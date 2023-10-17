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2023/10/17,
中國

習近平聲稱「依法治污」，中國記者臥底調查發現排污檢測嚴重造假

習近平聲稱「依法治污」，中國記者臥底調查發現排污檢測嚴重造假
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

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河北環境工程學院教授、武漢大學環境法研究所研究員曹曉凡指出，因價格導致的惡性競爭，確實是環境監測機構弄虛作假的重要因素。

（中央社）中共領導人習近平聲稱，要持續深入打好污染防治攻堅戰並依法治污，但中國媒體《新京報》記者臥底調查發現，即使是經由官方認證的機構，中國的檢測排污業者照樣舞弊作假。

報導說，《新京報》記者透過網路應徵而獲聘西安科納檢測校準有限公司檢測員，這是一家是經陝西省質監局資質認定的從事第三方環境監（檢）測的專業機構，專責水質、空氣、廢棄物與噪音監測等。

臥底調查的記者發現，儘管這家公司標榜公正及規範，但實際採樣中卻經常弄虛作假，像是跟著同事到診所採集醫療污水樣本，按理應該在處理設備的排水口取樣。

但這家診所處理醫療污水的環保設備只是擺設從未啟用，醫療污水未經處理就直接排放，於是採樣員拿自來水灌入污水處理設備，完成污水採樣。

這位採樣員告訴臥底記者，不必太認真，不管如何採樣，最後得出的結論都是過關，因為即便水樣不合格，後面數值還是會改到達標。

不僅採樣造假，即使到現場執行數據監測也能竄改，好比來到混凝土攪拌工程公司，監測經除塵器處理後的空氣中粉塵含量，當時廠房的攪拌機組並未啟動，但採樣員仍示意開啟除塵器並展開檢測。

這家攪拌廠共8個除塵排氣筒，每個每天監測3次共24組數據，但採樣員只監測2組其餘皆以編造交差了事，還說：「領導要我編的，他讓每個排氣筒測一組數據，剩下的數據回去編，我在此基礎上又多編了幾組。」

至於被山西方創環境檢測有限公司聘用的新京報臥底記者跟採樣員前往能源公司監測廢氣，儀器顯示的二氧化硫含量超標逾40倍，濃度相當高「聞都能聞到」，但採樣員指示廠方加藥，濃度隨即驟降。

這位替業者護航的採樣員不忘叮囑，以後遇到檢查要及時加藥，「別人查的時候不合格就麻煩了」。

上述造假歪風盛行的原因在於，必須包合格的潛規則支配中國檢測業，新京報訪問從業人員張林（化名）說：「咱們這監測風氣不好，你給我做監測就必須得給我過，過不了我就找另一家。」

入行多年的賀強（化名）深有同感：「現在談個業務，付款都是先付10%，給錢我派人過去給你測，測完了出報告，人家看到合格了，才給你結束款。」

河北環境工程學院教授、武漢大學環境法研究所研究員曹曉凡指出，因價格導致的惡性競爭，確實是環境監測機構弄虛作假的重要因素。

《新京報》的報導另指出，造假的不只陝西和山西業者，包括廣東國環檢測技術股份有限公司、格林斯凱（上海）環保科技發展有限公司、江蘇南京聯順機動車檢測服務有限公司等，皆因出具虛假檢測報告案而吃官司。

其中廣東國環檢測技術股份有限公司出具的80份監測報告涉造假，廣東中山市第一人民法院裁定判罰人民幣20萬元（約新台幣89萬元）；總經理羅某慧等5人分別被判處有期徒刑1年9個月至1年2個月不等，併處罰金。

據《新華社》報導，北京當局今年7月17日至18日召開全國生態環境保護大會，習近平出席發表談話說，堅持精准治污、科學治污、依法治污，打好污染防治攻堅戰，全面實行排污許可制，完善自然資源資產管理制度體系。

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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航


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