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TNL+ 2023/10/18,
政治

「藍白合」是一場開始就註定失敗的合作，對柯侯兩人而言，選輸付出的成本很低

「藍白合」是一場開始就註定失敗的合作，對柯侯兩人而言，選輸付出的成本很低
藍白合會前會14日下午在歷經約3小時討論後告一段落，國民黨秘書長黃健庭（左起）、國民黨總統參選人侯友宜競辦執行長金溥聰、民眾黨總統參選人柯文哲競辦總幹事黃珊珊、柯文哲競辦主任周榆修一同向媒體秀出眾人署名的會議紀錄。｜Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

這場藍白合的「壞處」，其實認真看，會發現「非常大」，或者說「未來的風險」極大。因此目前的在野領導人，都不是政治的小白兔，大概也看得透了，所以對於這場藍白合的戲，始終就是以「謝幕」為目的來演出。

「藍白合」一場開始就註定失敗的合作

眾所矚目的「藍白合」會前會於週末14日下午登場。會後的爭議點當然就在「如何產生候選人」。

民眾黨依然堅持「辯論＋民調」，國民黨則頗有意思地提出「開放式民主初選」，算是對於柯文哲之前一直說國民黨都不提方案的「對案」，是一個很不錯的「反擊」。

「開放式民主初選」這其實是國外許多民主國家行之有年的初選方式，台灣也曾經舉行過兩次，民進黨跟新黨各一次。如果認真討論執行細節，並且最好由官辦的方式，確實也算是一個「公平」的辦法。

不過，因為這需要到現場投票，對於基層動員能力較強的國民黨當然比較有利，所以，柯文哲會回絕很正常。柯文哲的現場動員活動，已經多次證明結果不好。

最後用「代表性不足」、「名冊建置問題」、「準備時間倉促」三個理由拒絕，只能說就真的只是「藉口」。用柯文哲堅持的民調方式來說，大部分的民調都是用1050通左右的電話來代表母體，難道這個代表性就足了？另兩個理由也不必深究。單純就是這個方式對柯文哲不利，如此而已。

不過，每個人都有權拒絕對自己不利，選擇對自己有利的辦法，這無可厚非，也無對或錯。真正要來討論的，還是「藍白合」這場大戲，接下來要怎麼演。

為什麼用演戲來形容呢？

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