以巴衝突延燒，歐洲反猶太主義浪潮再起，德國警方嚴禁支持巴勒斯坦示威
我們想讓你知道的是
法國擁有龐大的穆斯林人口，但同時也有僅次於以色列和美國的世界第3大猶太人口，因此當地情勢尤為緊繃。每當中東衝突急速升溫，經常在法國引發反猶太主義事件增加。在義大利，猶太人群體也感到非常焦慮。公共場所被畫上反猶太主義塗鴉，其中包括納粹萬字符號（swastika）和讚揚哈瑪斯的標語。米蘭一家醫院的牆被潦草寫上「猶太殺人犯進烤箱」的字樣。
以巴衝突延燒 歐洲反猶太主義浪潮再起
（中央社）過去一週，住在德國首都柏林的猶太人一覺醒來見到令人不寒而慄的景象：他們的公寓大樓前門被噴上「大衛之星」。歐洲各地猶太人正擔心可能成為穆斯林憤怒攻擊的目標。
英國《金融時報》（Financial Times）報導，根據德國警方說法，目前只出現過3起這類「大衛之星」（Star of David）噴漆事件。但對許多歐洲人來說，這喚起了1930年代的痛苦回憶。當時納粹衝鋒隊（storm trooper）以此標示猶太商家，鼓勵大眾到別處消費。
如今相同噴漆反映出，巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）7日對以色列發動突襲後，德國猶太人面臨的威脅和侮辱事件明顯增加。
哈瑪斯在這場攻擊中派槍手殺害了1400多名以色列軍民，並劫走數十名人質。事後巴勒斯坦運動人士在柏林街頭發放糖果慶祝。
德國政府猶太事務專員克雷恩（Felix Klein）表示，德國的猶太人「對於穆斯林團體和強硬左派組織展現的反猶太主義感到驚恐」。
隨著以色列和哈瑪斯的衝突加劇，歐洲各地的猶太人擔心，那些對以色列在加薩走廊（Gaza Strip）採取軍事行動感到憤怒的穆斯林，可能把他們當作容易攻擊的箭靶。
法國擁有龐大的穆斯林人口，但同時也有僅次於以色列和美國的世界第3大猶太人口，因此當地情勢尤為緊繃。每當中東衝突急速升溫，經常在法國引發反猶太主義事件增加。
法國內政部長達馬南（Gerald Darmanin）14日表示，自從以色列和加薩走廊暴力情勢猛然加劇後，法國一共發生189起反猶太主義言行事件，65人因此被捕。法國網路仇恨言論檢舉平台Pharos也收到2449起通報。
法國猶太人機構代表理事會（CRIF）執行長艾傑內斯（Robert Ejnes）指出，過去每當阿拉伯世界和以色列的衝突升溫，都會波及在歐洲的猶太人，儘管相關攻擊行為通常沒有明確的邏輯可循。
艾傑內斯表示：「我難以理解，支持巴勒斯坦人為何會變成攻擊猶太會堂。」他說，支持巴勒斯坦理念的人不去攻擊以色列人，卻把矛頭「指向在法國的猶太人」。
而在英國，倫敦都會區警察局（Metropolitan Police）表示，9月29日至10月12日間，共接到75起反猶太主義犯罪行為通報，與去年同期的12起相比大增。
向倫敦警方通報的反猶太主義事件與去年同期相比更成長7倍，從14起增至105起。倫敦北部3所猶太學校出於安全考量已暫時關閉。
在義大利，猶太人群體也感到非常焦慮。公共場所被畫上反猶太主義塗鴉，其中包括納粹萬字符號（swastika）和讚揚哈瑪斯的標語。米蘭一家醫院的牆被潦草寫上「猶太殺人犯進烤箱」的字樣。
曾任義大利首都羅馬猶太人群體領袖的杜瑞蓋洛（Ruth Dureghello）表示，隨著以色列加強對哈瑪斯的軍事反擊，她擔心反猶太人的情況會惡化。
杜瑞蓋洛表示，「起初全世界都支持以色列，根本沒有可能站在另一邊」；但這種觀點「已正在改變」。
德國反猶情緒升溫 警方嚴禁支持巴勒斯坦示威
（中央社記者林育立柏林16日專電）巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯突襲以色列，引來以色列空襲報復後，德國各地掀起反猶浪潮，警方下令禁止支持巴勒斯坦的示威，並派大批警力驅散示威人群。
柏林市中心的波茲坦廣場（Potsdamer Platz）15日突然從四面八方湧進上千人，讓現場數百名警察措手不及。
示威人士手中揮舞巴勒斯坦旗幟，情緒激動高喊「哈瑪斯是人民的運動」、「不要放下武器」、「讓我們的血和靈魂為艾格撒清真寺（Al-Aqsa Mosque，位於耶路撒冷的伊斯蘭聖地）犧牲」、「自由巴勒斯坦」等口號。
在警方多次透過擴音器要求群眾離開未果後，警察衝進人群，成功驅散示威者，共逮捕153人。
過去一週，柏林警方已多次以可能出現反猶、極端、頌揚暴力口號為由，禁止支持巴勒斯坦的示威。
