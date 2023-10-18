外食族六大飲食指南：不管你長得像不像茶碗蒸，它可是減重的一大利器
我們想讓你知道的是
近日「茶碗蒸」話題延燒，不少民眾好奇含有雞蛋、雞肉與毛豆等優質蛋白質的茶碗蒸，是否可作為外食族飲食控制的選項？
文：潮健康編輯部
近日「茶碗蒸」話題延燒，不少民眾好奇含有雞蛋、雞肉與毛豆等優質蛋白質的茶碗蒸，是否可作為外食族飲食控制的選項？高敏敏營養師於社群貼文指出，上班族「餐餐當老外」，往往無法攝取足夠且均衡的營養。而茶碗蒸總體熱量約90-150卡，確實為高蛋白且低熱量的食品之一。
高敏敏營養師表示，建議總是擔心吃錯熱量、又營養失衡的外食族，可於常見的「六大外食店家」中，透過以下步驟搭配餐食，幫助完整攝取足夠營養：
火鍋店
主食：烏龍麵
蛋白質：低脂海鮮
配菜：菜盤
飲品／湯：昆布湯底
- 用餐原則：
- 建議吃火鍋時避免沾醬，享用原味即可。
- 火鍋湯底沒喝完就不要再喝，避免體內鈉含量超標。
- 以昆布湯底為優先，少選擇麻辣鍋、泡菜鍋等。
- 配料可以選擇低脂海鮮、雞肉、豬肉等，少選擇五花肉。
- 主食可以換成烏龍麵和冬粉，熱量較低也有飽足感。
麵店
主食：陽春湯麵
蛋白質：涼拌豆腐
配菜：海帶
飲品／湯：無糖紅茶
- 用餐原則：
- 麵食以清淡的陽春湯麵為主，少選擇鈉含量高的乾麵、炸醬麵。
- 燙青菜上不要加肉燥，以免攝取過多油脂。
- 湯品以紫菜蛋花湯、蔬菜湯為主。
- 搭配無糖茶更有助於去油解膩，避免含糖飲料。
壽司店
主食：鮭魚壽司
蛋白質：茶碗蒸
配菜：涼拌小菜
飲品／湯：無糖抹茶
- 用餐原則：
- 以原塊魚肉的壽司種類為主，如鯖魚、鰻魚、鮭魚等。雖然熱量稍高，但其含豐富魚油，可適量食用。
- 避免焦糖、炙燒類壽司，因其除了精製糖之外，也會添加美乃滋等加工品。
- 可選擇配料較多元的花壽司，通常花壽司含有蔬菜食材，可以吃到較多營養。
- 茶碗蒸為高蛋白、低熱量的飲食來源，可以增加飽足感。如有減重需求者，茶碗蒸可作為嘴饞時的點心，是外食族飲食控制的一大利器。
便當店
主食：糙米飯
蛋白質：滷雞腿
配菜：三格便當菜
飲品／湯：紫菜湯
- 用餐原則：
- 建議以「蒸、煮、滷、烤」的食材作為主要選擇。
- 把握先吃菜、再吃肉、再配飯的順序，搭配細嚼慢嚥可減緩血糖上升。
- 有控醣需求者可以減少白飯的量、增加蔬菜纖維的攝取，讓飲食更健康。
速食店
主食：嫩煎雞腿堡
蛋白質：加蛋
配菜：和風沙拉
飲品／湯：鮮奶
- 用餐原則：
- 建議以煎雞腿的漢堡為主，少選擇炸雞或含油炸品的漢堡。
- 配餐以沙拉及鮮奶為主，取代高熱量的薯條及含糖飲料。
- 沙拉要注意以和風醬、橄欖油為主，少選擇凱薩醬及美乃滋。否則會使原本只有100卡不到的沙拉，提升至2－3倍的熱量。
牛肉麵店
主食：麵條
蛋白質：清燉牛肉
配菜：涼拌小黃瓜
飲品／湯：清燉湯底
- 用餐原則：
- 建議以清燉湯底為主，少選擇番茄及紅燒口味。
- 肉品可選擇牛腱肉或牛筋，熱量較高的牛腩及牛雜偶爾嚐鮮即可。
- 麵條以粗麵為優先，除了能獲得較高的飽足感，相較於細麵也更有嚼勁、吸收油脂也較少。
高敏敏營養師也提醒，雖然上班族三餐在外難以避免，建議飲食內容仍以「原型食物」為基底，內容以白肉、魚肉、蔬果、乳製品、豆類與堅果類為主，避免加工或油炸物，不僅可確保營養均衡，亦有維持身材、避免肥胖的效果。若對於飲食內容有所疑問，應諮詢醫師或營養師的建議。
延伸閱讀
本文經潮健康授權轉載，原文刊載於此
原標：「茶碗蒸」是外食族飲控首選？ 營養師揭三餐在外必知「6大飲食攻略」
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責任編輯：蕭汎如
核稿編輯：羅元祺
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情感觸動、跨界互動，剖析知名行銷案例為什麼讓消費者心動不已
我們想讓你知道的是
身為消費者也是廣告觀眾的你, 看到無趣或只會枯燥推銷商品的行銷，就想立刻滑掉！但還是有一些成功的行銷手法, 讓你的社群「被洗版」，甚至不自覺地跟著大哭或大笑。往下看這篇文認識經典案例。
過去，品牌多半仰賴電視廣告進行宣傳，而在現今高度數位化與資訊破碎化的媒體環境，消費者接收資訊的管道更加多元，品牌開始轉向以消費者為中心，深入洞察消費者想法並挖掘潛在需求，進而發展出創新又引發共鳴的行銷模式。
我們剖析幾則讓觀眾內心被觸動，或被賦予勇氣的知名行銷案例，了解其成功的關鍵要素及如何成為行銷界津津樂道的經典案例。
