《放下讓所有人都喜歡，重新找回自己》：奧地利小屁孩用挑釁的語氣說「您好！」，他們看到亞洲人就會說這句話
我們想讓你知道的是
在歐洲生活一開始，我沒有感受到種族歧視，但是生活久一點，還是有的。剛開始因為我住在很偏僻的村落，放眼過去只有我一個亞洲人，至少我還在那邊住的時候，我沒有遇過其他台灣人。
文：林子筠
異地求生的外籍新娘
在奧地利我是一個來自台灣的外國人，還是一個亞洲人，應該可以稱為「外籍新娘」。在奧地利開始生活後，會發現很多文化和台灣不同，最讓我沮喪的應該就是語言和輕微的種族歧視。
來奧地利的第一個月，開始忙碌地見H家各地的親戚朋友，H先生有兩個哥哥，才剛到奧地利的隔天，馬上迎接H二哥的生日，住在維也納H二哥和女朋友一起來家裡簡單慶生。
接下來是H爺爺女朋友的70大壽，H的大哥、二哥都出席了，這是我第一次參與到國外的生日派對，原來他們對生日都很重視，尤其會慶祝30、40、50……這種整數的生日聚會。一般生日派對很簡單，他們會邀請自己的家人及很好的朋友，所以也不會有太多人。但是如果碰到整數生日，一定會特別熱鬧，因為十年一次，對他們來說很重要。
接著最重要是，我們結婚的日子來臨了，是在七月的一個星期天。
H媽媽介紹一個住在家裡附近的美髮師，早上來幫我弄了一個非常可笑的髮型，因為當時沒有便利的社交軟體，我無法去找適合自己的新娘祕書。穿了一件H媽媽的乾女兒陪我去百貨公司買的一件白色洋裝，當時沒有太多自己的主見，只能說是自己實在沒有自信，也不知道該怎麼面對，但如果是今天，我一定可以說出一大堆我想要的婚禮。
那天H先生全家都有出席，加上隔壁和他們很好的鄰居、H媽媽的好朋友，還有H先生工作的兩位主管。簡單的婚禮流程後，我們去H先生工作的高爾夫球場餐廳吃飯，吃完飯一群人還一起回去H家續攤，喝酒聊天。席間，他們的談話，我都聽不懂，也不懂他們的笑點，更沒有自己的家人朋友，完全沒有當新娘的喜悅。
後來比較神奇的是，那天我在戶政事務所，因為沒有自己的家人朋友，有一位台灣人來幫我翻譯公證，沒想到十年後，他變成了我在薩爾斯堡的地陪，世界就是這麼小！
語言
奧地利人說的是德語，每個城市都會有自己的方言，尤其德國的德語和奧地利的德語又有差別，就像我們說「馬鈴薯」，中國人會說「土豆」。
當時我的英文也不是說得非常好，只能簡單的溝通，而來到奧地利每次最難熬的就是大家聚會的時候，因為我聽不懂，也笑不出來。
H先生因為很想融入台灣，於是他和一位住在奧地利的台灣阿姨學了中文，所以他可以講出一口流利的台式中文。
有一次在聚會上，我用中文和H先生說我想要鹽巴，可以幫我拿一下嗎？H二哥的女朋友馬上告訴我這樣很不禮貌，因為我們都聽不懂，當時我也不甘示弱的和他說，那你平常說德文，我也聽不懂，你可以說英文嗎？
其實我知道要融入這裡的生活，必須要會講德文的，而且不能只是會一點點，是要真的可以溝通，所以我想要成為奧地利家庭一分子，學會流利的德語是必須。
種族歧視
在歐洲生活一開始，我沒有感受到種族歧視，但是生活久一點，還是有的。剛開始因為我住在很偏僻的村落，放眼過去只有我一個亞洲人，至少我還在那邊住的時候，我沒有遇過其他台灣人。
H媽媽好朋友的先生，先簡稱他為S先生，非常傳統，他傳統到只吃奧地利的奶油，但因為德國離我們很近，開車不到30分鐘就能到，所以H媽媽常常去德國買奶油、牛奶、麵包等等，可是S先生很堅持他不要吃德國的東西。
他對於我的語言也有很多意見，有時候會開玩笑對我說，所有亞洲人他們都統稱為「Chinese」。當時聽了有點不是滋味，不過漸漸發現，他們只是傳統古板，存有古老的思想。
S先生對於我家鄉的食物也很有意見，有一次他來我們家拜訪，不吃飯、不吃水餃，亞洲料理都不吃，覺得他實在太固執。不過現在想起來，他只是做自己，而我現在也喜歡做我自己，也不愛吃奧地利一些傳統的主食食物。
