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2023/10/17,
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印度最高法院裁定駁回同婚法案：首席大法官稱同性戀是「自然現象」，不應受到任何歧視

印度最高法院裁定駁回同婚法案：首席大法官稱同性戀是「自然現象」，不應受到任何歧視
在今（17）天同婚判決出爐前前，一名活動人士在新德里印度最高法院的庭院裡展示寫著「生來如此」（Born This Way）的紋身。｜Photo Credit: GettyImages

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各界原先對於印度有望成為繼台灣和尼泊爾之後，亞洲第3個同婚合法的國家有信心，期待為保守的印度社會帶來重大變化。但對於印度的 LGBTQ+群體而言，這項婚姻裁決將令人失望。在2018年廢除了印度殖民時期禁止同性戀的法律後，他們曾希望最高法院法官能夠承認憲法賦予他們的婚姻平等權利。

今（17）日印度最高法院對同婚法案做出了判決，拒絕在法律上承認同性婚姻，稱這超出了其職權範圍而應由議會決定，但仍強調同性戀關係不應受到任何歧視與偏見的權利。

最高法院法官在4月至5月期間聽取了此案的辯論，並於5月12日保留了其命令。各界原先對於印度有望成為繼台灣和尼泊爾之後，亞洲第3個同婚合法的國家有信心，期待為保守的印度社會帶來重大變化。但對於印度的LGBTQ+群體而言，這項婚姻裁決將令人失望，他們曾希望最高法院法官能夠承認憲法賦予他們的婚姻平等權利。

2018廢除殖民時期禁止同性戀法律，但印度社會對同性關係態度仍複雜

根據《衛報》《CNN》《路透社》，由印度首席大法官領導的最高法院5位法官表示，他們在這一問題上存在意見分歧，並分別撰寫了4份判決書，這顯示了印度在這一問題上仍然存在爭議。其中2位法官支持同性婚姻，但多數法官的判決仍反對，故無法通過。

印度擁有龐大的男女同性戀、雙性戀和跨性別群體，全國各大城市也都會慶祝同性戀驕傲日，但人們對同性關係的態度一直很複雜。印度教的神話可以追溯到幾個世紀以前，其中有男變女的情節，聖典中也有第三性別的人物。但根據1860年印度前英國殖民統治者頒布的刑法，同性性交被定為刑事犯罪，婚姻權利也僅限於異性伴侶。

經過長達10年的鬥爭，最高法院終於在2018年廢除了印度殖民時期禁止同性戀的法律。但儘管法律發生了變化，社會在很大程度上仍然保守，對同性伴侶開放婚姻存在阻力，同性伴侶在社會上仍然面臨猖獗的歧視。

在今（2023）年稍早提交給在法院的一份文件中，印度總理墨迪（Narendra Modi）的政府律師梅塔（Tushar Mehta）稱同性婚姻是一個「城市化」（urban）和「精英主義」（elitist）的概念，而與國家的社會風氣相去甚遠。印度政府並表示同性婚姻「不能與印度丈夫、妻子和孩子的家庭單位概念相提並論」，辯稱此事應由議會而非法院決定。

首席大法官：修法超出法院管轄範圍，是立法機關的工作

請願者一直在努力爭取修改印度的《特殊婚姻法》，該法允許不同宗教夫婦之間的民事結合，而請願者希望將其擴大到包含同性伴侶。然而，印度首席大法官錢德拉丘德（DY Chandrachud）裁定，修改法律超出了法院的範圍，是立法機關的工作。

不過，《CNN》報導錢拉丘德在長達2小時的判決中，稱同性戀是一種「自然現象」，並在裁決中強調LGBTQ+人士應有權選擇自己的伴侶，不應面臨法律歧視。 他說：「同性戀不是城市菁英（ urban elite）。同性戀或酷兒不是一個城市概念，也不侷限於社會的上層階級。」

在錢拉丘德要求政府確保同性戀群體不會因其性別認同或性取向而受到歧視之外，法官之一的考爾（Kaul）也直接地表達了對同性婚姻的支持，表示非異性戀和異性戀結合必須被視為一個硬幣的兩面。

另名法官巴特（S. Ravindra Bhat）也說，LGBTQ+夫婦選擇伴侶的權利並沒有受到質疑，他們有權「在社會領域內以他們希望的任何方式 」慶祝他們對彼此的承諾。然而他卻也補充道，這並不意味著LGBTQ+族群有權要求獲得相同結合或關係的任何法律地位。

根據《CNN》，巴特呼籲成立一個「高權力委員會」（high-powered committee）來評估那些間接歧視LGBTQ+夫婦的法律，這些法律剝奪了他們通常隨合法結婚而獲得的補償性福利或社會福利權利。他說，法院不能在司法框架內參與這項複雜的任務，國家必須負責研究這些政策和權益的影響。

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核稿編輯：楊士範


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