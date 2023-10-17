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2023/10/17,
中東

拜登確定18日出訪以色列，展現美國高調支持

拜登確定18日出訪以色列，展現美國高調支持
Photo Credit: GettyImages

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布林肯於以色列特拉維夫宣布，拜登將於18日出訪以色列。拜登此回以色列之行的意義，除展現對美國重要盟友的高調支持，更是對中東其他行為者發出警告，防止局勢進一步升級。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）稍早宣布，美國總統拜登（Joe Biden）將於18日出訪以色列，重申美國對以色列的支持和安全承諾，尋求向加薩平民提供人道主義援助的方法。布林肯表示，拜登明確強調以色列有權利和義務保護人民受哈瑪斯（Hamas）和其他恐怖分子的侵害。

拜登即將出訪以色列

受到以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）邀請，拜登原計畫16日走訪科羅拉多州的行程在最後一刻被取消。布林肯17日結束與納坦雅胡的會晤後，召開記者會宣布「拜登將在正值以色列、中東地區和世界的關鍵時刻來到這裡。」

《CNN》報導，拜登此回以色列之行的意義，除展現對美國重要盟友的高調支持，更是對中東其他行為者發出警告，防止局勢進一步升級。

布林肯表示，拜登明確向所有國家和非國家行為者強調，切勿利用這場危機攻擊以色列。美國已向以色列提供軍事援助，包括彈藥和補充鐵穹的攔截彈，並於地中海部署2艘航空母艦——艾森豪號（USS Eisenhower）和福特號（USS Gerald R. Ford）。

布林肯指出，「現在最重要的，是向加薩平民提供援助。」若哈瑪斯以任何手段阻止平民獲取援助物資，美國將第一時間予以譴責，並致力於防止該情況發生。布林肯提到，美國和以色列同意制定一項計劃，讓人道主義組織能順利向加薩平民提供援助。

在以色列短暫停留後，拜登將前往約旦安曼，與約旦國王阿布杜拉二世（King Abdullah II）、埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）以及巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmud Abbas）會晤，各方將針對區域安全、釋放哈瑪斯扣押的人質，以及加薩的人道需求，尋求共治和解決方法。

拜登對目前戰況的反應

拜登最近一次秘密訪問是在今年2月俄羅斯入侵烏克蘭一週年之際，但拜登卻在此次以巴衝突爆發後，迅速作出戰時出訪的決定。《CNN》消息就指出，拜登政府對哈瑪斯襲擊以色列的反應，很大程度受到拜登與納坦雅胡40年深交影響。

拜登15日在哥倫比亞廣播公司（CBS）新聞節目《60分鐘》表示，以色列必須「追擊哈瑪斯」，但他警告全面佔領加薩將是「重大的錯誤」。

從美國政府的官方回應可見，拜登至今仍未鼓勵停火，反而對衝突方發出愈趨強烈的警告，要求保護無辜平民的生命。拜登於節目指出，美國與埃及正在討論讓兒童和婦女離開該地區的方法，加薩平民也將儘快獲得食物、水與藥品等資源。

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責任編輯：蕭如芯
核稿編輯：楊士範


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