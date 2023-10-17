台鐵東部幹線擬改EMU3000，花蓮縣議長抗議對花東民眾不公，王國材：運量考量，座位多4成

台鐵東幹線擬改EMU3000 張峻：對花東民眾不公平

（中央社）台鐵擬將主跑東部的太魯閣號及普悠瑪號列車逐漸由EMU3000取代，但東部民眾不買單，花蓮縣議長張峻認為這兩型號列車退出東部幹線，是最消極的做法，對花東民眾不公平。

台鐵15日宣布，將重新檢討列車系統及班表，傳原本主跑東部的太魯閣號及普悠瑪列車將逐漸由EMU3000取代。台鐵運務處長劉雙火昨（16）日表示，立法院的決議，要求台鐵新車EMU3000至少要50％用在東部路線，解決一票難求問題，台鐵共購買50組EMU3000，已交付38組，共有25組已投入東部幹線營運，今年9月第1階段已先替換DMU聯車及PP推拉式自強號，第2階段替換部分太魯閣號及普悠瑪號，但太魯閣號和普悠瑪號仍有行駛花蓮及台東的路線，並未退出。

劉雙火說，EMU3000有538個座位，太魯閣號和普悠瑪號列車分別是376及372個座位，EMU3000提供更大運能。

張峻昨日透過新聞稿表示，東部幹線為了能在多彎的宜蘭縣加快車速，台鐵先前從日本引進太魯閣號、普悠瑪號，結果先是因為2款列車座位太少，導致東部幹線座位難求，之後又先後於2018、2021年發生重大事故。

張峻說，台鐵當初考量太魯閣號和普悠瑪號具有傾斜式列車，可以不必減速過彎，無非就是要配合北迴線的鐵路現況，然而北迴鐵路的全程安全監控與鐵軌設計動線的截彎取直改善卻沒有跟進，才造成多起重大事故；如今索性將這兩型號列車退出東部幹線營運，這是最消極的做法，對廣大的花東鄉親而言，也非常不公平，建議台鐵應採漸進式減班，最後才無縫接軌退出。

張峻指出，EMU3000型自強號雖然座位較多，但壓縮了車廂動線空間，搭乘的舒適度不及太魯閣號和普悠瑪號，如果東部幹線旅客由台北出發到台東，長途乘坐的勞累並不亞於西部長途線。

台鐵局當初將列車取名為「太魯閣」和「普悠瑪」，不就是為了東部鐵路規劃的主力運輸，若東部幹線再也看不到太魯閣號和普悠瑪號列車身影，失落感在所難免。

張峻表示，環島鐵路網早已架構完成，實不應該還有東部、西部專屬列車營運之分，太魯閣號和普悠瑪號列車東西幹線均可兼用，更該具有環島和全台鐵路暢行無阻的功能，期許太魯閣號和普悠瑪號列車身影能繼續馳騁全島，這才是民眾最為樂見的。

台鐵東部幹線擬改換EMU3000 王國材：運量考量 座位多4成

（中央社）台鐵15日宣布，將重新檢討列車系統及班表，傳出原本主跑東部的太魯閣號及普悠瑪列車將逐漸由EMU3000取代。交通部長王國材昨日接受媒體聯訪表示，太魯閣號仍會營運花東路線。

立法院交通委員會昨日安排交通部所屬單位基金及預算報告，王國材出席。

王國材於會議開始前接受媒體聯訪，針對台鐵EMU3000是否將逐步主跑東部路線，王國材說，每列EMU3000座位數有538個，大約比普悠瑪號及太魯閣號多4成，研議用更多EMU3000跑東部，純粹是運量上的考量。

不過，王國材也說，太魯閣號列車未來仍會營運台中到花蓮及彰化到台東的路線。

台鐵15日發布新聞稿，將重新檢討列車系統及班表，調整安排運能，包括東線中長途、西線中途（北=中=高）、各都會區內的短途輸運等，都將納入評估，並部分增加通勤尖峰時段列車。

民眾怨EMU3000座椅難坐 王國材：見仁見智

（中央社）台鐵擬將主跑東部的太魯閣號及普悠瑪號列車逐漸由EMU3000取代，不少東部民眾不買單，並抱怨EMU3000座位難坐。交通部長王國材認為，座椅是否好坐，見仁見智。

立法院交通委員會昨日安排交通部所屬單位基金及預算報告，王國材出席。

民進黨立委劉櫂豪詢問有關台鐵打算用EMU3000列車，取代原本主跑東部的太魯閣號及普悠瑪號列車，照理說EMU3000是新車，座位也比較多，換新車應該是好事，卻引來議論，主要是EMU3000上線以來有些問題。

劉櫂豪舉例，有民眾抱怨座位不好坐，有傾斜角度和軟度問題，另有人抱怨無腳踏墊及杯架問題，雖然每個人習慣不同，但台鐵應面對消費者反應。

王國材表示，主要是希望用運量較大的EMU3000投入東部，改善疏運，至於座椅是否好坐，見仁見智，他個人覺得還好，但會請台鐵面對消費者的反應。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航