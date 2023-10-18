藍白都很清楚不合作等於保送賴清德，但為何就是合不了？
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國民黨和民眾黨宣稱要在2024年台灣總統立委選舉中合作，促成「藍白合」，為兩黨共同推出總統候選人鋪路，但是從隨後各方的反應看來，反而是凸顯了兩黨之間的矛盾和缺乏互信。
文：詹威克（台灣出生的醫界逃兵，曾經客居美國然後到英國從事媒體工作，也研究東亞歷史，八十年代離開台灣，繞世界一圈後返台定居）
不論是國民黨還是民眾黨都很清楚，就算合作都不一定能贏，如果兩黨不合作，那就是「保送」民進黨候選人賴清德。經過10月14日閉門會談，兩黨代表確定，侯友宜和柯文哲將進行三次政策辯論，作為兩黨合作的「起步」，但是之後的發展卻又令人覺得，「藍白合」大概是沒希望了。
柯文哲為首的民眾黨表示，辯論之外還要比民調。而國民黨明知柯文哲不會接受，會前還是丟出要先辦兩人之間的所謂「民主初選」。為什麼？這和這兩黨爭取各自生存有很大的關係。
國民黨雖然在2022年的地方選舉中「大勝」，但是在今年到目前為止的民調，侯友宜和國民黨的支持度不單是追不上賴清德，即便是與柯文哲對比，也是落後的多、領先的少，打贏總統大選這場大戰的可能性是愈來愈渺茫。如果輸掉總統大選，國民黨會面臨前所未有的生存危機。
柯文哲為延續2014年以來積攢的政治勢力，在2019年成立民眾黨。至今雖然逐步發展，但是如果要和民進黨或國民黨平起平坐，需要進一步拓展組織和地方力量。回顧歷史，當初柯文哲崛起受到民進黨協助，後來雙方「翻臉」，親綠勢力與他斷絕往來，令柯再也無法從綠營取得支持。民眾黨「明顯反綠」的路線更是擺明要和民進黨競爭。
未來如果要壯大民眾黨，柯文哲只能去爭取比較偏向國民黨的藍營選民，但這就威脅到了國民黨，尤其是不少選民本來就是絕對不會投給民進黨，只不過現在看國民黨好像氣勢不如人，所以才會起心動念要投給柯文哲。而民眾黨缺乏地方組織動員力量，如果「藍白合」成功、但是總統候選人是柯文哲的話，那麼國民黨多年建立起來的地方組織就能為柯文哲所用，國民黨的生存危機會更加嚴重。
這樣看來，兩黨僅僅用「下架民進黨」是沒有辦法消弭彼此的矛盾，而國民黨自然也清楚柯文哲的盤算，當然會丟出讓柯文哲難以接受的條件，這樣要是「藍白合」失敗，國民黨就能將責任歸咎於不肯接受條件的柯文哲。
但與侯友宜相比，柯文哲的口才比較好，民眾黨唯他馬首是瞻，柯也擅於「空戰」，在網路上帶風向製造話題，加上民調多數時候領先，所以辯論加對比民調，柯文哲不吃虧。但國民黨提出的「民主初選」對柯文哲可就不利了，首先是距離登記截止日11月24日剩下時間不多，如何能夠在短時間內舉辦雙方都認可的「民主選舉」？
何況國民黨的組織動員能力遠超過民眾黨，照著國民黨的條件走，柯文哲肯定吃虧，故而柯文哲需要讓外界認為，國民黨才是破壞「藍白合」的始作俑者、造成淺藍選民流向民眾黨的白營，如此民調有優勢的柯文哲就算沒贏得大選也不算輸，因為民眾黨能夠繼續壯大，到時候吃虧的反而就可能是國民黨。
還有一個最基本的問題，那就是國民黨的侯友宜雖然民調不看好，但是就國民黨而言，一個擁有組織動員力量、38個立委席位的百年泱泱大黨，沒有理由禮讓只有5個靠政黨票取得立委席位、地方選舉也只贏得一個新竹市的民眾黨，而且民眾黨內，除了自稱是228事件受害者家屬，而曾經「痛斥」國民黨 的柯文哲之外、也還有不少當初高喊「下架國民黨」的政治人物，國民黨如何能接受自己一個大黨淪為民眾黨這種小黨的配角？
兩黨候選人沒一個想當副手，彼此也沒有開誠佈公，才說要辯論後面就已經相互指責對方「沒誠意」，雖然政壇上沒有永遠的朋友，也沒有永遠的敵人，但是起碼就目前看來，國民黨與民眾黨「藍白合」好像有相當遙遠的距離。
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原標題：客座評論：國民黨和民眾黨 藍白「合不合」？
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：丁肇九
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圖文IP與品牌聯名跨海會碰到哪些的困境與機遇？
