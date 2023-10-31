《被誤解的臺灣老地名1：空間篇》：泉州厝、海豐寮⋯⋯來自故鄉的印記

文：陸傳傑

泉州厝、海豐寮；來自故鄉的印記

一九二六年台灣總督府進行了一次「台灣在籍漢民族鄉貫別調查」。這是台灣歷史上唯一的一次祖籍調查，以後大概不可能再進行此類調查。即使再作調查，結果應該不會具有太大的參考價值。所以這次調查的數據彌足珍貴。

一九二六年距離乙未割台正好三十年，基本上大陸移民的浪潮已經中斷，島內的分類械鬥也已平息，所以不管是來自島內還是島外，台灣漢人的移動，應該處於相對的穩定狀態。另外，整個日治時代，除了日治末期的少數軍需工業外，台灣在殖民政府「工業日本，農業台灣」的定位下，都市化尚未有太大的進展，都市中所增加的人口，日籍占了相當大的部分，所以漢人居住地的分布也處於相對的靜置狀態。這對祖籍的調查應該是個絕佳的時機，所得到的調查結果應該具很高的參考價值。遺憾的是，調查資料雖然珍貴，但至今還沒看到根據這份調查資料作出較有學術價值的研究報告。

一九二六年，全台漢人三七五萬人，占全台總人口的百分之八八，祖籍福建者三一二萬，占總人口的百分之七三．五或漢人的百分之八三．一。祖籍廣東者五十九萬，占總人口的百分之十三．八；漢人的百分之十五．六。福建籍部分，泉州府最多，漳州府次之，兩者占福建籍人口的百分之九六，其餘的百分之四，依次為汀州府、福州府、永春府、龍岩府與興化府。廣東籍的有一半來自嘉應州（梅州），另一半，惠州府稍多、潮州府其次。

如果由分布地點來看，泉州人主要分布在台灣西部沿海平原地帶、澎湖以及台北。漳州人分部在西部平原的內側、北部丘陵地帶、蘭陽平原以及花東縱谷的南北端。廣東籍的人口主要分布在北部丘陵，屏東平原的北部與東部以及花東縱谷的中段。

從分布地點來看，祖籍是台灣人口分布的主要特徵，這是非常值得研究的人文地理現象。首先，我們會發現各府人口的多寡和所占的地理位置是相關的。泉州府人口最多，所占有的地點最適合居住，交通、工商業也較發達，而且也是主要的城市地帶。漳州府、嘉應州次之，之所以如此，一般的說法是和「先來後到」有關。我對此說法不完全認同。

有幾個例子可以說明：

一、大台北盆地最早的開拓者是漳州府的客家人，莊是漳州府客家籍移民的地盤。一八五三年的分類械鬥中漳州客家人敗北，退到了新竹、桃園，此後不但新莊，連艋舺、大稻埕都成了泉州人的勢力範圍。一八五三年的分類械鬥蔓延全台，類似新莊的例子不在少數。

二、現在的新竹市以閩南人為主，新竹縣則以客家人為主。主要的原因是新竹市的閩南人有許多是不在地地主，新竹縣的客家人大多是墾號招募來的佃戶，兩者是租佃關係，很難說是先來後到。

三、屏東平原六堆地區的客家籍移民雖然略晚於高屏溪沿岸的泉州人，但六堆的開發年代也不會晚於嘉義以北的地區。

「先來後到」對台灣人口的分布當然有一定的影響，但是不是主要的因素，值得加以探討。分類械鬥是貫穿台灣歷史的長期社會現象，它是以同一祖籍所結合的團體，與其他籍貫的人群展開勢力範圍的爭鬥，常常引發大規模的民變。分類械鬥、民變對人口的分布應該也有一定程度的影響。

我在台灣老地名中總共查到一百三十餘個和祖籍或籍貫相關的老地名，數量不少，這些地名的分布和上述的祖籍分布，並沒有太大的關聯性，而且顯得相當零散，沒有什麼規律可言。或許便是這類地名出現的原因。

譬如說在泉州人為主的區域，出現了一座純海豐人的聚落，那麼這個聚落大概就會被稱為「海豐厝」。所以此類的地名其實正反映了該籍貫的人群在當地是屬於少數的情況。

值得注意的是這類地名有三分之二，將近八十個左右，分布在彰化、雲林、嘉義三縣接壤的連續地帶，這個現象反映了什麼問題呢？ 我還無法說明。

還有一些地區，以祖籍為地名的一個也沒有，或是十分稀少，例如北台灣、花東地區還有澎湖，我也無法說明其原因。

澎湖是一個很特別的例子，不但沒有以祖籍為地名的聚落，反而在台灣本島出現一些叫「澎湖厝」之類的老地名，例如苗栗縣竹南鎮的「澎湖厝」、嘉義市西區的「小澎湖」，還有高雄市前金區的「澎湖社」等等。為什麼會出現這種現象呢？ 我是澎湖人，可以談一談這現象的原因。

早年我隨著家人為了謀生，從澎湖遷居到高雄，為什麼選擇到高雄？ 因為高雄是個通都大邑，機會較多，而且那兒澎湖人也多，彼此有個照應。澎湖是台灣地區漢人最早進駐的地方，漁業雖然發達，但土地貧瘠，人口很快就處於飽和狀態，謀生不易。

土地貧瘠、島嶼面積狹小，本來就已經不利於生存發展了，更要命的是，有限的耕地，竟然被墳地占據了相當大的空間，真是「死人與活人爭地」。小時候一到鄉下，野地裡到處都是墳墓，埋的都是歷代的先人。離島更是嚴重，據說將軍澳有百分之七十以上的田地都是墳墓。

二十世紀初，高雄興築現代化港口，需要大量工人，很快就吸引了一大批澎湖人到高雄港打工。如今鹽埕區的「沙地」和鼓山區的「哈瑪星」主要住戶還是澎湖人。據說高雄市區的住民有三分之一是澎湖人的後裔。

近年高雄也是謀生不易，所以我退伍後只得北上謀職。三十年了，遺憾的是，台北沒有「小澎湖」也沒有「澎湖厝」，倒是住家附近有「一江山社區」和「大陳社區」，遠處還有「緬甸街」、「韓國街」等。最近越南商店也如雨後春筍般到處開張……。將來它們會不會成為地名呢 不得而知。

Photo Credit: 遠足文化出版 〈台灣在籍漢民族鄉貫別分布圖〉，1926。台北州的漢人祖籍分布，漳州人主要在宜蘭、基隆、板橋、中和、士林；安溪人在景美、木柵、新店、深坑、坪林；同安人在淡水、八里、新莊、蘆洲、五股、三重；三邑人（南安、惠安、晉江）在台北市區、林口。新竹州海線是三邑人（南安、惠安、晉江），山區以嘉應、惠州、潮州三府客家族群為主。

Photo Credit: 遠足文化出版 〈台灣在籍漢民族鄉貫別分布圖〉，1926。台中州海線以三邑人（南安、惠安、晉江）為主，山線則是漳州客家族群。

Photo Credit: 遠足文化出版 〈台灣在籍漢民族鄉貫別分布圖〉，1926。台南州的族群分布，海線以三邑人（南安、惠安、晉江）為主，山線為漳州客家族群。

Photo Credit: 遠足文化出版 〈台灣在籍漢民族鄉貫別分布圖〉，1926。高雄州由西而東，呈海線三邑人（南安、惠安、晉江），中間漳州客家族群，最裡層是嘉應、惠州、潮州三府客家族群的三層分布狀態。

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