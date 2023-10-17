布魯塞爾市中心槍擊案2人喪命，嫌犯仍在逃

（中央社）比利時警方指出，首都布魯塞爾市中心16日晚間發生槍擊案，造成2人死亡，目前嫌犯仍在逃。

《美聯社》報導，比利時媒體播放的事發現場影片，可以看到一名男子在車站附近使用大型武器開火，有媒體提到2名死者是瑞典人。

《法新社》報導，布魯塞爾檢方辦公室表示，16日晚間市中心發生槍擊案，導致2人喪命，嫌犯仍在逃。

負責恐怖主義犯罪案件的聯邦檢察官正在調查，這起槍擊案是否有任何可能的恐怖主義動機。

槍擊事件發生之際，以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義激進組織哈瑪斯（Hamas）之間的戰爭加劇了數個歐洲國家的緊張情勢，這使大家紛紛提高警覺。

布魯塞爾傳恐攻2瑞典公民喪生，槍手仍在逃曾自稱伊斯蘭國成員

比利時布魯塞爾16日晚間發生以瑞典公民為目標的恐怖攻擊，造成2名瑞典公民遭槍擊喪生。原本在布魯塞爾進行瑞典對戰比利時的歐洲國家盃足球資格賽便因恐攻事件中斷。

攻擊事件發生於比利時當地時間16日晚間，地點在足球賽進行的體育場附近，根據比利時媒體報導，2名被殺害的瑞典公民當時身穿瑞典球衣，且在前往球賽的路上。

一名男子喊出「真主至大」之後，向四周開槍掃射，造成2人死亡。

根據瑞典媒體報導，該名男子曾於16日晚間在臉書（Facebook）上傳一支短片，表示自己是伊斯蘭國（IS）成員，已為真主阿拉的宗教復仇，並宣稱殺害了3名瑞典人。

瑞典電視台（SVT）報導，瑞典球員主動要求停止比賽，並獲得比利時隊的支持，雖然比利時警方為了球迷的安全並不希望球賽中斷，但瑞典對比利時的球賽目前已暫停，警方要求所有瑞典球迷先留在球場。

根據在場的瑞典媒體報導，場內球迷不完全清楚狀況，很多人已先將瑞典球衣換下。

《法新社》報導，布魯塞爾檢方辦公室稍早指出，嫌犯仍在逃。

瑞典國內今年發生了多次褻瀆《古蘭經》事件，引起穆斯林社群不滿，瑞典駐伊拉克的使館也遭當地民眾包圍攻擊。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航