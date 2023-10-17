印尼憲法法院准地方公職者參選總統，批評者稱為佐科威長子參選副總統鋪路
我們想讓你知道的是
印尼憲法法院昨天（16日）上午先是駁回將正副總統候選人年齡從40歲，下修至35歲的請願，但法院同日下午在審理另一請願時，卻裁定正副總統參選人只要曾經透過民選擔任官員或民意代表，便不受最低年齡限制，這被視為是為佐科威長子、現任梭羅市長吉伯朗（36歲）參選副總統鋪路。
（中央社）印尼憲法法院16日駁回參選正副總統年齡限制下修至35歲的請願，被認為阻斷印尼總統佐科威長子吉伯朗爭取被提名副總統之路，但法院另一裁決同意若曾擔任地方首長等職務就不受最低年齡限制，掃除吉伯朗參選障礙。
印尼「雅加達郵報」（Jakarta Post）等媒體16日報導，憲法法院16日以6比2結果駁回將正副總統參選人年齡從40歲下修至35歲的請願。
當時許多印尼媒體指出，這意味可能角逐下屆副總統的佐科威長子、今年36歲的吉伯朗（Gibran Rakabuming Raka）將無法參選，讓許多擔心佐科威將建立政治王朝的人士鬆了一口氣。
不過，令人意料的是，法院同一天下午在審理另一請願時，裁定正副總統參選人只要曾經透過民選擔任官員或民意代表，如議員或地方首長，便不受最低年齡限制。
報導指出，「這一裁決似乎與法院早前駁回的請願背道而馳，當時法院維持40歲的最低參選年齡限制。」
這項裁決為擔任梭羅市市長的吉伯朗掃除參選大礙，因為吉伯朗10月剛滿36歲，若按原規定是不能參選副總統，但法院16日的裁決等同為他另闢新徑。
雖然吉伯朗尚未表示是否角逐明年正副總統大選，但許多支持現任國防部長、大印尼行動黨（Gerindra）主席普拉伯沃（Prabowo Subianto）角逐總統大位的政治人物和政黨，一直呼籲由吉伯朗擔任普拉伯沃副手。
阿茲哈印尼大學（Universitas Al Azhar Indonesia）政治觀察家烏將（Ujang Komarudin）向「時代報」（Tempo）表示，這項裁決對民主而言是個「可怕的災難」。
烏將指出：「看起來憲法法院已經認輸了，法官應該像政治家一樣行事，但這一裁決只對佐科威家族有利。」他把這項裁決比擬為一場高層政治博弈，認為法律機構仍可能被執政黨控制。
「雅加達郵報」今天發表的社論則指出，「最終這仍是一個預料中的結果，印尼民主再次受到考驗」。文中指出，首席大法官安華（Anwar Usman）與佐科威的妹妹結婚，因此與吉伯朗是親戚關係，存在利益衝突。
安華在幾週前在一場公開演說中表示，「每人都應該學習先知伊斯蘭先知穆罕默德（Prophet Mohammed）曾任命一名16歲少年為軍事指揮官的例子」，明顯表達出他支持請願的立場。
社論批評，「16日的裁決問題在於法院利用平等原則，剝奪其他參選人公平競爭的機會。民主運作的前提是每個人都遵守相同的遊戲規則，每個參選人都能平等獲得可用資源。法院的裁決不僅會使明年選舉的公信力受到質疑，也會給印尼民主蒙上一層陰影。」
印尼預計明年2月14日將舉行總統和國會大選。目前已宣布參選的總統參選人包括普拉伯沃、中爪哇省長甘查爾（Ganjar Pranowo）和前雅加達省長阿尼斯（Anies Baswedan）。
新聞來源：
延伸閱讀：
- 印尼總統兒子卡桑出任在野黨主席，疑為鞏固佐科威政治影響力
- 2024印尼總統大選或放寬參選人年齡限制，提案政黨遭質疑為佐科威之子參選鋪路
- 傳佐科威長子將競選雅加達省長，學者：佐科威欲成造王者，家族政治王朝將成形
- 佐科威的長子和女婿當選印尼地方首長，素人總統的家族王朝儼然成形
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範
Tags：
內容力才是硬實力—2023 TCCF 為臺灣內容產業導入國際能量
我們想讓你知道的是
隨著近年來臺劇、臺影話題再起，你是否也好奇這股臺灣影視熱潮從何而來？
由文化內容策進院於今年11月舉辦的臺灣文化內容產業年度盛事「2023 TCCF創意內容大會」，積極邀請國內外版權買賣家齊聚臺北，不僅為臺灣好故事打造提案舞台、媒合國際資金與製作團隊，更以「MARKET」、「PITCHING」及「INNOVATIONS」三大單元，為臺灣作品鋪陳走向全球產業鏈的管道。
想知道熱門劇集如何誕生？面對全球內容產業的急遽變化，文策院與2023TCCF創意內容大會又扮演著什麼角色？快來看看以下的小測驗，十分鐘帶你了解文化內容產業的小知識！
【提案大會持續支持潛力作品，內容力就是我們的硬實力】
為讓臺灣內容品質快速提升、走向國際，文化部的補助加上文策院的投資，「投補」資金加總，擴大臺灣戲劇、綜藝的製作費與品質。至2022年12月止，文策院投資金額達14.49億元、帶動民間投資約18.44億元，總投資金額達到32.93億元，這些投資成果，也陸續在國際間獲得令人矚目的好成績。 在今（2023）年五月的坎城影展上，由文策院所投資及合作的三部電影都交出了亮眼成績單。由臺灣與七國合製，獲文策院「國際合作投資專案計畫」投資，馬來西亞女導演余修善所執導的《虎紋少女》，獲得國際影評人週最大獎「最佳影片」。導演在專訪中表示，這次的大型跨國製作是一個非常好的經驗，「我們一起看著這個故事，即便成長背景不同，也能共感角色的掙扎，對一個創作者來說，多國合作也讓我有不同的視野，這個故事也就這樣被各方支持、茁壯」。
