《被誤解的臺灣老地名2：時間篇》：從日本時代延續至今，西門町為何能頑強的存活下來？
我們想讓你知道的是
在本書中，我們不僅可以看到別於學者的立論，更感受到作者一貫展現出來的，對土地和家鄉的渴望與眷戀，以及鍥而不捨、努力探求地名謎團的精神，值得讓你我深思、回味，從而開始留心身邊可能帶著古老的身世記憶、甚或歷劫重生後，才終能來到我們眼前的每一個地名。
文：陸傳傑
西門町為何能頑強的存活下來？
蔣經國剛去世的那段日子陳映真似乎頗有所感，常和我聊起他被逮捕的往事。一九六七年夏天他被警備總部保安處逮捕，關押在西門町武昌街一座建於日本時代的廟宇「東本願寺」，地點相當於現在的獅子林大樓。戰後「東本願寺」被警備總部保安處接收，充作審訊政治犯拘留所，當時「東本願寺」還未改建仍保留寺院的原貌，一開始他還不覺得恐懼，只覺得一種極不真實的「怪異感」。當時東本願寺旁的武昌街已是人潮摩肩接踵、熱鬧無比的電影街。前一天晚上他還和朋友在附近的點影院趕了場晚場電影，這會兒他被關押在東本願寺的廂房，從牆板的縫隙還可以窺視武昌街趕電影的男男女女，甚至還可以聞到街上小吃攤飄散過來的燒烤味……
陳映真那種極不真實的「怪異感」，我也曾有過，也是在一九六七年的夏天，也是在西門町。那時我寄住在西門町峨嵋街的親戚家。有一天我姊姊「興沖沖」的跑回家，找我一起去看「死人」。兇殺案現場就在峨眉街與漢中街的路口旁，也就是現在西門町常辦街頭演唱會的地方。「死人」沒穿上衣，上身「刺龍刺鳳」，應該是幫派份子，可能是因為搶地盤引發衝突而被殺害。這個時候直挺挺的躺在萬國戲院前的漢中街上，胸口插著一把刀，沒有掙扎的跡象，也沒血淋淋的場面，好像是當街睡著了。以「死人」的標準，他的面目還算「祥和」。
兇殺現場就兩個警察，一個便衣刑警靠在一旁吸菸，表情很不耐煩，好像是在等法醫還是檢察官到場相驗。另一名戴膠盔的警員應該是來維持秩序的，但他根本不需要維持什麼秩序，因為現場圍觀的就只有我姊姊和我兩個來自馬公的幼童。整個場景像是一齣沒有導演的荒謬劇。
一個路人大概也是看「死人」走了神，一下撞上了我。我抬頭一看，那不是當紅的影視小生金石嗎？ 他雖然帶著墨鏡，我還是認了出來了。那個年代在西門町漢中街峨嵋街路口見到影視紅星比「死人」要容易得多。因為那兒一條岔到成都路的巷子裡有好幾家委託行，當時影視歌星要打理身上的行頭、進口化妝品常往這兒跑。所以這條巷子成了明星「拋頭露面」躲閃不掉的地方。
一九六七年的初夏，妹妹因病過世，母親瀕於崩潰，一個多月下不了床，父親為了挽救這個家，志願到新店受訓，帶著全家從澎湖搬到西門町，寄居親戚家。
從馬公搬到西門町，父親打包了全家的家當。除了桌椅板凳留在馬公之外，全家的家當包含鍋碗瓢盆，也就只有九只紙箱。這九只紙箱跟著我們搭上C-119軍用運輸機從馬公飛到松山機場。下了飛機，父親找了一部空軍單位3／4噸的道奇車，把我們全家拉到中華路峨嵋街口。卸下人貨，父親和道奇車駕駛握別，我們全家四口和九只紙箱像是遊牧到西門町的蒙古人，成了西門町一道奇特的風景。看著這九只破舊的紙箱對比中華商場的屋頂上一座座燦爛奪目的霓虹燈塔，我感到一股莫名的羞愧與悲哀。
