來看，在IP品牌聯名與市場合作的過程中，像「我是馬克」這樣的圖文
IP，本身有比較明確的創作特定現場與目標群眾，在聯名、推廣或衍生創作的過程中，就有比較重的包袱，相對來說也有比較明確的定位。如同大受歡迎的「我不是胖虎」IP，由於以老虎為題，在虎年固然大秀一波，其他時候就可能穩定經營。
至於較為中立的圖文IP，如近年十分成功的馬來貘，品牌聯名從民生用品到連鎖超商形象幾乎可說無所不在，可以看出生活感IP的跨域靈活度與經紀公司代理的綜效，達到品牌聯名商業效益廣泛之餘，又能把關每個不同領域與品牌合作的內容，既有助於銷售不同的商品，又未讓圖文IP陷入過度商業化或讓原本粉絲反感的程度，達成市場上的三贏。
從創作者到IP代理其實是互相說服的過程，如何從市場端回饋給創作者，也是代理商跟平台必要的角色，才能夠形成藉由不同國家的測試，回過頭來去分辨跟轉化成哪些IP適合哪些國家，若要進軍哪些國家，必須具備哪些元素或文化脈絡。
比如「我是馬克」掌握了上班族的共感，是有機會再做更深度的亞洲溝通，宇宙喵Kuroro則掌握了日本畫風跟世界觀題材要素，喵星人視角加上宇宙搜查探險。因此藉由這三方的經驗分享，提供品牌聯名的相互影響效益，期盼提供台灣角色IP從業者未來能激發更多合作的想像。