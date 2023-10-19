在世代棲居的家鄉被視為「難民」，哪裡才能是巴勒斯坦人的家？
我們想讓你知道的是
隨著近日哈馬斯極端主義分子對以色列發動的恐怖襲擊以及以色列的的全面反擊，整個世界陷入比面對俄烏戰爭更為空前的震驚與分裂。鑑於中東局勢稍有不慎可能進一步激化與擴大，且引發各種人道主義災難，因此必須同時審視歷史與現實、釐清該地區爭執焦點及世界幾大代表性國家或區域的基本態度，進行多方位的慎密考察。
文：呂恆君（Dr. Hangkun Strian，德國漢學家，在柏林洪堡大學亞非研究所獲得哲學博士學位。主要研究及興趣領域包括基督宗教本土化、文學史及電影、中美科技競爭及國際關係等）
19世紀，德國大文豪歌德（Johann Wolfgang von Goethe）曾在歐洲社會對猶太民族充滿偏見的時刻敏銳指出：「在獨立性、堅定性、勇敢性及堅韌性等方面，以色列民族是無可匹敵的，是世界上最堅毅頑強的民族。」
這個古老民族近2000年來因為自己獨特的宗教與文化而在流亡途中屢屢遭受迫害之苦，「錫安主義」（Tsiyonut）應運而生：即猶太人應在自己古老的土地上作為主體民族而定居下來，永遠不再作為少數族群而四處遷移、飽受迫害或隔離之苦。
領土與家園
正是基於此種理念，逃脫二戰大屠殺的猶太民族倖存者們，面對經由多次國際協商而重新獲取的巴勒斯坦地區古老家園，表現出無以倫比、代代堅守的執著與珍惜。即使聯合國1947年經由「181決議」所准予的地帶，不乏大量沙漠地區，以色列人也將其堪當黃金一般精心對待。
此種熱忱、堅守與長期積累的勤勞智慧，再加上對英國託管時期所建的制度沿用、以及來自美國的持續資助等，使得以色列即使面對阿拉伯世界的屢次衝擊，也把自己的國土迅速建設成為一個鬱鬱蔥蔥、充滿生機、科技發達的繁榮國家。
然而，在以色列建國之時，與其「同宗近親」（按舊約所載）的阿拉伯人，已經作為當地主體民族在此生活千年（以下簡稱「巴勒斯坦人」），並曾在抗擊鄂圖曼帝國的戰爭中和英方一起立下汗馬功勞。由於其認為聯合國「181決議」並未按照當時阿拉伯絕對人口多數，以及對土地的實際控制權而劃分，因此一度長期拒絕承認以色列國。
自1967年以色列因第三次中東戰爭獲勝而佔領加薩地帶以來，其雖於2005年交還加薩地帶的部分自治權，但仍然控制其領空領海。為了防止武裝分子的滲透，其於90年代中期開始在加薩邊界修築高達7公尺、長達60公里的環繞性隔離牆，並配備發達的監控系統與遙控武器。
自極端主義組織哈瑪斯（Hamas）2007年左右通過選舉與內戰而控制加薩地區以來，以色列加大了對加薩地帶全方位的海陸空隔絕。此種情況之下，加薩居民面臨著高度的人口密度以及高失業率所帶來的生活貧困。
由此可見，以色列人經由無數苦難歷史而堅守的「錫安的堡壘，大衛的城」，一方面為其帶來固若金湯、回歸故園的安全感，並向全世界蕩氣迴腸地彰顯出舊約聖經應許的「迦南美地」；但另一方面，在巴勒斯坦人特別是加薩居民看來，這卻是充滿屈辱與歧視的囚禁之牆。
特別是美國總統川普（Donald Trump）在任期間，打破國際慣例「實質性」地承認以色列對整個耶路撒冷的主權訴求（2018年），這也點燃了阿拉伯世界（乃至東南亞穆斯林）在宗教方面的不滿情緒以及情感聯結。
