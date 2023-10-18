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2023/10/18,
國際

奧斯陸自由論壇台北登場：主辦人哈佛森再批馬政府噤聲人權運動者「有這樣的想法很可怕」

奧斯陸自由論壇台北登場：主辦人哈佛森再批馬政府噤聲人權運動者「有這樣的想法很可怕」
美國人權基金會執行長哈佛森（持麥克風者）18日出席奧斯陸自由論壇記者會。Photo Credit: 關鍵評論網 Abby Huang 攝

我們想讓你知道的是

哈佛森說，2010年訪台「是一個奇特的經驗」，當時的外交部專車到機場接他們，帶他們到各地方去參觀，演講前卻告知他們，在台灣批評中國是「不可以接受的」。哈佛森說，他本來只想講幾句關於中國共產黨的內容，但後來決定去旅館修改講稿，整個演講後來就是大談中國。

國際人權盛會「奧斯陸自由論壇」（Oslo Freedom Forum in Taiwan）今（18）日於台北登場，領團的美國人權基金會執行長哈佛森（Thor Halvorssen）日前透露曾馬前總統執政時來台，當時被要求「不要批評中國」引發國內媒體關注。哈佛森今日重申，噤聲人權運動者「是一個可怕的想法」。

哈佛森16日與立法院長游錫堃會面，立委范雲會後在臉書上轉述，哈佛森會中表示2010年第一次來台時，遭時任總統馬英九「特別叮嚀」說盡量不要批評中國政府，哈佛森沒有照做，結果演講到一半，馬總統立刻帶隊離開；演講結束後，原本政府派來接送他的司機說，臨時有其他任務不能載他了，請自己坐計程車回飯店。而抵達飯店後，他更被強行退房，行李全數被清出房間。不過馬英九基金會回應，哈佛森所言絕非事實，應為不當造謠向馬英九道歉。

哈佛森今日於記者會上被媒體問及，為何時隔13年才重提此事？哈佛森表示，與游錫堃談及這段「軼事」（anecdote）時，他並沒有想太多，他也強調，自己不是現在才講，2010年8月，他已經於《赫芬頓郵報》（Huffington Post）上發表專文，其中有清楚提及在台灣的這起遭遇。文中更直指，「馬政府可能會因為狹隘的現實政治而背棄人權，但它不應該阻止台灣民間社會透過與全球活動人士互動來推廣這些價值。」

哈佛森說，2010年「是一個奇特的經驗」，當時的外交部專車到機場接他們，帶他們到各地方去參觀，演講前卻告知他們，在台灣批評中國是「不可以接受的」（unacceptable）。哈佛森說，他本來只想講幾句關於中國共產黨的內容，但後來決定去旅館修改講稿，整個演講後來就是大談中國。哈佛森說「你不可以叫人權鬥士安靜」，也批評噤聲「是一個可怕的想法」。

哈佛森來自委內瑞拉，他稱自己的名字「索爾」（Thor）在說西語的委內瑞拉並不容易，他受到許多欺負，哈佛森的母親被委內瑞拉國家警衛隊「查維茲安全警察」暗殺，讓他了解人權基金會的組織是有選擇性的包庇獨裁者，無法完全傳遞真相。他於2004年創立人權基金會，表示雖然自己的組織受到政府、基金會的資助，但「你不可能告訴在座的人權鬥士，他們該做什麼」。

為何舉辦奧斯陸自由論壇？哈佛森表示，當時看到許多人權前輩，捷克前總統哈維爾（Vaslav Havel）、南非反種族隔離革命家曼德拉（Nelson Rolihlahla Mandela）俄羅斯異議作家索忍尼辛（Alexander Solzhenitsyn）、猶太集中營倖存者魏瑟爾（Elie Wiesel）等人都接近年邁，當時希望舉辦一個最後的活動，將這些人帶到舞台上，將他們的故事錄製下來，分享給更多人。但考量在美國有太多政治爭議，因此選擇在諾貝爾和平獎主辦城市奧斯陸舉辦，一次性的活動變成年年舉辦，也到其他的城市舉辦。

奧斯陸自由論壇2018年首度在亞洲舉辦，就選在台灣，而今年更是第四度造訪台北。哈佛森表示，台灣站在威權主義和民主的最前線，在台灣舉辦奧斯陸自由論壇是一個重要的機會，讓當地民眾了解，全球爭取自由的奮鬥是普世一致的，無論在非洲、拉丁美洲、或是何處，民主自由所在的地方，都能舉辦公開論壇。

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Photo Credit: 關鍵評論網 Abby Huang 攝
2023 奧斯陸自由論壇18日於台北W飯店舉辦。

台灣立法院人權委員會秘書長吾爾開希也補充，哈佛森與游錫堃會面時他也在現場，他認為馬英九基金會對此事提出抗議，抗議的對象卻是立委范雲，他覺得邏輯很奇怪。他也請教馬前總統，當今此刻，他會支持批評中國侵犯人權的行為嗎？選舉快到了，他的政黨對此立場為何？他希望媒體可以進一步將麥克風轉給馬前總統。

獨裁者相互合作、共享監視手段，人權倡議更加困難

媒體問及，烏克蘭與以巴衝突後，針對有關中國侵犯人權的活動是否有更大困難？伍爾開希說，世界沒有變得更複雜，反而更簡單、更清晰、更容易做出判斷。他說2008年北京奧運會時，世界誤以為與中國交往，會給世界帶來更多商業利益，給中國帶來更多民主，但現在那些民主國家已經認識到了這一點的錯誤。吾爾開希也說，台灣現在面臨的抉擇超級簡單，「投降還是反抗」，這樣而已。

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Photo Credit: 關鍵評論網 Abby Huang 攝
維吾爾族異見人士、現為台灣公民的吾爾開希

西藏社會運動家拉姆表示，自己從出生開始就流亡加拿大，沒想到中共在海外流亡人士也施壓。她說許多台灣民眾問她，1970年代有自由西藏的音樂會，為什麼現在沒有這些議題了？拉姆說中國共產黨蓄意設計、封鎖這樣的討論，全球社群遭到噤聲，中國也正「外銷」種族滅絕或監聽的手段到世界各國，如中國針對西藏人和維吾爾人的監視方法，在2000年出口到衣索比亞，獨裁者馬杜洛（Nicolás Maduro Moros）也在委內瑞拉使用同樣的策略，另外也有證據顯示北京在2021年古巴反政府運動時幫助古巴政權。拉姆強調，當獨裁者相互合作，人權運動者站在一起顯得更加重要。

香港社會運動家邵嵐也指出，極權國家之間的合作越來越緊密，除了俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin），習近平一直很支持伊朗的獨裁領袖，中國政府使用的跨國鎮壓手法，包括部署海外秘密警察、或者是社群的滲透，對於異議人士的監視等，也是伊朗、俄羅斯、白羅斯參考並且學習的。邵嵐認為，在這樣的環境下，人權倡議者的工作難度「一直在增加」。

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Photo Credit: 關鍵評論網 Abby Huang 攝
西藏社會運動家拉姆（左二）與香港社會運動家邵嵐（右三）皆指出，全世界獨裁政權合作下，人權運動者更需跨國合作。

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