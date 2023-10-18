走出陰霾尋找光明，暖暖Sunshine為性暴力倖存者打造希望中繼站
我們想讓你知道的是
湯淨是一個性暴力倖存者，她也曾自我封閉，直到3年前開始勇於在社群發聲得到許多正向迴響。她創辦「暖暖Sunshine」，期望減少倖存者的孤立感與汙名，打破倖存者作為「受害者」的扁平印象。
遭遇沉痛經驗後的倖存者，不僅面臨著求助的巨大障礙，還必須面對比普通人更高的憂鬱、自殺等健康風險，以及人際和家庭關係的疏遠。「暖暖Sunshine」創辦者湯淨，同時也是一個性暴力倖存者，也曾把自己的經歷封閉起來，直到3年前開始，在社群發文訴說才逐步正視自己的感受，得到許多正向迴響。
「我開始發現，自己好像不是一個人，開始覺得這個事情好像真的可以說了。」
童年遭遇性暴力的倖存者，平均需要23.9年才能初次向他人透露自己曾遭受性暴力；高達九成的台灣性侵受害者，更可能有4成受害者從未對外求助，也可能選擇保持沉默不報警，意味每年有數以萬計的性暴力案件被掩蓋。
「暖暖Sunshine」是屬於性暴力倖存者的社群，湯淨表示，期望減少倖存者的孤立感與汙名，打破倖存者作為「受害者」的扁平印象。
自由地陪伴彼此，共同走向復原之路
暖暖Sunshine的匿名社群，起初只有5名成員，湯淨表示，社群一直是採取暱名的方式，在這裡，每個人都能隨意修改自己的暱稱，並擺脫日常身分的束縛，讓成員「來去自如」是這裡的大原則，每個人能自由決定參與度。
湯淨提到，倖存者在這個社群中，常常彼此分享心理諮商、社工和法律扶助方面的資源，讓大家更熟悉如何利用這些資源，「實際上，資源是相當豐富的，但常被忽略或不知道如何使用。」
因此，暖暖Sunshine希望成為倖存者復原過程中的「中繼點」，而非「終點」，湯淨表示，當倖存者勇敢地面對自己的過去，並進一步尋求心理諮商資源，或是決定報警，這都象徵著他們在復原旅程上擁有更多的選項和可能性。
除了資源的分享，在偶爾進行的實體活動中，像是精油製作或是藝術創作等活動，都倚賴成員的貢獻，舉辦實體活動或課程時，即使不特別對外邀請老師，光是邀請成員，就可以有很多元的實體活動，讓成員在現實世界也能有多元的互動。
暖暖Sunshine讓大眾看見倖存者
雖然許多人都知道性騷擾，但對於性暴力和性騷擾之間的差異並不清楚，大眾對性暴力的了解仍然相當有限。為了填補這一認知缺口，暖暖Sunshine過去累積採訪十多位性暴力倖存者。
「從他們的故事中，我們可以看到，有時候真正傷害倖存者的，不只是性暴力行為本身，還有家人和社會的不理解和反應。」
湯淨表示，在倖存者面向外界的實體活動中，許多活動的參與者，會在現場留下了激勵和希望的話語，這些溫暖的言辭被貼在展覽的海報上，讓倖存者們感受到深深的關懷和支持。
為了希望社會能夠更加珍惜言辭，不輕易說出傷人的話，暖暖Sunshine希望透過這些倖存者的真實經歷，以故事建立一個讓倖存者社群和外界交流的平台。
透過倖存者成員們的貢獻與參與，今年9月，暖暖Sunshine於社會創新實驗中心，舉辦台灣首屆性暴力倖存者市集，除了有長期關注性別議題的立委、NGO夥伴參與，也藉由多種活動形式，促進大眾對於性暴力復原與陪伴的理解。
市集匯聚各方資源與支持，包括求助管道、政府支援、專業講座和圖卡互動等，呼籲社會更加重視倖存者的創傷，也幫助參與者了解自己的狀態。
過去將近一年期間，暖暖Sunshine團隊進駐社會創新實驗中心，促成了對經營方向的純化，湯淨表示，在外部諮詢的建議下，團隊經營上不再是兩頭燒，既想對大眾進行倡議，又想支援倖存者。