在薩爾斯堡市中心，偶爾在路上會遇到小屁孩，用挑釁的語氣對你說「您好！」，以前EQ低會直接發脾氣，但現在就淡定，裝作沒有聽到，因為他們其實也沒有惡意，就是平常看成龍的電影，然後不知道哪裡學到一句中文「精誠忠」，有時候他們看到亞洲人就會說這句話。這是在那邊生活到現在，我聽到還會不舒服的一句話。
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書籍介紹
本文摘錄自《放下讓所有人都喜歡，重新找回自己：Christine的奧地利生活分享》，時報文化出版
作者：林子筠
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Christine住在奧地利14年的平凡女子，從送報紙到創立自己的旅遊事業，走過離婚、疫情失業的人生低潮，很多事更懂得放下，看事情角度比過去寬廣。
2009年Christine跟前夫相戀嫁來奧地利，奧地利對他而言再也不是陌生的地方，而是他扎根的所在。
然而，外籍新娘一切沒有這麼簡單，面對語言跟工作的障礙，讓他好長一段時間封閉自我，生活的重心都在家庭中。好不容易開始創立自己的夢想跟事業，再也不用每天送報紙，和前夫的關係卻因此生變，歷經離婚低潮，從此展開了他的揪團半自由行之旅。
但2020年的疫情衝擊打亂了人生規劃，好在之前的每一個嘗試，讓他開始有機會創立自己的旅遊團，現在的Christine變得更加成熟，放下讓所有人都喜歡的包袱，在旅行中重新找回自己，現在只想把第二個故鄉的美，繼續分享出去。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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【馬力歐陪你喝一杯】2023 TCCF PITCHING—讓一個好故事躍上螢幕的遠征隊，集合！
我們想讓你知道的是
今年的TCCF Pitching提案大會，為優秀影視企劃而誕生。活動分為「Project to Screen」及「Story to Screen」兩大單元——Project to Screen對全球開放提案，無論是長片、影集、動畫、紀錄片⋯⋯，只要是具有國際市場潛力與發展性的優秀企劃都可以報名。而今年首次舉辦的Story to Screen「故事專場」，邀請國內已發行的故事作品參與提案，共有 10 部作品入選，包括4件漫畫、6件出版作品，創意能量驚人。
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一部影視作品出現在螢幕上之前，經歷了漫長的籌備、拍攝、後製⋯⋯等過程，但是你知道要啟動這些環節，那個讓宇宙誕生的瞬間的大爆炸是什麼嗎？答案是「影視開發」。影視開發是指影視作品拍攝前期的準備工作，主要包括選擇題目，這可能是編劇、導演的創意，或是根據市面上的小說或漫畫進行IP改編而來。選定題目後，再與編劇合作將題材文本化，進而形成完整劇本以進行拍攝。
無論原創或改編，開發是一切影視作品的起點。原創內容行之有年，而 IP（Intellectual Property）改編在當今影視製作領域中，變得越來越常見而且重要。在某種程度上，IP改編具有商業保障、角色與情節基礎、品牌延伸等優勢。但是，雖然IP改編有許多好處，與此同時也存在著創作上的限制和挑戰。僅僅是如何在忠實於原作，與符合新媒介的使用者體驗之間的拿捏，那微妙的平衡常常讓創作者傷透腦筋。
今年的TCCF Pitching提案大會，為優秀影視企劃而誕生。活動分為「Project to Screen」及「Story to Screen」兩大單元——Project to Screen對全球開放提案，無論是長片、影集、動畫、紀錄片⋯⋯，只要是具有國際市場潛力與發展性的優秀企劃都可以報名。而今年首次舉辦的Story to Screen「故事專場」，邀請國內已發行的故事作品參與提案，共有10部作品入選，包括4件漫畫、6件出版作品，創意能量驚人。
