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2023/10/17,
軍事

《路透社》：韓國憂遭中國制裁，起訴助台打造潛艦承包商

《路透社》：韓國憂遭中國制裁，起訴助台打造潛艦承包商
首艘潛艦國造「海鯤軍艦」（舷號711）28日正式在 台船高雄廠區舉行下水典禮，由總統蔡英文親自主 持，正式命名為「海鯤軍艦（Narwhal）」、舷號為 「711」。中央社記者張新偉攝 112年9月28日

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知情人士透露，韓國外交部「完全反對」KHNT與台灣合作，並向防衛事業廳表明反對立場。根據書面證詞，有幾家專業潛艦業者不願協助台灣，因為他們預料政府不會批准，理由是「對經濟造成的風險大於效益」，包括面臨出口可能遭中國制裁的風險。台灣向退役的韓國海軍軍官汲取專業知識，其中包括SI Innotec和KHNT的主管階層，他們赴海外工作毋須徵求韓國國防部許可。

（中央社）根據《路透社》所見的警方文件和兩名知情人士說法，韓國政府去（2022）年指控海洋科技公司SI Innotec參與台灣發展潛艦計畫違反貿易法時，曾援引了中國經濟報復風險。

根據2022年2月17日提交法官的一份尋求逮捕SI Innotec執行董事朴末植（Park Mal-sik，音譯）的書面證詞，韓國曾因決定部署美國的終端高空防衛系統（THAAD，又稱薩德反飛彈系統）而於2016年遭北京當局全面制裁，儘管中國2017年同意取消制裁，首爾當局擔心報復事件重演。

書面證詞指出，SI Innotec向台灣供應潛艦製造設備的交易「直接影響韓國的整體安全」，警方在徵詢了韓國軍售監管機構後，擔心會發生類似部署薩德系統的危機，諸如遭到經濟報復。

證詞指出，韓國國防部防衛事業廳（DAPA）告訴一間名稱未曝光的承包商說，政府對台灣抱持「出口疑慮」，因此對這類許可「採取非常謹慎的立場」。

《路透社》報導，根據熟悉內情的消息人士表示，韓國法官2月28日以潛逃風險、可能銷毀證據為由，下令逮捕朴末植。

2022年8月遭到罰款的SI Innotec和朴末植，皆否認有任何不法行為，並已提出上訴。朴末植透過公司法務人員婉拒對外置評。

根據法院紀錄和4名知情人士的說法，在一個更為全面的打壓跡象中，另外兩間據稱向台灣供貨的韓國公司2022年11月同樣遭控違反貿易法，其中一名執行長被指控從事工業間諜活動。

這兩家韓國國防工程公司分別是金河股份有限公司（Keumha Naval Technology, KHNT）和S2&K，這兩家公司在閉門審判中面臨的指控，過去並未獲媒體報導過。

金河股份有限公司一名匿名官員證實有一起刑事案件正在進行當中。S2&K則不予置評。

SI Innotec的書面證詞以及對7名與軍方、造船業和法界有關聯人士的面談顯示，與最大貿易夥伴中國經濟決裂的政治考量，影響韓國對這3間企業的調查。

知情人士透露，韓國外交部「完全反對」KHNT與台灣合作，並向防衛事業廳表明反對立場。

根據書面證詞，有幾家專業潛艦業者不願協助台灣，因為他們預料政府不會批准，理由是「對經濟造成的風險大於效益」，包括面臨出口可能遭中國制裁的風險。

韓國警方以國家安全為由拒絕置評，韓國外交部表示知道審判正在進行中，稱詳情要詢問防衛事業廳，防衛事業廳則表示，在做出有關出口的決定時應遵循法律，但沒有進一步評論。

台灣向退役的韓國海軍軍官汲取專業知識，其中包括SI Innotec和KHNT的主管階層，他們赴海外工作毋須徵求韓國國防部許可。

根據法庭上出具的合約文件，SI Innotec於2019年和台灣國際造船股份有限公司簽約，提供並安裝價值1200萬美元的焊接和組裝設備，用於製造潛艇壓力殼。

SI Innotec告訴《路透社》，這些設備並非純供軍事用途，也沒有涉及敏感技術。SI Innotec表示，應台船要求，合約中將這些設備的主要用途列為風力發電。SI Innotec還說，「以工業用途」簽署雙重用途設備合約，不揭示其軍事用途是「慣例」。

兩名知情人士透露，朴末植目前仍在台灣協助潛艦案。

消息人士說，KHNT和其執行長、退役海軍軍官楊相權（Yang Hyang-kweon，音譯）被控非法轉移潛艇零件給台灣。楊相權去年遭到羈押，今年3月交保獲釋。

兩名熟悉KHNT業務的人士透露，相關零件涉及魚雷發射管，而與KHNT同列被告的S2&K也是這類系統的專業公司。

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核稿編輯：潘柏翰


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