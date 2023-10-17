以台灣人最愛現金回饋為核心的新創 APP，與各大點數發行商合作，打造全新跨界生態圈

遊戲化互動，每筆消費可拿到最高100%現金回饋

台北2023年10月17日 /美通社/ -- 根據Money101調查結果，台灣消費者最愛現金回饋卡，現金回饋卡以74.23%占率位居首位，其次接續是紅利點數卡占8.54%，台灣新創APP RE紅包以現金回饋為核心，打造遊戲化互動的商業模式，透過有趣的抽紅包形式，讓消費者不論以何者方式消費，都可以拿到最高100%現金回饋。

除了讓消費者獲利，對於合作的聯盟店家，更可大幅增進店家的回客率，協助店家於舊有顧客經營；另外以聯盟合作方式達成經濟共享的理念，讓客人可以跨店使用，讓老闆不再單打獨鬥，以聯盟合作的方式經營生意。

點數換現金，與各點數發行商合作，讓點數更好用

台灣點數經濟繁盛，眾多集團為經營客戶皆有推出屬於自己的點數系統，但因商家封閉性及累積點數門檻過高不容易換取優惠、兌換等值比例不好計算、效期太短容易過期…等等問題，讓消費者視點數可有可無，導致回流效果不理想。

RE紅包與【遠東集團HAPPY GO】、【統一集團OPEN POINTS】、【PChomePointsP幣】、【Rakuten樂天市場點數】、【全家集團Fa點】、【中國信託紅利點數】、【新光銀行紅利點數】合作（陸續增加中），整合各家點數，擴大點數使用場景，再享最高 100％現金回饋，讓點數經濟循環有了全新氣象，打造跨集團點數的跨界生態圈。

在今年八月與遠東集團 HAPPY GO推出活動「點數變現祭」，HAPPY GO新會員導入RE紅包，還可以獲得雙方共同加碼的點數獎勵。HAPPY GO會員使用的HAPPY GO點數可至RE聯盟店家折抵消費，將會員長期累積的點數轉換成等同現金的RE紅包金，另外也可在 RE聯盟店家累積HAPPYGO點數或RE紅包金。

台灣新創走向國際，打造跨店、跨集團、跨國際的跨界生態圈

現全台RE紅包聯盟店家已累積至9千家、APP下載數突破九十萬人次，接下來計畫橫跨電商平台、計程車業、旅遊業、外送平台等…… 讓使用通路更為多元。目前已在新加坡成立公司，2024年開始發展東南亞，力拚成為台灣再次站上國際舞台的明日之星，未來發展指日可待。

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