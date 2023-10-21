《放下讓所有人都喜歡，重新找回自己》：奧地利小屁孩用挑釁的語氣說「您好！」，他們看到亞洲人就會說這句話

文：林子筠

異地求生的外籍新娘

在奧地利我是一個來自台灣的外國人，還是一個亞洲人，應該可以稱為「外籍新娘」。在奧地利開始生活後，會發現很多文化和台灣不同，最讓我沮喪的應該就是語言和輕微的種族歧視。

來奧地利的第一個月，開始忙碌地見H家各地的親戚朋友，H先生有兩個哥哥，才剛到奧地利的隔天，馬上迎接H二哥的生日，住在維也納H二哥和女朋友一起來家裡簡單慶生。

接下來是H爺爺女朋友的70大壽，H的大哥、二哥都出席了，這是我第一次參與到國外的生日派對，原來他們對生日都很重視，尤其會慶祝30、40、50……這種整數的生日聚會。一般生日派對很簡單，他們會邀請自己的家人及很好的朋友，所以也不會有太多人。但是如果碰到整數生日，一定會特別熱鬧，因為十年一次，對他們來說很重要。

接著最重要是，我們結婚的日子來臨了，是在七月的一個星期天。

H媽媽介紹一個住在家裡附近的美髮師，早上來幫我弄了一個非常可笑的髮型，因為當時沒有便利的社交軟體，我無法去找適合自己的新娘祕書。穿了一件H媽媽的乾女兒陪我去百貨公司買的一件白色洋裝，當時沒有太多自己的主見，只能說是自己實在沒有自信，也不知道該怎麼面對，但如果是今天，我一定可以說出一大堆我想要的婚禮。

那天H先生全家都有出席，加上隔壁和他們很好的鄰居、H媽媽的好朋友，還有H先生工作的兩位主管。簡單的婚禮流程後，我們去H先生工作的高爾夫球場餐廳吃飯，吃完飯一群人還一起回去H家續攤，喝酒聊天。席間，他們的談話，我都聽不懂，也不懂他們的笑點，更沒有自己的家人朋友，完全沒有當新娘的喜悅。

後來比較神奇的是，那天我在戶政事務所，因為沒有自己的家人朋友，有一位台灣人來幫我翻譯公證，沒想到十年後，他變成了我在薩爾斯堡的地陪，世界就是這麼小！

語言

奧地利人說的是德語，每個城市都會有自己的方言，尤其德國的德語和奧地利的德語又有差別，就像我們說「馬鈴薯」，中國人會說「土豆」。

當時我的英文也不是說得非常好，只能簡單的溝通，而來到奧地利每次最難熬的就是大家聚會的時候，因為我聽不懂，也笑不出來。

H先生因為很想融入台灣，於是他和一位住在奧地利的台灣阿姨學了中文，所以他可以講出一口流利的台式中文。

有一次在聚會上，我用中文和H先生說我想要鹽巴，可以幫我拿一下嗎？H二哥的女朋友馬上告訴我這樣很不禮貌，因為我們都聽不懂，當時我也不甘示弱的和他說，那你平常說德文，我也聽不懂，你可以說英文嗎？

其實我知道要融入這裡的生活，必須要會講德文的，而且不能只是會一點點，是要真的可以溝通，所以我想要成為奧地利家庭一分子，學會流利的德語是必須。

種族歧視

在歐洲生活一開始，我沒有感受到種族歧視，但是生活久一點，還是有的。剛開始因為我住在很偏僻的村落，放眼過去只有我一個亞洲人，至少我還在那邊住的時候，我沒有遇過其他台灣人。

H媽媽好朋友的先生，先簡稱他為S先生，非常傳統，他傳統到只吃奧地利的奶油，但因為德國離我們很近，開車不到30分鐘就能到，所以H媽媽常常去德國買奶油、牛奶、麵包等等，可是S先生很堅持他不要吃德國的東西。

他對於我的語言也有很多意見，有時候會開玩笑對我說，所有亞洲人他們都統稱為「Chinese」。當時聽了有點不是滋味，不過漸漸發現，他們只是傳統古板，存有古老的思想。

S先生對於我家鄉的食物也很有意見，有一次他來我們家拜訪，不吃飯、不吃水餃，亞洲料理都不吃，覺得他實在太固執。不過現在想起來，他只是做自己，而我現在也喜歡做我自己，也不愛吃奧地利一些傳統的主食食物。

在薩爾斯堡市中心，偶爾在路上會遇到小屁孩，用挑釁的語氣對你說「您好！」，以前EQ低會直接發脾氣，但現在就淡定，裝作沒有聽到，因為他們其實也沒有惡意，就是平常看成龍的電影，然後不知道哪裡學到一句中文「精誠忠」，有時候他們看到亞洲人就會說這句話。這是在那邊生活到現在，我聽到還會不舒服的一句話。

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書籍介紹

本文摘錄自《放下讓所有人都喜歡，重新找回自己：Christine的奧地利生活分享》，時報文化出版

作者：林子筠

Christine住在奧地利14年的平凡女子，從送報紙到創立自己的旅遊事業，走過離婚、疫情失業的人生低潮，很多事更懂得放下，看事情角度比過去寬廣。

2009年Christine跟前夫相戀嫁來奧地利，奧地利對他而言再也不是陌生的地方，而是他扎根的所在。

然而，外籍新娘一切沒有這麼簡單，面對語言跟工作的障礙，讓他好長一段時間封閉自我，生活的重心都在家庭中。好不容易開始創立自己的夢想跟事業，再也不用每天送報紙，和前夫的關係卻因此生變，歷經離婚低潮，從此展開了他的揪團半自由行之旅。

但2020年的疫情衝擊打亂了人生規劃，好在之前的每一個嘗試，讓他開始有機會創立自己的旅遊團，現在的Christine變得更加成熟，放下讓所有人都喜歡的包袱，在旅行中重新找回自己，現在只想把第二個故鄉的美，繼續分享出去。

Photo Credit: 時報文化

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航