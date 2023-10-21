《放下讓所有人都喜歡，重新找回自己》：公婆是我在奧地利唯一的家人，瞞著他們離婚讓我非常難受
我們想讓你知道的是
不知道從什麼時候開始，彼此不再交談，後來回想，應該說我們之間從來不曾分享過心事，甚至連自己心裡的想法都很少和對方說。最可怕的是，有一天我們去吃一間好吃的亞洲餐廳，從點餐、吃飯到結帳，我們居然一句話都沒有說。
文：林子筠
柴米油鹽醬醋茶
看似很多小事，但是這些小小的事，如果沒有消弭，長久累積，往往只會演變成更大的衝突，一發不可收拾。
婚姻畢竟是兩家的事，婆家對我再好，也會有一些生活中的小事，產生一些不愉快，比如前婆婆很喜歡干涉我和H先生的私事，也喜歡介入我的交友圈。
最不喜歡婆婆的是，每次都會通知我，有哪個朋友要過生日了，要我和H先生一定要記得打電話去祝賀，只是當時我連自己的生日都懶得過，我不懂為什麼平常很少交集的人要在生日那天，突然出現祝賀，如果我是真心想要祝賀，我自然會主動，不需要別人告訴我，該怎麼做。
H大哥有兩個小孩非常可愛，我們搬出去後，我也會主動的邀請大哥大嫂來家裡玩，吃個飯或是喝咖啡，兩個小孩覺得跟著我們很開心，我們也很樂意帶他們出去看電影或是吃義大利麵，甚至也會一起做飯，這都是我喜歡而做出來的舉動，不喜歡的人我實在裝不出來。
生活中和H先生會有一些生活的大小事起爭執，其實這些都是夫妻應該要學的課題，但當時也沒有去面對，只是一味的生氣。在我們剛結婚的第二年，H先生去參加一場生日會，簽了一份保險，簽完後才告訴我，這份保險是儲蓄為主，繳六年後就可以退款，結果六年後只退了不到一半，因為其他部分，要等到本人出事才能領。他沒有了解就簽了，我覺得他怎麼這麼容易就相信人？
還有一個吵架的點，我不喜歡H先生抽菸，在他們家人聚會時，他和哥哥們，還有大嫂、二哥女友聚在一起抽菸，一家人的菸味讓我很不喜歡。很蠢的是，我居然會要求H先生戒菸，現在回想起來，怎麼會想要去改變一個人呢？然後還為了怕他抽菸，每天都在檢查，想起來實在太可笑了！
很多事情也是一路摸索，步入40歲才慢慢體會，你不用想去改變任何人成為你想要的樣子，只能自己去調整自己。
開始漸行漸遠
生活漸漸好轉，步入軌道後，反而會忽略很多生活中的小事，當我發現後，已經是到了無法補救的地步了。人生並不是十全十美，總是會失去一些很重要的事物，才會發現這些小事情是多麼重要。
和H先生一路走來都很順遂，但是這幾年的變化，也許是我本身個性太差，或許是我沒有在台灣出過社會，沒有抗壓性，讓我的脾氣逐漸變得暴躁，對身邊的人易怒，只要遇到一點小事，我就開始暴怒，非常不喜歡當時的自己。
我不解哪裡出錯了，在沒有正式工作的七年，除了打工送報紙外，我生活沒有壓力，H先生和他的一家人也對我很好。但是那幾年讓我失去重心，感受不到生活的意義，只要不如我的意，我就會暴躁生氣，講話容易帶著一種語言暴力，身邊的朋友也常告訴我，不要對H先生這麼兇，但是我卻控制不了我自己的脾氣。
