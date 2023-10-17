以巴衝突延燒，歐洲反猶太主義浪潮再起，德國警方嚴禁支持巴勒斯坦示威

以巴衝突延燒 歐洲反猶太主義浪潮再起

（中央社）過去一週，住在德國首都柏林的猶太人一覺醒來見到令人不寒而慄的景象：他們的公寓大樓前門被噴上「大衛之星」。歐洲各地猶太人正擔心可能成為穆斯林憤怒攻擊的目標。

英國《金融時報》（Financial Times）報導，根據德國警方說法，目前只出現過3起這類「大衛之星」（Star of David）噴漆事件。但對許多歐洲人來說，這喚起了1930年代的痛苦回憶。當時納粹衝鋒隊（storm trooper）以此標示猶太商家，鼓勵大眾到別處消費。

如今相同噴漆反映出，巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）7日對以色列發動突襲後，德國猶太人面臨的威脅和侮辱事件明顯增加。

哈瑪斯在這場攻擊中派槍手殺害了1400多名以色列軍民，並劫走數十名人質。事後巴勒斯坦運動人士在柏林街頭發放糖果慶祝。

德國政府猶太事務專員克雷恩（Felix Klein）表示，德國的猶太人「對於穆斯林團體和強硬左派組織展現的反猶太主義感到驚恐」。

隨著以色列和哈瑪斯的衝突加劇，歐洲各地的猶太人擔心，那些對以色列在加薩走廊（Gaza Strip）採取軍事行動感到憤怒的穆斯林，可能把他們當作容易攻擊的箭靶。

法國擁有龐大的穆斯林人口，但同時也有僅次於以色列和美國的世界第3大猶太人口，因此當地情勢尤為緊繃。每當中東衝突急速升溫，經常在法國引發反猶太主義事件增加。

法國內政部長達馬南（Gerald Darmanin）14日表示，自從以色列和加薩走廊暴力情勢猛然加劇後，法國一共發生189起反猶太主義言行事件，65人因此被捕。法國網路仇恨言論檢舉平台Pharos也收到2449起通報。

法國猶太人機構代表理事會（CRIF）執行長艾傑內斯（Robert Ejnes）指出，過去每當阿拉伯世界和以色列的衝突升溫，都會波及在歐洲的猶太人，儘管相關攻擊行為通常沒有明確的邏輯可循。

艾傑內斯表示：「我難以理解，支持巴勒斯坦人為何會變成攻擊猶太會堂。」他說，支持巴勒斯坦理念的人不去攻擊以色列人，卻把矛頭「指向在法國的猶太人」。

而在英國，倫敦都會區警察局（Metropolitan Police）表示，9月29日至10月12日間，共接到75起反猶太主義犯罪行為通報，與去年同期的12起相比大增。

向倫敦警方通報的反猶太主義事件與去年同期相比更成長7倍，從14起增至105起。倫敦北部3所猶太學校出於安全考量已暫時關閉。

在義大利，猶太人群體也感到非常焦慮。公共場所被畫上反猶太主義塗鴉，其中包括納粹萬字符號（swastika）和讚揚哈瑪斯的標語。米蘭一家醫院的牆被潦草寫上「猶太殺人犯進烤箱」的字樣。

曾任義大利首都羅馬猶太人群體領袖的杜瑞蓋洛（Ruth Dureghello）表示，隨著以色列加強對哈瑪斯的軍事反擊，她擔心反猶太人的情況會惡化。

杜瑞蓋洛表示，「起初全世界都支持以色列，根本沒有可能站在另一邊」；但這種觀點「已正在改變」。

Potsdamer Platz Berlin SONNTAGABEND❗️



Wie sagte Scholz: „Hass gegen Israel widerspricht allen Werten, denen unser Land verpflichtet ist. Antisemitismus dulden wir nicht. Null Toleranz gegenüber Antisemiten.“



Was sind die Versprechen dieses Kanzlers wert?pic.twitter.com/oq3SikCDjz — Georg Pazderski (@Georg_Pazderski) October 15, 2023

德國反猶情緒升溫 警方嚴禁支持巴勒斯坦示威

（中央社記者林育立柏林16日專電）巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯突襲以色列，引來以色列空襲報復後，德國各地掀起反猶浪潮，警方下令禁止支持巴勒斯坦的示威，並派大批警力驅散示威人群。

柏林市中心的波茲坦廣場（Potsdamer Platz）15日突然從四面八方湧進上千人，讓現場數百名警察措手不及。

示威人士手中揮舞巴勒斯坦旗幟，情緒激動高喊「哈瑪斯是人民的運動」、「不要放下武器」、「讓我們的血和靈魂為艾格撒清真寺（Al-Aqsa Mosque，位於耶路撒冷的伊斯蘭聖地）犧牲」、「自由巴勒斯坦」等口號。

在警方多次透過擴音器要求群眾離開未果後，警察衝進人群，成功驅散示威者，共逮捕153人。

過去一週，柏林警方已多次以可能出現反猶、極端、頌揚暴力口號為由，禁止支持巴勒斯坦的示威。

柏林邦內政廳長瑪茲（Martin Matz）說，當前的不幸由哈瑪斯造成，必須阻止哈瑪斯的仇恨繼續散播。

穆斯林人口眾多的大城市包括法蘭克福、漢堡、慕尼黑也紛紛宣布禁止支持巴勒斯坦的示威。

漢堡警方說，為避免危及公共安全，只要示威訴求與支持哈瑪斯、或哈瑪斯攻擊以色列有關都禁，例如原訂17日在市政廳前廣場舉行的支持巴勒斯坦示威。

慕尼黑市長萊特（Dieter Reiter）表示，無法容忍公開慶祝對以色列的攻擊，政府必須以堅定態度阻止反猶情緒擴大。

針對哈瑪斯對以色列的攻擊和屠殺，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）12日在國會演說時強調，德國檢警機關將嚴厲執法，懲罰任何歌頌哈瑪斯罪行、甚至支持哈瑪斯的行為。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