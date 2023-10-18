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2023/10/18,
社會

走出陰霾尋找光明，暖暖Sunshine為性暴力倖存者打造希望中繼站

走出陰霾尋找光明，暖暖Sunshine為性暴力倖存者打造希望中繼站

我們想讓你知道的是

湯淨是一個性暴力倖存者，她也曾自我封閉，直到3年前開始勇於在社群發聲得到許多正向迴響。她創辦「暖暖Sunshine」，期望減少倖存者的孤立感與汙名，打破倖存者作為「受害者」的扁平印象。

遭遇沉痛經驗後的倖存者，不僅面臨著求助的巨大障礙，還必須面對比普通人更高的憂鬱、自殺等健康風險，以及人際和家庭關係的疏遠。「暖暖Sunshine」創辦者湯淨，同時也是一個性暴力倖存者，也曾把自己的經歷封閉起來，直到3年前開始，在社群發文訴說才逐步正視自己的感受，得到許多正向迴響。

「我開始發現，自己好像不是一個人，開始覺得這個事情好像真的可以說了。」

童年遭遇性暴力的倖存者，平均需要23.9年才能初次向他人透露自己曾遭受性暴力高達九成的台灣性侵受害者，更可能有4成受害者從未對外求助，也可能選擇保持沉默不報警，意味每年有數以萬計的性暴力案件被掩蓋。

「暖暖Sunshine」是屬於性暴力倖存者的社群，湯淨表示，期望減少倖存者的孤立感與汙名，打破倖存者作為「受害者」的扁平印象。

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Photo Credit - 暖暖Sunshine
暖暖Sunshine舉辦蛋糕製作工作坊，讓成員在線下也能互相陪伴。

自由地陪伴彼此，共同走向復原之路

暖暖Sunshine的匿名社群，起初只有5名成員，湯淨表示，社群一直是採取暱名的方式，在這裡，每個人都能隨意修改自己的暱稱，並擺脫日常身分的束縛，讓成員「來去自如」是這裡的大原則，每個人能自由決定參與度。

湯淨提到，倖存者在這個社群中，常常彼此分享心理諮商、社工和法律扶助方面的資源，讓大家更熟悉如何利用這些資源，「實際上，資源是相當豐富的，但常被忽略或不知道如何使用。」

因此，暖暖Sunshine希望成為倖存者復原過程中的「中繼點」，而非「終點」，湯淨表示，當倖存者勇敢地面對自己的過去，並進一步尋求心理諮商資源，或是決定報警，這都象徵著他們在復原旅程上擁有更多的選項和可能性。

除了資源的分享，在偶爾進行的實體活動中，像是精油製作或是藝術創作等活動，都倚賴成員的貢獻，舉辦實體活動或課程時，即使不特別對外邀請老師，光是邀請成員，就可以有很多元的實體活動，讓成員在現實世界也能有多元的互動。

暖暖Sunshine讓大眾看見倖存者

雖然許多人都知道性騷擾，但對於性暴力和性騷擾之間的差異並不清楚，大眾對性暴力的了解仍然相當有限。為了填補這一認知缺口，暖暖Sunshine過去累積採訪十多位性暴力倖存者。

「從他們的故事中，我們可以看到，有時候真正傷害倖存者的，不只是性暴力行為本身，還有家人和社會的不理解和反應。」

未來大人物-暖暖圖3
Photo Credit - 暖暖Sunshine
2022年暖暖Sunshine在華山文創園區召集了9位社群的倖存者舉辦成果展覽。現場不僅有互動式的解說，也吸引了大量民眾參與。

湯淨表示，在倖存者面向外界的實體活動中，許多活動的參與者，會在現場留下了激勵和希望的話語，這些溫暖的言辭被貼在展覽的海報上，讓倖存者們感受到深深的關懷和支持。

為了希望社會能夠更加珍惜言辭，不輕易說出傷人的話，暖暖Sunshine希望透過這些倖存者的真實經歷，以故事建立一個讓倖存者社群和外界交流的平台。

透過倖存者成員們的貢獻與參與，今年9月，暖暖Sunshine於社會創新實驗中心，舉辦台灣首屆性暴力倖存者市集，除了有長期關注性別議題的立委、NGO夥伴參與，也藉由多種活動形式，促進大眾對於性暴力復原與陪伴的理解。

市集匯聚各方資源與支持，包括求助管道、政府支援、專業講座和圖卡互動等，呼籲社會更加重視倖存者的創傷，也幫助參與者了解自己的狀態。

未來大人物-暖暖圖4
Photo Credit - 暖暖Sunshine協會志工張登瑜
「ㄧㄡˇ伴逛市集」除了讓倖存者看見各種求助管道，亦引入創傷療癒的專業資源，讓大眾在了解陪伴外，也覺察自我的狀態。

過去將近一年期間，暖暖Sunshine團隊進駐社會創新實驗中心，促成了對經營方向的純化，湯淨表示，在外部諮詢的建議下，團隊經營上不再是兩頭燒，既想對大眾進行倡議，又想支援倖存者。

經過一番思考後，湯淨強調，這些彼此信賴的倖存者，正是社群的獨特優勢，團隊會更加把握與倖存者建立的信任關係，其次才是以此社群為核心，來吸引更多人的關注。

近期暖暖Sunshine已正式立案成立法人組織，未來即將展開對外募款，並與企業接洽探討贊助合作，也將於10月20日社會創新實驗中心六週年慶－Better 2gether, Gather 4 Better 作為進駐團隊之一，展攤呈現社群在過去這段時間以來的努力。湯淨期待，協會未來可以持續壯大，擁抱每個創傷的心靈，讓暖陽照進那些陰暗的角落。

未來大人物-暖暖Sunshine創辦人湯淨
Photo Credit - 謝忠賢
暖暖Sunshine創辦人湯淨。

解決社會問題需要夥伴與活動空間嗎？社創中心進駐團隊招募中

你也關心的社會問題，希望找到一同付諸行動的夥伴嗎？新一期社創中心的團隊進駐申請，已經於近日開放報名，社創中心擬招募具備相關關懷、有意為社會議題提出解決方案的團隊，進駐共創團隊的社會社會影響力。

若你關注的目標，符合「社會創新組」目標招收18組，致力發揮社會影響力的初創團隊/組織，團隊提案議題須符合聯合國17項永續發展目標(SDGs)、智慧城市、教育學習、就業輔導、樂齡活化、環境保育、淨零排放、關懷培力、食農創新、多元族群等議題面向，即日起受理申請，並將於2023年11月6日17:00截止受理，無論是否已登記為法人，或還在草創階段，都有機會爭取進駐資格。


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