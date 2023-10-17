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2023/10/17,
中東

加薩受以色列封鎖，嚴重缺乏安全飲用水：聯合國強調急需燃料重啟海水淡化處理廠

加薩受以色列封鎖，嚴重缺乏安全飲用水：聯合國強調急需燃料重啟海水淡化處理廠
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

聯合國認可獲得水是一項需要被保障的人權，因從根本而言，人體需要源源不絕的水才能生存。在以色列和哈瑪斯之間的暴力事件發生以前，加薩的供水雖早已無法滿足世界衛生組織對人均每日用水量的最低要求，但在被以色列封鎖後，加薩的缺水狀況則更加嚴重。人們正在飲用嚴重受污染的水，聯合國警告可能使疾病蔓延，人們也將因嚴重脫水而死亡。

在10月7日哈馬斯於以色列南部發動致命攻擊，造成1300多人死亡後，以色列隨即下令立即切斷該國對加薩走廊的供水。聯合國表示以色列全面封鎖加薩地區後，加薩的嚴重缺乏乾淨水源已成為「生死攸關的問題」，正引發各界對其健康的重大關切。

根據《路透社》，為了獲得飲用水，加薩的一些人開始在臨海地區挖井，或依靠來自加薩唯一含水層中的鹹自來水，儘管該含水層已受到嚴重的污水和海水的污染。聯合國巴勒斯坦難民救濟機構16日表示，24小時內已有25萬人被轉移到避難所，其中大部分是乾淨的水已耗盡的聯合國學校。

《新阿拉伯人報》（The New Arab）也報導，聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）表示，缺水正迫使人們飲用受污染的水源，並可能導致疾病傳播。負責人圖瑪（Juliette Touma）表示，擔心如果加薩繼續缺水，人們飲用骯髒水源將可能使傳播疾病的蔓延。

以色列能源部長15日表示，總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）和美國總統拜登（Joe Biden）已就恢復加薩南部部分地區供水達成協議。對此，哈馬斯16日說，儘管以色列承諾恢復對加薩地帶的供水，但至今實際上仍未恢復。而一名以色列官員則回應道，以色列正在向加薩南部的一個地區提供一些水。

加薩唯一含水層受污染，無法滿足WHO人均每日用水量最低標準

根據《美聯社》，聯合國認可獲得水是一項需要被保障的人權，因從根本而言，人體需要源源不絕的水才能生存。在以色列和哈瑪斯之間的暴力事件發生以前，加薩的供水早已無法滿足世界衛生組織（World Health Organization, WHO）對人均每日用水量的最低要求，但現在狀況則更加嚴重。

世界衛生組織更表示，加薩走廊的醫院正在努力照顧成千上萬的病人，然而缺水卻危及著生命。因為需要用水來確保住院病房、手術室和急診室的衛生條件，水對於預防醫院相關感染和防止醫院爆發疫情至關重要。

加薩地帶唯一的天然水源是沿海含水層盆地（ Coastal Aquifer Basin），從埃及西奈半島北部沿著地中海東岸延伸，穿過加薩進入以色列。然而2020年在《水》雜誌（water）上發表的一項研究發現，在該含水層中的地下水品質正迅速惡化，這在很大程度上是由於為了滿足眾多人口的用水需求，使抽取地下水的速度比雨水補充的速度快。

根據以色列被佔領區人權資訊中心（B’Tselem）2020年的報告，該含水層也受到未經處理的廢水污染，導致含水層96.2%的家庭用水無法飲用。因此，根據世界銀行（World Bank） 的數據，97%的加薩人依賴不受監管的私人水罐車，和通常是以太陽能供電的小型海水淡化廠來獲取飲用水。

以色列封鎖限電，加薩海水淡化廠停止運作

根據《美聯社》，加薩通常從多個來源獲得供水，包括以色列的管道、地中海海水淡化廠和水井等。但在哈馬斯襲擊後，以色列切斷了供水，同時也切斷了為水廠和污水處理廠供電的燃料和電力。

由於以色列封鎖造成的電力限制，加薩的三座主要海水淡化廠已全部停止運作。雖然仍留有了一些規模較小的海水淡化廠，但這些工廠的水處理品質可能參差不齊。根據2021年的一項研究，加薩79%的海水淡化廠沒有許可證，而平均12%的測試淡化水樣本仍顯示出危險的污染程度。

因此聯合國表示，加薩迫切需要燃料來重新啟動抽水和處理廠，因為燃料是加薩人民獲得安全飲用水的唯一途徑。如果不這麽做，加薩人將開始因嚴重脫水而死亡，強調水現在是最後的生命防線。

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核稿編輯：楊士範


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