大概是因為巨大的城鄉差距與文化震撼，我們全家一下子忘卻了喪女之痛，睜大了雙眼注視著西門町發生的事與物。親戚的住處在峨眉街靠中華路路口，我們一家借住在街屋後院的和式木造小樓上。每晚九點左右，南下最後一班夜班車經過西門圓環總會拉上一長聲汽笛，像是對這個城市悲情的告別，這時我總遙想著馬公的一切難以入眠。
雨夜裡，廊下的麵攤老播放著〈溫泉鄉的吉他〉、〈後街人生〉之類的日本演歌，招攬電影街散場的食客。淒冷的雨夜，日本演歌和夜班車的汽笛聲使我倍感淒涼，那時我才剛上小二，應該還沒聽過「鄉愁」這個詞。
西門町熙來攘往的人群中，除了影視紅星，還有一群人是很容易被辨認出來的，那就是來台度假的越戰美軍。打仗還能出國度假的，全世界大概也只有美軍。西門町的美軍很容易辨認，因為他們身旁總摟著一個妖豔風塵女子。住處隔壁的「太陽咖啡廳」專作美國人生意，櫃檯內一小塊千層蛋糕標價四元，炒飯十元。當時一大碗陽春麵才兩、三塊錢，十元的炒飯還真只有美國人才吃得起。
李敖在回憶錄上描寫他曾和西門町一家咖啡廳老板娘「欲仙欲死」過好幾回，我猜那家咖啡廳就是「太陽」，因為文星書店就在太陽咖啡廳的隔壁。文星書店的裝潢很特別，以其說是書店更像是一家畫廊。
下課後我老喜歡一個人在書店胡混。店裡的書我一本也看不懂，我對店裡一、二樓間的旋轉樓梯特別感興趣，因為樓梯的欄杆像是大號的風鈴，是可以隨風搖曳的。沒多久這家書店也被查封了。
住處的另一邊是唱片行，成天播放著〈A Dear John Letter〉，氾濫到我和姊姊都能跟著「胡唱」。當時我們不可能知道歌詞的原意，所以也不會將這首曲子和美軍連想在一起。那家唱片行生意不好，我沒看過美國人進去過。唱片行對面是北方館子「一條龍」，天天滿坐，當時大概是西門町最火的一家餐館。前幾年「阿宗麵線」在「一條龍」的廊下開賣，也成了西門町生意最旺的小吃，看來這兒真是一塊風水寶地。
住處的對面是「西門旅社」，裡面沒有單人房，甚至沒有床，就是幾道紙拉門隔間的大通鋪。住宿費以人頭計算，所以常常是好幾個素昧平生的旅人，男男女女雜處一個大通鋪。這是一棟純日式的木造小樓。後來「西門旅社」改建為「西門戲院」，現在「西門戲院」也已消失多年。
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【塞掐 Side Chat】2023 TCCF MARKET—當展會不只是交易，更是交心和交流的起點
我們想讓你知道的是
對文化內容產業的創作者來說，創作的過程往往是孤獨而煎熬的，但若能換得作品讓大眾看見的機會，甚至登上國際舞台，一路的艱辛似乎都能化成甜美果實。要取得這樣的機會，國內外的市場展會就是一個很有效的平台。因此，在文策院所策劃的TCCF 內容創意大會中，MARKET 市場展一直是非常重要的一環，不只要幫助台灣創作者，開發更多讓作品被看見的機會，更要讓全球對台灣內容感興趣的買家，在此齊聚一堂，進行最直接的交流。
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對文化內容產業的創作者來說，創作的過程往往是孤獨而煎熬的，但若能換得作品讓大眾看見的機會，甚至登上國際舞台，一路的艱辛似乎都能化成甜美果實。要取得這樣的機會，國內外的市場展會就是一個很有效的平台。因此，在文策院所策劃的TCCF 內容創意大會中，MARKET 市場展一直是非常重要的一環，不只要幫助台灣創作者，開發更多讓作品被看見的機會，更要讓全球對台灣內容感興趣的買家，在此齊聚一堂，進行最直接的交流。
