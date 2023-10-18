奧斯陸自由論壇台北登場：主辦人哈佛森再批馬政府噤聲人權運動者「有這樣的想法很可怕」
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哈佛森說，2010年訪台「是一個奇特的經驗」，當時的外交部專車到機場接他們，帶他們到各地方去參觀，演講前卻告知他們，在台灣批評中國是「不可以接受的」。哈佛森說，他本來只想講幾句關於中國共產黨的內容，但後來決定去旅館修改講稿，整個演講後來就是大談中國。
國際人權盛會「奧斯陸自由論壇」（Oslo Freedom Forum in Taiwan）今（18）日於台北登場，領團的美國人權基金會執行長哈佛森（Thor Halvorssen）日前透露曾馬前總統執政時來台，當時被要求「不要批評中國」引發國內媒體關注。哈佛森今日重申，噤聲人權運動者「是一個可怕的想法」。
哈佛森16日與立法院長游錫堃會面，立委范雲會後在臉書上轉述，哈佛森會中表示2010年第一次來台時，遭時任總統馬英九「特別叮嚀」說盡量不要批評中國政府，哈佛森沒有照做，結果演講到一半，馬總統立刻帶隊離開；演講結束後，原本政府派來接送他的司機說，臨時有其他任務不能載他了，請自己坐計程車回飯店。而抵達飯店後，他更被強行退房，行李全數被清出房間。不過馬英九基金會回應，哈佛森所言絕非事實，應為不當造謠向馬英九道歉。
哈佛森今日於記者會上被媒體問及，為何時隔13年才重提此事？哈佛森表示，與游錫堃談及這段「軼事」（anecdote）時，他並沒有想太多，他也強調，自己不是現在才講，2010年8月，他已經於《赫芬頓郵報》（Huffington Post）上發表專文，其中有清楚提及在台灣的這起遭遇。文中更直指，「馬政府可能會因為狹隘的現實政治而背棄人權，但它不應該阻止台灣民間社會透過與全球活動人士互動來推廣這些價值。」
哈佛森說，2010年「是一個奇特的經驗」，當時的外交部專車到機場接他們，帶他們到各地方去參觀，演講前卻告知他們，在台灣批評中國是「不可以接受的」（unacceptable）。哈佛森說，他本來只想講幾句關於中國共產黨的內容，但後來決定去旅館修改講稿，整個演講後來就是大談中國。哈佛森說「你不可以叫人權鬥士安靜」，也批評噤聲「是一個可怕的想法」。
哈佛森來自委內瑞拉，他稱自己的名字「索爾」（Thor）在說西語的委內瑞拉並不容易，他受到許多欺負，哈佛森的母親被委內瑞拉國家警衛隊「查維茲安全警察」暗殺，讓他了解人權基金會的組織是有選擇性的包庇獨裁者，無法完全傳遞真相。他於2004年創立人權基金會，表示雖然自己的組織受到政府、基金會的資助，但「你不可能告訴在座的人權鬥士，他們該做什麼」。
為何舉辦奧斯陸自由論壇？哈佛森表示，當時看到許多人權前輩，捷克前總統哈維爾（Vaslav Havel）、南非反種族隔離革命家曼德拉（Nelson Rolihlahla Mandela）俄羅斯異議作家索忍尼辛（Alexander Solzhenitsyn）、猶太集中營倖存者魏瑟爾（Elie Wiesel）等人都接近年邁，當時希望舉辦一個最後的活動，將這些人帶到舞台上，將他們的故事錄製下來，分享給更多人。但考量在美國有太多政治爭議，因此選擇在諾貝爾和平獎主辦城市奧斯陸舉辦，一次性的活動變成年年舉辦，也到其他的城市舉辦。
奧斯陸自由論壇2018年首度在亞洲舉辦，就選在台灣，而今年更是第四度造訪台北。哈佛森表示，台灣站在威權主義和民主的最前線，在台灣舉辦奧斯陸自由論壇是一個重要的機會，讓當地民眾了解，全球爭取自由的奮鬥是普世一致的，無論在非洲、拉丁美洲、或是何處，民主自由所在的地方，都能舉辦公開論壇。
台灣立法院人權委員會秘書長吾爾開希也補充，哈佛森與游錫堃會面時他也在現場，他認為馬英九基金會對此事提出抗議，抗議的對象卻是立委范雲，他覺得邏輯很奇怪。他也請教馬前總統，當今此刻，他會支持批評中國侵犯人權的行為嗎？選舉快到了，他的政黨對此立場為何？他希望媒體可以進一步將麥克風轉給馬前總統。
獨裁者相互合作、共享監視手段，人權倡議更加困難
