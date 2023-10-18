藍白都很清楚不合作等於保送賴清德，但為何就是合不了？

文：詹威克（台灣出生的醫界逃兵，曾經客居美國然後到英國從事媒體工作，也研究東亞歷史，八十年代離開台灣，繞世界一圈後返台定居）

不論是國民黨還是民眾黨都很清楚，就算合作都不一定能贏，如果兩黨不合作，那就是「保送」民進黨候選人賴清德。經過10月14日閉門會談，兩黨代表確定，侯友宜和柯文哲將進行三次政策辯論，作為兩黨合作的「起步」，但是之後的發展卻又令人覺得，「藍白合」大概是沒希望了。

柯文哲為首的民眾黨表示，辯論之外還要比民調。而國民黨明知柯文哲不會接受，會前還是丟出要先辦兩人之間的所謂「民主初選」。為什麼？這和這兩黨爭取各自生存有很大的關係。

國民黨雖然在2022年的地方選舉中「大勝」，但是在今年到目前為止的民調，侯友宜和國民黨的支持度不單是追不上賴清德，即便是與柯文哲對比，也是落後的多、領先的少，打贏總統大選這場大戰的可能性是愈來愈渺茫。如果輸掉總統大選，國民黨會面臨前所未有的生存危機。

柯文哲為延續2014年以來積攢的政治勢力，在2019年成立民眾黨。至今雖然逐步發展，但是如果要和民進黨或國民黨平起平坐，需要進一步拓展組織和地方力量。回顧歷史，當初柯文哲崛起受到民進黨協助，後來雙方「翻臉」，親綠勢力與他斷絕往來，令柯再也無法從綠營取得支持。民眾黨「明顯反綠」的路線更是擺明要和民進黨競爭。

未來如果要壯大民眾黨，柯文哲只能去爭取比較偏向國民黨的藍營選民，但這就威脅到了國民黨，尤其是不少選民本來就是絕對不會投給民進黨，只不過現在看國民黨好像氣勢不如人，所以才會起心動念要投給柯文哲。而民眾黨缺乏地方組織動員力量，如果「藍白合」成功、但是總統候選人是柯文哲的話，那麼國民黨多年建立起來的地方組織就能為柯文哲所用，國民黨的生存危機會更加嚴重。

這樣看來，兩黨僅僅用「下架民進黨」是沒有辦法消弭彼此的矛盾，而國民黨自然也清楚柯文哲的盤算，當然會丟出讓柯文哲難以接受的條件，這樣要是「藍白合」失敗，國民黨就能將責任歸咎於不肯接受條件的柯文哲。

但與侯友宜相比，柯文哲的口才比較好，民眾黨唯他馬首是瞻，柯也擅於「空戰」，在網路上帶風向製造話題，加上民調多數時候領先，所以辯論加對比民調，柯文哲不吃虧。但國民黨提出的「民主初選」對柯文哲可就不利了，首先是距離登記截止日11月24日剩下時間不多，如何能夠在短時間內舉辦雙方都認可的「民主選舉」？

何況國民黨的組織動員能力遠超過民眾黨，照著國民黨的條件走，柯文哲肯定吃虧，故而柯文哲需要讓外界認為，國民黨才是破壞「藍白合」的始作俑者、造成淺藍選民流向民眾黨的白營，如此民調有優勢的柯文哲就算沒贏得大選也不算輸，因為民眾黨能夠繼續壯大，到時候吃虧的反而就可能是國民黨。

還有一個最基本的問題，那就是國民黨的侯友宜雖然民調不看好，但是就國民黨而言，一個擁有組織動員力量、38個立委席位的百年泱泱大黨，沒有理由禮讓只有5個靠政黨票取得立委席位、地方選舉也只贏得一個新竹市的民眾黨，而且民眾黨內，除了自稱是228事件受害者家屬，而曾經「痛斥」國民黨 的柯文哲之外、也還有不少當初高喊「下架國民黨」的政治人物，國民黨如何能接受自己一個大黨淪為民眾黨這種小黨的配角？

兩黨候選人沒一個想當副手，彼此也沒有開誠佈公，才說要辯論後面就已經相互指責對方「沒誠意」，雖然政壇上沒有永遠的朋友，也沒有永遠的敵人，但是起碼就目前看來，國民黨與民眾黨「藍白合」好像有相當遙遠的距離。

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原標題：客座評論：國民黨和民眾黨 藍白「合不合」？

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：丁肇九