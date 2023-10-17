印尼憲法法院准地方公職者參選總統，批評者稱為佐科威長子參選副總統鋪路

（中央社）印尼憲法法院16日駁回參選正副總統年齡限制下修至35歲的請願，被認為阻斷印尼總統佐科威長子吉伯朗爭取被提名副總統之路，但法院另一裁決同意若曾擔任地方首長等職務就不受最低年齡限制，掃除吉伯朗參選障礙。

印尼「雅加達郵報」（Jakarta Post）等媒體16日報導，憲法法院16日以6比2結果駁回將正副總統參選人年齡從40歲下修至35歲的請願。

當時許多印尼媒體指出，這意味可能角逐下屆副總統的佐科威長子、今年36歲的吉伯朗（Gibran Rakabuming Raka）將無法參選，讓許多擔心佐科威將建立政治王朝的人士鬆了一口氣。

不過，令人意料的是，法院同一天下午在審理另一請願時，裁定正副總統參選人只要曾經透過民選擔任官員或民意代表，如議員或地方首長，便不受最低年齡限制。

報導指出，「這一裁決似乎與法院早前駁回的請願背道而馳，當時法院維持40歲的最低參選年齡限制。」

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這項裁決為擔任梭羅市市長的吉伯朗掃除參選大礙，因為吉伯朗10月剛滿36歲，若按原規定是不能參選副總統，但法院16日的裁決等同為他另闢新徑。

雖然吉伯朗尚未表示是否角逐明年正副總統大選，但許多支持現任國防部長、大印尼行動黨（Gerindra）主席普拉伯沃（Prabowo Subianto）角逐總統大位的政治人物和政黨，一直呼籲由吉伯朗擔任普拉伯沃副手。

阿茲哈印尼大學（Universitas Al Azhar Indonesia）政治觀察家烏將（Ujang Komarudin）向「時代報」（Tempo）表示，這項裁決對民主而言是個「可怕的災難」。

烏將指出：「看起來憲法法院已經認輸了，法官應該像政治家一樣行事，但這一裁決只對佐科威家族有利。」他把這項裁決比擬為一場高層政治博弈，認為法律機構仍可能被執政黨控制。

「雅加達郵報」今天發表的社論則指出，「最終這仍是一個預料中的結果，印尼民主再次受到考驗」。文中指出，首席大法官安華（Anwar Usman）與佐科威的妹妹結婚，因此與吉伯朗是親戚關係，存在利益衝突。

安華在幾週前在一場公開演說中表示，「每人都應該學習先知伊斯蘭先知穆罕默德（Prophet Mohammed）曾任命一名16歲少年為軍事指揮官的例子」，明顯表達出他支持請願的立場。

社論批評，「16日的裁決問題在於法院利用平等原則，剝奪其他參選人公平競爭的機會。民主運作的前提是每個人都遵守相同的遊戲規則，每個參選人都能平等獲得可用資源。法院的裁決不僅會使明年選舉的公信力受到質疑，也會給印尼民主蒙上一層陰影。」

印尼預計明年2月14日將舉行總統和國會大選。目前已宣布參選的總統參選人包括普拉伯沃、中爪哇省長甘查爾（Ganjar Pranowo）和前雅加達省長阿尼斯（Anies Baswedan）。

Photo Credit: 中央社 印尼國防部長普拉伯沃

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範