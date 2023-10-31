《被誤解的臺灣老地名1：空間篇》：泉州厝、海豐寮⋯⋯來自故鄉的印記
我們想讓你知道的是
本書透過豐富的的史料與古地圖，加上大量田野調查結果，層層剖析、剝絲剝繭，挖掘出許多老地名背後不為人知的故事，更替訛誤的地名舊說提出全新觀點。在地名與各種族群文化典故、地形證據的精采推理辯證中，我們看見的不只是地名資料的重建與整理而已，更是亟欲被大眾重新認知的文化記憶，以最有骨肉血淚的面貌，展現在你我眼前。
文：陸傳傑
泉州厝、海豐寮；來自故鄉的印記
一九二六年台灣總督府進行了一次「台灣在籍漢民族鄉貫別調查」。這是台灣歷史上唯一的一次祖籍調查，以後大概不可能再進行此類調查。即使再作調查，結果應該不會具有太大的參考價值。所以這次調查的數據彌足珍貴。
一九二六年距離乙未割台正好三十年，基本上大陸移民的浪潮已經中斷，島內的分類械鬥也已平息，所以不管是來自島內還是島外，台灣漢人的移動，應該處於相對的穩定狀態。另外，整個日治時代，除了日治末期的少數軍需工業外，台灣在殖民政府「工業日本，農業台灣」的定位下，都市化尚未有太大的進展，都市中所增加的人口，日籍占了相當大的部分，所以漢人居住地的分布也處於相對的靜置狀態。這對祖籍的調查應該是個絕佳的時機，所得到的調查結果應該具很高的參考價值。遺憾的是，調查資料雖然珍貴，但至今還沒看到根據這份調查資料作出較有學術價值的研究報告。
一九二六年，全台漢人三七五萬人，占全台總人口的百分之八八，祖籍福建者三一二萬，占總人口的百分之七三．五或漢人的百分之八三．一。祖籍廣東者五十九萬，占總人口的百分之十三．八；漢人的百分之十五．六。福建籍部分，泉州府最多，漳州府次之，兩者占福建籍人口的百分之九六，其餘的百分之四，依次為汀州府、福州府、永春府、龍岩府與興化府。廣東籍的有一半來自嘉應州（梅州），另一半，惠州府稍多、潮州府其次。
如果由分布地點來看，泉州人主要分布在台灣西部沿海平原地帶、澎湖以及台北。漳州人分部在西部平原的內側、北部丘陵地帶、蘭陽平原以及花東縱谷的南北端。廣東籍的人口主要分布在北部丘陵，屏東平原的北部與東部以及花東縱谷的中段。
從分布地點來看，祖籍是台灣人口分布的主要特徵，這是非常值得研究的人文地理現象。首先，我們會發現各府人口的多寡和所占的地理位置是相關的。泉州府人口最多，所占有的地點最適合居住，交通、工商業也較發達，而且也是主要的城市地帶。漳州府、嘉應州次之，之所以如此，一般的說法是和「先來後到」有關。我對此說法不完全認同。
有幾個例子可以說明：
一、大台北盆地最早的開拓者是漳州府的客家人，莊是漳州府客家籍移民的地盤。一八五三年的分類械鬥中漳州客家人敗北，退到了新竹、桃園，此後不但新莊，連艋舺、大稻埕都成了泉州人的勢力範圍。一八五三年的分類械鬥蔓延全台，類似新莊的例子不在少數。
二、現在的新竹市以閩南人為主，新竹縣則以客家人為主。主要的原因是新竹市的閩南人有許多是不在地地主，新竹縣的客家人大多是墾號招募來的佃戶，兩者是租佃關係，很難說是先來後到。
三、屏東平原六堆地區的客家籍移民雖然略晚於高屏溪沿岸的泉州人，但六堆的開發年代也不會晚於嘉義以北的地區。
「先來後到」對台灣人口的分布當然有一定的影響，但是不是主要的因素，值得加以探討。分類械鬥是貫穿台灣歷史的長期社會現象，它是以同一祖籍所結合的團體，與其他籍貫的人群展開勢力範圍的爭鬥，常常引發大規模的民變。分類械鬥、民變對人口的分布應該也有一定程度的影響。
