布林肯重返以色列，尋求對抗哈瑪斯聯合陣線；美官員示警：伊朗是個麻煩但大家都忽視
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伊朗外交部長艾密拉多拉安（Hossein Amirabdollahian）今天警告說，伊朗可能會採取行動。他對《半島電視台》表示，伊朗已向以色列官員傳達訊息，「如果他們不停止在加薩的暴行，伊朗不可能繼續只當個旁觀者」，「如果戰爭範圍擴大，美國也將蒙受重大損失。」
布林肯重返以色列，尋求對抗哈瑪斯聯合陣線
（中央社）以巴戰火再起，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）造訪6個阿拉伯國家並舉行會談後，今天（當地時間16日）重返以色列，希望協調對抗「哈瑪斯」（Hamas）武裝團體的聯合陣線，並尋求緩解加薩人道危機的方法。
以色列7日遭巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」發動突襲後，布林肯4天前閃電訪問以色列展現兩國團結。他今天又回到以色列，與總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在他位於耶路撒冷的辦公室會面。
在以色列準備於加薩走廊（Gaza Strip）展開大規模地面行動之際，布林肯今天稍晚也將會見納坦雅胡的安全內閣。
布林肯昨天在埃及開羅（Cairo）告訴記者：「我希望有機會分享過去幾天造訪其他夥伴期間所聽聞的事情，並和我們的以色列盟友討論接下來的做法。」
布林肯重返以色列正值美國總統拜登（Joe Biden）據傳正考慮受邀訪問以色列，展現美國堅定不移與以色列團結一致。
一位美國官員表示，布林肯也將在以色列城市特拉維夫（Tel Aviv）與該國主要在野領袖拉皮德（Yair Lapid）會面。拉皮德批評納坦雅胡未能防範「哈瑪斯」7日的突襲，並拒絕加入緊急政府。
「哈瑪斯」7日突破戒備森嚴的邊境防線，對以色列發動突襲，迄今造成逾1400人喪生，其中多數為平民，以色列則空襲加薩走廊作為反擊，至今造成約2750人死亡，死者主要是住在這個長期遭封鎖的貧窮地區的巴勒斯坦平民。
美國官員指出，布林肯訪問阿拉伯國家時，聽到許多領袖反對「哈瑪斯」的意見，以及對巴勒斯坦困境的關切。
布林肯在開羅表示，他明確指出，絕對不能讓一切照常，持續放任哈瑪斯，同時也必須竭力解決加薩人民的需求，「不應讓平民因哈瑪斯暴行而受苦」。
布林肯這趟中東行包括訪問與以色列有邦交的約旦、埃及、阿拉伯聯合大公國及巴林。他還訪問因以巴衝突暫停與以色列討論關係正常化的沙烏地阿拉伯，以及與「哈瑪斯」維持關係的卡達。
在美國施壓下，以色列昨天恢復對加薩走廊南部供水，以色列先前矢言對人口密集的加薩地區切斷所有食物、水及能源供應。
美國也任命退休大使沙特菲德（David Satterfield）擔任領導加薩人道救援工作的協調官。他預計今天抵達以色列。
以色列哈瑪斯衝突加劇，美官員示警戰爭範圍可能擴大
美國高階官員15日警告，以色列與激進組織哈瑪斯之間的戰爭可能惡化，目前美國軍艦已前往該地區，以色列北部邊境與黎巴嫩的衝突也日益加劇。
《路透社》報導，哈瑪斯在以色列境內發動史無前例的襲擊，造成約1300名以色列人死亡，其中大部分是平民，以色列隨即猛烈轟炸加薩以為報復。加薩當局表示，已有超過2670人遇害，其中四分之一是兒童。
隨著以色列準備對加薩這片人口稠密的飛地發動地面攻擊，傷亡人數預期將在幾天內上升。
白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）向《哥倫比亞廣播公司》（CBS）表示：「這場衝突有惡化風險，像是（以色列）北部開啟第2條戰線，當然，伊朗的參與也是。」
美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）14日晚間宣布部署第2個航空母艦打擊群，並表明「我們決心阻止任何試圖使這場戰爭惡化的國家或非國家行為者」。
航空母艦艾森豪號（USS Dwight D. Eisenhower）將加入一支小型艦隊，其中包括位於地中海東部的大型福特號航空母艦（USS Gerald R. Ford）。
美國1位官員簡報局勢時就增加的軍力表示，「伊朗是個麻煩但大家都忽視」，「航空母艦有軍艦和攻擊機隨行，我們正盡一切努力阻止此事演變成區域衝突」。
伊朗外交部長艾密拉多拉安（Hossein Amirabdollahian）今天警告說，伊朗可能會採取行動。他對《半島電視台》（Al Jazeera）表示，伊朗已向以色列官員傳達訊息，「如果他們不停止在加薩的暴行，伊朗不可能繼續只當個旁觀者」，「如果戰爭範圍擴大，美國也將蒙受重大損失。」
以色列北部邊境的暴力事件已然惡化。伊朗支持的黎巴嫩真主黨（Hezbollah）武裝分子，今天對以色列哨所和北部邊境村莊發動攻勢，以色列則是空襲黎巴嫩作為報復。
幾名美國官員表示，美國敦促以色列暫停地面攻勢，以便予以受困地區的加薩居民人道救援。
蘇利文討論了提供以色列和烏克蘭新武器的計劃，該計劃費用將「明顯高於」先前報告的20億美元。
蘇利文告訴哥倫比亞廣播公司，拜登總統計劃本週與國會就該方案進行密集商談，不過國會目前因共和黨難以選出新眾院議長而陷入癱瘓。
