誰卡中捷藍線多年？綠營：盧秀燕更改路線及站點才是原因，中市府：改路線後徵收最少
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交通部昨日表示，原則支持中捷藍線，但路線規劃及經費增加等爭議，需由台中市政府釐清；中市府表示，路線更改後徵收最少、最合理，經費增加因物價漲幅及納入土地徵收等因素。
中捷藍線路線更改惹議 盧秀燕：有人卡中捷多年
（中央社）台中捷運藍線更改路線被外界質疑是為了「有力人士」，台中市長盧秀燕昨（16）日在市議會答詢時表示，有人卡中捷藍線那麼多年，希望以民為念、「放手吧」，給中部人中捷。
台中市議會昨日召開定期會審議專案報告，會中藍綠市議員都針對中捷藍線路線更改及經費暴增提出質詢，對於綠營指稱中捷藍線路線更改是為了「有力人士」，盧秀燕則在答詢時嚴肅回應。
包括國民黨台中市議員朱暖英、民進黨市議員黃守達、曾朝榮及民眾黨市議員江和樹都在大會中提出質詢，是否因為「有力人士」而更改路線，還有經費暴增的原因。
盧秀燕表示，這個事情全台中市民中部人都在看，所以她的答覆非常重要，有人卡中捷藍線那麼多年，希望以民為念、「放手吧」，給中部人中捷。
盧秀燕說明，前台中市長胡志強規劃捷運藍線走台灣大道，但後續遭調整，讓原本走台灣大道直線續行的路線，卻拐進去沙鹿的重劃區，且未與沙鹿火車站共構，對此，她上任後調整回胡志強的路線，從台中火車站沿台灣大道直通台中港，如此一來，捷運藍線工程施作將最簡易、土地徵收量最少、且不需要拆民房、市民共識最高，盼藍線加速動工。
盧秀燕指出，市府提出的藍線綜合規劃報告，交通部今年2月20日審查通過，由交通部報行政院審查中，就等中央核定。她相信，交通部於過程中均秉持專業審查，「若市府提出的綜合規劃報告有問題，交通部怎麼會通過？」希望中央以民為念，能夠儘速核定，讓藍線加速動工。
中捷藍線延宕 綠營：盧秀燕更改路線及站點才是原因
（中央社）台中捷運藍線規劃案延宕，市長盧秀燕昨日說有人卡中捷，民進黨台中市議會黨團召開記者會回應，是盧秀燕上任後更改路線及站點，圖利特定人士，經費暴增才遲未獲核定。
民進黨總統參選人賴清德日前到台中市出席後援會成立大會時表示，他在行政院長任內核定台中捷運藍線綜合規劃，可惜後來改變路線，如果照前台中市長林佳龍版本沒改變路線，進度不是現在這樣，而且還改到有力人士家附近，令大家很失望。
盧秀燕上午在市議會答詢時對此表示，這個事情全台中市民都在看，有人卡中捷藍線那麼多年，希望以民為念，放手吧，給中部人中捷。
市議會民進黨團中午召開記者會一一反駁，市議員江肇國表示，藍線是前市長林佳龍任內救回來的，前市長胡志強任內推動BRT的時候，就清楚跟交通部說要放棄藍線，甚至捷運橘線也連帶被擱置，林佳龍上任後將BRT改為公車專用道才重啟捷運計畫，現在的藍線才能夠繼續推動。
江肇國說，但很可惜盧秀燕上任後更改路線、更改站點而且還圖利特定人士，造成整體計畫暴增了600多億元，所以才造成現在中央遲遲無法就綜合規劃做核定，這是非常清楚的一個過程。
在藍線規劃案核定部分，江肇國指出，林佳龍時代已經通過了可行性評估，如果接著的環評、綜合規劃能順利進行，不受到因政黨輪替而改變路線的話，現在捷運早就已經進度超前了。
民進黨市議員黃守達表示，捷運藍線是在林佳龍任內推動，於2018年完成捷運藍線的可行性評估，盧秀燕用胡志強時代的草案質疑林佳龍時期核定的路線，簡直張飛打岳飛，逃避更改路線的質疑，到底誰在卡、誰在推，盧市府應誠實面對。
民進黨市議員林德宇說，在2018年的可行性研究核定函內也清楚寫著，未來綜合規劃若與可行性研究差異過大，所增加的經費應由地方政府全額負擔，所以台中市政府在明知增加經費必須由市府負擔的前提下，還是要變更路線及站點，因此延宕捷運藍線的始作俑者是盧秀燕本人，不要再牽拖別人了。
中捷藍線爭議 中市藍營：是圖利市民非有力人士
（中央社）台中捷運藍線規劃被質疑更改路線圖利有力人士，台中市議會國民黨團昨日召開記者會表示，市府採「截彎取直」沒有錯，交通建設是圖利市民不是有力人士，籲行政院趕快核定。
民進黨總統參選人賴清德日前到台中市出席後援會成立大會時表示，他在行政院長任內核定台中捷運藍線綜合規劃，可惜後來改變路線，如果照前台中市長林佳龍版本沒改變路線，進度不是現在這樣，而且還改到有力人士家附近，令大家很失望。
台中市議會民進黨團召開記者會強調捷運藍線延宕是因市府更改路線及站點，而且經費暴增新台幣600多億元才遲未獲中央核定。國民黨團書記長黃馨慧也接著帶領黨籍市議員黃健豪、李中、林孟令、陳文政、朱暖英、劉士州、黃佳恬、張瀞分等人召開記者會反擊，並在會中要求賴清德向台中市民道歉。
黃健豪指出，今年2月交通部核定藍線綜合規劃、卡在行政院遲遲未核定，經費暴增633億元是包含編列徵地費，如果不給地主用地費，「難道政府公共建設可以硬蓋在私人土地上嗎？」
李中則出示民國81年由台灣省政府規劃捷運報告表示，明確藍線是沿台灣大道規劃，證明是前市長林佳龍就任後才改藍線進沙鹿重劃區設站，賴清德在不了解事實下、卻大談改路線根本就是在「賊喊抓賊」。
朱暖英、劉士州、林孟令認為，前市長胡志強規劃BRT是為了培養大眾運輸人口，藍線爭吵不休，歸根結底還是行政院趕快核定捷運規劃；陳文政說，盧秀燕上任將路線「截彎取直」是不是破壞民進黨利益才杯葛，凸顯「司馬昭之心人盡皆知」。
黃佳恬指出，交通部長王國材都說中市改站點是因為「轉乘不便」，國民黨議員要求「民進黨不要硬拗」，並要「賴清德道歉」。
交通部指中捷爭議需釐清 中市府：改路線後徵收最少
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