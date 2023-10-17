義務役恐成主戰兵力？國防部澄清：主戰部隊編現逾8成，義務役分發守備為主
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國防部昨（16）日發布新聞稿說明，明年一年期義務役役男以分發本、外島及中樞防衛等類型守備部隊為主；役男可按民間專長參加遴選，或依其志願，選擇至主戰部隊服役。
國防部：主戰部隊編現逾8成 義務役分發守備為主
（中央社）媒體報導，因志願役短缺，義務役恐成主戰兵力。國防部表示，目前主戰部隊編現仍達8成以上，會持續強化招募志願役，一年期義務役以分發守備部隊為主，部分役男可依專長或志願到主戰部隊服役。
《中國時報》報導，義務役役期明（2024）年元旦起延長為一年，預估徵集9000多名役男入營，因兵源不足，三軍主戰兵力編現比都不及8成，海軍陸戰隊與陸軍戰鬥部隊希望爭取這批新血至戰鬥部隊，一年期義務役男可能成為戰場主戰力。
國防部昨（16）日發布新聞稿說明，明年一年期義務役役男以分發本、外島及中樞防衛等類型守備部隊為主；役男可按民間專長參加遴選，或依其志願，選擇至主戰部隊服役。
國防部表示，一年役期所接受的完整、系統性訓練，可使役男足以承擔守衛國土及家園安全責任，且有助縮短戰時動員時效，強化社會韌性，媒體報導內容並非事實，易誤導視聽。
針對志願役人力缺員挑戰，國防部表示，因少子化趨勢及疫情後企業人才需求孔急，都對國軍招募留營工作產生衝擊，導致志願役人力下降。
不過，國防部強調，目前國軍主戰部隊平均編現仍達8成以上，將持續強化招募、留營等工作，擇優補充主戰部隊的志願役人力；並持續針對新進人員加強輔導、精進生活照顧，改善工作環境、強化各級領導統御作為，以提升優秀官兵留營意願，穩固基層部隊戰力。
國防部強調，一年期義務役調整，是統整考量全球戰略態勢變化、區域安全衝突升高、全民國防實務需要及人口結構改變等因素，並參酌先進國家實戰經驗後，周延規劃的興革政策，目的就是全面提升部隊戰力、嚇阻敵人發動戰爭，籲請民眾支持，共同守護美麗家園。
義務役恐成主戰兵力？陳建仁：報導並非事實
（中央社）媒體報導，因志願役短缺，義務役恐成主戰兵力。行政院長陳建仁昨日表示，報導並非事實；國軍主戰部隊平均編現仍達8成以上，會以質量並重的角度來充實主戰部隊兵源。
勞動部昨日舉辦「2023年國家職業安全衛生獎頒獎典禮」。行政院長陳建仁出席致詞並接受媒體聯訪。
關於媒體報導，因志願役短缺，義務役恐成主戰兵力。陳建仁在媒體聯訪時表示，媒體報導並非事實，媒體應盡正確報導的責任。
陳建仁指出，義務役都是以守備部隊為主，另外也可以按照個人的專業、志願來參加這個主戰部隊服役；他強調，國軍主戰部隊平均編現仍達8成以上，並從質量並重的角度來充實主戰部隊兵源，維護台灣的安全。
另外，關於台中捷運藍線更改路線被外界質疑是為了「有力人士」，台中市長盧秀燕今天在市議會答詢時表示，有人卡中捷藍線那麼多年，希望以民為念、「放手吧」，給中部人中捷。陳建仁回應，沒有所謂卡關的事實。
陳建仁說，由於台中市政府所提出來的台中捷運藍線綜合規畫案，還有需要很多疑慮需要來澄清，包括路線、站體還有經費的部分；希望中央和地方能夠繼續來積極的溝通、協調，讓所有需要釐清的議題，能得到圓滿解決。
陳建仁提到，台中捷運藍線補充這個台中捷運綠線的不足，還有能夠使得整個台中的路網能夠更加的健全，使得台中整個的交通能夠更加的便捷，也能夠符合地方的要求，還有民眾的需求。
陳建仁在頒獎典禮致詞時表示，自總統蔡英文上任以來，台灣職災千人率自2.953持續下降至2.269的歷史新低，降幅達23.1%，相當於減少2萬人次的職業災害給付案件，這是政府、企業等各界持續共同努力的成果；政府會持續在既有的基礎上，為國人創造更優質、更安全的勞動環境。
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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韓國動畫《淘氣小企鵝》（Pororo）如何席捲全球？不斷改良升級的背後動力為何