柏林邦內政廳長瑪茲（Martin Matz）說，當前的不幸由哈瑪斯造成，必須阻止哈瑪斯的仇恨繼續散播。
穆斯林人口眾多的大城市包括法蘭克福、漢堡、慕尼黑也紛紛宣布禁止支持巴勒斯坦的示威。
漢堡警方說，為避免危及公共安全，只要示威訴求與支持哈瑪斯、或哈瑪斯攻擊以色列有關都禁，例如原訂17日在市政廳前廣場舉行的支持巴勒斯坦示威。
慕尼黑市長萊特（Dieter Reiter）表示，無法容忍公開慶祝對以色列的攻擊，政府必須以堅定態度阻止反猶情緒擴大。
針對哈瑪斯對以色列的攻擊和屠殺，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）12日在國會演說時強調，德國檢警機關將嚴厲執法，懲罰任何歌頌哈瑪斯罪行、甚至支持哈瑪斯的行為。
新聞來源
延伸閱讀
- 以巴衝突「你挺誰」引發美大學校園風暴，中東西方國家數萬人選邊站聲援
- 瑞士講師讚哈瑪斯遭停職；哈佛學生團體連署歸咎以色列，美CEO嗆「永不錄用」
- 哈瑪斯突擊以色列，背後隱含中、俄、伊「三國軸心」準備掀起第三次世界大戰？
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
“2023以巴衝突”的相關議題
- 2023-10-17 以巴衝突延燒，歐洲反猶太主義浪潮再起，德國警方嚴禁支持巴勒斯坦示威
- 2023-10-17 《華爾街日報》：以巴衝突使美國分心，中俄坐收漁利
- 2023-10-17 布林肯重返以色列，尋求對抗哈瑪斯聯合陣線；美官員示警：伊朗是個麻煩但大家都忽視
Tags：
【塞掐 Side Chat】2023 TCCF INNOVATIONS——以臺灣為基地，以全球為目標
我們想讓你知道的是
眾所期待的 2023 TCCF 創意內容大會即將展開，今年共有「INNOVATIONS」、「MARKET」與「PITCHING」三大主題，廣邀國內外業界人士參與，不管在內容展示、趨勢呈現、產業交流等各方面，都準備了最豐富的各種內容，期待在大會中帶來最前瞻的創意、激盪出更多火花。
收聽管道如下：
- Apple Podcast ｜https://apple.co/46J3NaH
- Spotify ｜https://spoti.fi/3tk4IzW
- KKBOX｜https://bit.ly/48Nz1iD
- Google Podcast ｜ https://bit.ly/3tt9484
- Omny ｜ https://bit.ly/3LS3TF5
眾所期待的 2023 TCCF 創意內容大會即將展開，今年共有「INNOVATIONS」、「MARKET」與「PITCHING」三大主題，廣邀國內外業界人士參與，不管在內容展示、趨勢呈現、產業交流等各方面，都準備了最豐富的各種內容，期待在大會中帶來最前瞻的創意、激盪出更多火花。
在「INNOVATIONS」這個主題中，又可以分為三大單元，包括「Showcase」、「Talk」和「Industry Event」，這三個單元要呈現什麼？又會帶來哪些驚喜體驗？讓我們一起透過文策院文化科技處李懷瑾處長和策劃團隊叁式的總監曾煒傑（Jay）的分享來感受一下！
當科技和文化在此相遇
在今年的INNOVATIONS中，以跨域共創精神為核心，集結未來內容體驗，達到產業新知的汲取、交流與合作拓展等功能。針對這樣的設計，李懷瑾處長指出：「在我看來，文化與科技是一對密不可分的夥伴，處於一種相互影響的狀態。創造文化內容的人需要科技這一強大的工具，才能更有效地與觀眾進行交流和互動。然而有趣的是，科技工具在某種程度上，也會反過來塑造和影響文化內容的生成和發展。」同時，他也進一步強調：「科技已經不再是遙不可及或陌生的概念，它已經滲透到我們日常生活的各種層面。手機就是最好的例子，它不僅是我們日常溝通、觀看的工具，更是顯現科技發展的一個具體證明。在這種情況下，文化與科技的結合並不只是遙遠的未來畫面，而是早已存在，與我們日常生活密切相關的現實。」
