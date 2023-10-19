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TNL+ 2023/10/19,
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中華民國不是哈瑪斯，堅決不做開第一槍的偉大國家

中華民國不是哈瑪斯，堅決不做開第一槍的偉大國家
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

或許有一天，台北真將送出一位「中華民國駐中華人民共和國大使」，讓他在天安門城樓上對中國同胞大喊趙紫陽在1989年夏天的那句金典名言：「我們來得太晚了，對不起。」看到以色列與哈瑪斯，兩岸要更珍惜和平的可貴，靜待世界體系的變化。堅持住，陽光終究會上東，路是人走出來的。

就打起來了。

這大概是21世紀20年代的特徵：2022年2月24日，俄羅斯軍隊發起陸空全面戰，在布查進行大屠殺，意圖終結烏克蘭的合法政府；2023年10月7日，哈瑪斯襲擊以色列，音樂祭的少男少女遭到劫持，警鈴在以色列的大城市響徹雲霄。

這條路，我們中華民國曾經孤苦地走過：上世紀的30年代，戰爭、大屠殺糾纏著中華民國。今日，我們扎根於台灣，屹立不搖、永垂不朽；對於這場以色列與哈瑪斯的戰役，台北的我們必須睜大眼，看大事，將這場必將載入史冊的紛爭進行更縝密的精神性、歷史性、人文性的分析。

等待和平

因戰爭而起，難以戰爭以外的方式而終，除非等待。今日的巴勒斯坦議題並不是純然的意識形態鬥爭，而是領土紛爭——究竟誰有權利獲取這塊英國從1948年5月15日撤退後的土地？

1948年的這場猶太人對決阿拉伯人的戰役，猶太人勝出，贏得了史稱的「第一次中東戰爭」。甫建國的以色列和周遭民族、國家並沒有如我國的台灣海峽，能以天然地形擋禦進犯來軍，因此參與建國的以色列國防部部長摩西・戴陽（Moshe Dayan）表示：「因此就以色列的地理而言，「疆界安全」的意義不大。整個國家都是疆界，鄰近國家領土的任一惡意行動皆影響國家生命的全部節奏。」（Thus the term "frontier security" has little meaning in the context of Israel's geography. The entire country is a frontier, and the whole rhythm of national life is affected by any hostile activity from the territory of neighboring states.）

這個概念即是軍事理論的「先發制人打擊」，成為了以色列建國至今不朽的DNA。然而，以色列的鄰國並不同意以色列的DNA邏輯。

50年前，埃及總統沙達特（Muhammad Anwar el-Sadat）表示：「以色列和其支持者創造神話，認為自己在1967年暴露於被埃及『滅絕』的重大危機。這個神話現在卻被創造的人給自己破滅了。以色列的將軍現在承認，從未有這樣子的危機，埃及並沒有準備、也沒有意圖進攻。」（The myth that was created by Israel and her supporters that in 1967 she was exposed to a grave danger of "extermination" by Egypt is now being dissipated by those who have created it themselves. Israeli generals now confess that there was never such a danger, that Egypt was not prepared and did not intend to attack.）

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