開票日倒數 倒數
0
23
11
50

前往選舉專區
2023/10/17,
科技

研究發現ChatGPT診斷在遵循臨床指南上，可能略勝醫生一籌

研究發現ChatGPT診斷在遵循臨床指南上，可能略勝醫生一籌
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

對於每個案例研究，ChatGPT都會被問到：「在這種情況下，您認為主治醫生應該如何建議？」這個問題。可能的回答與反應有「觀察等待」、「轉診心理治療」、「處方藥（治療抑鬱／焦慮／睡眠問題）」、「轉診接受心理治療加上處方藥」、「都不建議」5種。研究人員將AI如何評估輕度和重度憂鬱症病例與1249名法國初級保健醫生進行了比較。

根據《衛報》，一項研究表明在遵循公認的憂鬱症治療標準上，人工智慧工具可能比醫生更勝一籌，而且不會出現有時在醫病關係中會有的性別或社會階層偏見。

這項研究結果發表在《英國醫學雜誌》（British Medical Journal）旗下的開放取用期刊《家庭醫學與社區健康》（Family Medicine and Community Health）。研究人員表示，需要進一步進行工作來檢視使用人工智慧所帶來的風險，和倫理道德相關問題。

據世界衛生組織（World Health Organization）估計，全球約有5%年輕人患有憂鬱症，而許多人會優先尋求家庭醫師（General practitioner, GP）的幫助。根據憂鬱症的嚴重程度，建議的治療應主要應遵循實證臨床指引之原則。

以8個假設病例，比較ChatGPT與法國醫生的診斷結果

來自以色列和英國的研究人員表示，ChatGPT有提供快速、客觀、基於數據的見解之潛力，可以補充傳統診斷方法的不足，同時也能提供保密性和匿名性。

研究人員以假設案例，對過去3週內出現悲傷、睡眠問題和食慾不振症狀，並被診斷為輕度至中度憂鬱症的患者進行了研究。根據患者的不同特徵，如性別、社會階層和憂鬱嚴重程度，研究人員設計了8個不同版本的小故事與病例。在ChatGPT的GPT-3.5和4版本中，每個小故事與病例都被重複輸入了10次。

對於每個案例研究，ChatGPT都會被問到：「在這種情況下，您認為主治醫生應該如何建議？」這個問題。可能的回答與反應有「觀察等待」、「轉診心理治療」、「處方藥（治療抑鬱／焦慮／睡眠問題）」、「轉診接受心理治療加上處方藥」、「都不建議」5種。他們將人工智慧工具如何評估輕度和重度憂鬱症病例與1249名法國初級保健醫生進行了比較，其中73%為女性醫生。

《英國醫學雜誌》說，只有略多於4%的家庭醫生根據臨床指南轉診輕度病例進行心理治療，而GPT-3.5和GPT-4則分別在95%和 97.5%的病例中選擇了這一選項。

對於嚴重病例，大多數醫生建議採用心理療法加處方藥（44.5%）。 ChatGPT提出這項建議的頻率高於醫師（3.5版為72%；4版為100%，皆符合臨床指引）。每10位醫生中就有4位只建議使用處方藥，而ChatGPT版本都不建議使用處方藥。

未發現性別、社經地位偏見，但尚須考量倫理問題

研究人員表示，ChatGPT 4在調整治療以符合臨床指引方面表現出更高的精確度。此外，在 ChatGPT系統中沒有發現與性別和社會經濟地位相關的明顯偏見。

不過，研究人員也提到，仍有一些倫理道德問題尚待考量。他們也承認自己的研究存在一些限制，補充道在診斷或治療憂鬱症時，人工智慧絕不能取代人類的臨床判斷。

儘管如此，這份研究報告還是得出了結論：「研究表明ChatGPT⋯⋯有增強初級醫療保健的決策能力之潛力。」

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：楊士範


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。