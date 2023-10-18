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2023/10/18,
商業

價值一億美元、值得載入史冊的假新聞：為什麼媒體誤報「比特幣ETF」會造成市場劇烈波動？

價值一億美元、值得載入史冊的假新聞：為什麼媒體誤報「比特幣ETF」會造成市場劇烈波動？
Photo Credit: iStock

我們想讓你知道的是

10月16日晚上，SEC批准比特幣ETF的消息被老牌媒體發佈在社交媒體，比特幣幾分鐘站上3萬美元。但很快市場發現不對勁，找不到任何證實的來源，大面積闢謠的同時，比特幣回落到原本的27000美元之上，結束了這場10分鐘左右的高潮，期間，市面上有接近1億美元因為這7個字的假消息買單而爆倉。事件的前因後果是什麼？為什麼比特幣ETF那麼重要？

文：張問、Luccy

也許這是一則可以載入史冊的假新聞。

10月16日，根據Cointelegraph報道，美國證券交易委員會已批准貝萊德（BlackRock）的iShares比特幣現貨ETF。

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截圖自X

「比特幣」、「ETF」、「APPROVE」，當這三個萬眾矚目的單字終於連在一起的時候，你很難相信，這居然是一條價值一億美元的假新聞。

20分鐘，爆倉一億美元

作為加密貨幣全球市場上最令人期待的進展，比特幣ETF這個產品的一舉一動都極度控制著這個就脆弱的市場。還記得幾個月前比特幣的漲到三萬美元之上是市場對ETF的預期，而當延期的消息傳來市場隨即應聲下跌。

兩個小時前，同樣的事情再次上演，比特幣ETF被SEC批准的消息被加密貨幣老牌媒體Cointelegraph以全大寫字母的「震撼體」發佈在社交媒體，市場隨即而動。市值5500億美元的比特幣連破多個整數位，站上三萬美元。牛市回歸。不到半小時，這則推文的閱讀量接近150萬，你很難想像Crypto產業居然還有這麼多人。

但很快市場發現不對勁，因為重磅如比特幣ETF這樣的歷史級別消息，彭博社這樣的主流媒體並沒有報告任何內容。很快，彭博ETF分析師James Seyffart在社群平台該新聞疑似為假新聞，目前找不到任何可以證實這一點的東西。

隨後，多方信源出面闢謠，彭博終端機資訊顯示，貝萊德表示其比特幣現貨ETF申請仍在接受SEC審查中。Cointelegraph也已刪除先前發布的假消息推文。

在大面積闢謠的同時，比特幣回落到27000美元之上，結束了這場10分鐘左右的高潮。

10分鐘，市面上有接近一億美元為這短短七個字的假消息買單，其中空單爆倉7200萬美元，多單爆倉2600萬美元。似乎沒有贏家。

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截圖自幣安App

Crypto從來不缺假消息，或者說這是全球假消息最多的行業之一，畢竟是直接與金錢掛鉤。我們常能看到諸如「某創辦人被警方擊斃」，或是「某項目拿到某頂級VC的投資」這種簡單或複雜的假消息。但即便再多這樣的不實訊息，對產業的影響都是可控的，都遠遠不如「老牌媒體用短短7個字的嚴肅新聞體告訴我們一件翹首以盼的大事」這樣的假消息，對業界的信心打擊程度大。

只能猜測，Cointelegraph實在太願意相信這件事是真的了，他們也沒有理由做對自己產業有害的事。

因為比特幣ETF對現在的我們來說太關鍵了。

比特幣ETF對該產業的意義

比特幣現貨ETF一旦在美國正式上市，將會成為全球區塊鏈領域一個里程碑事件，因為這意味著美國監管部門從法律上認可了比特幣作為金融產品的法律地位，比特幣將獲得前所未有的影響力。

如果現貨比特幣ETF最終獲得批准，它可能會對比特幣和加密市場產生重大影響，原因如下：

主流曝險：現貨ETF將以前所未有的方式，透過退休帳戶和經紀帳戶向數千萬新投資者提供比特幣曝險。

增加合法性：SEC的批准將增加比特幣的合法性，並減少機構投資者和顧問對比特幣作為可投資資產類別的質疑。

正面的價格效應：加拿大和巴西ETF推出後，迎來了2021年比特幣價格大幅上漲。美國的現貨ETF推出同樣可能會激發投資者的興趣，從而引發類似的多頭市場。

Coinbase執行長Brian Armstrong曾在一次採訪中談到比特幣現貨ETF方面稱，ETF可能會為Coinbase帶來好處，同時也將成為加密生態系統的新資本來源。

基於此，多家計畫的比特幣ETF申請遭SEC拒絕後仍會再次提交申請，面對SEC的要求也會不厭其煩地更新申請。彭博高級ETFǐ分析師Balchunas表示，雖然批准可能不會立即到來，但與SEC與專案方的「來回溝通」是一個非常積極的信號。

ArkInvestment Management和21Shares合作推出的ARK 21Shares Bitcoin ETF自2021年以來一直在尋求批准。今年以來，包括貝萊德在內已經有8家大型的金融機構向美國SEC提交了比特幣ETF申請。

Bitwise對比特幣ETF的申請僅與貝萊德的申請僅相隔1天，儘管之前因欺詐和操縱問題而遭到SEC拒絕，但Bitwise仍然堅定不移。接著，WisdomTree也不甘示弱，重新提交了其WisdomTree比特幣信託的申請。

儘管兩次申請均未成功，但他們仍希望能讓投資人了解BTC的價格走勢。最後，富達投資（Fidelity Investments）也加入BTC ETF的行列。SEC在開始審查後總共有240天的時間對申請做出決定，而下一批ETF申請的第一個截止日期為10月17日，比特幣ETF將迎來密集的批准。

預計SEC將在10月17日對Fidelity、貝萊德、VanEck、WisdomTree、Invesco和Galaxy提交的比特幣ETF申請文件作出回應。同時，將在10月19和10月29日分別對Valkyrie和Hashdex做出申請回應。

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Photo Credit: GettyImages
SEC主席Gary Gensler

現貨EFT的長期拉鋸

在比特幣ETF申請上，不得不談到灰度。灰度從2020年10月起，就計畫申請將其旗下BTC信託轉換為現貨交易所交易基金（ETF），而在這三年期間，SEC用盡各種原因拒絕。

後灰度在一年前決定正式對SEC提起訴訟，也開啟了雙方超過一年的訴訟拉鋸戰。今年8月30日晚，灰度贏得訴訟，推翻了SEC阻止灰度ETF的決定。

由於合規和交易的複雜性，機構投資者很難直接持有BTC，而對於個人投資者來說，加密貨幣的交易、儲存都有一定的學習門檻。灰度投資管理的比特幣信託基金GBTC，很大程度上幫助解決了這個問題。因此許多機構藉助GBTC的產品結構，參與溢價套利的運動。

GBTC追蹤比特幣價格但並不完全一致，其溢價率一直是加密貨幣市場中的重要指標之一。在加密市場徹底轉熊前，GBTC的負溢價趨勢似乎就變得不可扭轉。為了將信託改為現貨比特幣ETF、糾正GBTC的「折扣」，灰度一直在推動GBTC轉化為比特幣現貨ETF，但三次申請均被SEC無情駁回。

9月3日，以Nikolaos Panigirtzoglou為首的摩根大通分析師的一份研究報告顯示，Grayscale（灰度）最近的勝利，表明SEC可能被迫批准包括Grayscale在內的各種資產管理公司懸而未決的比特幣現貨ETF申請。


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