跨領域、跨文化的全球交流，就在2023 TCCF MARKET
「在 TCCF 的這次市場活動中，有來自29個國家的買家匯聚到台灣，他們不僅僅是買家，還包括一些專業的影視從業者、國際媒體等等，總共有 200 多位國際專業人士來到台灣，非常強大。」文策院院長盧俊偉很開心的分享道。在 MARKET 市場展中，最重要的面向當然是商業買賣（B2B），然而對一般民眾來說，透過 MARKET 市場展，也可以在第一時間接觸到未來可能會在大銀幕、小螢幕或者出版品看到的新內容：「因為這是一個雙向的機會，我們將台灣的作品推銷到海外，同時也有可能將國外的內容引入到台灣。」
今年的交易的作品範圍，涵蓋了影視、出版、漫畫、動畫等許多領域。一般而言，影視佔據的了最大的比重：「但這次還特別增加了出版品、漫畫和動畫的內容，主要是因為近年來，在國際上有相當多精彩的影視作品，是基於漫畫改編的。」對於這樣的國際趨勢，盧院長認為，當這些優秀的小說、動漫作品，在已經具有一定人氣的基礎下被改編成影視作品，不只是觀眾會有期待感，可能更容易受到市場歡迎，因此投資者也會對收視率或票房方面感到比較樂觀。台哥大新媒體服務副總經理李芃君也認為：「交易市集是一個非常好的平台，將跨領域的人才、具有潛力的IP，都聚在一起。台灣的創作者可以同時、即時的收穫來自本土和海外投資者，對自己作品的看法，達到交流成果的最大化。」的確，在這個在地化與全球化相輔相成、創作內容「宇宙化」、優秀的IP擁有無限延展潛力的時代，文策院透過各種機會，鼓勵更多跨文化、跨領域應用的主題亮相，將能帶領台灣所有創作者繼續往前，並且讓創作的效益不斷擴大。
整合最強的資源和技術，尋找創造雙贏的夥伴
今年的 MARKET 市場展，還有非常具有特色的「國家館」，以國家為核心來設館，有超過 29 個國家參加。特別是法國、韓國和日本，都設有大型的國家館，在館中整合了各種不同的產業。這樣一站式但能同時接觸多元產業的特色，非常具有吸引力。文策院還引進了「協拍資源」，讓全台各地對影視行銷、文化宣傳有興趣的縣市政府，在這個展會中展示自己的資源，比方成立協拍中心、協助進行場地和路權的申請等，來吸引影視製作團隊前往當地拍攝。這樣的合作最主要的目的在於促進「粉絲經濟」，例如電影《痞子英雄》和《海角七號》，都曾因為作品的票房成功，而帶動了高雄、屏東等地的知名度和旅遊業。今年的 MARKET 市場展中，總共有九個縣市參與，包括六都以及南投、花蓮和嘉義。
此外，還有一部分參展商屬於創新技術領域，他們雖然是技術型公司，但他們的產品，或者新興技術，和影視製作有關。比方「元宇宙」技術，或者虛擬實境，這種科技可以為影視創作帶來新的動能，比方在更創新的互動可能中，文本應該如何設計？又或者在沈浸式的觀影體驗裡，觀眾所關注的範圍將擴大到360度，於是空間的安排、演出的動線，也成為創作者的挑戰。「現在最熱門的一個主題，還包括了 AI。在影視技術方面，有些AI演員在電影中表現出與真人演員幾乎相同的水準，甚至有 AI 主播，這些新技術都正在快速的改變影視創作的內容和方式。」今天的影視創作者，需要面對不斷變化的局面、全新技術的應用和可能性，這不僅是機遇，也是一個挑戰。透過市場展，文策院希望能更全面地幫助創作者掌握這些新興技術，以推動台灣影視產業的發展。