擔任這次「故事專場」評審的有戲娛樂股份有限公司總經理莊啟祥以及牽猴子股份有限公司共同創辦人王師，對於台灣的影視製作在開發階段有什麼樣的觀察，在擔任評審的過程中又有哪些想法？一起來看看吧。
用我們自己的聲音，為世界說好一個故事
在進一步了解TCCF Pitching提案大會努力的目標之前，王師先說明了台灣目前的影視開發是怎麼一回事：「以台灣電影為例，更常見的是圍繞創作者而生，可能有一個要討論的議題，或者想要講述他們的故事，或對某些現象的觀察，然後創作文本，通過籌集資金和人才來製作作品。由於電影是一項巨大的投資，從策劃到籌資，到製作，再到發行，整個過程可能長達三到十年，或者更長。」這樣漫長的時程，如果沒有一個很好的管理機制，對創作者來說非常傷神傷財。而且不管是創作者或投資方，都面對著一個更現實殘酷的問題：當作品走過漫長的製作旅程之後，他們的市場／觀眾在哪裡？
擁有非常豐富影視開發經驗的莊啟祥Shawn，根據他二十多年來對國片的觀察提出想法：「對於國片的選擇題材，觀眾可能會使用最高標準，比如對於動作片或科幻片，觀眾可能會預先有評判，覺得動作技術、特效動畫都無法與好萊塢相比。所以國片在選題時會遇到很大的阻礙，這也是為什麼有人戲稱國片只能拍『8+9』、鬼片或愛情片的原因。」話說回來，台灣觀眾對題材、內容的開放程度和包容性，也是我們的市場特色。台灣觀眾向來很願意透過各種影展或院線，欣賞到世界各地的各種作品，從好萊塢的動作、英雄大片，到獨立製作，以藝術表現為主體作品等等。但問題就在於，觀眾的時間和金錢有限，他在付出兩小時和一張電影票時，需要作出選擇。創作者在這樣一個開放的市場中，就需要與全球的最佳作品競爭。
王師說：「假設當硬體設備可以支持我們拍出任何內容，那我們思考的，應該是如何將這些內容與我們的文化脈絡相結合，而非單純模仿。」並舉例道：「如果台灣要拍科幻片，我們有科幻小說基礎嗎？我們的科幻想像是什麼？我們可能不會拍像《ID4》那樣的外星人入侵片，因為外星人不太可能選擇攻擊台北。我認為在轉換這些類型時，我們必須找到本土的基因和脈絡，這樣才能在有意義的敘事上發展，而非單純模仿。」
在台灣影視工業升級的過程中，「定義自己的文化」是一個重要的基礎工作，PITCHING提案大會的設計，也為了這個面向而存在。讓創作者利用這個機會整理思緒，強調團隊和文本故事內容的特色，什麼地方才是吸引人們的注意的特點，增加開發可能性。在這個時代，創作者除了創作，還需要學習和經驗，因為當全世界的作品都在我們眼前，創作者如何能夠更有效率的與市場對話，變得非常重要。
故事力x 執行力，缺一不可
今年在PITCHING提案大會的亮點之一「故事專場」，邀請國內已發行的故事作品，參與公開提案，如出版、漫畫、遊戲、表藝等等具市場和影視化潛力的故事內容，希望這些作品有機會被更多買家看見，也期待促成更多改編開發機會，讓作品發揮更大的產值。王師和Shawn在「故事專場」中擔任評審，選出了10部優秀的作品。對兩位評審來說，從軟硬體設備是否可以支持創作內容被執行，到內容題材是否具有市場性，都是影響整個製作是否可以健全發展的要素。換句話說，「讓優秀的題材能夠在合理的時間內被良好的執行」成為兩位評審的評選準則。
回應之前所談到的「自己的文化」，兩位評審都特別提出一些例子，來說明為什麼這樣的題材／內容可能機會更大。Shawn提到：「這次有一個短篇網路故事是關於職場的，講述了一個年輕人在職場的經歷和感受，很能讓人對自己的處境感同身受，帶入感很強，我覺得這是一個非常有趣和值得推薦的故事。」的確，放大生活中的細節，呈現出屬於自己、屬於當地的獨特文化，永遠都是最迷人的。因為那樣的故事，幫助了觀眾去重新經驗、反省自己的狀態，往往能造成很大的迴響跟討論。而王師則看到了一部漫畫的可能性：「這部漫畫主要在講述白色恐怖的受害者故事，我看到的是，以漫畫作為媒介，將那些通常被視為沉重的歷史和命運問題，輕輕舉起，重重放下。那個力道是很驚人的。」近年來，有許多創作者透過不同的方式，以漫畫、動畫、舞台劇，甚至兒童劇等媒介，努力和大眾溝通，重新建構我們這一代人對台灣和歷史的理解。這種努力可能會在未來5到10年，甚至20年內持續發展，成為一個重要的方向。「關鍵還是在於如何以吸引人的方式講述故事，讓這樣的價值獲得普世的共鳴。」王師說。
