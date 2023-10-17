布林肯重返以色列，尋求對抗哈瑪斯聯合陣線；美官員示警：伊朗是個麻煩但大家都忽視

布林肯重返以色列，尋求對抗哈瑪斯聯合陣線

（中央社）以巴戰火再起，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）造訪6個阿拉伯國家並舉行會談後，今天（當地時間16日）重返以色列，希望協調對抗「哈瑪斯」（Hamas）武裝團體的聯合陣線，並尋求緩解加薩人道危機的方法。

以色列7日遭巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」發動突襲後，布林肯4天前閃電訪問以色列展現兩國團結。他今天又回到以色列，與總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在他位於耶路撒冷的辦公室會面。

在以色列準備於加薩走廊（Gaza Strip）展開大規模地面行動之際，布林肯今天稍晚也將會見納坦雅胡的安全內閣。

布林肯昨天在埃及開羅（Cairo）告訴記者：「我希望有機會分享過去幾天造訪其他夥伴期間所聽聞的事情，並和我們的以色列盟友討論接下來的做法。」

布林肯重返以色列正值美國總統拜登（Joe Biden）據傳正考慮受邀訪問以色列，展現美國堅定不移與以色列團結一致。

一位美國官員表示，布林肯也將在以色列城市特拉維夫（Tel Aviv）與該國主要在野領袖拉皮德（Yair Lapid）會面。拉皮德批評納坦雅胡未能防範「哈瑪斯」7日的突襲，並拒絕加入緊急政府。

「哈瑪斯」7日突破戒備森嚴的邊境防線，對以色列發動突襲，迄今造成逾1400人喪生，其中多數為平民，以色列則空襲加薩走廊作為反擊，至今造成約2750人死亡，死者主要是住在這個長期遭封鎖的貧窮地區的巴勒斯坦平民。

美國官員指出，布林肯訪問阿拉伯國家時，聽到許多領袖反對「哈瑪斯」的意見，以及對巴勒斯坦困境的關切。

布林肯在開羅表示，他明確指出，絕對不能讓一切照常，持續放任哈瑪斯，同時也必須竭力解決加薩人民的需求，「不應讓平民因哈瑪斯暴行而受苦」。

布林肯這趟中東行包括訪問與以色列有邦交的約旦、埃及、阿拉伯聯合大公國及巴林。他還訪問因以巴衝突暫停與以色列討論關係正常化的沙烏地阿拉伯，以及與「哈瑪斯」維持關係的卡達。

在美國施壓下，以色列昨天恢復對加薩走廊南部供水，以色列先前矢言對人口密集的加薩地區切斷所有食物、水及能源供應。

美國也任命退休大使沙特菲德（David Satterfield）擔任領導加薩人道救援工作的協調官。他預計今天抵達以色列。

以色列哈瑪斯衝突加劇，美官員示警戰爭範圍可能擴大

美國高階官員15日警告，以色列與激進組織哈瑪斯之間的戰爭可能惡化，目前美國軍艦已前往該地區，以色列北部邊境與黎巴嫩的衝突也日益加劇。

《路透社》報導，哈瑪斯在以色列境內發動史無前例的襲擊，造成約1300名以色列人死亡，其中大部分是平民，以色列隨即猛烈轟炸加薩以為報復。加薩當局表示，已有超過2670人遇害，其中四分之一是兒童。

隨著以色列準備對加薩這片人口稠密的飛地發動地面攻擊，傷亡人數預期將在幾天內上升。

白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）向《哥倫比亞廣播公司》（CBS）表示：「這場衝突有惡化風險，像是（以色列）北部開啟第2條戰線，當然，伊朗的參與也是。」

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）14日晚間宣布部署第2個航空母艦打擊群，並表明「我們決心阻止任何試圖使這場戰爭惡化的國家或非國家行為者」。

航空母艦艾森豪號（USS Dwight D. Eisenhower）將加入一支小型艦隊，其中包括位於地中海東部的大型福特號航空母艦（USS Gerald R. Ford）。

美國1位官員簡報局勢時就增加的軍力表示，「伊朗是個麻煩但大家都忽視」，「航空母艦有軍艦和攻擊機隨行，我們正盡一切努力阻止此事演變成區域衝突」。

伊朗外交部長艾密拉多拉安（Hossein Amirabdollahian）今天警告說，伊朗可能會採取行動。他對《半島電視台》（Al Jazeera）表示，伊朗已向以色列官員傳達訊息，「如果他們不停止在加薩的暴行，伊朗不可能繼續只當個旁觀者」，「如果戰爭範圍擴大，美國也將蒙受重大損失。」

以色列北部邊境的暴力事件已然惡化。伊朗支持的黎巴嫩真主黨（Hezbollah）武裝分子，今天對以色列哨所和北部邊境村莊發動攻勢，以色列則是空襲黎巴嫩作為報復。

幾名美國官員表示，美國敦促以色列暫停地面攻勢，以便予以受困地區的加薩居民人道救援。

蘇利文討論了提供以色列和烏克蘭新武器的計劃，該計劃費用將「明顯高於」先前報告的20億美元。

蘇利文告訴哥倫比亞廣播公司，拜登總統計劃本週與國會就該方案進行密集商談，不過國會目前因共和黨難以選出新眾院議長而陷入癱瘓。

參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）15日在特拉維夫演說時表示，參議院可能會先批准提供以色列更多資金，「我們不會等眾議院」。

共和黨參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）15日表示，他未來幾天將與其他參議員一同前往中東，推動沙烏地阿拉伯和以色列持續協商。

葛蘭姆表示，他打算提出法案，如果伊朗襲擊以色列，「允許美國與以色列聯合採取軍事行動，將伊朗排除在石油業務之外。」

美國政府官員也表示，他們正動員協助緩解加薩的人道危機，預計當地會發生殘酷的地面攻擊。