秘密迷宮隧道延伸地下數百公里，以色列是否能摧毀哈瑪斯蓋的「加薩地鐵」？

Photo Credit: Getty Images / BBC News 以色列將加薩隧道稱為「加薩地鐵」網絡，據信它延伸在一片只有41公里長、10公里寬的地下。

巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）據信在加薩（Gaza）地下建造了總長達數百公里的隧道。以色列表示，他們正在打擊宛如秘密迷宮隧道的一部分，繼續對這個巴勒斯坦伊斯蘭激進組織周六史無前例的跨境襲擊進行報復。

以色列國防軍（IDF）一位發言人在上周的一段影片中稱：「把加薩地帶想像成地面層是平民的居處，然後往下是哈瑪斯居處的另一層。我們試圖攻入哈瑪斯建造的那一層地底居處。」

他又聲稱：「這些（隧道）並非是給予加薩平民的掩體，它只為了掩護哈瑪斯和其他『恐怖分子』，這樣他們可以繼續向以色列發射火箭，並籌備計劃，將『恐怖分子』送入以色列。」

事實上，評估這個網絡的規模非常困難，以色列將其稱為「加薩地鐵」網絡，據信它延伸在一片只有41公里長、10公里寬的地下。

而且，在2021年的一次以巴軍事衝突之後，以色列國防軍曾表示他們借著空襲，已摧毀了100多公里的哈瑪斯隧道。但與此同時，哈瑪斯聲稱他們將該隧道延伸了500公里，而且只有5％受到了打擊。

為了讓您對這些數字有所了解，英國首都倫敦的地鐵全長400公里，大部分都在地面。

在以色列於2005年自加薩撤離軍隊和定居者之前，當地的隧道建設業已開始。但是，在哈瑪斯兩年後控制了該地帶後，隧道的建設活動加快，這促使以色列和埃及出於安全原因開始限制進出貨物和人員的活動。

Photo Credit: BBC News

Photo Credit: BBC News

巔峰時期，幾乎有2500條位於埃及邊界下的隧道。它們被哈瑪斯和其他激進組織用來走私商業貨物、燃料和武器。

2010年以後，當以色列開始允許更多貨物透過邊境口岸進口時，這種走私對加薩的重要性下降了。埃及後來通過淹沒或摧毀隧道來阻止相關走私活動。

哈瑪斯和其他派系也開始挖掘隧道來襲擊以色列軍隊。

2006年，激進分子利用以色列邊界下的一條隧道殺死了兩名以色列士兵，並俘虜了另一人沙力特（Gilad Shalit），他被哈瑪斯關了五年。

2013年，在以色列居民聽到了奇怪的聲音之後，以色列國防軍發現了一條長1.6公里，深18公尺的隧道，隧道內有混凝土屋頂和牆壁，從加薩地帶通向以色列基布茲附近。

2014年，以色列以需要根除激進分子利用這種「恐怖隧道」在邊界底下進行襲擊的威脅為由，對加薩進行了一次規模龐大的空襲和地面攻勢。

以色列國防軍當時說，在那場戰爭中，以軍隊摧毀了30多條哈瑪斯隧道。但是，哈瑪斯還是能利用其中的一條隧道發動襲擊，造成四名以色列士兵死亡。

「地下跨境隧道通常比較簡陋，這意味著它們上方幾乎沒有任何加固設施，它們只是為了一次性目的而挖的——侵入以色列領土，」以色列賴赫曼大學（Reichman University）地下軍事專家達芙妮・里奇蒙－巴拉克博士（Daphné Richemond-Barak）說。

她說：「但加薩內部的隧道不同，因為哈瑪斯定期使用它們。它們可能更適合長時間使用，絕對具備更長時間、持續存在的能力。」

里奇蒙－巴拉克博士指出：「哈瑪斯領導人就藏匿在那裏，他們設有指揮和控制中心，他們將隧道用於運輸和通訊。隧道配備了電力，照明和鐵軌。你可以在裏面移動並站立。」

據她分析，哈瑪斯似乎在近年來已經「完善了」隧道建設和戰爭的技藝，通過觀察敘利亞阿勒坡的叛軍戰術和摩蘇爾所謂的「伊斯蘭國」（IS）的聖戰武裝分子的戰術，他們學到了大量戰爭知識。

加薩內部的隧道據信深達30公尺，入口位於房屋、清真寺、學校和其他公共建築的底層，以便讓武裝分子逃避追蹤。

但是構建這個隧道網絡也讓加薩居民付出了代價。以色列國防軍指責哈瑪斯挪用了給予加薩的數百萬美元援助金，用於支付隧道的建設，而且還挪用了用於重建在以往戰爭中被毀壞房屋的數萬噸水泥。

哈瑪斯武裝分子上周末在以色列發動襲擊時可能使用了一條跨境隧道，造成至少1300 人死亡，其中大多數是平民，另有150多人被劫持為人質。有報道稱，在以色列卡法爾－阿札的農村社區附近發現了一個隧道出口，數十名平民被殺。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 巔峰時期，幾乎有2500條位於埃及邊界下的隧道。它們被哈瑪斯和其他激進組織用來走私商業貨物、燃料和武器。

Photo Credit: AFP / BBC News 專家警告說，摧毀隧道還將導致大量人員傷亡——包括地面上的以色列軍隊、巴勒斯坦平民和人質。

如果得到證實，該隧道是建在地下混凝土屏障的下方，該屏障上布滿了先進的反隧道檢測傳感器，以色列已在2021年底完成安裝。

里奇蒙－巴拉克博士表示，這是一個令人吃驚的發現。但她強調沒有任何隧道檢測系統是萬無一失的。「這就是為什麼自古以來就在戰爭中使用隧道的原因，因為沒有辦法阻止它們。」

她並警吿說，以色列當局和普通國民都認為以色列國防軍能夠摧毀在加薩所有的哈瑪斯隧道網絡，這個想法是不現實的。而現在，數十萬名以色列士兵正在附近集結，凖備進行可能的地面作戰。

「在隧道網絡的某些部分，平民無論出於何種原因都不會疏散⋯⋯地下網絡的一些部分是未知的。因此要摧毀其中的一些部分，附帶損害將太高。」

她警告說，摧毀隧道還將導致大量人員傷亡——包括地面上的以色列軍隊、巴勒斯坦平民和人質。

自從上周六以來，已有超過1500名加薩居民，其中許多是平民，在以色列的報復性空襲中喪生。

里奇蒙－巴拉克博士說：「哈瑪斯非常善於利用人體盾牌。一旦襲擊即將發生，他們知道了，他們就會把無辜的平民置於建築物的頂部。這迫使以色列多次取消空襲，掌握了這種技巧，哈瑪斯可以輕易的利用隧道，也就是只需將以色列、美國和其他人質放在其中。」