我有好故事，你能換個方式說嗎？
談到IP改編，兩位評審不約而同的表示，這個過程可以說是痛並快樂著。使用現有的IP改編有幾個優點。首先，有了基礎故事，創作的速度加快，前期溝通更為方便、更容易聚焦，甚至可以說是已經完成了某部分的前期市場測試，從現在市場和讀者反饋中，改編者可以更好地了解故事的優點和不足之處。不過，所謂成也蕭何敗也蕭何，已經有粉絲群的作品，就要扛起原著粉絲對改編作品有很高期望的壓力，有些粉絲更可能覺得這部作品不應該被改編。尤其漫畫這種已經視覺化的作品，改編者可能要面對的，是更為嚴格的檢視和要求。另外，原作者對改編的態度也不太一樣，有些作者態度開放，可能只要有足夠的報酬就願意授權，而有些作者可能想保護自己作品的原貌，不願意看到它被改編得面目全非。在每個人心中對原著都有一個想像的狀態下，改編者需要既要尊重原著，又要發揮自己的想像力、充分利用新媒介的優勢，挑戰的難度只有不斷疊加，好像無止無盡。
王師說：「從現有IP進行改編有其優點，比如已有的名氣和商業價值。此外，一個長期存在的IP，意味著它的世界觀和人物刻畫都已經相當成熟，要根據新媒介的體裁，重新建構出一個龐大世界觀和多元人物，過程可能會加倍的痛苦，但對於需要量產作品的影視產業來說，這是必要的。」
王師更以現象級遊戲《返校》為例，解釋了原作和改編之間如何相輔相成。在改編過程中，原創者赤燭給予改編團隊很大的自由空間，更提供了許多原始遊戲開發時的資料，包括美術、場景設定等等，這些對導演和編劇都非常實用。雖然遊戲和電影的敘事方式有所不同，必須捨去一些遊戲元素，但電影有自己可以發揮的優點。要發揮這些優點，就必須建立在原作和改編之間的信任度，於是，溝通和尊重非常重要，不僅要了解彼此的工作、看待作品的方式、創作的過程，越是能夠好好的建立這些默契，就越是就能做出接近理想的改編。
亞洲最佳原創內容，在台灣
「PITCHING提案大會不只為產業發展帶來正面機會，而且本身也經歷了一場升級，不管是提案作品的形式或是內容，今年容納進來的範圍都變得更大了，顯示了文策院的企圖心和規劃力。」Shawn說。文策院的鼓勵，讓更多創作者可以從不同角度，思考提案的類型和來源，再加上文策院所提供的提案發表空間、獎金，以及配套的培訓過程、提案技巧工作坊等等，對創作者在事前準備和心理建設方面，都非常有幫助。「我當然期待每一年，都有更多的作品和提案呈現，即便某些方面可能不完善，也可以進行微調。培養一個文化跟創作一樣，不斷的、一點一點的往前，我們永遠沒有最好，只有更好。」王師總結道。
文策院致力於創造一個多元和包容的平台，讓不同類型的作品和創意都能夠得到展示和發展的機會。從長片、紀錄片到動畫片，甚至包括IP改編，以市場需求和國際潮流作為標準，海納各種可能性，反映出文策院對於推動文創產業多元發展的堅定承諾和企圖心。
展望未來，文策院期許PITCHING提案大會能持續成為一個促進產業發展和交流的重要平台。這不僅僅是一個年度活動，而是一個長期、持續的計劃，不斷進化和完善，更好地提升創作者和產業動能，讓國際合作夥伴看見台灣豐沛的創作能量，成為尋找亞洲原創內容的最佳選擇。
2023 TCCF 創意內容大會
- 2023 年 11 月 7 日至 12 日
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