正因如此，面對此次命名為「阿克薩洪水」、不乏宗教象徵意味的恐怖襲擊，羅馬教宗方濟各一方面沉痛譴責恐怖襲擊，認為「遭到攻擊的人有權進行自衛」並呼籲哈瑪斯武裝釋放人質；另一方面，也再次呼籲「耶路撒冷的所有神聖地點都務必維持現狀」，並表示「對巴勒斯坦人居住的加薩遭到全面圍困感到非常擔憂，那裡也有很多無辜的受害者。」
各國微妙立場
2012年，筆者初次訪問英國牛津之時，隨即目睹了巴勒斯坦裔精英學子們針對以色列的抗議示威。其聲勢浩大，使平常未曾予以關注的人們深感意外。
作為巴勒斯坦地區最後的託管國，英國雖曾承允以巴分治、獨立建國，但卻在撤離之時未能來得及對聯合國的「181決議」作出任何實質性的建構框架。這使得當時尚未形成完整的現代性「民族」概念、而主要著重於「家園」情感的巴勒斯坦人始終聚焦於「領土」，而對構建國家的複雜程序並無充分準備。
此因種種歷史原因造成的「現代性」因素的貧乏與弱勢，再加上阿拉伯族群的各自利益考量，不僅使得巴勒斯坦錯失立即建國的良機，也使得巴勒斯坦平民在長期動蕩之中，並未尋得全面有效的一致支持。再加上巴勒斯坦農牧民們同樣具備對待土地的堅守情結，使得加薩居民最終在自己世代棲息的土地上，長期淪為依靠聯合國及各種人道主義組織接濟的「難民」。
以色列右翼政府上台以來，加薩地區面臨高度封鎖、貧困、與不適合生存的人口高密度等，似乎又恰好被極端主義分子利用作為「困獸猶鬥」的恐怖主義溫床。
而在美國目前主導的以色列－沙烏地阿拉伯和談順利進行之際，巴勒斯坦人更加恐懼自己被阿拉伯世界的富裕「上層」所拋棄。此次哈瑪斯極端分子發動的殘暴恐襲，特點之一在於並不區分人質的國籍面目，其直接目的顯然在於震驚世界並引發關注。
在目前巴以衝突升級之後，不難預見的是：沙烏地很可能迫於族群情感宣佈暫時中止以沙和談，這無疑是給拜登（Joe Biden）中東政策的沉重打擊。如同在阿富汗的匆忙撤軍，拜登政府也急於推進以沙和談，其主要目的似乎在於把精力集中於東亞地區的遏制中國與歐洲地區的俄烏戰爭事宜。
特別是在針對中國的貿易戰與科技戰中，美國目前暫時無法找到任何合適的代理人，也無法單方延後這一競爭。顯而易見的是：不管今後中美關係如何發展，美國在針對中國的競爭領域均無法鬆懈或掉以輕心。
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韓國動畫《淘氣小企鵝》（Pororo）如何席捲全球？不斷改良升級的背後動力為何
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從此篇出發收集韓國IP策略經驗，甚至可作進一步個案研究（case study），以韓國經驗整理成要點，並在文章末端探討台灣可學習的方向與延展性。特別能夠在跨界到動畫影集上給予台灣更多影視產業從業者想像空間。
2023臺灣文博會角色IP論壇邀請到ICONIX的製作人Thomas Hankil NAM以公司成名作《淘氣小企鵝》（Pororo）作案例分析，Pororo為韓國EBS電視台以及ICONIX一起合作製作，當時Thomas也參與其中，造就了Thomas離開EBS電視台工作至ICONIX擔任Pororo動畫企劃的契機，而《淘氣小企鵝》正是他在EBS時期的經典代表作，透過電視的傳播效力，影響了幾代的韓國人，他不僅分享了一開始「小企鵝」如何誕生，也談及淘氣小企鵝如何發揮國民影響力。
參考成功跨國IP範例，為角色加上「人設」與「背景故事」
