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2023/10/17,
中東

加薩走廊的汗尤尼斯：以軍撤離令下，一座城鎮上百萬難民「嗷嗷待哺」

加薩走廊的汗尤尼斯：以軍撤離令下，一座城鎮上百萬難民「嗷嗷待哺」

我們想讓你知道的是

在這狹長的土地上四面楚歌與世隔絕，能選擇的去向寥寥無幾，安全從來不是必然的。這座城市通常居住40萬人，一夜之間膨脹至超過100萬人。除了北部，還有從東部來的，那裡在2014年的戰爭中傷亡慘重。他們每一個人都需要棲身之所和食物，但沒有人知道這能持續多久。

文：BBC記者 魯什迪・阿布・阿盧夫（Rushdi Abu Alouf）

汗尤尼斯某供水站巴勒斯坦人在打水（14/4/2023）

Photo Credit: Getty Images / BBC News

汗尤尼斯為數不多的供水點是居民與難民不致渴死的唯一希望。

一股人道浪潮席捲汗尤尼斯（Khan Younis）。

數以十萬計平民利用一切可行的交通——仍有油料的汽車，能找到的馬匹和馬車，無計可施的話就靠他們的一雙腳——從北面逃到這裡來。

結果他們找到的是一座一窮二白的市鎮，被一夜之間翻番的人口搞得措手不及。

每一個房間，每一條大街小巷，都擠滿了男女幼少，他們無處可去。

哈瑪斯（Hamas）當局稱，以色列發出撤離令後，加薩北部110萬居民中，有40萬人在48小時之內，沿著薩拉丁大道（Salah al-Din Road）南下。

我是其中之一，還有我的太太與三個孩子，還有約兩天左右的口糧。

地圖：加沙民眾南撤路線

Photo Credit: BBC News

對許多人來說，以色列的轟炸與快將來臨的入侵所帶來的威脅——這是緊隨著來自加薩的槍手在以色列殺害1300人之後——抵消了哈瑪斯要求留守的命令。

但在這狹長的土地上，且是四面楚歌，與世隔絕之地，能選擇的去向寥寥無幾，安全從來不是必然的。

就這樣，無數加薩人前簇後擁地匯聚到這片地方。他們當中許多人的房子早已被炸，回不去了。全都沒了，全都很害怕，全都不知道接下來會怎樣。

這座城市通常居住40萬人，一夜之間膨脹至超過100萬人。除了北部，還有從東部來的，那裡在2014年的戰爭中傷亡慘重

他們每一個人都需要棲身之所和食物，但沒有人知道這能持續多久。

加沙城一家人騎著驢車拉著駱駝撤離（13/10/2023）

Photo Credit: Getty Images / BBC News

哈瑪斯武裝要求加薩民眾無視以軍撤離命令，但加薩北部已有數十萬人撤離。

不堪重負

緊缺的資源瀕臨耗盡，且很迅速。這座城市本已筋疲力盡，但巨浪滔天，一切事情在分崩離析。

這裡的主要醫院，物資存量本已偏低，現在不只收治了病人和傷患，還成了一座收容所。

難民在走廊上排起隊來，醫生忙於搶救被以色列炮彈所傷的新病患。大家七嘴八舌，空氣中充滿了喧鬧之聲。

你總不能怪人家到這裡來。

戰爭時期，醫院是數一數二的安全地方，受國際法保護。

從某些方面看，他們也許是幸運的，起碼此刻如是。

汗尤尼斯一家醫院內正在接受血液透析的病人（15/10/2023）

Photo Credit: Reuters / BBC News

汗尤尼斯的醫生們慨嘆藥物幾近耗盡，他們無計可施。

醫生們說，面對源源不絕的新傷患，他們已近乎無藥可施——飲用水已經得按照每位病人每日300毫升來配給，難民什麼都分不到。

在城內其他地方，居民也在收留新來者。汗尤尼斯裡面許多人本來的居住環境就擁擠不堪，現在更是接踵摩肩。

我見到一個小單元，本來已經人滿為患，現在更變成了50到60人的「家」——長此以往，誰都活不下去。

我的一家人現在跟另外四家人共用一個兩臥室單元，臥室很小。我們每人有約一平米的個人空間，已經讓我覺得我們很幸運。

市內同樣「倖免於戰」的學校同樣擠滿了眾多家庭——也許有個幾萬人，但誰能說得凖？要是你開始數起來，永遠都數不完。

在其中一所由聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）營運的學校裡，所有教室都擠滿人，所有走廊上晾衣繩掛了個縱橫交錯。

媽媽們、奶奶們在庭院裡的長椅上做飯，饑腸轆轆的孩子們早已等得不耐煩。

加沙汗尤尼斯一所聯合國近東救濟工程處學校內一位避難的老太太在庭院的長椅上生火做飯（14/10/2023）

Photo Credit: Getty Images / BBC News

汗尤尼斯一所聯合國學校內住滿了來自加薩北面的難民。

可當再也沒有空間——而實際上已再沒有空間——人潮無可避免地會溢出街上，填滿小巷與地下道，生活和睡在污垢裡、灰塵裡、瓦礫裡，等待著也許永遠不會來臨的「更好」。

食物很少，燃料無幾，商店裡也沒有水，供水站是你的最大希望。這完全是災難狀態。

甚至這座城市也不是偏安一隅，它不時被轟炸——這畢竟位處戰區內——街上滿布倒塌樓房與瓦礫堆。

我聽見醫院附近有火箭發射，哈瑪斯繼續向以色列發動攻擊。這無異於公開邀請別人來報復。

以色列無人機尋找下個轟炸目標，嗡嗡作響，揮之不去。

汗尤尼斯一家手機店內居民和難民利用太陽能設備給手機充電（14/10/2023）

Photo Credit: Reuters / BBC News

通訊困難，除了因為網絡超荷，還不能忽略電力供應短缺。這家手機店架起太陽能設備，給民眾的手機充電。

炸彈落下，樓房塌下，太平間與醫院人山人海。

這個早晨，我們一家的住處附近落下了一枚炸彈。因為所有電話服務不是停運就是嚴重佔線，我花了20分鐘才聯繫上兒子。

百姓不能這樣生活下去，然而以軍的入侵仍待發生。

汗尤尼斯巴勒斯坦人在一處遭以軍炸毀的樓房中搜索傷者（14/10/2023）

Photo Credit: Getty Images / BBC News

汗尤尼斯同樣是以軍空襲目標，卻成為了百萬北加薩難民的藏身之所。

我在加薩這個家報導了四場戰爭，可從未見過如斯境地。

從前的戰爭再糟糕也好，我從未見過有人餓死或者是渴死。現在這成為了真實可能。

離開加薩的唯一選擇——通往埃及的拉法（Rafah）過境點——仍然關閉，開羅當局清楚明白，開放關卡意味著迎接一場新的人道災難。

如今有100萬加薩民眾在距離拉法檢查點20公里處等待，關口一旦開放，勢必一片混亂。

2014年我就見過一樣的情景，當時成千上萬的人想要逃離戰火，而這次只會更糟、更糟。埃及對此惶恐不安。

人道浪潮終將衝過邊界，災難與混亂恐將重臨。

加沙拉法過境點具有雙重國籍的巴勒斯坦人聚集等待開放關卡（16/10/2023）

Photo Credit: Reuters / BBC News

拉法過境點一旦開放，大批巴勒斯坦難民勢必湧入埃及。

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：丁肇九


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