經過一番思考後，湯淨強調，這些彼此信賴的倖存者，正是社群的獨特優勢，團隊會更加把握與倖存者建立的信任關係，其次才是以此社群為核心，來吸引更多人的關注。
近期暖暖Sunshine已正式立案成立法人組織，未來即將展開對外募款，並與企業接洽探討贊助合作，也將於10月20日社會創新實驗中心六週年慶－Better 2gether, Gather 4 Better 作為進駐團隊之一，展攤呈現社群在過去這段時間以來的努力。湯淨期待，協會未來可以持續壯大，擁抱每個創傷的心靈，讓暖陽照進那些陰暗的角落。
解決社會問題需要夥伴與活動空間嗎？社創中心進駐團隊招募中
你也關心的社會問題，希望找到一同付諸行動的夥伴嗎？新一期社創中心的團隊進駐申請，已經於近日開放報名，社創中心擬招募具備相關關懷、有意為社會議題提出解決方案的團隊，進駐共創團隊的社會社會影響力。
若你關注的目標，符合「社會創新組」目標招收18組，致力發揮社會影響力的初創團隊/組織，團隊提案議題須符合聯合國17項永續發展目標(SDGs)、智慧城市、教育學習、就業輔導、樂齡活化、環境保育、淨零排放、關懷培力、食農創新、多元族群等議題面向，即日起受理申請，並將於2023年11月6日17:00截止受理，無論是否已登記為法人，或還在草創階段，都有機會爭取進駐資格。
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- 臉書粉絲專頁：社會創新實驗中心
- 社創中心電話：02-6631-5055 張小姐
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【馬力歐陪你喝一杯】2023 TCCF PITCHING—讓一個好故事躍上螢幕的遠征隊，集合！
我們想讓你知道的是
今年的TCCF Pitching提案大會，為優秀影視企劃而誕生。活動分為「Project to Screen」及「Story to Screen」兩大單元——Project to Screen對全球開放提案，無論是長片、影集、動畫、紀錄片⋯⋯，只要是具有國際市場潛力與發展性的優秀企劃都可以報名。而今年首次舉辦的Story to Screen「故事專場」，邀請國內已發行的故事作品參與提案，共有 10 部作品入選，包括4件漫畫、6件出版作品，創意能量驚人。
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一部影視作品出現在螢幕上之前，經歷了漫長的籌備、拍攝、後製⋯⋯等過程，但是你知道要啟動這些環節，那個讓宇宙誕生的瞬間的大爆炸是什麼嗎？答案是「影視開發」。影視開發是指影視作品拍攝前期的準備工作，主要包括選擇題目，這可能是編劇、導演的創意，或是根據市面上的小說或漫畫進行IP改編而來。選定題目後，再與編劇合作將題材文本化，進而形成完整劇本以進行拍攝。
無論原創或改編，開發是一切影視作品的起點。原創內容行之有年，而 IP（Intellectual Property）改編在當今影視製作領域中，變得越來越常見而且重要。在某種程度上，IP改編具有商業保障、角色與情節基礎、品牌延伸等優勢。但是，雖然IP改編有許多好處，與此同時也存在著創作上的限制和挑戰。僅僅是如何在忠實於原作，與符合新媒介的使用者體驗之間的拿捏，那微妙的平衡常常讓創作者傷透腦筋。
今年的TCCF Pitching提案大會，為優秀影視企劃而誕生。活動分為「Project to Screen」及「Story to Screen」兩大單元——Project to Screen對全球開放提案，無論是長片、影集、動畫、紀錄片⋯⋯，只要是具有國際市場潛力與發展性的優秀企劃都可以報名。而今年首次舉辦的Story to Screen「故事專場」，邀請國內已發行的故事作品參與提案，共有10部作品入選，包括4件漫畫、6件出版作品，創意能量驚人。