Thomas談起《淘氣小企鵝》的原型，先放上了英國經典動畫《企鵝家族》的企鵝角色圖，他不諱言地說明：「要做出國際化的IP，先參考已經獲得跨國迴響的成功案例為什麼成功、有什麼共通點，是很重要的第一步。而接下來就是去思考，如何為自己的角色進一步做出差別化。」
從《企鵝家族》到《淘氣小企鵝》，乍看兩個企鵝主角最大的差異，就是淘氣小企鵝戴著飛行帽，Thomas笑問：「大家認為我是為了差別化，才讓我的企鵝戴起帽子嗎？」其實背後是有故事的，帽子其實是飛行帽，企鵝不能飛，但他有一個想飛的夢想。《淘氣小企鵝》便建立起他的人物設定跟故事。
意想不到！特別又實際的IP分潤機制，透過「衣服」來區隔
他說起了當年有趣的觀眾反應：「為什麼企鵝要『穿衣服』呢？其實是因為第一季播出之後，很受觀眾，許多家長來抗議說他們的小孩看到小企鵝之後，也想要學小企鵝不穿衣服，說要跟小企鵝一樣，他們相當困擾。」
所以我們第二季的時候，就開始想他們各自可以穿什麼，符合不同的角色個性。到了第三季，小企鵝穿上了更多衣服，那則是因為我們每季的投資結構並不相同。考量到動畫非常花錢，不是一間公司獨資可以完成，需要多方投資。
然而動畫版權授權分潤還比較容易分，但後續周邊（例如賣娃娃）的時候造成很大的困擾，比如這次是第一季資方的玩偶產品還是第二季資方的玩偶產品呢？於是便以不同季來區分，第三季就在服裝造型上進一步去做差異化。
IP如何透過主流平台跟偶像合作來推波助瀾？
在講完淘氣小企鵝的誕生與演變過程，Thomas播放了兩段音樂演出，讓人看到IP在成熟之後的衍生旅程。
如Thomas在現場播出的其中一個《Banana ChaCha》MV版本，是由自我定位為「遊樂園」的韓國女團MOMOLAND主唱，在調性及目標觀眾相輔相成之下，音樂MV在2019年上線YouTube後創下超過8000萬的點閱率，並且帶來國際化的觀眾矚目。當年為動畫搭配流行音樂跟兒歌時，遇到許多版權問題，後來 ICONIX 選擇為《淘氣小企鵝》量身訂作主題音樂，並根據Pororo的角色跟世界觀的氛圍，來挑選合作演唱的偶像團體（如男團 THE BOYZ）做跨界合作，事實上這樣經過挑選的音樂MV合作與網路操作，為IP帶來了新的生命。
這也說明Pororo這個在20年前被創造出來的角色，在經過三季動畫之後，如何將IP生命延續至今，在YouTube頻道上能有愈來愈高的國際知名度與點閱，還是與IP背後的操盤手有多了解自己角色的屬性，如何挑選風格合適的年輕人才合作，達到彼此雙贏的局面。
如何延續IP，找到新群眾跟回頭客？
Thomas分享一位年輕的高中生在校慶時跳上台用力大唱《淘氣小企鵝》的主題曲，底下所有的人居然一起大合唱。他分享道：「其實這個影片對我們來說覺得很衝擊，因為這已經是快20年前的IP了，我們沒想到年輕人會這麼熟悉。推算起來，我們當年的觀眾已經是他們的爸媽，也許他們會去回顧哼唱，無形中影響了孩子。但這也代表小企鵝應該一直活在他們的心目當中，而我們如何把它帶向未來的世代，讓他們跟小朋友一起成長，就是我們要不斷思考的事情。」
從Thomas的分享，可以看到在IP操作初期，去參考已經在世界上具有成功公式的IP角色原型，先進行案例研究分析，掌握IP角色受歡迎的核心，再去加上自己獨特的差異化性格，是相當值得嘗試的路徑。而在IP獲得市場成功之後，則是需要思考如何延續IP的生命，每季做出差異化的商品，以及如何牢牢掌握住IP的核心精神，在五年、十年、甚至近二十年之後，透過與更年輕但精神相符的新世代明星做出「FEAT」的一加一大於二的效果，才能不斷延續IP的生命。