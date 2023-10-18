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2023/10/18,
健康

外食族六大飲食指南：不管你長得像不像茶碗蒸，它可是減重的一大利器

外食族六大飲食指南：不管你長得像不像茶碗蒸，它可是減重的一大利器
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

近日「茶碗蒸」話題延燒，不少民眾好奇含有雞蛋、雞肉與毛豆等優質蛋白質的茶碗蒸，是否可作為外食族飲食控制的選項？

文：潮健康編輯部

近日「茶碗蒸」話題延燒，不少民眾好奇含有雞蛋、雞肉與毛豆等優質蛋白質的茶碗蒸，是否可作為外食族飲食控制的選項？高敏敏營養師於社群貼文指出，上班族「餐餐當老外」，往往無法攝取足夠且均衡的營養。而茶碗蒸總體熱量約90-150卡，確實為高蛋白且低熱量的食品之一。

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Photo Credit: 潮健康

高敏敏營養師表示，建議總是擔心吃錯熱量、又營養失衡的外食族，可於常見的「六大外食店家」中，透過以下步驟搭配餐食，幫助完整攝取足夠營養：

火鍋店

主食：烏龍麵
蛋白質：低脂海鮮
配菜：菜盤
飲品／湯：昆布湯底

  • 用餐原則：
  1. 建議吃火鍋時避免沾醬，享用原味即可。
  2. 火鍋湯底沒喝完就不要再喝，避免體內鈉含量超標。
  3. 以昆布湯底為優先，少選擇麻辣鍋、泡菜鍋等。
  4. 配料可以選擇低脂海鮮、雞肉、豬肉等，少選擇五花肉。
  5. 主食可以換成烏龍麵和冬粉，熱量較低也有飽足感。

麵店

主食：陽春湯麵
蛋白質：涼拌豆腐
配菜：海帶
飲品／湯：無糖紅茶

  • 用餐原則：
  1. 麵食以清淡的陽春湯麵為主，少選擇鈉含量高的乾麵、炸醬麵。
  2. 燙青菜上不要加肉燥，以免攝取過多油脂。
  3. 湯品以紫菜蛋花湯、蔬菜湯為主。
  4. 搭配無糖茶更有助於去油解膩，避免含糖飲料。

壽司店

主食：鮭魚壽司
蛋白質：茶碗蒸
配菜：涼拌小菜
飲品／湯：無糖抹茶

  • 用餐原則：
  1. 以原塊魚肉的壽司種類為主，如鯖魚、鰻魚、鮭魚等。雖然熱量稍高，但其含豐富魚油，可適量食用。
  2. 避免焦糖、炙燒類壽司，因其除了精製糖之外，也會添加美乃滋等加工品。
  3. 可選擇配料較多元的花壽司，通常花壽司含有蔬菜食材，可以吃到較多營養。
  4. 茶碗蒸為高蛋白、低熱量的飲食來源，可以增加飽足感。如有減重需求者，茶碗蒸可作為嘴饞時的點心，是外食族飲食控制的一大利器。

便當店

主食：糙米飯
蛋白質：滷雞腿
配菜：三格便當菜
飲品／湯：紫菜湯

  • 用餐原則：
  1. 建議以「蒸、煮、滷、烤」的食材作為主要選擇。
  2. 把握先吃菜、再吃肉、再配飯的順序，搭配細嚼慢嚥可減緩血糖上升。
  3. 有控醣需求者可以減少白飯的量、增加蔬菜纖維的攝取，讓飲食更健康。

速食店

主食：嫩煎雞腿堡
蛋白質：加蛋
配菜：和風沙拉
飲品／湯：鮮奶

  • 用餐原則：
  1. 建議以煎雞腿的漢堡為主，少選擇炸雞或含油炸品的漢堡。
  2. 配餐以沙拉及鮮奶為主，取代高熱量的薯條及含糖飲料。
  3. 沙拉要注意以和風醬、橄欖油為主，少選擇凱薩醬及美乃滋。否則會使原本只有100卡不到的沙拉，提升至2－3倍的熱量。

牛肉麵店

主食：麵條
蛋白質：清燉牛肉
配菜：涼拌小黃瓜
飲品／湯：清燉湯底

  • 用餐原則：
  1. 建議以清燉湯底為主，少選擇番茄及紅燒口味。
  2. 肉品可選擇牛腱肉或牛筋，熱量較高的牛腩及牛雜偶爾嚐鮮即可。
  3. 麵條以粗麵為優先，除了能獲得較高的飽足感，相較於細麵也更有嚼勁、吸收油脂也較少。

高敏敏營養師也提醒，雖然上班族三餐在外難以避免，建議飲食內容仍以「原型食物」為基底，內容以白肉、魚肉、蔬果、乳製品、豆類與堅果類為主，避免加工或油炸物，不僅可確保營養均衡，亦有維持身材、避免肥胖的效果。若對於飲食內容有所疑問，應諮詢醫師或營養師的建議。

延伸閱讀

本文經潮健康授權轉載，原文刊載於此
原標：「茶碗蒸」是外食族飲控首選？ 營養師揭三餐在外必知「6大飲食攻略」

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責任編輯：蕭汎如
核稿編輯：羅元祺


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