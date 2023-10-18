以越南和斯里蘭卡為例，看拜登政府如何強化「印太戰略下」的雙邊關係？

文：吳安琪（中華經濟研究院台灣東協研究中心輔佐研究員）、黃以樂（輔佐研究員）

拜登政府印太戰略重視東南亞與南亞區域，近期美國除主導「印太經濟架構」、強化與區域機制（如美國–東協、美日印澳四方會談）的多邊合作關係之外，也致力加強與區域個別國家的雙邊關係，以下簡析美國近期與越南與斯里蘭卡兩國的雙邊關係發展近況，一是美國與越南今（2023）年9月升級為「全面戰略夥伴關係」，二是美國於斯里蘭卡去（2022）年經濟危機後續發展所扮演的角色。

美國與越南升級為「全面戰略夥伴關係」

越南與美國在今（2023）年9月10日，正式將雙方關係由「全面夥伴關係」提升為「全面戰略夥伴關係」，並促進雙方在政治外交、經貿投資、數位與科技創新、氣候能源、環境醫衛、戰爭遺留、教育文化體育、國防安全的全面合作。在經貿方面，雙方將加強半導體、關鍵礦產、關鍵與新興技術、戰略港口與能源、航空產業、交通運輸與旅遊、氣候韌性、金融等領域的投資與合作關係，其中半導體、關鍵礦產、戰略港口，均具有明顯的地緣政治戰略意涵。

在半導體方面，越美雙方簽署〈半導體供應鏈、勞動力和生態系統發展合作備忘錄〉，美商艾克爾科技（Amkor Technology）在越南北寧省投入營運，美商新思科技（Synopsys）、邁威爾科技（Marvell）在胡志明市建立半導體研究所與IC設計中心；在關鍵礦產方面，美國將透過全球基礎建設夥伴關係投資越南關鍵礦產；在戰略港口方面，美國裝卸服務公司（SSA Marine）和越南集裝箱航運（Gemadept）合作開展戰略港口計畫。

Photo Credit: GettyImages 美商艾克爾科技（Amkor Technology）在越南北寧省投入營運

在美國近三任總統任內（歐巴馬、川普、拜登），越南均扮演美國壓制中國大陸崛起戰略的重要角色。越南與美國於1995年關係正常化，2008年越南應美國之邀加入《跨太平洋戰略經濟夥伴關係協定》（TPP）談判，2013年越美雙方建立「全面夥伴關係」，2022年越南與其他13國一同加入美國發起與主導的「印太經濟架構」，2023年，越美將雙方關係升級至等級最高的「全面戰略夥伴關係」。

越南與美國在本次關係升級前維持了10年「全面夥伴」關係，位階低於越南與中國大陸、俄國、印度、韓國建立的「全面戰略夥伴」關係、越南與日本的「縱深戰略夥伴」關係，以及越南與十餘國的「戰略夥伴」關係，對此，拜登政府上任後便多次向越南提出升級關係的要求，雙方遂於今年成功升級為「全面戰略夥伴關係」。

但值得注意的是，越美關係的深化也受若干因素的限制與挑戰。首先，越南外交政策基調為「與所有國家交朋友」，也已訂立「不參加軍事聯盟、不聯合一個國家對抗另一個國家、不允許外國設立軍事基地或利用越南領土對抗另一個國家、不在國際關係中使用武力或威脅使用武力」的「四不」（bốn không）政策；第二，在經貿關係方面，越南與大多數東南亞國家相同，與美國與中國大陸維持缺一不可的重要關係，美國是越南第2大貿易夥伴、第11大外資來源國，中國大陸則是越南第1大貿易夥伴、第6大外資來源國。第三，越南的政治體制近似於中國大陸而迥異於美國，更常因民主人權議題受到來自美方的壓力。最後，越南與俄國傳統關係密切，在俄烏戰爭的立場與美國南轅北轍。

Photo Credit: GettyImages 2023年9月11日，拜登和越共總書記阮富仲會面。

然而，隨著美中兩國在區域競爭愈演愈烈，越南長期「廣結善緣」的對外政策將受到更嚴峻的挑戰，而越南選邊站的壓力勢必也將更加沉重，此外，中國大陸在南海的作為、美國對於越南民主人權的要求等外部因素，以及越南內部的政治因素，均會左右越南未來是否能夠繼續維持其「獨立自主、多元多向」的對外方針。

美國於斯里蘭卡經濟危機後續發展所扮演的角色

斯里蘭卡大致屬於南亞中型國家，位居印度洋樞紐位置，自古即為印度洋貿易中樞。因此，早在一帶一路倡議被提出之前，中國大陸即與斯里蘭卡展開許多合作計畫，包括機場、公路、港灣設施等，增加該國對內以及對外之連結性，後在一帶一路倡議下則以漢班托塔港（Hambantota Port）及可倫坡港口城（Colombo Port City）兩大建設計畫為主。由於斯國位居在印度洋航線上的重要節點，中國大陸將之視為「21世紀海上絲綢之路」下重要的戰略據點，斯國為提升其在印度洋的地位，因而高度讚賞一帶一路倡議。

中斯關係變得如此緊密，主要是因為斯國內戰期間（1983-2009），印度介入內戰引起政府不滿，2005年開始向中國大陸求援。然而斯國為其親中政策付出代價，因為中國大陸向其提供的貸款並非是低利息，部分甚至有超過6%的高額利息。根據斯國退休高官埃克納亞克（Palitha Ekanayake），斯國在2010年時外債占GDP的36%，2013年達65%，2015年飆升至94%。

斯國面臨龐大的償債壓力，而中國大陸為其最大的債權國，但斯國在2022年面臨外匯儲備枯竭的困境，國內物價飆漲且嚴重缺乏食品和燃料等必需品，因此陷入自1948年脫離英國獨立以來最為嚴重的經濟危機。

以戈塔巴雅．拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）為總統的時任政府稱，該經濟危機是因為新冠疫情的影響，扼殺了該國最大的外匯來源之一：旅遊業。不過許多專家認為，斯里蘭卡的經濟危機主要原因是其政府對經濟管理不善而致，因為其政策方向造成該國對進口的依賴居高不下，加上巨大的債務和前面提及的外匯問題，其政府最終於2022年7月5日宣布國家破產。