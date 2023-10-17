習近平聲稱「依法治污」，中國記者臥底調查發現排污檢測嚴重造假
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河北環境工程學院教授、武漢大學環境法研究所研究員曹曉凡指出，因價格導致的惡性競爭，確實是環境監測機構弄虛作假的重要因素。
（中央社）中共領導人習近平聲稱，要持續深入打好污染防治攻堅戰並依法治污，但中國媒體《新京報》記者臥底調查發現，即使是經由官方認證的機構，中國的檢測排污業者照樣舞弊作假。
報導說，《新京報》記者透過網路應徵而獲聘西安科納檢測校準有限公司檢測員，這是一家是經陝西省質監局資質認定的從事第三方環境監（檢）測的專業機構，專責水質、空氣、廢棄物與噪音監測等。
臥底調查的記者發現，儘管這家公司標榜公正及規範，但實際採樣中卻經常弄虛作假，像是跟著同事到診所採集醫療污水樣本，按理應該在處理設備的排水口取樣。
但這家診所處理醫療污水的環保設備只是擺設從未啟用，醫療污水未經處理就直接排放，於是採樣員拿自來水灌入污水處理設備，完成污水採樣。
這位採樣員告訴臥底記者，不必太認真，不管如何採樣，最後得出的結論都是過關，因為即便水樣不合格，後面數值還是會改到達標。
不僅採樣造假，即使到現場執行數據監測也能竄改，好比來到混凝土攪拌工程公司，監測經除塵器處理後的空氣中粉塵含量，當時廠房的攪拌機組並未啟動，但採樣員仍示意開啟除塵器並展開檢測。
這家攪拌廠共8個除塵排氣筒，每個每天監測3次共24組數據，但採樣員只監測2組其餘皆以編造交差了事，還說：「領導要我編的，他讓每個排氣筒測一組數據，剩下的數據回去編，我在此基礎上又多編了幾組。」
至於被山西方創環境檢測有限公司聘用的新京報臥底記者跟採樣員前往能源公司監測廢氣，儀器顯示的二氧化硫含量超標逾40倍，濃度相當高「聞都能聞到」，但採樣員指示廠方加藥，濃度隨即驟降。
這位替業者護航的採樣員不忘叮囑，以後遇到檢查要及時加藥，「別人查的時候不合格就麻煩了」。
上述造假歪風盛行的原因在於，必須包合格的潛規則支配中國檢測業，新京報訪問從業人員張林（化名）說：「咱們這監測風氣不好，你給我做監測就必須得給我過，過不了我就找另一家。」
入行多年的賀強（化名）深有同感：「現在談個業務，付款都是先付10%，給錢我派人過去給你測，測完了出報告，人家看到合格了，才給你結束款。」
河北環境工程學院教授、武漢大學環境法研究所研究員曹曉凡指出，因價格導致的惡性競爭，確實是環境監測機構弄虛作假的重要因素。
《新京報》的報導另指出，造假的不只陝西和山西業者，包括廣東國環檢測技術股份有限公司、格林斯凱（上海）環保科技發展有限公司、江蘇南京聯順機動車檢測服務有限公司等，皆因出具虛假檢測報告案而吃官司。
其中廣東國環檢測技術股份有限公司出具的80份監測報告涉造假，廣東中山市第一人民法院裁定判罰人民幣20萬元（約新台幣89萬元）；總經理羅某慧等5人分別被判處有期徒刑1年9個月至1年2個月不等，併處罰金。
據《新華社》報導，北京當局今年7月17日至18日召開全國生態環境保護大會，習近平出席發表談話說，堅持精准治污、科學治污、依法治污，打好污染防治攻堅戰，全面實行排污許可制，完善自然資源資產管理制度體系。
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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趣‧味妙不可言！格蘭傑單一麥芽威士忌繽紛新風貌，玩轉風味樂趣加倍
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格蘭傑單一麥芽威士忌打破威士忌高大上、充滿距離感的嚴肅印象，以嶄新品牌風貌引領新世代品飲風潮，追求妙不可言的品飲樂趣。
