加薩受以色列封鎖，嚴重缺乏安全飲用水：聯合國強調急需燃料重啟海水淡化處理廠
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聯合國認可獲得水是一項需要被保障的人權，因從根本而言，人體需要源源不絕的水才能生存。在以色列和哈瑪斯之間的暴力事件發生以前，加薩的供水雖早已無法滿足世界衛生組織對人均每日用水量的最低要求，但在被以色列封鎖後，加薩的缺水狀況則更加嚴重。人們正在飲用嚴重受污染的水，聯合國警告可能使疾病蔓延，人們也將因嚴重脫水而死亡。
在10月7日哈馬斯於以色列南部發動致命攻擊，造成1300多人死亡後，以色列隨即下令立即切斷該國對加薩走廊的供水。聯合國表示以色列全面封鎖加薩地區後，加薩的嚴重缺乏乾淨水源已成為「生死攸關的問題」，正引發各界對其健康的重大關切。
根據《路透社》，為了獲得飲用水，加薩的一些人開始在臨海地區挖井，或依靠來自加薩唯一含水層中的鹹自來水，儘管該含水層已受到嚴重的污水和海水的污染。聯合國巴勒斯坦難民救濟機構16日表示，24小時內已有25萬人被轉移到避難所，其中大部分是乾淨的水已耗盡的聯合國學校。
《新阿拉伯人報》（The New Arab）也報導，聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）表示，缺水正迫使人們飲用受污染的水源，並可能導致疾病傳播。負責人圖瑪（Juliette Touma）表示，擔心如果加薩繼續缺水，人們飲用骯髒水源將可能使傳播疾病的蔓延。
以色列能源部長15日表示，總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）和美國總統拜登（Joe Biden）已就恢復加薩南部部分地區供水達成協議。對此，哈馬斯16日說，儘管以色列承諾恢復對加薩地帶的供水，但至今實際上仍未恢復。而一名以色列官員則回應道，以色列正在向加薩南部的一個地區提供一些水。
加薩唯一含水層受污染，無法滿足WHO人均每日用水量最低標準
根據《美聯社》，聯合國認可獲得水是一項需要被保障的人權，因從根本而言，人體需要源源不絕的水才能生存。在以色列和哈瑪斯之間的暴力事件發生以前，加薩的供水早已無法滿足世界衛生組織（World Health Organization, WHO）對人均每日用水量的最低要求，但現在狀況則更加嚴重。
世界衛生組織更表示，加薩走廊的醫院正在努力照顧成千上萬的病人，然而缺水卻危及著生命。因為需要用水來確保住院病房、手術室和急診室的衛生條件，水對於預防醫院相關感染和防止醫院爆發疫情至關重要。
加薩地帶唯一的天然水源是沿海含水層盆地（ Coastal Aquifer Basin），從埃及西奈半島北部沿著地中海東岸延伸，穿過加薩進入以色列。然而2020年在《水》雜誌（water）上發表的一項研究發現，在該含水層中的地下水品質正迅速惡化，這在很大程度上是由於為了滿足眾多人口的用水需求，使抽取地下水的速度比雨水補充的速度快。
根據以色列被佔領區人權資訊中心（B’Tselem）2020年的報告，該含水層也受到未經處理的廢水污染，導致含水層96.2%的家庭用水無法飲用。因此，根據世界銀行（World Bank） 的數據，97%的加薩人依賴不受監管的私人水罐車，和通常是以太陽能供電的小型海水淡化廠來獲取飲用水。
以色列封鎖限電，加薩海水淡化廠停止運作
根據《美聯社》，加薩通常從多個來源獲得供水，包括以色列的管道、地中海海水淡化廠和水井等。但在哈馬斯襲擊後，以色列切斷了供水，同時也切斷了為水廠和污水處理廠供電的燃料和電力。
由於以色列封鎖造成的電力限制，加薩的三座主要海水淡化廠已全部停止運作。雖然仍留有了一些規模較小的海水淡化廠，但這些工廠的水處理品質可能參差不齊。根據2021年的一項研究，加薩79%的海水淡化廠沒有許可證，而平均12%的測試淡化水樣本仍顯示出危險的污染程度。
因此聯合國表示，加薩迫切需要燃料來重新啟動抽水和處理廠，因為燃料是加薩人民獲得安全飲用水的唯一途徑。如果不這麽做，加薩人將開始因嚴重脫水而死亡，強調水現在是最後的生命防線。
新聞來源
- Water is running out in Gaza（路透社）
- Gaza’s limited water supply raises concerns for human health（美聯社）
- UN agency warns Gaza water shortage could spread disease（新阿拉伯人報）
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核稿編輯：楊士範