媒體問及，烏克蘭與以巴衝突後，針對有關中國侵犯人權的活動是否有更大困難？伍爾開希說，世界沒有變得更複雜，反而更簡單、更清晰、更容易做出判斷。他說2008年北京奧運會時，世界誤以為與中國交往，會給世界帶來更多商業利益，給中國帶來更多民主，但現在那些民主國家已經認識到了這一點的錯誤。吾爾開希也說，台灣現在面臨的抉擇超級簡單，「投降還是反抗」，這樣而已。
西藏社會運動家拉姆表示，自己從出生開始就流亡加拿大，沒想到中共在海外流亡人士也施壓。她說許多台灣民眾問她，1970年代有自由西藏的音樂會，為什麼現在沒有這些議題了？拉姆說中國共產黨蓄意設計、封鎖這樣的討論，全球社群遭到噤聲，中國也正「外銷」種族滅絕或監聽的手段到世界各國，如中國針對西藏人和維吾爾人的監視方法，在2000年出口到衣索比亞，獨裁者馬杜洛（Nicolás Maduro Moros）也在委內瑞拉使用同樣的策略，另外也有證據顯示北京在2021年古巴反政府運動時幫助古巴政權。拉姆強調，當獨裁者相互合作，人權運動者站在一起顯得更加重要。
香港社會運動家邵嵐也指出，極權國家之間的合作越來越緊密，除了俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin），習近平一直很支持伊朗的獨裁領袖，中國政府使用的跨國鎮壓手法，包括部署海外秘密警察、或者是社群的滲透，對於異議人士的監視等，也是伊朗、俄羅斯、白羅斯參考並且學習的。邵嵐認為，在這樣的環境下，人權倡議者的工作難度「一直在增加」。
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角色IP要出海！跨國特質、世界觀、獨特性皆不可或缺
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2023文博會角色IP論壇本場講者包括有擔任日本遠東三麗鷗社長與角色品牌授權協會副理事長的東山靖、法務出身的韓國文化內容授權協會（KOCLA）會長的趙泰奉，與近年在台灣成功引進不二馬大叔「我不是胖虎」角色的胡創有限公司負責人胡安之，從向海外推廣多樣IP的協會組織與單一代理商角度分享，進攻本地及國際市場時在法務與商業面的關鍵指標，並探討認為能獲得跨界成功的IP角色有哪些共同特質。
韓國KOCLA會長趙泰奉是法務背景出身，最早曾擔任國外精品如YSL、Disney進軍南韓時的協力工作，對於IP與品牌在進入新市場時的法律風險和推廣摩擦力，有第一線的經驗積累。三麗鷗的東山靖先生則已經是傳奇級的人物，他在1977年就提著一卡皮箱（裡面是各種IP娃娃）到美國去推銷，當時沒有人知道什麼是Hello Kitty，但他努力不懈地經營，也與各種美國主流文化藝術如安迪沃荷、紐約大都會博物館等做聯名合作，一步一步打下了Hello Kitty的江山。胡創文化的胡安之則是觀察歐美角色IP圖文授權圈近二十年，在2020年轉型成代理商，第一個買下授權的IP就是不二馬大叔「我不是胖虎」，在虎年做了非常多精彩的多元拓展，她也來分享目前亞洲IP在打進歐美市場的困難。
如何確定IP的成功率？從韓台日合作經驗說起
趙泰奉提出他跟文策院合作評選韓國授權展經驗分享，基本上除了從角色的原創性、世界觀、有無粉絲等基礎來評選，同時也會去考量角色有沒有具備韓國市場與文化能夠接受的特質，這就是跨海的關鍵。
除此之外，韓國更在乎法務面授權的考量，比如角色IP命名是否適合在韓國做正式登錄（文化以及語言上），如果不方便的話，後續推廣上會相當麻煩和困難。透過這幾個角度，最後選了六個認為比較可能在韓國成功的台灣IP在韓國推廣。有以女力代表且一針見血的時尚女「MEi MEi」（美美）、亞洲食物共感的「饅頭家族」、以狗與狗主人互動為主的「Bonbon法鬥哥」、把狗狗擬人化的「汪來汪趣」、結合宇宙探索與療癒風格的「小油畫」跟以哲學跟心靈思辨的「幾米-月亮忘記了」。透過這些分享能讓台灣的角色IP從業者大致了解韓國市場喜歡什麼。
東山靖也同樣強調了世界觀的重要性，他拿出四隻貓的圖，右邊三隻依序是鼎鼎有名的Hello Kitty、加菲貓和哆啦A夢，而最左邊的沒有人叫得出名字。他笑說：「因為這就只是一隻普通的小貓而已」。
右邊這三隻貓之所以成為角色，在於他們擁有自己的個性和世界觀，世界觀才是核心，獨特的美學是來協助呈現出世界觀的。扼要地說，面對貓這麼大的市場，如何找出自己的獨特性是關鍵。日本市場特別喜歡可愛，跟有點荒謬跟惡趣味（厭世）的「角色」。