參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）15日在特拉維夫演說時表示，參議院可能會先批准提供以色列更多資金，「我們不會等眾議院」。
共和黨參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）15日表示，他未來幾天將與其他參議員一同前往中東，推動沙烏地阿拉伯和以色列持續協商。
葛蘭姆表示，他打算提出法案，如果伊朗襲擊以色列，「允許美國與以色列聯合採取軍事行動，將伊朗排除在石油業務之外。」
美國政府官員也表示，他們正動員協助緩解加薩的人道危機，預計當地會發生殘酷的地面攻擊。
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韓國動畫《淘氣小企鵝》（Pororo）如何席捲全球？不斷改良升級的背後動力為何
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從此篇出發收集韓國IP策略經驗，甚至可作進一步個案研究（case study），以韓國經驗整理成要點，並在文章末端探討台灣可學習的方向與延展性。特別能夠在跨界到動畫影集上給予台灣更多影視產業從業者想像空間。
2023臺灣文博會角色IP論壇邀請到ICONIX的製作人Thomas Hankil NAM以公司成名作《淘氣小企鵝》（Pororo）作案例分析，Pororo為韓國EBS電視台以及ICONIX一起合作製作，當時Thomas也參與其中，造就了Thomas離開EBS電視台工作至ICONIX擔任Pororo動畫企劃的契機，而《淘氣小企鵝》正是他在EBS時期的經典代表作，透過電視的傳播效力，影響了幾代的韓國人，他不僅分享了一開始「小企鵝」如何誕生，也談及淘氣小企鵝如何發揮國民影響力。
參考成功跨國IP範例，為角色加上「人設」與「背景故事」
Thomas談起《淘氣小企鵝》的原型，先放上了英國經典動畫《企鵝家族》的企鵝角色圖，他不諱言地說明：「要做出國際化的IP，先參考已經獲得跨國迴響的成功案例為什麼成功、有什麼共通點，是很重要的第一步。而接下來就是去思考，如何為自己的角色進一步做出差別化。」
從《企鵝家族》到《淘氣小企鵝》，乍看兩個企鵝主角最大的差異，就是淘氣小企鵝戴著飛行帽，Thomas笑問：「大家認為我是為了差別化，才讓我的企鵝戴起帽子嗎？」其實背後是有故事的，帽子其實是飛行帽，企鵝不能飛，但他有一個想飛的夢想。《淘氣小企鵝》便建立起他的人物設定跟故事。
意想不到！特別又實際的IP分潤機制，透過「衣服」來區隔
他說起了當年有趣的觀眾反應：「為什麼企鵝要『穿衣服』呢？其實是因為第一季播出之後，很受觀眾，許多家長來抗議說他們的小孩看到小企鵝之後，也想要學小企鵝不穿衣服，說要跟小企鵝一樣，他們相當困擾。」
所以我們第二季的時候，就開始想他們各自可以穿什麼，符合不同的角色個性。到了第三季，小企鵝穿上了更多衣服，那則是因為我們每季的投資結構並不相同。考量到動畫非常花錢，不是一間公司獨資可以完成，需要多方投資。
然而動畫版權授權分潤還比較容易分，但後續周邊（例如賣娃娃）的時候造成很大的困擾，比如這次是第一季資方的玩偶產品還是第二季資方的玩偶產品呢？於是便以不同季來區分，第三季就在服裝造型上進一步去做差異化。
IP如何透過主流平台跟偶像合作來推波助瀾？
在講完淘氣小企鵝的誕生與演變過程，Thomas播放了兩段音樂演出，讓人看到IP在成熟之後的衍生旅程。
如Thomas在現場播出的其中一個《Banana ChaCha》MV版本，是由自我定位為「遊樂園」的韓國女團MOMOLAND主唱，在調性及目標觀眾相輔相成之下，音樂MV在2019年上線YouTube後創下超過8000萬的點閱率，並且帶來國際化的觀眾矚目。當年為動畫搭配流行音樂跟兒歌時，遇到許多版權問題，後來 ICONIX 選擇為《淘氣小企鵝》量身訂作主題音樂，並根據Pororo的角色跟世界觀的氛圍，來挑選合作演唱的偶像團體（如男團 THE BOYZ）做跨界合作，事實上這樣經過挑選的音樂MV合作與網路操作，為IP帶來了新的生命。
這也說明Pororo這個在20年前被創造出來的角色，在經過三季動畫之後，如何將IP生命延續至今，在YouTube頻道上能有愈來愈高的國際知名度與點閱，還是與IP背後的操盤手有多了解自己角色的屬性，如何挑選風格合適的年輕人才合作，達到彼此雙贏的局面。
如何延續IP，找到新群眾跟回頭客？
Thomas分享一位年輕的高中生在校慶時跳上台用力大唱《淘氣小企鵝》的主題曲，底下所有的人居然一起大合唱。他分享道：「其實這個影片對我們來說覺得很衝擊，因為這已經是快20年前的IP了，我們沒想到年輕人會這麼熟悉。推算起來，我們當年的觀眾已經是他們的爸媽，也許他們會去回顧哼唱，無形中影響了孩子。但這也代表小企鵝應該一直活在他們的心目當中，而我們如何把它帶向未來的世代，讓他們跟小朋友一起成長，就是我們要不斷思考的事情。」
從Thomas的分享，可以看到在IP操作初期，去參考已經在世界上具有成功公式的IP角色原型，先進行案例研究分析，掌握IP角色受歡迎的核心，再去加上自己獨特的差異化性格，是相當值得嘗試的路徑。而在IP獲得市場成功之後，則是需要思考如何延續IP的生命，每季做出差異化的商品，以及如何牢牢掌握住IP的核心精神，在五年、十年、甚至近二十年之後，透過與更年輕但精神相符的新世代明星做出「FEAT」的一加一大於二的效果，才能不斷延續IP的生命。