《殖民之路》則拿到「一種注目：費比西國際影評人獎」，《殖民之路》由臺灣和智利、法國、英國等共七個國家共同出品，金馬獎得主杜篤之與杜則剛操刀後期擬音與混音，成功揭示了拉丁美洲殖民歷史中重要且經常被忽視的社會政治衝突。而《大風之島》代表臺灣首次參加的坎城電影市場展紀錄片單元提案競賽，則在導演許雅婷、製片黃胤毓與法國製片Baptiste Brunner的努力之下，讓作品一舉拿下最大獎：Docs-in-Progress Award（內容包含1萬歐元現金以及IEFTA國際新興電影人才協會的其他項目跟進），導演說：「從來沒想過有一天會到坎城，這對病人們來說意義重大，現在透過電影，你們看見他們、聽到他們的聲音，這是一件充滿力量的事，更是藝術創作內容存在的意義，我們必須要讓電影延續下去！」。
影視作品開發需投入大量時間、人力與資金，前期的開發資源非常關鍵。 2023TCCF創意內容大會PITCHING提案大會單元（11/07-11/10 )提供臺灣內容一個媒合國內外買家與資金的舞台，對接買賣方產製與資金需求，並致力推動國內產業人士與國際買賣家交流，創造更多國際合製機會，助力臺灣內容創作接軌國際市場。提案徵件對象分為「Project to Screen」企劃提案及「Story to Screen」故事提案，而前者今年更首度對全球徵件，場次包括長片、影集、動畫、紀錄片等，為入選的團隊準備前所未有的支持與資源，入選者將獲得文策院兩大投資專案的申請資格，包括最高新台幣 300 萬的「內容開發專案計畫－前期開發支持」 以及最高 30 萬美元的「國際合作投資專案計畫」投資挹注，預計將有超過40件企劃案可獲得申請資格，總金額將達新臺幣八千萬元以上！
【內容交易市場結合產業各方，拓展臺灣影視作品全球市場】
為強化內容產業資源國際交流、增加跨國合作機會，今年 2023TCCF創意內容大會 Market 單元首度設置國家館，吸引法國、韓國及日本前來設攤。法國在台協會 (Bureau français de Taipei )、法國藝文推廣總署 (Institut français) 及法國商務處 (Business France) 合辦的「ICC Immersion Taïwan」計畫，集結近 10 家來自數位創作、音樂和博物館科技應用領域的法國業者來台，期待激盪台法創新思維火花；為吸引臺灣及國際製作團隊於韓國拍攝，韓國電影委員會 (Korea Film Commission & Industry Network) 及首爾影委會共同設立韓國國家館，期望創造台韓影視合製交流機會；另外，日本國家館，擁有多數日本內容版權登記的官方機構海外媒合平台服務，將預計參展，搭起台日合作橋樑，共創文化內容產業商機。
【跨域共創的INNOVATIONS，開啟內容產業的各種可能】
內容產業發展與時俱進，無論是新觀念的刺激、敘事方式的演進，又或是新科技的應用，都能刺激創作者發想新的內容。今年2023 TCCF創意內容大會 以「INNOVATIONS」單元，與產業夥伴一起回應，歷經元宇宙、區塊鏈與人工智慧熱潮後，內容產業將如何面對這個未可知的疫後世界。
INNOVATIONS包括三個子單元，一是「Showcase」，除了展示國內外揉合文化與前瞻科技的節目，也透過案例的拆解與延伸，讓觀眾能一窺文化科技的創新應用模式。在「Talk」單元，則以跨領域主題講座，由眾多專家分享文化內容的發展趨勢和市場機會，激盪出通往未來的想像。最後，在「Industry Event」，則為產業人士提供對話和交流的平台，期望能促成更多且深入的交流機會。
而「Showcase」單元則網羅國內外知名作品，我們將可以看到接連獲得威尼斯、西南偏南等影展高人氣背書的《蛋蛋大逃殺》：由阿根廷導演杰爾曼海勒所帶來的史上首座「微型虛擬遊樂園」，號稱年度最好玩的MR混合實境作品，是XR沉浸式產業的革命之作；根據法國作家Tania de Montaigne 2015年的同名書籍《黑》所改編，講述勇敢挑戰種族隔離法的女孩——克羅黛特的故事，透過混合實境式頭戴裝置的精準定位與AR擴增實境技術，帶領觀眾重回主角的生活場景；以及《FRAMERATE：臺灣》，由文策院所支持的 ScanLAB Projects，與臺灣的製作團隊和研究人員合作，將臺灣地景以縮時方式，被數位封存。
再加上「Talk」和「Industry Event」中的講座、工作坊及產業直擊等專為業界人士所設計的交流活動， 期望能透過Innovations提供內容產業工作者獲得啟發與資訊、建立連結的場域，與產業夥伴一同探索近未來的現場。
文策院持續為臺灣文化創意內容搭建通往國際舞台的橋樑，年度盛事「2023 TCCF 創意內容大會」是產業工作者找資金、找合作、找連結的最佳場域。今年將在11月7日至11月12日在松山文創園區舉辦，來趟TCCF 一起探索臺灣創意內容能量！最新相關消息，敬請關注創意內容大會官方網站。
2023TCCF創意內容大會
- 2023 年 11 月 7 日至 12 日
- 松菸文創園區X臺北文創大樓
- 更多資訊參考活動官網：https://www.tccf.tw/