日本作為IP大國，日本IP本身也進一步體現了為何「有故事」的IP與純圖文IP還是有著生命週期的差異，作為動漫IP的哆啦A夢，從1973年誕生以來，不但人物設定完整，更透過無數的動漫故事讓觀眾認為他是可以倚賴的可靠對象，讓每個小朋友都希望自己櫥櫃裡有一隻隨時會跑出來解救自己的哆啦A夢，而且在五十年後仍然有哆啦A夢電影版不斷延續故事與IP的生命，可以想見只要角色IP能繼續抓住每個世代兒童的心，IP生命甚至有可能持續不斷。
這也說明了為什麼世界第一的IP操作者迪士尼，不斷以拍攝動畫電影和超級英雄電影來達到IP生成的模式，因為有著完整的世界觀和角色設定，是IP角色生命與IP衍生商品（玩偶、玩具等實體商品）開發及創造穩定營收的最大靠山。
影音與社群平台崛起，創造亞洲IP打進北美市場的空間
而在主持人的提問下，胡安之則分享亞洲IP在歐美市場的碰撞，歐美市場確實對亞洲IP來說很難進入，即使日本是亞洲IP大國，目前能夠在歐美家喻戶曉的也就是Hello Kitty跟寶可夢。但近年則因為網路興起，社群的圖文傳播力量變大，加上串流平台興起，日本動畫影集成為世界主流焦點，可以說帶來非常大的改變。
胡安之分享了在台灣翻成胖吉貓的美國Pusheen案例，Pusheen是紅到變成FB官方貼圖，雖然創作者是美國人，但卻帶有日系風格，近期在抖音爆紅。美國最新受到高度討論的Squishmallows也是類似的案例，雖是美國創作者，卻帶有濃厚的日系風格，這兩個案例值得去思考亞洲IP經過什麼樣的轉化，可能打進歐美主流。
提升共感與互動！如何實際與你的顧客互動仍然最重要
胡安之提到的亞洲案例是在印尼，以LINE貼圖發跡而走紅的Milk & Mocha Bear系列，這系列走的就是很簡單的情侶互動，完全不需要文字或台詞，都是一看就能引起全世界各國共鳴的內容，傳播效率非常好。
東山靖提到認為現在的消費環境跟以前「衝動購物」大不同。如同電商崛起，現在消費者的行為是更目的導向，他會查好之後再下手。
胡安之也補充，消費者的意識很高，包含有所謂的『我推』文化。所謂『我推』文化指的是消費者會主動去推廣自己喜歡的商品，有意識地認為買東西就是為了要支持創作。這也是日本很特別的文化，消費者和粉絲會把自己當作IP商品的推手，像是漫畫如果可以賣到幾萬本，就會被翻拍成動畫，拍成動畫之後又會有更多、數以萬計的觀眾加進來，喜歡該作品的人也會有更多機會及管道來接觸到自己喜愛的作品角色IP。
東山靖強調，「在和消費者互動時需要優異的策劃能力，一定要有場域共享、共感，而且持續經營的經驗。」
提到一般的B2B策展固然重要，但一定要有B2C直接跟消費者見面的場合和互動，角色IP才能經營得久。除了版權交易，更要直接測試市場。坦白說即使是三麗鷗也有失敗案例，這個時代需要透過不斷地持續請作者來跟消費者互動溝通，來提升共感。
趙泰奉提出一個相當有趣的原則，韓國人開心的時候常常會說出『Cha Cha Cha』，其實這背後代表了三個英文字：Challenge（挑戰）、Chance（機會）、Change（改變），用這三個C的方式才能讓角色持續成功。
然而因為現在資訊傳播的管道多元化，所以怎麼找到自己的受眾，並持續與他們互動，是非常關鍵的。同樣重要的就是，怎麼讓角色經營者和創作者，既要持續對自己的角色保有高度熱忱，同時又必須做出創新與挑戰，去尋找新的適合自己的機會。
胡安之則分享她的直接行動：歐美市場其他大部分的人都對亞洲IP還是興趣缺缺，畢竟知名度和粉絲都還不高。不過直接帶著代理角色商品衝進美國Comic-Con（聖地牙哥國際漫畫展），用贈獎換讚的活動方式，卻成功讓不少人產生衝動購物的效果。
東山靖先生也在會後補充道：「就我推廣的經驗，其實每個國家、每個市場都有可能有意想不到的喜好，就像Hello Kitty其實在日本的時候其實排名大概在五、六名，可是在美國就是成為第一名。我也曾經遇過一個IP在其他國家推不太動，但在香港卻大受歡迎的經驗。IP出海的過程中，還是一個試錯（try and error）的過程，需要先去做，再觀察反應。」
此次韓台日三方分享，可以看到IP出海的美麗與哀愁，透過第一線不管是網路或面對面的消費者互動、讓消費者有感，是IP推廣的第一步；而IP出海的整體推廣策略，在進入每個不同國家時，有當地的夥伴協助找到市場切入點可以帶來有力的幫助，也許也是出海的路徑之一。