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韓國動畫《淘氣小企鵝》（Pororo）如何席捲全球？不斷改良升級的背後動力為何
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從此篇出發收集韓國IP策略經驗，甚至可作進一步個案研究（case study），以韓國經驗整理成要點，並在文章末端探討台灣可學習的方向與延展性。特別能夠在跨界到動畫影集上給予台灣更多影視產業從業者想像空間。
2023臺灣文博會角色IP論壇邀請到ICONIX的製作人Thomas Hankil NAM以公司成名作《淘氣小企鵝》（Pororo）作案例分析，Pororo為韓國EBS電視台以及ICONIX一起合作製作，當時Thomas也參與其中，造就了Thomas離開EBS電視台工作至ICONIX擔任Pororo動畫企劃的契機，而《淘氣小企鵝》正是他在EBS時期的經典代表作，透過電視的傳播效力，影響了幾代的韓國人，他不僅分享了一開始「小企鵝」如何誕生，也談及淘氣小企鵝如何發揮國民影響力。
參考成功跨國IP範例，為角色加上「人設」與「背景故事」
Thomas談起《淘氣小企鵝》的原型，先放上了英國經典動畫《企鵝家族》的企鵝角色圖，他不諱言地說明：「要做出國際化的IP，先參考已經獲得跨國迴響的成功案例為什麼成功、有什麼共通點，是很重要的第一步。而接下來就是去思考，如何為自己的角色進一步做出差別化。」
從《企鵝家族》到《淘氣小企鵝》，乍看兩個企鵝主角最大的差異，就是淘氣小企鵝戴著飛行帽，Thomas笑問：「大家認為我是為了差別化，才讓我的企鵝戴起帽子嗎？」其實背後是有故事的，帽子其實是飛行帽，企鵝不能飛，但他有一個想飛的夢想。《淘氣小企鵝》便建立起他的人物設定跟故事。
意想不到！特別又實際的IP分潤機制，透過「衣服」來區隔
他說起了當年有趣的觀眾反應：「為什麼企鵝要『穿衣服』呢？其實是因為第一季播出之後，很受觀眾，許多家長來抗議說他們的小孩看到小企鵝之後，也想要學小企鵝不穿衣服，說要跟小企鵝一樣，他們相當困擾。」
所以我們第二季的時候，就開始想他們各自可以穿什麼，符合不同的角色個性。到了第三季，小企鵝穿上了更多衣服，那則是因為我們每季的投資結構並不相同。考量到動畫非常花錢，不是一間公司獨資可以完成，需要多方投資。
然而動畫版權授權分潤還比較容易分，但後續周邊（例如賣娃娃）的時候造成很大的困擾，比如這次是第一季資方的玩偶產品還是第二季資方的玩偶產品呢？於是便以不同季來區分，第三季就在服裝造型上進一步去做差異化。
IP如何透過主流平台跟偶像合作來推波助瀾？
在講完淘氣小企鵝的誕生與演變過程，Thomas播放了兩段音樂演出，讓人看到IP在成熟之後的衍生旅程。
如Thomas在現場播出的其中一個《Banana ChaCha》MV版本，是由自我定位為「遊樂園」的韓國女團MOMOLAND主唱，在調性及目標觀眾相輔相成之下，音樂MV在2019年上線YouTube後創下超過8000萬的點閱率，並且帶來國際化的觀眾矚目。當年為動畫搭配流行音樂跟兒歌時，遇到許多版權問題，後來 ICONIX 選擇為《淘氣小企鵝》量身訂作主題音樂，並根據Pororo的角色跟世界觀的氛圍，來挑選合作演唱的偶像團體（如男團 THE BOYZ）做跨界合作，事實上這樣經過挑選的音樂MV合作與網路操作，為IP帶來了新的生命。
這也說明Pororo這個在20年前被創造出來的角色，在經過三季動畫之後，如何將IP生命延續至今，在YouTube頻道上能有愈來愈高的國際知名度與點閱，還是與IP背後的操盤手有多了解自己角色的屬性，如何挑選風格合適的年輕人才合作，達到彼此雙贏的局面。
如何延續IP，找到新群眾跟回頭客？
Thomas分享一位年輕的高中生在校慶時跳上台用力大唱《淘氣小企鵝》的主題曲，底下所有的人居然一起大合唱。他分享道：「其實這個影片對我們來說覺得很衝擊，因為這已經是快20年前的IP了，我們沒想到年輕人會這麼熟悉。推算起來，我們當年的觀眾已經是他們的爸媽，也許他們會去回顧哼唱，無形中影響了孩子。但這也代表小企鵝應該一直活在他們的心目當中，而我們如何把它帶向未來的世代，讓他們跟小朋友一起成長，就是我們要不斷思考的事情。」
從Thomas的分享，可以看到在IP操作初期，去參考已經在世界上具有成功公式的IP角色原型，先進行案例研究分析，掌握IP角色受歡迎的核心，再去加上自己獨特的差異化性格，是相當值得嘗試的路徑。而在IP獲得市場成功之後，則是需要思考如何延續IP的生命，每季做出差異化的商品，以及如何牢牢掌握住IP的核心精神，在五年、十年、甚至近二十年之後，透過與更年輕但精神相符的新世代明星做出「FEAT」的一加一大於二的效果，才能不斷延續IP的生命。