我在台灣老地名中總共查到一百三十餘個和祖籍或籍貫相關的老地名，數量不少，這些地名的分布和上述的祖籍分布，並沒有太大的關聯性，而且顯得相當零散，沒有什麼規律可言。或許便是這類地名出現的原因。
譬如說在泉州人為主的區域，出現了一座純海豐人的聚落，那麼這個聚落大概就會被稱為「海豐厝」。所以此類的地名其實正反映了該籍貫的人群在當地是屬於少數的情況。
值得注意的是這類地名有三分之二，將近八十個左右，分布在彰化、雲林、嘉義三縣接壤的連續地帶，這個現象反映了什麼問題呢？ 我還無法說明。
還有一些地區，以祖籍為地名的一個也沒有，或是十分稀少，例如北台灣、花東地區還有澎湖，我也無法說明其原因。
澎湖是一個很特別的例子，不但沒有以祖籍為地名的聚落，反而在台灣本島出現一些叫「澎湖厝」之類的老地名，例如苗栗縣竹南鎮的「澎湖厝」、嘉義市西區的「小澎湖」，還有高雄市前金區的「澎湖社」等等。為什麼會出現這種現象呢？ 我是澎湖人，可以談一談這現象的原因。
早年我隨著家人為了謀生，從澎湖遷居到高雄，為什麼選擇到高雄？ 因為高雄是個通都大邑，機會較多，而且那兒澎湖人也多，彼此有個照應。澎湖是台灣地區漢人最早進駐的地方，漁業雖然發達，但土地貧瘠，人口很快就處於飽和狀態，謀生不易。
土地貧瘠、島嶼面積狹小，本來就已經不利於生存發展了，更要命的是，有限的耕地，竟然被墳地占據了相當大的空間，真是「死人與活人爭地」。小時候一到鄉下，野地裡到處都是墳墓，埋的都是歷代的先人。離島更是嚴重，據說將軍澳有百分之七十以上的田地都是墳墓。
二十世紀初，高雄興築現代化港口，需要大量工人，很快就吸引了一大批澎湖人到高雄港打工。如今鹽埕區的「沙地」和鼓山區的「哈瑪星」主要住戶還是澎湖人。據說高雄市區的住民有三分之一是澎湖人的後裔。
近年高雄也是謀生不易，所以我退伍後只得北上謀職。三十年了，遺憾的是，台北沒有「小澎湖」也沒有「澎湖厝」，倒是住家附近有「一江山社區」和「大陳社區」，遠處還有「緬甸街」、「韓國街」等。最近越南商店也如雨後春筍般到處開張……。將來它們會不會成為地名呢 不得而知。
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情感觸動、跨界互動，剖析知名行銷案例為什麼讓消費者心動不已
我們想讓你知道的是
身為消費者也是廣告觀眾的你, 看到無趣或只會枯燥推銷商品的行銷，就想立刻滑掉！但還是有一些成功的行銷手法, 讓你的社群「被洗版」，甚至不自覺地跟著大哭或大笑。往下看這篇文認識經典案例。
過去，品牌多半仰賴電視廣告進行宣傳，而在現今高度數位化與資訊破碎化的媒體環境，消費者接收資訊的管道更加多元，品牌開始轉向以消費者為中心，深入洞察消費者想法並挖掘潛在需求，進而發展出創新又引發共鳴的行銷模式。
我們剖析幾則讓觀眾內心被觸動，或被賦予勇氣的知名行銷案例，了解其成功的關鍵要素及如何成為行銷界津津樂道的經典案例。
「愛」是永不褪流行的主題，從廣告手法窺見東西文化差異
現代人生活忙碌，容易忽略家庭或重視的人。透過微小卻難忘的生活細節，加以刻劃後就很容易觸動消費者的內心，進而建立起對品牌的好感度。
今年日本UNIQLO在母親節、父親節與《櫻桃小丸子》跨界合作，運用報紙一張一張翻閱的特性，搭配文案巧思，讓小丸子與父母各自說出總是藏在心中的話，凸顯兩代之間羞赧表達愛意的矛盾。
這個廣告放大東方人含蓄的文化特質，讓觀看者將自己對父母「說不出口的愛」，細膩投射到角色當中。因為卡通的知名度與主人翁獨特的個性，讓觀眾很容易有帶入感，又搭上節日的溫馨氛圍，這個廣告不僅在日本社群引起廣大迴響，台灣各大媒體也群起報導並有眾多網友響應。