突破理性界限與窠臼，格蘭傑單一麥芽威士忌以嶄新品牌風貌，號召玩家在格蘭傑的風味中馳騁，反對知識霸凌、丟掉品飲包袱，先別管懂不懂，重點是敞開感官體驗就對了。
品味，無須多嘴——格蘭傑掀起新世代品飲風潮
「解釋那麼多幹麻？知道好喝就好！（There is nothing to explain…It’s just delicious! ）」對格蘭傑總製酒師比爾‧梁思敦博士（Dr. Bill Lumsden） 而言，品嚐威士忌就這一句話。
熱愛實驗、充滿好奇，生物化學博士出身的比爾博士，帶有巧克力冒險工廠威利旺卡的瘋狂，不斷在威士忌世紀裡探索各種風味的可能性，鼓吹以好奇心取代嚴肅、以體驗取代教條，引領新世代威士忌品飲風潮。
儘管傳統的威士忌品飲者有一段制式化的品飲流程，講究產區、製程、桶型，仰賴教科書一般的知識背景，然而新世代的玩家在乎的是體驗，是酒液入口帶來最直觀的感受。因此，不願墨守成規、樂於擁抱時代變化的格蘭傑，致力打破威士忌傳統的高大上形象與距離感，致敬那些瀟灑不羈且自由奔放的人們，邀請渴望精彩又喜愛驚喜的生活玩家，打破規矩、放棄說理，以感性體驗威士忌之美，感受「趣・味 妙不可言」的格蘭傑。
精彩，任你暢玩——格蘭傑新世代風貌
嶄新風貌的格蘭傑，不再是深色暗沉的老學究，而要做繽紛絢爛的實驗家，相信人人都能享受威士忌的美味樂趣——不限場合、不限喝法，重點是用自己喜歡的方式來享用！除了耳目一新的全新改版包裝，在全新高彩度、高對比的形象廣告裡面，加入格蘭傑標誌性的「長頸鹿」彩蛋可細細探索。
事實上，在眾多鹿角攢動的蘇格蘭威士忌品牌中，格蘭傑的「長頸鹿」正好顯得標新立異、獨樹一格，這是因為格蘭傑採用蘇格蘭最高的蒸餾器、樓板以上總高達 5.14 公尺，正好與一隻成年長頸鹿同高；與其解釋細長的銅製頸部確保只有最純淨的蒸汽能夠到達頂端進而做出純淨且芳香四溢的威士忌，還不如用長頸鹿更讓人印象深刻。
趣味，妙不可言——格蘭傑的美味交響曲
格蘭傑威士忌系列彷彿一場交響樂，每一篇樂章都奏出獨特的旋律，卻又共享豐富層次與絲滑口感，總散發著令人難以抗拒的水蜜桃、香草和柑橘的香氣主軸，而這就不得不提到奠定酒廠風格的經典格蘭傑ORIGINAL。
徜徉在秋夜晚風中，彷彿一首優美的小夜曲，其柑橘和成熟蜜桃香氣，與香草的溫和結合，賦予口感奶油般柔順，像是寧靜夜晚中遠方傳來的悠揚琴音，以十年的熟成展現出格蘭傑的優雅精髓，成為威士忌愛好者不可錯過的品味之選。
不能錯過還有格蘭傑12年PX雪莉桶LASANTA，古銅金色酒液散發出葡萄乾、蜂蜜、帶著肉桂的香氣，點綴出烤焦糖杏桃的甜味，飽滿甜蜜的口感，柑橘、薑和奶油太妃糖的風味，種種溫暖而明亮的意象，彷彿在舌尖品嚐到梵谷的麥田系列油畫。
格蘭傑14年波特桶QUINTA RUBAN則彷彿進入了秋天傍晚的森林，帶來香草木質氣味以及香甜柑橘氣息，漫步在森林小徑，在舌尖上一步步輕輕地踩踏出漿果、水果軟糖、玫瑰花香、薄荷巧克力的風味，變化多樣而舒服。
在新興品飲風潮下，近期最受歡迎的莫過於格蘭傑「X」單一麥芽威士忌。「 Ｘ 」意味著「 Cross 」，也就是無論老饕或初心者，想要純飲、加冰加水，或跨界軟飲、水果、超商飲料，都能迸出美好滋味；其自由奔放的香氣，帶有西洋梨、香草、柳橙的多汁芬芳，尾韻中至長的清爽感，口感則彷彿由柳橙冰沙轉為灑滿巧克力軟糖的焦糖布丁，簡直就是一段浪漫又瘋狂的即興爵士。
而作為巔峰創舉的格蘭傑「稀印」（Signet），則以高溫烘焙的巧克力麥芽拉開序幕，歷經繁複製酒過程，揉合格蘭傑酒窖古老威士忌庫存，最終打造出華麗辛香、摩卡咖啡風味的高潮，尾韻交融溫和奶油糖香氣。從深黑色瓶身到迷人風味，都不禁令人想到《教父》這部電影，尊絕不凡且深不可測，
每一款格蘭傑單一麥芽威士忌都有自己的個性、獨樹一格的風味。想要體驗水、麥芽與橡木交織出的驚喜，感受趣味妙不可言的威士忌，現在就跟上新世代品飲風潮，踏上格蘭傑的美味之旅。