「愛」是永不褪流行的主題，從廣告手法窺見東西文化差異
現代人生活忙碌，容易忽略家庭或重視的人。透過微小卻難忘的生活細節，加以刻劃後就很容易觸動消費者的內心，進而建立起對品牌的好感度。
今年日本UNIQLO在母親節、父親節與《櫻桃小丸子》跨界合作，運用報紙一張一張翻閱的特性，搭配文案巧思，讓小丸子與父母各自說出總是藏在心中的話，凸顯兩代之間羞赧表達愛意的矛盾。
這個廣告放大東方人含蓄的文化特質，讓觀看者將自己對父母「說不出口的愛」，細膩投射到角色當中。因為卡通的知名度與主人翁獨特的個性，讓觀眾很容易有帶入感，又搭上節日的溫馨氛圍，這個廣告不僅在日本社群引起廣大迴響，台灣各大媒體也群起報導並有眾多網友響應。
不同於東方的內斂，西方視角的廣告則充分展現直接表達情感的文化底蘊。 P&G在2016年里約奧運推出廣告《Thank You, Mom ─ Strong》，講述每位傑出的運動選手背後，都有一位無怨無悔的母親，她的付出成就了一切。
這檔廣告透過一位又一位明星運動員的真實故事，述說「唯有堅強，才能讓所愛的人也變堅強。謝謝你，媽媽。」藉由感人的影像，傳達出P&G自豪成為每位堅強母親的後盾，也隱含你我生活中P&G無所不在。
品牌互相致敬或幽默嘲諷，只要夠有哽就能引起社群暴動
另一種讓消費者想「一瞧究竟」的行銷玩法，就屬跨品牌之間在社群上的各種交流，這種互動可以是「互相致敬」；也可以是競爭對手之間的「幽默互嘲」。
剖析這類型的行銷手法，之所以能吸引消費者關注，往往涵蓋三項元素：
第一，內容詼諧幽默，品牌之間的對話或調侃，從搏君一笑為出發點，而不是圍繞產品本身打轉。
第二，宣傳手法打破傳統廣告框架，接軌年輕世代使用媒體的行為與偏好，讓觀眾容易產生共感。
第三，積極鼓勵觀眾在社群討論、分享觀點，抓住大眾想跟上最新話題的心態，無形中幫品牌創造最大曝光。
跨界致敬的經典案例，不能不提杜蕾斯公開感謝各大品牌傑出的一手，簡單一兩句話就精準點出消費者行為，又成功致敬對方的品牌定位。被致敬的品牌接續地互動，又再次強調雙方的商品特性，加深消費者的印象。
近期還有品牌把這個概念玩得青出於藍。起司品牌芝司樂發起「找樂子」活動，除了致敬跨界元老杜蕾斯，更聯手Zespri、3M Post-it等眾多跨產業大咖品牌，成功帶動討論熱度。
從芝司樂的案例可觀察到，品牌充分掌握到「消費者越來越喜歡在社群關注有趣內容的行為」這項趨勢，因此以趣味為出發點，設計出引發網友好奇心的「段子」。
其一是發揮「有趣又賣關子」風格，讓各自品牌的文案展現對方的特色。例如芝司樂對3M Post-it說「隨時都想黏著你」，一語雙關點出3M Post-it便利貼的「黏性」；加上起司片與便利貼相似的外型毫無違和的拼接，雙方品牌的圖文合併後，更能看到一個大大的微笑，讓網友的嘴角瞬間上揚，一解煩悶的枯燥生活。
第二項匠心獨運的段子是「看似無關卻隱含巧妙共同點」。經常出現在宵夜料理的芝司樂，與多半出席「午夜場」的杜蕾斯，藉由「夜晚」這個關鍵時刻，合理地串聯起來。透過雙方的「連結」意象，不用破哽但網友看完心裡秒懂意涵：起司與杜蕾斯，為網友創造夜晚的雙重趣味。
除了互捧，當然也有品牌樂於互嗆！就像Burger King與McDonald持續多年的相愛相殺。最經典就是Burger King《華堡繞道 Whopper Detour》活動，消費者必須先下載Burger King App並開車到麥當勞的店附近，就能獲得一份華堡優惠券。充分利用大眾熱衷「幽默」的本質，即使要多繞一點路也無傷大雅，成功喚起大眾的參與熱度。
力拼「我」世代敢衝做自己風格，炫耀、挑戰我都來一份
除了品牌與品牌之間的互動，另一種有特色的行銷，是品牌與消費者的互動。老品牌想持續吸引新世代消費者的關注，靠的是不斷跟隨消費者一起進化。 Nike的「Just Do It」口號呼應「我世代」正夯，如果行銷能讓消費者展現自我，特別是融合一些「炫耀性消費」、「我敢挑戰你敢嗎？」的元素，就很容易驅使年輕人在社群上展現獨特自我的風氣。
最經典的案例是可口可樂的客製化瓶身，搭配＃ShareACoke標籤，不光只為了品牌曝光，更看準年輕世代在社群的行為就是敢秀也愛秀。新世代願意花錢購買具有獨特性和能在分享後創造互動的產品，為得就是持續受到關注。掌握年輕世代的心思，讓品牌不斷地成為他們生活的一部分，便是可口可樂歷久不衰的關鍵。
上述提及的行銷經典案例手法雖有不同，但共通點都是讓消費者心生共鳴、引發互動，進而成為品牌的擁護者與忠實顧客。這些品牌成功打破傳統行銷框架，運用巧妙的創意手法，一次又一次帶動討論話題。由此可見，不論市場環境如何更迭，行銷的本質依舊是同理消費者、保持敏銳的洞察力，同時勇於嘗試新的玩法，就能持久延續品牌價值與影響力。