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從此篇出發收集韓國IP策略經驗，甚至可作進一步個案研究（case study），以韓國經驗整理成要點，並在文章末端探討台灣可學習的方向與延展性。特別能夠在跨界到動畫影集上給予台灣更多影視產業從業者想像空間。
2023臺灣文博會角色IP論壇邀請到ICONIX的製作人Thomas Hankil NAM以公司成名作《淘氣小企鵝》（Pororo）作案例分析，Pororo為韓國EBS電視台以及ICONIX一起合作製作，當時Thomas也參與其中，造就了Thomas離開EBS電視台工作至ICONIX擔任Pororo動畫企劃的契機，而《淘氣小企鵝》正是他在EBS時期的經典代表作，透過電視的傳播效力，影響了幾代的韓國人，他不僅分享了一開始「小企鵝」如何誕生，也談及淘氣小企鵝如何發揮國民影響力。
參考成功跨國IP範例，為角色加上「人設」與「背景故事」
Thomas談起《淘氣小企鵝》的原型，先放上了英國經典動畫《企鵝家族》的企鵝角色圖，他不諱言地說明：「要做出國際化的IP，先參考已經獲得跨國迴響的成功案例為什麼成功、有什麼共通點，是很重要的第一步。而接下來就是去思考，如何為自己的角色進一步做出差別化。」
從《企鵝家族》到《淘氣小企鵝》，乍看兩個企鵝主角最大的差異，就是淘氣小企鵝戴著飛行帽，Thomas笑問：「大家認為我是為了差別化，才讓我的企鵝戴起帽子嗎？」其實背後是有故事的，帽子其實是飛行帽，企鵝不能飛，但他有一個想飛的夢想。《淘氣小企鵝》便建立起他的人物設定跟故事。
意想不到！特別又實際的IP分潤機制，透過「衣服」來區隔
他說起了當年有趣的觀眾反應：「為什麼企鵝要『穿衣服』呢？其實是因為第一季播出之後，很受觀眾，許多家長來抗議說他們的小孩看到小企鵝之後，也想要學小企鵝不穿衣服，說要跟小企鵝一樣，他們相當困擾。」
所以我們第二季的時候，就開始想他們各自可以穿什麼，符合不同的角色個性。到了第三季，小企鵝穿上了更多衣服，那則是因為我們每季的投資結構並不相同。考量到動畫非常花錢，不是一間公司獨資可以完成，需要多方投資。
然而動畫版權授權分潤還比較容易分，但後續周邊（例如賣娃娃）的時候造成很大的困擾，比如這次是第一季資方的玩偶產品還是第二季資方的玩偶產品呢？於是便以不同季來區分，第三季就在服裝造型上進一步去做差異化。
IP如何透過主流平台跟偶像合作來推波助瀾？
在講完淘氣小企鵝的誕生與演變過程，Thomas播放了兩段音樂演出，讓人看到IP在成熟之後的衍生旅程。
如Thomas在現場播出的其中一個《Banana ChaCha》MV版本，是由自我定位為「遊樂園」的韓國女團MOMOLAND主唱，在調性及目標觀眾相輔相成之下，音樂MV在2019年上線YouTube後創下超過8000萬的點閱率，並且帶來國際化的觀眾矚目。當年為動畫搭配流行音樂跟兒歌時，遇到許多版權問題，後來 ICONIX 選擇為《淘氣小企鵝》量身訂作主題音樂，並根據Pororo的角色跟世界觀的氛圍，來挑選合作演唱的偶像團體（如男團 THE BOYZ）做跨界合作，事實上這樣經過挑選的音樂MV合作與網路操作，為IP帶來了新的生命。
這也說明Pororo這個在20年前被創造出來的角色，在經過三季動畫之後，如何將IP生命延續至今，在YouTube頻道上能有愈來愈高的國際知名度與點閱，還是與IP背後的操盤手有多了解自己角色的屬性，如何挑選風格合適的年輕人才合作，達到彼此雙贏的局面。
如何延續IP，找到新群眾跟回頭客？
Thomas分享一位年輕的高中生在校慶時跳上台用力大唱《淘氣小企鵝》的主題曲，底下所有的人居然一起大合唱。他分享道：「其實這個影片對我們來說覺得很衝擊，因為這已經是快20年前的IP了，我們沒想到年輕人會這麼熟悉。推算起來，我們當年的觀眾已經是他們的爸媽，也許他們會去回顧哼唱，無形中影響了孩子。但這也代表小企鵝應該一直活在他們的心目當中，而我們如何把它帶向未來的世代，讓他們跟小朋友一起成長，就是我們要不斷思考的事情。」
從Thomas的分享，可以看到在IP操作初期，去參考已經在世界上具有成功公式的IP角色原型，先進行案例研究分析，掌握IP角色受歡迎的核心，再去加上自己獨特的差異化性格，是相當值得嘗試的路徑。而在IP獲得市場成功之後，則是需要思考如何延續IP的生命，每季做出差異化的商品，以及如何牢牢掌握住IP的核心精神，在五年、十年、甚至近二十年之後，透過與更年輕但精神相符的新世代明星做出「FEAT」的一加一大於二的效果，才能不斷延續IP的生命。