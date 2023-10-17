義務役恐成主戰兵力？國防部澄清：主戰部隊編現逾8成，義務役分發守備為主

國防部：主戰部隊編現逾8成 義務役分發守備為主

（中央社）媒體報導，因志願役短缺，義務役恐成主戰兵力。國防部表示，目前主戰部隊編現仍達8成以上，會持續強化招募志願役，一年期義務役以分發守備部隊為主，部分役男可依專長或志願到主戰部隊服役。

《中國時報》報導，義務役役期明（2024）年元旦起延長為一年，預估徵集9000多名役男入營，因兵源不足，三軍主戰兵力編現比都不及8成，海軍陸戰隊與陸軍戰鬥部隊希望爭取這批新血至戰鬥部隊，一年期義務役男可能成為戰場主戰力。

國防部昨（16）日發布新聞稿說明，明年一年期義務役役男以分發本、外島及中樞防衛等類型守備部隊為主；役男可按民間專長參加遴選，或依其志願，選擇至主戰部隊服役。

國防部表示，一年役期所接受的完整、系統性訓練，可使役男足以承擔守衛國土及家園安全責任，且有助縮短戰時動員時效，強化社會韌性，媒體報導內容並非事實，易誤導視聽。

針對志願役人力缺員挑戰，國防部表示，因少子化趨勢及疫情後企業人才需求孔急，都對國軍招募留營工作產生衝擊，導致志願役人力下降。

不過，國防部強調，目前國軍主戰部隊平均編現仍達8成以上，將持續強化招募、留營等工作，擇優補充主戰部隊的志願役人力；並持續針對新進人員加強輔導、精進生活照顧，改善工作環境、強化各級領導統御作為，以提升優秀官兵留營意願，穩固基層部隊戰力。

國防部強調，一年期義務役調整，是統整考量全球戰略態勢變化、區域安全衝突升高、全民國防實務需要及人口結構改變等因素，並參酌先進國家實戰經驗後，周延規劃的興革政策，目的就是全面提升部隊戰力、嚇阻敵人發動戰爭，籲請民眾支持，共同守護美麗家園。

義務役恐成主戰兵力？陳建仁：報導並非事實

（中央社）媒體報導，因志願役短缺，義務役恐成主戰兵力。行政院長陳建仁昨日表示，報導並非事實；國軍主戰部隊平均編現仍達8成以上，會以質量並重的角度來充實主戰部隊兵源。

勞動部昨日舉辦「2023年國家職業安全衛生獎頒獎典禮」。行政院長陳建仁出席致詞並接受媒體聯訪。

關於媒體報導，因志願役短缺，義務役恐成主戰兵力。陳建仁在媒體聯訪時表示，媒體報導並非事實，媒體應盡正確報導的責任。

陳建仁指出，義務役都是以守備部隊為主，另外也可以按照個人的專業、志願來參加這個主戰部隊服役；他強調，國軍主戰部隊平均編現仍達8成以上，並從質量並重的角度來充實主戰部隊兵源，維護台灣的安全。

另外，關於台中捷運藍線更改路線被外界質疑是為了「有力人士」，台中市長盧秀燕今天在市議會答詢時表示，有人卡中捷藍線那麼多年，希望以民為念、「放手吧」，給中部人中捷。陳建仁回應，沒有所謂卡關的事實。

陳建仁說，由於台中市政府所提出來的台中捷運藍線綜合規畫案，還有需要很多疑慮需要來澄清，包括路線、站體還有經費的部分；希望中央和地方能夠繼續來積極的溝通、協調，讓所有需要釐清的議題，能得到圓滿解決。

陳建仁提到，台中捷運藍線補充這個台中捷運綠線的不足，還有能夠使得整個台中的路網能夠更加的健全，使得台中整個的交通能夠更加的便捷，也能夠符合地方的要求，還有民眾的需求。

陳建仁在頒獎典禮致詞時表示，自總統蔡英文上任以來，台灣職災千人率自2.953持續下降至2.269的歷史新低，降幅達23.1%，相當於減少2萬人次的職業災害給付案件，這是政府、企業等各界持續共同努力的成果；政府會持續在既有的基礎上，為國人創造更優質、更安全的勞動環境。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航