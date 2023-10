中華民國不是哈瑪斯，堅決不做開第一槍的偉大國家

就打起來了。

這大概是21世紀20年代的特徵:2022年2月24日,俄羅斯軍隊發起陸空全面戰,在布查進行大屠殺,意圖終結烏克蘭的合法政府;2023年10月7日,哈瑪斯襲擊以色列,音樂祭的少男少女遭到劫持,警鈴在以色列的大城市響徹雲霄。

這條路,我們中華民國曾經孤苦地走過:上世紀的30年代,戰爭、大屠殺糾纏著中華民國。今日,我們扎根於台灣,屹立不搖、永垂不朽;對於這場以色列與哈瑪斯的戰役,台北的我們必須睜大眼,看大事,將這場必將載入史冊的紛爭進行更縝密的精神性、歷史性、人文性的分析。

等待和平

因戰爭而起,難以戰爭以外的方式而終,除非等待。今日的巴勒斯坦議題並不是純然的意識形態鬥爭,而是領土紛爭——究竟誰有權利獲取這塊英國從1948年5月15日撤退後的土地?

1948年的這場猶太人對決阿拉伯人的戰役,猶太人勝出,贏得了史稱的「第一次中東戰爭」。甫建國的以色列和周遭民族、國家並沒有如我國的台灣海峽,能以天然地形擋禦進犯來軍,因此參與建國的以色列國防部部長摩西・戴陽(Moshe Dayan)表示:「因此就以色列的地理而言,「疆界安全」的意義不大。整個國家都是疆界,鄰近國家領土的任一惡意行動皆影響國家生命的全部節奏。」(Thus the term "frontier security" has little meaning in the context of Israel's geography. The entire country is a frontier, and the whole rhythm of national life is affected by any hostile activity from the territory of neighboring states.)

這個概念即是軍事理論的「先發制人打擊」,成為了以色列建國至今不朽的DNA。然而,以色列的鄰國並不同意以色列的DNA邏輯。

50年前,埃及總統沙達特(Muhammad Anwar el-Sadat)表示:「以色列和其支持者創造神話,認為自己在1967年暴露於被埃及『滅絕』的重大危機。這個神話現在卻被創造的人給自己破滅了。以色列的將軍現在承認,從未有這樣子的危機,埃及並沒有準備、也沒有意圖進攻。」(The myth that was created by Israel and her supporters that in 1967 she was exposed to a grave danger of "extermination" by Egypt is now being dissipated by those who have created it themselves. Israeli generals now confess that there was never such a danger, that Egypt was not prepared and did not intend to attack.)