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TNL+ 2023/10/19,
歐洲

德國「聯合內閣」行之有年，而共同執政的意義絕不只是權力分贓

德國「聯合內閣」行之有年，而共同執政的意義絕不只是權力分贓
氣候變遷倡議者製作政黨領袖諷刺人偶，從左至右是德國自民黨林德納、綠黨貝爾伯克與社民黨蕭茲｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

以德國為例，要三個理念不同的政黨執政，三黨都必須妥協，綠黨與自民黨政黨理念南轅北轍，商討執政內容費時許久，經過十多輪的閉門會議，歷經6個星期才妥協出可以共同執政的理念。政治是一連串的妥協與利益的分贓，但公開透明的聯合執政契約必須簽訂，這樣的政治才有誠信可期。

政治管理的是眾人的事，但管理的眾人並不代表可以隨意愚人。近來台灣的政治人物一直情緒性地喊下架XX黨，但這只能稱為是口號並不是理念。如果要實施內閣制，內閣選出來的總理如果理念貼近人民，就無需被下架，德國梅克爾（Angela Merkel）可以執政16年，就是典型政黨政治的內閣制結果。

德國政黨政治與聯合內閣

一般來說，民主自由的國家有多元的理念，是非常稀鬆平常的事，因為理念的不同所以會形成不同政黨的政治生態，這也是一定的道理。越是多元的社會，政黨就越多，在這樣的情況下，單獨政黨要贏得超過50％國會決議案的機會就趨近於零，否則就只能像台灣一樣每次為了讓某黨過半就要含淚投票。

和台灣一樣，德國的國會選舉選舉人有兩張票。第一張選票是選人作為民意代表，第二張選票選政黨，也就是選擇理念。基本上，德國因為是政黨政治，強調以政黨來表達民意的理念，所以第二張政黨票才是關鍵性的選票，因為第二張政黨票是決定政黨比例分配多少國會席次的關鍵。

舉例來說，如果A政黨得票率是25％，所有國會席次若總共有100席的話，該政黨的國會席次就是25席，如果該黨第一票被選出的民意代表有15人，那麼該政黨的另外10席就是該政黨不分區候選人的前十名補上。但如果直接候選人選上的超過所分配的政黨席次，那麼國會席次會自動增多到相對政黨比例所分配到的席次，因此德國國會席次每屆幾乎都不一樣。

德國國會席次每年增多，憲法規定最少598席，但2021年大選因為增額席次而達736席，是歷年來最多席次的國會。本屆國會於今（2023）年3月已通過席次縮減方案，把依照第二票政黨票的結果依比例擴大所有政黨席次的方案取消，才不會導致年年有國會席次持續增多的問題。

理所當然地，一個國會的決議案必需過半數才能通過，而執政者才能依據通過的法案來執行議案。因此這也使得執政的政黨須要有過半數通過決議案的能力。

德國是內閣制，總統只是虛位性質，因此在選舉之前相對有實力的政黨都會推出自己的總理候選人。各政黨總理候選人就是母雞，代表該黨的形象，而總理本身也多是政黨國會議員中的不分區安全名單，他不一定要是直接候選人，但他必須在往後的國會，能有資格被推選出來作為內閣總理的人選。如果他本身不具有國會議員身分，就不可能有被選為總理的機會。

德國的聯合內閣

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