舉例來說，蘋果在今（2023）年的發表會上，推出了最新的AR/VR混合實境頭戴式顯示器Apple Vision Pro，這是蘋果第一款進入虛擬實境領域的產品。Jay分享自己在嘗試這個裝置之後，對未來創作提出的疑問：「我認為這絕對會影響創作內容。比方說，過去我們是在螢幕前觀看內容，但我們現在是不是有可能走進內容裡面？以前我們看到的畫面是創作者刻意安排給你看的，那現在觀者擁有整個立體的空間，創作者該怎麼敘事？」的確，過去我們習以為常的線性觀影世界，可能已經慢慢在改變，尤其在新冠疫情發生之後，線上的觀看已經成為趨勢，而這個觀看並不限於將傳統的影視內容搬到電腦裡頭，包括展覽、藝術創作、戲劇演出⋯⋯，這些過去讓我們一定要到現場去的展演，都已經被改變了。與此同時，Jay也預測這些科技的輔助裝置，將會像智慧型手機一樣，隨著量產之後逐漸降低售價。甚至在持有成本與市場需求達成平衡之前，這些 AR/VR混合實境的創作內容，就會成為一種新的觀看標準。
「所以說，我們的創作者真的是站在一個風頭浪尖上。在臺灣，我們的優勢就是非常具有包容性、多元性，有很多能量很強、充滿創意的創作者，這些是我在與其他國家的創作者接觸的時候，常常得到的反饋。不過，不管科技發展到什麼程度，文化的累積可能更重要，也更難，因為它需要的就是時間。美國的英雄電影是一種累積，韓國從遊戲開始一直發展到現在可以拍出各種題材的電影，也是一種累積。我認為這是我們的創作者現在必須要一起努力堆疊。」
拆解三大單元，各自精彩可期
在今年的INNOVATIONS的Showcase單元中，規劃了國內外頂尖，結合科技的創新文化內容，參觀者將有機會一覽各式創新作品，每一件都是業界領先的代表作。它們不僅展示了創作者無窮的創意，更呈現了科技與文化融合的無限可能性。「這次有一件作品是多人MR的新體驗模式，透過科技裝置，即使大家在不同的空間裡面，都可以體驗同樣的遊戲，這是一種party game的新可能。」李處長說到：「我個人覺得它非常有趣，不管是在混合實境的應用，或者娛樂方法的創新，都很值得大家體驗。」
另外在Talk單元中，也安排了一系列深刻的主題講座。在這個環節，文策院邀請了多位業界知名專家和學者，他們將分享各自的專業見解和獨到經驗，透過這些最真實的分享來突破業界小圈圈，參與者將有機會更加深入理解當前內容發展的主要趨勢，以及未來市場的隱藏機會。「更重要的是為臺灣的創作者，找到和國際連結的機會。譬如這次來參與的國際貴賓中，其實蠻多是投資者。他們在尋找什麼樣的提案？他們曾經投資過什麼樣的內容？這真的是蠻難得的機會，讓臺灣的創作者可以直接收穫這些第一線的資訊。然後，臺灣的創作內容是不是也可以透過他們，走出國際，或者是可以期待未來有更多的合作機會。」
而Industry Event則有部分場次安排讓所有參與者可以直接到業界工作的場地中參訪。「例如現在開始發展起來的虛擬攝影棚，可能也不是很容易直接接觸到，我們這次就有安排到這樣的地方去訪問，讓大家看看科技的第一現場是怎麼一回事。」
Jay表示：「這些安排其實都是為了達到一個目的，媒合並創造可以交流的平台。很多時候自己一個人做不到所有的事情，但是當我們有機會把觸手伸出去，就能找到一些協助。」李處長也繼續補充道：「我發現，其實有時候一個人會被自己的背景困住，那種慣性、微細的、無形的限制，有時候很難被打破。但是如果多了一點交流，或許可以放掉自己的包袱，然後產出更多有趣的新東西。」這樣的設計，很完整的落實了共創與跨域的核心精神，而這正是此次TCCF INNOVATIONS創新展演所努力追求與期望實現的。在李處長與 Jay 的眼中，創新與交流是相輔相成的，創新需要不斷的交流與碰撞，而透過交流又能激發更多新的創意與思考。
當我們看展，我們一起看向未來
2023 TCCF創意內容大會的INNOVATIONS，帶來了一個無價的機會，它為來自各行各業的創作者、開發者和思考者提供了共同學習和共享經驗的場所，號召他們一起探索文化與科技融合的無窮可能性，一起為推動文創產業的進一步發展而努力。
最終，正如李處長所言，透過這樣一個開放和包容的平台，參與者可以放下自身的限制和包袱，更自由地表達和分享，從而激發更多的創新與合作，這正是TCCF INNOVATIONS 所追求的目標和理念。在共創與跨域的核心精神指引下，這一活動無疑將為臺灣的內容產業注入更多的活力和創造更多的機會。
「在這個平台上，我們期待看到來自不同背景，不同專業領域的人才彼此交流，共同探討，」李處長最後強調，「正是這種跨領域的合作與交流，能夠讓我們看到不同的視野，打破固有的思維模式，從而促使新思維與新創意的湧現。」
2023 TCCF 創意內容大會
- 2023 年 11 月 7 日至 12 日
- 松菸文創園區X臺北文創大樓
- 更多資訊參考活動官網：https://www.tccf.tw/