不同於東方的內斂，西方視角的廣告則充分展現直接表達情感的文化底蘊。 P&G在2016年里約奧運推出廣告《Thank You, Mom ─ Strong》，講述每位傑出的運動選手背後，都有一位無怨無悔的母親，她的付出成就了一切。
這檔廣告透過一位又一位明星運動員的真實故事，述說「唯有堅強，才能讓所愛的人也變堅強。謝謝你，媽媽。」藉由感人的影像，傳達出P&G自豪成為每位堅強母親的後盾，也隱含你我生活中P&G無所不在。
品牌互相致敬或幽默嘲諷，只要夠有哽就能引起社群暴動
另一種讓消費者想「一瞧究竟」的行銷玩法，就屬跨品牌之間在社群上的各種交流，這種互動可以是「互相致敬」；也可以是競爭對手之間的「幽默互嘲」。
剖析這類型的行銷手法，之所以能吸引消費者關注，往往涵蓋三項元素：
第一，內容詼諧幽默，品牌之間的對話或調侃，從搏君一笑為出發點，而不是圍繞產品本身打轉。
第二，宣傳手法打破傳統廣告框架，接軌年輕世代使用媒體的行為與偏好，讓觀眾容易產生共感。
第三，積極鼓勵觀眾在社群討論、分享觀點，抓住大眾想跟上最新話題的心態，無形中幫品牌創造最大曝光。
跨界致敬的經典案例，不能不提杜蕾斯公開感謝各大品牌傑出的一手，簡單一兩句話就精準點出消費者行為，又成功致敬對方的品牌定位。被致敬的品牌接續地互動，又再次強調雙方的商品特性，加深消費者的印象。
近期還有品牌把這個概念玩得青出於藍。起司品牌芝司樂發起「找樂子」活動，除了致敬跨界元老杜蕾斯，更聯手Zespri、3M Post-it等眾多跨產業大咖品牌，成功帶動討論熱度。
從芝司樂的案例可觀察到，品牌充分掌握到「消費者越來越喜歡在社群關注有趣內容的行為」這項趨勢，因此以趣味為出發點，設計出引發網友好奇心的「段子」。
其一是發揮「有趣又賣關子」風格，讓各自品牌的文案展現對方的特色。例如芝司樂對3M Post-it說「隨時都想黏著你」，一語雙關點出3M Post-it便利貼的「黏性」；加上起司片與便利貼相似的外型毫無違和的拼接，雙方品牌的圖文合併後，更能看到一個大大的微笑，讓網友的嘴角瞬間上揚，一解煩悶的枯燥生活。
第二項匠心獨運的段子是「看似無關卻隱含巧妙共同點」。經常出現在宵夜料理的芝司樂，與多半出席「午夜場」的杜蕾斯，藉由「夜晚」這個關鍵時刻，合理地串聯起來。透過雙方的「連結」意象，不用破哽但網友看完心裡秒懂意涵：起司與杜蕾斯，為網友創造夜晚的雙重趣味。
除了互捧，當然也有品牌樂於互嗆！就像Burger King與McDonald持續多年的相愛相殺。最經典就是Burger King《華堡繞道 Whopper Detour》活動，消費者必須先下載Burger King App並開車到麥當勞的店附近，就能獲得一份華堡優惠券。充分利用大眾熱衷「幽默」的本質，即使要多繞一點路也無傷大雅，成功喚起大眾的參與熱度。
力拼「我」世代敢衝做自己風格，炫耀、挑戰我都來一份
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最經典的案例是可口可樂的客製化瓶身，搭配＃ShareACoke標籤，不光只為了品牌曝光，更看準年輕世代在社群的行為就是敢秀也愛秀。新世代願意花錢購買具有獨特性和能在分享後創造互動的產品，為得就是持續受到關注。掌握年輕世代的心思，讓品牌不斷地成為他們生活的一部分，便是可口可樂歷久不衰的關鍵。
上述提及的行銷經典案例手法雖有不同，但共通點都是讓消費者心生共鳴、引發互動，進而成為品牌的擁護者與忠實顧客。這些品牌成功打破傳統行銷框架，運用巧妙的創意手法，一次又一次帶動討論話題。由此可見，不論市場環境如何更迭，行銷的本質依舊是同理消費者、保持敏銳的洞察力，同時勇於嘗試新的玩法，就能持久延續品牌價值與影響力。