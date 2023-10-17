陳筱涵首本政治漫畫《菁英學院》法國出版，幽默嘲諷全球領袖與國際局勢獲好評

（中央社）台灣漫畫家陳筱涵於法國出版首本政治長篇漫畫《菁英學院》，以全球領袖上學去的故事，搭配搞笑荒謬的暗喻與諧音，嘲諷國際局勢與台海現況，出版後大獲好評。

陳筱涵（Stellina Chen）的首本政治長篇漫畫《菁英學院》（Dans la cour des grands）在法國出版，13日受邀於布朗利河岸博物館（Musee du Quai Branly）舉辦新書發表會，多位重量級藝文工作者與漫畫家出席。

Photo Credit: 中央社 漫畫家陳筱涵（右）首本政治長篇漫畫「菁英學院」在法國出版，13日受邀於布朗利河岸博物館舉辦新書發表會，由安古蘭漫畫博物館公眾讀者部主任梅里基揚（Laurent Melikian）主持，有書迷特地從外地趕來。

近年來，陳筱涵以尖銳的亞太局勢觀察和幽默諷刺的畫風活躍於法國《世界報》（Le Monde）等媒體的政治漫畫版面，刻畫台、美、中三角關係的作品更被收錄在最新版法國中學史地教科書中。

陳筱涵先前繪製全球政治人物的嘲諷漫畫受到法國出版社青睞，便以此為出發點，邀請她在「開學」的主題框架下進行創作。

陳筱涵接受《中央社》專訪，談及創作過程時笑著說，「當我提筆時，發現有夠難想」，尤其這一系列是限制92頁完成，一頁一面，沒有分鏡、對話框，較難發揮，「而且要透過人物互動把全球政治事件串在一起，真是太難」。

最後她在漫畫中讓20位全球領導齊聚校園，準備開學，也符合時事的放入能控制新聞觸及和形塑輿論的Facebook和X平台執行長。

陳筱涵大玩文字遊戲與諧音梗幫全班同學取化名，如法國同學叫「馬卡龍」（Macaron）、俄羅斯蒲亭成了加拿大名菜「肉醬奶酪薯條」（Poutine）、北韓同學叫「泡菜」（Kimchi）、中國同學習近平成了X-man。

至於台灣同學，陳筱涵說，因為蔡英文的名字外國人不太知道，就以她最有名的特色取叫「民主女士」。

她設計開學後投票選班長作為故事軸線，透過各國候選人宣傳政見、拉票結派的競選過程點出國際局勢；各國候選人反應內政的政見也荒謬到令人莞爾，例如X-man就爭取要「永遠當班長」；而馬卡龍則是想把下課時間從6點20延長至6點40，諷刺其延後退休年齡的爭議性改革。

漫畫各處都充滿法文諧音梗與小巧思，例如學校名字是20國集團（G20）的諧音，而班導是隻動作緩慢、沒有實權，且名字諧音為「聯合國」的樹懶。

陳筱涵具政大外交系與法國研讀國際關係背景，活用地緣政治作為題材，如漫畫中，台、日、韓3位同學和美國在遊樂場上玩得很開心，X-man和好友俄國同學則在一旁拿望遠鏡監視。接著便跑去和看不對盤的美國同學搶人，而夾在中間的就是一臉飽受困擾的「民主女士」。

俄烏戰爭、糧食衝突、擁核俱樂部、美中抗衡、全球暖化、北韓試射飛彈、國際組織角力等重大議題都隱晦地透過同學間的互動方式呈現，X和臉書的角色也巧妙穿插在漫畫中，幽默諷刺，卻也發人省思，最後結局更出乎讀者預料。

「即使不會法文，或是不明白地緣政治暗喻，也可以用另一種方式解讀，單純享受故事」，陳筱涵說。

《菁英學院》不著重哪個國家或區域，而是隱晦嘲諷全球局勢。法國讀者有政治嘲諷漫畫的傳統，並有一定國際新聞知識，作品一出版便獲得好評。

受總統馬克宏（Emmanuel Macron）欽點，正籌備巴黎政治漫畫博物館（Maison du dessin de presse）的前國家遺產學會（INP）主席巴爾巴（Philippe Barbat）13日也出席新書發表會，對漫畫相當感興趣，甚至邀請陳筱涵作品入館。

《中央社》提及，柯文哲日前在漫畫自傳自序中表示「沒看到台灣用漫畫來探討重要主題」，引起台灣漫畫界撻伐。

作為政治嘲諷漫畫家的陳筱涵直言，「這表示柯文哲都沒有關心台灣的漫畫，台漫很多元、觸角很廣，之前就有政治長篇漫畫，講政治、醫學都有，圖像小說也很多，他應該都沒有去看」。

陳筱涵是巴黎國際政治漫畫組織Cartooning for Peace的成員，作品時常登上法國、德國、荷蘭等主流媒體，讓世界看見台灣觀點的政治詮釋。

陳筱涵多年來以畫筆凸顯台灣在國際上的地位與困境，也努力突破台灣在國際政治漫畫呈現上的局限，精準又幽默地為台灣發聲。之後，陳筱涵也希望在台灣做國際新聞嘲諷漫畫的刊物，推廣台灣較為少見的政治藝術形式。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航