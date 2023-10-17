加薩受以色列封鎖，嚴重缺乏安全飲用水：聯合國強調急需燃料重啟海水淡化處理廠

在10月7日哈馬斯於以色列南部發動致命攻擊，造成1300多人死亡後，以色列隨即下令立即切斷該國對加薩走廊的供水。聯合國表示以色列全面封鎖加薩地區後，加薩的嚴重缺乏乾淨水源已成為「生死攸關的問題」，正引發各界對其健康的重大關切。

根據《路透社》，為了獲得飲用水，加薩的一些人開始在臨海地區挖井，或依靠來自加薩唯一含水層中的鹹自來水，儘管該含水層已受到嚴重的污水和海水的污染。聯合國巴勒斯坦難民救濟機構16日表示，24小時內已有25萬人被轉移到避難所，其中大部分是乾淨的水已耗盡的聯合國學校。

《新阿拉伯人報》（The New Arab）也報導，聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）表示，缺水正迫使人們飲用受污染的水源，並可能導致疾病傳播。負責人圖瑪（Juliette Touma）表示，擔心如果加薩繼續缺水，人們飲用骯髒水源將可能使傳播疾病的蔓延。

以色列能源部長15日表示，總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）和美國總統拜登（Joe Biden）已就恢復加薩南部部分地區供水達成協議。對此，哈馬斯16日說，儘管以色列承諾恢復對加薩地帶的供水，但至今實際上仍未恢復。而一名以色列官員則回應道，以色列正在向加薩南部的一個地區提供一些水。

加薩唯一含水層受污染，無法滿足WHO人均每日用水量最低標準

根據《美聯社》，聯合國認可獲得水是一項需要被保障的人權，因從根本而言，人體需要源源不絕的水才能生存。在以色列和哈瑪斯之間的暴力事件發生以前，加薩的供水早已無法滿足世界衛生組織（World Health Organization, WHO）對人均每日用水量的最低要求，但現在狀況則更加嚴重。

世界衛生組織更表示，加薩走廊的醫院正在努力照顧成千上萬的病人，然而缺水卻危及著生命。因為需要用水來確保住院病房、手術室和急診室的衛生條件，水對於預防醫院相關感染和防止醫院爆發疫情至關重要。

加薩地帶唯一的天然水源是沿海含水層盆地（ Coastal Aquifer Basin），從埃及西奈半島北部沿著地中海東岸延伸，穿過加薩進入以色列。然而2020年在《水》雜誌（water）上發表的一項研究發現，在該含水層中的地下水品質正迅速惡化，這在很大程度上是由於為了滿足眾多人口的用水需求，使抽取地下水的速度比雨水補充的速度快。

根據以色列被佔領區人權資訊中心（B’Tselem）2020年的報告，該含水層也受到未經處理的廢水污染，導致含水層96.2%的家庭用水無法飲用。因此，根據世界銀行（World Bank） 的數據，97%的加薩人依賴不受監管的私人水罐車，和通常是以太陽能供電的小型海水淡化廠來獲取飲用水。

以色列封鎖限電，加薩海水淡化廠停止運作

根據《美聯社》，加薩通常從多個來源獲得供水，包括以色列的管道、地中海海水淡化廠和水井等。但在哈馬斯襲擊後，以色列切斷了供水，同時也切斷了為水廠和污水處理廠供電的燃料和電力。

由於以色列封鎖造成的電力限制，加薩的三座主要海水淡化廠已全部停止運作。雖然仍留有了一些規模較小的海水淡化廠，但這些工廠的水處理品質可能參差不齊。根據2021年的一項研究，加薩79%的海水淡化廠沒有許可證，而平均12%的測試淡化水樣本仍顯示出危險的污染程度。

因此聯合國表示，加薩迫切需要燃料來重新啟動抽水和處理廠，因為燃料是加薩人民獲得安全飲用水的唯一途徑。如果不這麽做，加薩人將開始因嚴重脫水而死亡，強調水現在是最後的生命防線。

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核稿編輯：楊士範