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本次論壇邀請到LINE貼圖事業部副總呂苔君、開發了台灣原創IP宇宙喵Kuroro的IP推廣者高景星、元老級圖文創作者我是馬克，從平台、IP公司、創作者三個不同本位去說明IP與品牌聯名合作有哪些變現模式，平台、IP經營者如何與創作者溝通、協助創作者做IP推廣，創作者又該如何延續IP生命，並分享品牌聯名合作又有什麼樣不同的角度，以及圖文IP有什麼品牌合作的最新趨勢或未來展望。
對在市場已經「立起來」的圖文IP來說，最重要的下一步就是如何出海，以及如何結合異業去拓展品牌聯名，都是重要的IP商業價值與知名度發展的關鍵。2023臺灣文博會角色IP論壇邀請到國內元老級的圖文創作者「我是馬克」，他與經紀公司的合作為「我是馬克」拓展舞台劇、電影、劇集等IP授權的新模式，透過這樣細膩的分工讓他能夠專心創作。
高景星成功開發出打入日本市場的台灣IP宇宙喵Kuroro，這是多人團隊十幾年來的成果，他認為開發過程失敗的案例絕對比成功的更多，需要不斷嘗試與參展，最終才看見成功的曙光。
可以說是開創了圖文創作者全新市場的LINE貼圖，事業部副總呂苔君則直言一開始會想培育本土圖文創作者，其實是因為貼圖有硬需求，大量的營收需付給海外的IP創作方，轉而開始思考能否讓這筆營收留在台灣，並培養使用者「願意付費」的習慣，慢慢開創了愈來愈高的營收，也成為目前許多台灣圖文創作者的重要收入來源。
圖文IP跨海的困境與機遇 全球化裡仍然有明確的突破點
本次分別從創作人端馬克、IP開發端高景星與平台端LINE貼圖事業部副總呂苔君三者的角度來切入。
馬克作為元老級的圖文作家，在品牌聯名的部分，他委託給經紀人全權處理，經紀人為他拓展的舞台劇、電影等衍生嘗試，中間都經歷漫長的過程，由於他的創作接近四格漫畫，劇情和語言的佔比較重，這點在海外推廣時，成為一定的阻礙，馬克也曾想為此嘗試無語言對白的創作，但轉型並不容易。
LINE貼圖作為一個在不同國家都有實際數據與市場反饋的平台，不同的市場偏好一目了然。呂苔君分享了日本和泰國兩個LINE貼圖市場前十名的IP內容，看出個別的喜好差異，尤其泰國市場，同質性簡直不能更高，前十幾乎都是小女孩，這和其他地區喜愛動物IP的狀況非常不一樣。作為平台所能做的就是提供資訊告知並協助創作者，讓他們知道如果想要進入日本市場或泰國市場，該如何調整創作策略。
宇宙喵Kuroro的IP則更接近是「走」出來的，高景星成立了IP開發團隊，多年來帶著IP角色去參加國內外授權展，收集市場回饋，並不斷持續創作，高景星認為：「每個成功的IP背後，可能都是無數的失敗。我自己其實一句日文都不會講，但最後能成功做出打進日本市場的宇宙喵，是靠著不斷參展交流，不斷去研究日本市場的喜好，慢慢摸索走出來的。」
勇敢試錯、利用數據回饋找到對的方向
從個人創作者、創作推廣團隊到平台的角度來看，似乎也印證了東山靖所分享的IP推廣心法：每個市場都可能有其不同的喜好，對於IP推廣者來說，能以聚合的代理商（agency）去挑選出針對不同市場適合推廣的IP，或是一次以不同IP來面對該市場直接面臨挑戰，都是比較務實的作法。而單一IP即使在一個市場上成功，能否仍在另一個海外市場成功，除非有明確的市場策略，且有已經進入該市場的夥伴提供明確的調整方向，要「無痛」成功顯然是需要運氣、相對困難的。
從實際市場上來看，在IP品牌聯名與市場合作的過程中，像「我是馬克」這樣的圖文
IP，本身有比較明確的創作特定現場與目標群眾，在聯名、推廣或衍生創作的過程中，就有比較重的包袱，相對來說也有比較明確的定位。如同大受歡迎的「我不是胖虎」IP，由於以老虎為題，在虎年固然大秀一波，其他時候就可能穩定經營。
至於較為中立的圖文IP，如近年十分成功的馬來貘，品牌聯名從民生用品到連鎖超商形象幾乎可說無所不在，可以看出生活感IP的跨域靈活度與經紀公司代理的綜效，達到品牌聯名商業效益廣泛之餘，又能把關每個不同領域與品牌合作的內容，既有助於銷售不同的商品，又未讓圖文IP陷入過度商業化或讓原本粉絲反感的程度，達成市場上的三贏。
從創作者到IP代理其實是互相說服的過程，如何從市場端回饋給創作者，也是代理商跟平台必要的角色，才能夠形成藉由不同國家的測試，回過頭來去分辨跟轉化成哪些IP適合哪些國家，若要進軍哪些國家，必須具備哪些元素或文化脈絡。
比如「我是馬克」掌握了上班族的共感，是有機會再做更深度的亞洲溝通，宇宙喵Kuroro則掌握了日本畫風跟世界觀題材要素，喵星人視角加上宇宙搜查探險。因此藉由這三方的經驗分享，提供品牌聯名的相互影響效益，期盼提供台灣角色IP從業者未來能激發更多合作的想像。