擔任這次「故事專場」評審的有戲娛樂股份有限公司總經理莊啟祥以及牽猴子股份有限公司共同創辦人王師，對於台灣的影視製作在開發階段有什麼樣的觀察，在擔任評審的過程中又有哪些想法？一起來看看吧。
用我們自己的聲音，為世界說好一個故事
在進一步了解TCCF Pitching提案大會努力的目標之前，王師先說明了台灣目前的影視開發是怎麼一回事：「以台灣電影為例，更常見的是圍繞創作者而生，可能有一個要討論的議題，或者想要講述他們的故事，或對某些現象的觀察，然後創作文本，通過籌集資金和人才來製作作品。由於電影是一項巨大的投資，從策劃到籌資，到製作，再到發行，整個過程可能長達三到十年，或者更長。」這樣漫長的時程，如果沒有一個很好的管理機制，對創作者來說非常傷神傷財。而且不管是創作者或投資方，都面對著一個更現實殘酷的問題：當作品走過漫長的製作旅程之後，他們的市場／觀眾在哪裡？
擁有非常豐富影視開發經驗的莊啟祥Shawn，根據他二十多年來對國片的觀察提出想法：「對於國片的選擇題材，觀眾可能會使用最高標準，比如對於動作片或科幻片，觀眾可能會預先有評判，覺得動作技術、特效動畫都無法與好萊塢相比。所以國片在選題時會遇到很大的阻礙，這也是為什麼有人戲稱國片只能拍『8+9』、鬼片或愛情片的原因。」話說回來，台灣觀眾對題材、內容的開放程度和包容性，也是我們的市場特色。台灣觀眾向來很願意透過各種影展或院線，欣賞到世界各地的各種作品，從好萊塢的動作、英雄大片，到獨立製作，以藝術表現為主體作品等等。但問題就在於，觀眾的時間和金錢有限，他在付出兩小時和一張電影票時，需要作出選擇。創作者在這樣一個開放的市場中，就需要與全球的最佳作品競爭。
王師說：「假設當硬體設備可以支持我們拍出任何內容，那我們思考的，應該是如何將這些內容與我們的文化脈絡相結合，而非單純模仿。」並舉例道：「如果台灣要拍科幻片，我們有科幻小說基礎嗎？我們的科幻想像是什麼？我們可能不會拍像《ID4》那樣的外星人入侵片，因為外星人不太可能選擇攻擊台北。我認為在轉換這些類型時，我們必須找到本土的基因和脈絡，這樣才能在有意義的敘事上發展，而非單純模仿。」
在台灣影視工業升級的過程中，「定義自己的文化」是一個重要的基礎工作，PITCHING提案大會的設計，也為了這個面向而存在。讓創作者利用這個機會整理思緒，強調團隊和文本故事內容的特色，什麼地方才是吸引人們的注意的特點，增加開發可能性。在這個時代，創作者除了創作，還需要學習和經驗，因為當全世界的作品都在我們眼前，創作者如何能夠更有效率的與市場對話，變得非常重要。
故事力x 執行力，缺一不可
今年在PITCHING提案大會的亮點之一「故事專場」，邀請國內已發行的故事作品，參與公開提案，如出版、漫畫、遊戲、表藝等等具市場和影視化潛力的故事內容，希望這些作品有機會被更多買家看見，也期待促成更多改編開發機會，讓作品發揮更大的產值。王師和Shawn在「故事專場」中擔任評審，選出了10部優秀的作品。對兩位評審來說，從軟硬體設備是否可以支持創作內容被執行，到內容題材是否具有市場性，都是影響整個製作是否可以健全發展的要素。換句話說，「讓優秀的題材能夠在合理的時間內被良好的執行」成為兩位評審的評選準則。
回應之前所談到的「自己的文化」，兩位評審都特別提出一些例子，來說明為什麼這樣的題材／內容可能機會更大。Shawn提到：「這次有一個短篇網路故事是關於職場的，講述了一個年輕人在職場的經歷和感受，很能讓人對自己的處境感同身受，帶入感很強，我覺得這是一個非常有趣和值得推薦的故事。」的確，放大生活中的細節，呈現出屬於自己、屬於當地的獨特文化，永遠都是最迷人的。因為那樣的故事，幫助了觀眾去重新經驗、反省自己的狀態，往往能造成很大的迴響跟討論。而王師則看到了一部漫畫的可能性：「這部漫畫主要在講述白色恐怖的受害者故事，我看到的是，以漫畫作為媒介，將那些通常被視為沉重的歷史和命運問題，輕輕舉起，重重放下。那個力道是很驚人的。」近年來，有許多創作者透過不同的方式，以漫畫、動畫、舞台劇，甚至兒童劇等媒介，努力和大眾溝通，重新建構我們這一代人對台灣和歷史的理解。這種努力可能會在未來5到10年，甚至20年內持續發展，成為一個重要的方向。「關鍵還是在於如何以吸引人的方式講述故事，讓這樣的價值獲得普世的共鳴。」王師說。