後面一年我不發脾氣了，因為我工作很忙，根本沒有時間，但是工作卻悄悄地把我們距離越拉越遠。因為我太想要一份工作，所以免稅店我一周上班四天，其餘的三天我都會去慕尼黑帶團，大家都不愛在周末工作，但我每周自告奮勇。
我無法體會H先生那時的心裡感受，因為我太想要擁有工作，怕失去好不容易爭取到的工作機會。
瘦身之路
來到奧地利半年，我因為沒有運動、飮食不習慣，常常去吃麥當勞、大吃大喝，第一次婚後回台灣，就胖了七公斤，然後一路體重慢慢上升，我152公分的身高，就快接近60公斤，這真的非常可怕。
在我去免稅店上班前半年，我開始控制飮食還有運動，成功甩了八公斤。沒有工作的我，看著鏡子裡肥胖的自己，常常覺得自己沒用，受不了這樣的自己，於是下定決心，這是唯一一次我很有恆心的減肥，兩個月持之以恆，每天走十公里的路，中午一餐正常吃，晚上只會吃蔬菜，奧地利蔬菜選項比較少，所以我幾乎每天晚上都吃一顆綠色花椰菜。
兩個月後，我瘦下來，後來就一路順暢，除了進去免稅店工作，自己也多了些許自信，工作越來越順利，但除了婚姻，一沒有注意到就越走越偏了！
忽然之間，我們無話可說了
最後幾個月，我們夫妻之間的相處，開始各做各的事情，連睡覺時間都是分開，每天晚上H先生在睡覺時，我都在追劇，兩個人漸行漸遠，開始沒有交集了。
不知道從什麼時候開始，彼此不再交談，後來回想，應該說我們之間從來不曾分享過心事，甚至連自己心裡的想法都很少和對方說。
最可怕的是，有一天我們去吃一間好吃的亞洲餐廳，從點餐、吃飯到結帳，我們居然一句話都沒有說。想到以往我們會為了吃好吃的東西，周六晚上八點衝去慕尼黑，車程要花五個小時，就為了吃我們最愛的火鍋，那一家火鍋店假日開到早上五點，每次去慕尼黑吃完火鍋，我們在車上小睡片刻後，就開始工作，送周日的報紙。
很難想像當時我們連棉被都放到車的後座，就為了一起去享受美食，到後來我們去吃飯，一句話都沒有說，那個時候，心裡已經有些許的明白，我們好像走不下去了，只是沒有勇氣面對這件事。
我們分開吧！
最後一次的爭吵，原因絕對很無聊，因為小到我現在完全忘記是什麼事情。但是我很淸楚，看著H先生對我的不滿，心理發出了一個聲音，放過他吧！於是我下定決心和H說：「我們分開吧！」H先生想必也是忍受許久，所以他回答：「好，但房子的事情怎麼處理？」
我和他說，房子我想繼續住下去，和你家人借的頭期款我會還。但其實對當時的我負擔還是有一點，但是我想要撐下去，因為那個房子是我和他一手打造出來的，我們分開後，他一定也負擔不了，但是我想要繼續住下去，延續這個緣分。
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趣‧味妙不可言！格蘭傑單一麥芽威士忌繽紛新風貌，玩轉風味樂趣加倍
我們想讓你知道的是
格蘭傑單一麥芽威士忌打破威士忌高大上、充滿距離感的嚴肅印象，以嶄新品牌風貌引領新世代品飲風潮，追求妙不可言的品飲樂趣。
突破理性界限與窠臼，格蘭傑單一麥芽威士忌以嶄新品牌風貌，號召玩家在格蘭傑的風味中馳騁，反對知識霸凌、丟掉品飲包袱，先別管懂不懂，重點是敞開感官體驗就對了。
品味，無須多嘴——格蘭傑掀起新世代品飲風潮
