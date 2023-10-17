伊朗警告將在以色列攻加薩前「先發制人」，歐盟本週開設人道援助空中走廊

以色列準備進攻加薩，伊朗警告數小時內先發制人

（中央社）以色列準備對加薩走廊（Gaza Strip）發動地面攻勢之際，伊朗今天（當地時間16日）警告可能「在未來數小時內」對以色列採取「先發制人」行動。

綜合《法新社》和英國《衛報》（The Guardian）報導，伊朗一再警告以色列，若對長期封鎖的加薩展開地面入侵，將遭遇其他戰線的回應。伊朗這席話讓外界擔憂衝突範圍進一步擴大，恐捲入其他國家。

伊朗外長阿布杜拉希安（Hossein Amir-Abdollahian）在國家電視台直播中提到14日與黎巴嫩真主黨（Hezbollah）領袖納斯拉勒（Sayyed Hassan Nasrallah）會談，他說「預計抵抗軸心可能在未來數小時內採取先發制人行動。」

伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）今天稍早表示，達成政治解決方案的時間已經不多了，並警告不要將以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義團體哈瑪斯（Hamas）的戰火擴大到其他戰線。

阿布杜拉希安今天說，「抵抗軸心的諸位領袖」不會允許以色列「在加薩為所欲為」，並說「對所有選項持開放態度，我們不能對於那些針對加薩人民所犯下的戰爭罪置之不理」。

他還說：「如果我們今天不捍衛加薩，明天我們就必須在自己國家的兒童醫院防禦這些（含磷）炸彈。」

國際人權組織「人權觀察」（Human Rights Watch）上週指控以色列在加薩和黎巴嫩的軍事行動中使用白磷彈，但以色列否認。

哈瑪斯武裝分子本月7日衝破加薩與以色列高度軍事化的邊界，在以色列殺害1400多人，大多數是平民，以色列翌日隨即向哈瑪斯宣戰。以色列對加薩走廊不斷空襲和砲擊，將社區夷為平地，造成加薩至少2750人死亡，大部分是平民。

伊朗盛讚哈瑪斯發動突襲行動，但堅稱伊朗並未參與其中。

加薩地區陷危機，歐盟本週開設人道援助空中走廊

歐洲聯盟執行委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）今天表示，歐盟將開設一條經由埃及飛往加薩走廊的人道援助空中走廊，預計頭兩架航班於本週啟程。

馮德萊恩是在阿爾巴尼亞首都地拉那（Tirana）舉行的記者會發表上述談話，她正於當地參加一場區域峰會。

她說道：「加薩走廊的巴勒斯坦人需要人道協助和援助。這就是為什麼……我們正開設一條經由埃及飛往加薩走廊的歐盟人道空中橋樑。頭兩架航班將於本週啟程。」

以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義激進組織哈瑪斯（Hamas）之間的戰爭進入第10天，埃及和法國外交部長今天稍早都敦促提供人道援助，並讓外籍人士離開遭受空襲的加薩走廊。

加薩走廊的哈瑪斯武裝分子10月7日對以色列發動大規模襲擊，至今已造成以色列境內有1400多人死亡，其中大多都是平民。

以色列則矢言要摧毀哈瑪斯，並大規模空襲加薩走廊，迄今導致當地約有2750人喪命。

根據聯合國（United Nations）數據，加薩走廊境內已有100萬人流離失所。

馮德萊恩表示：「哈瑪斯令人髮指的恐怖行徑毫無正當理由。」

她還提到，歐盟給予加薩走廊的人道援助將增加到7500萬歐元（約新台幣25億5000萬元）。

以巴戰火再起至少12名記者喪生，俄烏戰爭以來最嚴重

以巴戰火再起，英國《新聞報》（Press Gazette）今天指出，至少12名新聞記者在這波衝突中喪生，其中包括一名《路透社》攝影記者。這也是俄烏戰爭開打以來，最嚴重的新聞災難事件。

巴勒斯坦伊斯蘭武裝組織「哈瑪斯」7日對以色列發動大規模突襲，引發以色列報復回擊，雙方持續發生衝突，釀嚴重死傷。黎巴嫩真主黨支持哈瑪斯，也與以色列交火。英國《新聞報》報導，以巴這波衝突的前9天已有至少12名記者喪生。

其中包括《路透社》攝影記者阿布杜拉（Issam Abdallah），他13日在向電視台提供有關黎巴嫩與以色列邊境衝突的即時影片訊號時喪生。另有6名記者也在同一波飛彈攻擊中受傷。

死亡記者中有10人都是在加薩走廊遭以色列軍隊轟炸或射擊喪命的巴勒斯坦人。還有一名以色列攝影師在「哈瑪斯」針對以色列一處集體農場發動的首波攻擊中遇害。

總部設於美國紐約的保護記者委員會（CPJ）也指出，以巴戰火再起，甚至波及鄰近的黎巴嫩以來，截至昨天，至少有12名記者喪生，還有2人失蹤、8人受傷。

保護記者委員會中東及北非計畫協調員曼蘇爾（Sherif Mansour）表示，記者是在危機爆發時從事重要工作的平民，不應淪為交戰各方的目標，「記者們正做出重大犧牲，遍布這地區各處報導這場重要衝突，各方必須採取措施確保他們人身安全，停止這般致命且嚴重的傷亡」。

另外，巴勒斯坦記者工會今天也說，以色列對加薩走廊猛烈空襲已造成11名巴勒斯坦記者喪生。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航