在世代棲居的家鄉被視為「難民」，哪裡才能是巴勒斯坦人的家？

文：呂恆君（Dr. Hangkun Strian，德國漢學家，在柏林洪堡大學亞非研究所獲得哲學博士學位。主要研究及興趣領域包括基督宗教本土化、文學史及電影、中美科技競爭及國際關係等）

19世紀，德國大文豪歌德（Johann Wolfgang von Goethe）曾在歐洲社會對猶太民族充滿偏見的時刻敏銳指出：「在獨立性、堅定性、勇敢性及堅韌性等方面，以色列民族是無可匹敵的，是世界上最堅毅頑強的民族。」

這個古老民族近2000年來因為自己獨特的宗教與文化而在流亡途中屢屢遭受迫害之苦，「錫安主義」（Tsiyonut）應運而生：即猶太人應在自己古老的土地上作為主體民族而定居下來，永遠不再作為少數族群而四處遷移、飽受迫害或隔離之苦。

領土與家園

正是基於此種理念，逃脫二戰大屠殺的猶太民族倖存者們，面對經由多次國際協商而重新獲取的巴勒斯坦地區古老家園，表現出無以倫比、代代堅守的執著與珍惜。即使聯合國1947年經由「181決議」所准予的地帶，不乏大量沙漠地區，以色列人也將其堪當黃金一般精心對待。

此種熱忱、堅守與長期積累的勤勞智慧，再加上對英國託管時期所建的制度沿用、以及來自美國的持續資助等，使得以色列即使面對阿拉伯世界的屢次衝擊，也把自己的國土迅速建設成為一個鬱鬱蔥蔥、充滿生機、科技發達的繁榮國家。

然而，在以色列建國之時，與其「同宗近親」（按舊約所載）的阿拉伯人，已經作為當地主體民族在此生活千年（以下簡稱「巴勒斯坦人」），並曾在抗擊鄂圖曼帝國的戰爭中和英方一起立下汗馬功勞。由於其認為聯合國「181決議」並未按照當時阿拉伯絕對人口多數，以及對土地的實際控制權而劃分，因此一度長期拒絕承認以色列國。

自1967年以色列因第三次中東戰爭獲勝而佔領加薩地帶以來，其雖於2005年交還加薩地帶的部分自治權，但仍然控制其領空領海。為了防止武裝分子的滲透，其於90年代中期開始在加薩邊界修築高達7公尺、長達60公里的環繞性隔離牆，並配備發達的監控系統與遙控武器。

自極端主義組織哈瑪斯（Hamas）2007年左右通過選舉與內戰而控制加薩地區以來，以色列加大了對加薩地帶全方位的海陸空隔絕。此種情況之下，加薩居民面臨著高度的人口密度以及高失業率所帶來的生活貧困。

由此可見，以色列人經由無數苦難歷史而堅守的「錫安的堡壘，大衛的城」，一方面為其帶來固若金湯、回歸故園的安全感，並向全世界蕩氣迴腸地彰顯出舊約聖經應許的「迦南美地」；但另一方面，在巴勒斯坦人特別是加薩居民看來，這卻是充滿屈辱與歧視的囚禁之牆。

特別是美國總統川普（Donald Trump）在任期間，打破國際慣例「實質性」地承認以色列對整個耶路撒冷的主權訴求（2018年），這也點燃了阿拉伯世界（乃至東南亞穆斯林）在宗教方面的不滿情緒以及情感聯結。

正因如此，面對此次命名為「阿克薩洪水」、不乏宗教象徵意味的恐怖襲擊，羅馬教宗方濟各一方面沉痛譴責恐怖襲擊，認為「遭到攻擊的人有權進行自衛」並呼籲哈瑪斯武裝釋放人質；另一方面，也再次呼籲「耶路撒冷的所有神聖地點都務必維持現狀」，並表示「對巴勒斯坦人居住的加薩遭到全面圍困感到非常擔憂，那裡也有很多無辜的受害者。」

各國微妙立場

2012年，筆者初次訪問英國牛津之時，隨即目睹了巴勒斯坦裔精英學子們針對以色列的抗議示威。其聲勢浩大，使平常未曾予以關注的人們深感意外。

作為巴勒斯坦地區最後的託管國，英國雖曾承允以巴分治、獨立建國，但卻在撤離之時未能來得及對聯合國的「181決議」作出任何實質性的建構框架。這使得當時尚未形成完整的現代性「民族」概念、而主要著重於「家園」情感的巴勒斯坦人始終聚焦於「領土」，而對構建國家的複雜程序並無充分準備。

此因種種歷史原因造成的「現代性」因素的貧乏與弱勢，再加上阿拉伯族群的各自利益考量，不僅使得巴勒斯坦錯失立即建國的良機，也使得巴勒斯坦平民在長期動蕩之中，並未尋得全面有效的一致支持。再加上巴勒斯坦農牧民們同樣具備對待土地的堅守情結，使得加薩居民最終在自己世代棲息的土地上，長期淪為依靠聯合國及各種人道主義組織接濟的「難民」。

以色列右翼政府上台以來，加薩地區面臨高度封鎖、貧困、與不適合生存的人口高密度等，似乎又恰好被極端主義分子利用作為「困獸猶鬥」的恐怖主義溫床。

而在美國目前主導的以色列－沙烏地阿拉伯和談順利進行之際，巴勒斯坦人更加恐懼自己被阿拉伯世界的富裕「上層」所拋棄。此次哈瑪斯極端分子發動的殘暴恐襲，特點之一在於並不區分人質的國籍面目，其直接目的顯然在於震驚世界並引發關注。

在目前巴以衝突升級之後，不難預見的是：沙烏地很可能迫於族群情感宣佈暫時中止以沙和談，這無疑是給拜登（Joe Biden）中東政策的沉重打擊。如同在阿富汗的匆忙撤軍，拜登政府也急於推進以沙和談，其主要目的似乎在於把精力集中於東亞地區的遏制中國與歐洲地區的俄烏戰爭事宜。

特別是在針對中國的貿易戰與科技戰中，美國目前暫時無法找到任何合適的代理人，也無法單方延後這一競爭。顯而易見的是：不管今後中美關係如何發展，美國在針對中國的競爭領域均無法鬆懈或掉以輕心。