好故事更要精彩的說：跨出合作的第一步
「當投資人在參加市場展時，是期待看到具有原創性、吸引力、市場潛力和故事性的作品。雖然對於不同種類的作品，觀看方式和評估標準可能會有所不同，但根據我的經驗，投資者一定會考慮的要素，通常會包括故事性、作品長度、視覺效果、創新或投資的吸引力，以及創作者說故事的技巧。」作為長期投資台劇的投資者，李副總也擁有許多市場展經驗，他特別分享了對創作者來說，無論是參加 PITCHING 提案大會，或參加 MARKET 市場展都會需要的一些觀察，其中最重要的可以說是「故事」。「一個擁有吸引力的故事，其實不只吸引了投資人，也具有引起觀眾興趣的潛力，這是最重要的第一點。」對於投資人來說，提案的內容非常關鍵，能夠快速且清晰地傳達作品的概念，讓投資人能夠理解並感受到其潛力，相信就能在市場展上獲得不錯的反響。
李副總的提醒，是根據文策院舉辦 MARKET 市場展的兩個重要目的。第一，作為一個交流平台，希望可以促進參與者們在這個場合中建立關係、瞭解行業動態，並尋找合作機會，有助於擴展人脈和增進業內互動。其次，MARKET 市場展也因為它的交易的性質，讓參與者有機會考慮內容的採購、投資參與或合作開發，從而促進了影視內容的買賣和合作。在這兩大目的下，好的溝通就成為跨出第一步的關鍵。相對的，當業者也可以有效地展示自己強大的資源或技術，也將吸引更多優秀的創作者與之合作，持續創造出更有吸引力的作品。
大型串流平台的雙面刃效應
在全球影視作品的趨勢中，我們可以看到幾個重要觀點。除了之前提到的IP建立和擴展、市場國際化之外，大型串流平台對影視產業也產生了深遠的影響。
李副總認為，大型串流平台的崛起，對影視產業帶來了雙面刃的效應。一方面，這些平台為台劇和國片提供了迅速進軍國際市場的途徑。只要作品足夠優秀，且傳達了大眾共鳴的概念或普世價值，就能在觀眾之間引起一陣風潮。然而，這種樣方便、快速傳播的平台，也為作品帶來風險——若作品在平台上缺乏充分宣傳，或在一開始無法引起足夠的關注度，它會立刻被眾多其他的內容淹沒。因此，成功的關鍵在於如何讓作品脫穎而出，吸引觀眾的關注，建立良好的傳播力。
目前，台灣需要加強與國際串流平台的合作和談判能力。韓國已經在這方面取得成功，建立了與國際平台的互利互惠模式。此外，合製也是一個具有潛力的選擇，通過結合不同市場的知識和經驗，創造全新的故事。台灣有機會透過合作，與其他地區的影視業者攜手，創造更大的成功。因為大型串流平台帶來了前所未見的機會和挑戰，我們需要的是與時俱進的能力，不斷調整策略，發揮創造力，並加強國際合作，才能真正在國際市場上蓬勃發展。
「在今年的 TCCF MARKET 市場展中，我們特別強調了交流和合作的重要性，這是現代影視產業的趨勢之一。我們不僅希望將作品拍攝完成後出售，更希望在創作和製作的過程中，與其他國家的影視業者進行合作。」盧院長最後總結道。
這種合作不僅能夠促進國際間文化的交流，還能夠融合不同地區的專業知識和創意，共同打造更具創新性和國際競爭力的影視作品。正如盧院長所總結的那樣，這是台灣影視產業必須面對的現實，也是一個充滿挑戰和機遇的時刻。我們期望透過 TCCF MARKET 市場展，能夠進一步推動台灣影視產業的國際化，並實現更多優秀作品的國際發展。