我有好故事，你能換個方式說嗎？
談到IP改編，兩位評審不約而同的表示，這個過程可以說是痛並快樂著。使用現有的IP改編有幾個優點。首先，有了基礎故事，創作的速度加快，前期溝通更為方便、更容易聚焦，甚至可以說是已經完成了某部分的前期市場測試，從現在市場和讀者反饋中，改編者可以更好地了解故事的優點和不足之處。不過，所謂成也蕭何敗也蕭何，已經有粉絲群的作品，就要扛起原著粉絲對改編作品有很高期望的壓力，有些粉絲更可能覺得這部作品不應該被改編。尤其漫畫這種已經視覺化的作品，改編者可能要面對的，是更為嚴格的檢視和要求。另外，原作者對改編的態度也不太一樣，有些作者態度開放，可能只要有足夠的報酬就願意授權，而有些作者可能想保護自己作品的原貌，不願意看到它被改編得面目全非。在每個人心中對原著都有一個想像的狀態下，改編者需要既要尊重原著，又要發揮自己的想像力、充分利用新媒介的優勢，挑戰的難度只有不斷疊加，好像無止無盡。
王師說：「從現有IP進行改編有其優點，比如已有的名氣和商業價值。此外，一個長期存在的IP，意味著它的世界觀和人物刻畫都已經相當成熟，要根據新媒介的體裁，重新建構出一個龐大世界觀和多元人物，過程可能會加倍的痛苦，但對於需要量產作品的影視產業來說，這是必要的。」
王師更以現象級遊戲《返校》為例，解釋了原作和改編之間如何相輔相成。在改編過程中，原創者赤燭給予改編團隊很大的自由空間，更提供了許多原始遊戲開發時的資料，包括美術、場景設定等等，這些對導演和編劇都非常實用。雖然遊戲和電影的敘事方式有所不同，必須捨去一些遊戲元素，但電影有自己可以發揮的優點。要發揮這些優點，就必須建立在原作和改編之間的信任度，於是，溝通和尊重非常重要，不僅要了解彼此的工作、看待作品的方式、創作的過程，越是能夠好好的建立這些默契，就越是就能做出接近理想的改編。
亞洲最佳原創內容，在台灣
「PITCHING提案大會不只為產業發展帶來正面機會，而且本身也經歷了一場升級，不管是提案作品的形式或是內容，今年容納進來的範圍都變得更大了，顯示了文策院的企圖心和規劃力。」Shawn說。文策院的鼓勵，讓更多創作者可以從不同角度，思考提案的類型和來源，再加上文策院所提供的提案發表空間、獎金，以及配套的培訓過程、提案技巧工作坊等等，對創作者在事前準備和心理建設方面，都非常有幫助。「我當然期待每一年，都有更多的作品和提案呈現，即便某些方面可能不完善，也可以進行微調。培養一個文化跟創作一樣，不斷的、一點一點的往前，我們永遠沒有最好，只有更好。」王師總結道。
文策院致力於創造一個多元和包容的平台，讓不同類型的作品和創意都能夠得到展示和發展的機會。從長片、紀錄片到動畫片，甚至包括IP改編，以市場需求和國際潮流作為標準，海納各種可能性，反映出文策院對於推動文創產業多元發展的堅定承諾和企圖心。
展望未來，文策院期許PITCHING提案大會能持續成為一個促進產業發展和交流的重要平台。這不僅僅是一個年度活動，而是一個長期、持續的計劃，不斷進化和完善，更好地提升創作者和產業動能，讓國際合作夥伴看見台灣豐沛的創作能量，成為尋找亞洲原創內容的最佳選擇。
2023 TCCF 創意內容大會
- 2023 年 11 月 7 日至 12 日
- 松菸文創園區X臺北文創大樓
- 更多資訊參考活動官網：https://www.tccf.tw