《被誤解的臺灣老地名2：時間篇》：從日本時代延續至今，西門町為何能頑強的存活下來？

文：陸傳傑

西門町為何能頑強的存活下來？

蔣經國剛去世的那段日子陳映真似乎頗有所感，常和我聊起他被逮捕的往事。一九六七年夏天他被警備總部保安處逮捕，關押在西門町武昌街一座建於日本時代的廟宇「東本願寺」，地點相當於現在的獅子林大樓。戰後「東本願寺」被警備總部保安處接收，充作審訊政治犯拘留所，當時「東本願寺」還未改建仍保留寺院的原貌，一開始他還不覺得恐懼，只覺得一種極不真實的「怪異感」。當時東本願寺旁的武昌街已是人潮摩肩接踵、熱鬧無比的電影街。前一天晚上他還和朋友在附近的點影院趕了場晚場電影，這會兒他被關押在東本願寺的廂房，從牆板的縫隙還可以窺視武昌街趕電影的男男女女，甚至還可以聞到街上小吃攤飄散過來的燒烤味……

陳映真那種極不真實的「怪異感」，我也曾有過，也是在一九六七年的夏天，也是在西門町。那時我寄住在西門町峨嵋街的親戚家。有一天我姊姊「興沖沖」的跑回家，找我一起去看「死人」。兇殺案現場就在峨眉街與漢中街的路口旁，也就是現在西門町常辦街頭演唱會的地方。「死人」沒穿上衣，上身「刺龍刺鳳」，應該是幫派份子，可能是因為搶地盤引發衝突而被殺害。這個時候直挺挺的躺在萬國戲院前的漢中街上，胸口插著一把刀，沒有掙扎的跡象，也沒血淋淋的場面，好像是當街睡著了。以「死人」的標準，他的面目還算「祥和」。

兇殺現場就兩個警察，一個便衣刑警靠在一旁吸菸，表情很不耐煩，好像是在等法醫還是檢察官到場相驗。另一名戴膠盔的警員應該是來維持秩序的，但他根本不需要維持什麼秩序，因為現場圍觀的就只有我姊姊和我兩個來自馬公的幼童。整個場景像是一齣沒有導演的荒謬劇。

一個路人大概也是看「死人」走了神，一下撞上了我。我抬頭一看，那不是當紅的影視小生金石嗎？ 他雖然帶著墨鏡，我還是認了出來了。那個年代在西門町漢中街峨嵋街路口見到影視紅星比「死人」要容易得多。因為那兒一條岔到成都路的巷子裡有好幾家委託行，當時影視歌星要打理身上的行頭、進口化妝品常往這兒跑。所以這條巷子成了明星「拋頭露面」躲閃不掉的地方。

一九六七年的初夏，妹妹因病過世，母親瀕於崩潰，一個多月下不了床，父親為了挽救這個家，志願到新店受訓，帶著全家從澎湖搬到西門町，寄居親戚家。

從馬公搬到西門町，父親打包了全家的家當。除了桌椅板凳留在馬公之外，全家的家當包含鍋碗瓢盆，也就只有九只紙箱。這九只紙箱跟著我們搭上C-119軍用運輸機從馬公飛到松山機場。下了飛機，父親找了一部空軍單位3／4噸的道奇車，把我們全家拉到中華路峨嵋街口。卸下人貨，父親和道奇車駕駛握別，我們全家四口和九只紙箱像是遊牧到西門町的蒙古人，成了西門町一道奇特的風景。看著這九只破舊的紙箱對比中華商場的屋頂上一座座燦爛奪目的霓虹燈塔，我感到一股莫名的羞愧與悲哀。

大概是因為巨大的城鄉差距與文化震撼，我們全家一下子忘卻了喪女之痛，睜大了雙眼注視著西門町發生的事與物。親戚的住處在峨眉街靠中華路路口，我們一家借住在街屋後院的和式木造小樓上。每晚九點左右，南下最後一班夜班車經過西門圓環總會拉上一長聲汽笛，像是對這個城市悲情的告別，這時我總遙想著馬公的一切難以入眠。

雨夜裡，廊下的麵攤老播放著〈溫泉鄉的吉他〉、〈後街人生〉之類的日本演歌，招攬電影街散場的食客。淒冷的雨夜，日本演歌和夜班車的汽笛聲使我倍感淒涼，那時我才剛上小二，應該還沒聽過「鄉愁」這個詞。

西門町熙來攘往的人群中，除了影視紅星，還有一群人是很容易被辨認出來的，那就是來台度假的越戰美軍。打仗還能出國度假的，全世界大概也只有美軍。西門町的美軍很容易辨認，因為他們身旁總摟著一個妖豔風塵女子。住處隔壁的「太陽咖啡廳」專作美國人生意，櫃檯內一小塊千層蛋糕標價四元，炒飯十元。當時一大碗陽春麵才兩、三塊錢，十元的炒飯還真只有美國人才吃得起。

李敖在回憶錄上描寫他曾和西門町一家咖啡廳老板娘「欲仙欲死」過好幾回，我猜那家咖啡廳就是「太陽」，因為文星書店就在太陽咖啡廳的隔壁。文星書店的裝潢很特別，以其說是書店更像是一家畫廊。

下課後我老喜歡一個人在書店胡混。店裡的書我一本也看不懂，我對店裡一、二樓間的旋轉樓梯特別感興趣，因為樓梯的欄杆像是大號的風鈴，是可以隨風搖曳的。沒多久這家書店也被查封了。

住處的另一邊是唱片行，成天播放著〈A Dear John Letter〉，氾濫到我和姊姊都能跟著「胡唱」。當時我們不可能知道歌詞的原意，所以也不會將這首曲子和美軍連想在一起。那家唱片行生意不好，我沒看過美國人進去過。唱片行對面是北方館子「一條龍」，天天滿坐，當時大概是西門町最火的一家餐館。前幾年「阿宗麵線」在「一條龍」的廊下開賣，也成了西門町生意最旺的小吃，看來這兒真是一塊風水寶地。

住處的對面是「西門旅社」，裡面沒有單人房，甚至沒有床，就是幾道紙拉門隔間的大通鋪。住宿費以人頭計算，所以常常是好幾個素昧平生的旅人，男男女女雜處一個大通鋪。這是一棟純日式的木造小樓。後來「西門旅社」改建為「西門戲院」，現在「西門戲院」也已消失多年。