「解釋那麼多幹麻？知道好喝就好！（There is nothing to explain…It’s just delicious! ）」對格蘭傑總製酒師比爾‧梁思敦博士（Dr. Bill Lumsden） 而言，品嚐威士忌就這一句話。
熱愛實驗、充滿好奇，生物化學博士出身的比爾博士，帶有巧克力冒險工廠威利旺卡的瘋狂，不斷在威士忌世紀裡探索各種風味的可能性，鼓吹以好奇心取代嚴肅、以體驗取代教條，引領新世代威士忌品飲風潮。
儘管傳統的威士忌品飲者有一段制式化的品飲流程，講究產區、製程、桶型，仰賴教科書一般的知識背景，然而新世代的玩家在乎的是體驗，是酒液入口帶來最直觀的感受。因此，不願墨守成規、樂於擁抱時代變化的格蘭傑，致力打破威士忌傳統的高大上形象與距離感，致敬那些瀟灑不羈且自由奔放的人們，邀請渴望精彩又喜愛驚喜的生活玩家，打破規矩、放棄說理，以感性體驗威士忌之美，感受「趣・味 妙不可言」的格蘭傑。
精彩，任你暢玩——格蘭傑新世代風貌
嶄新風貌的格蘭傑，不再是深色暗沉的老學究，而要做繽紛絢爛的實驗家，相信人人都能享受威士忌的美味樂趣——不限場合、不限喝法，重點是用自己喜歡的方式來享用！除了耳目一新的全新改版包裝，在全新高彩度、高對比的形象廣告裡面，加入格蘭傑標誌性的「長頸鹿」彩蛋可細細探索。
事實上，在眾多鹿角攢動的蘇格蘭威士忌品牌中，格蘭傑的「長頸鹿」正好顯得標新立異、獨樹一格，這是因為格蘭傑採用蘇格蘭最高的蒸餾器、樓板以上總高達 5.14 公尺，正好與一隻成年長頸鹿同高；與其解釋細長的銅製頸部確保只有最純淨的蒸汽能夠到達頂端進而做出純淨且芳香四溢的威士忌，還不如用長頸鹿更讓人印象深刻。
趣味，妙不可言——格蘭傑的美味交響曲
格蘭傑威士忌系列彷彿一場交響樂，每一篇樂章都奏出獨特的旋律，卻又共享豐富層次與絲滑口感，總散發著令人難以抗拒的水蜜桃、香草和柑橘的香氣主軸，而這就不得不提到奠定酒廠風格的經典格蘭傑ORIGINAL。
徜徉在秋夜晚風中，彷彿一首優美的小夜曲，其柑橘和成熟蜜桃香氣，與香草的溫和結合，賦予口感奶油般柔順，像是寧靜夜晚中遠方傳來的悠揚琴音，以十年的熟成展現出格蘭傑的優雅精髓，成為威士忌愛好者不可錯過的品味之選。
不能錯過還有格蘭傑12年PX雪莉桶LASANTA，古銅金色酒液散發出葡萄乾、蜂蜜、帶著肉桂的香氣，點綴出烤焦糖杏桃的甜味，飽滿甜蜜的口感，柑橘、薑和奶油太妃糖的風味，種種溫暖而明亮的意象，彷彿在舌尖品嚐到梵谷的麥田系列油畫。
格蘭傑14年波特桶QUINTA RUBAN則彷彿進入了秋天傍晚的森林，帶來香草木質氣味以及香甜柑橘氣息，漫步在森林小徑，在舌尖上一步步輕輕地踩踏出漿果、水果軟糖、玫瑰花香、薄荷巧克力的風味，變化多樣而舒服。
在新興品飲風潮下，近期最受歡迎的莫過於格蘭傑「X」單一麥芽威士忌。「 Ｘ 」意味著「 Cross 」，也就是無論老饕或初心者，想要純飲、加冰加水，或跨界軟飲、水果、超商飲料，都能迸出美好滋味；其自由奔放的香氣，帶有西洋梨、香草、柳橙的多汁芬芳，尾韻中至長的清爽感，口感則彷彿由柳橙冰沙轉為灑滿巧克力軟糖的焦糖布丁，簡直就是一段浪漫又瘋狂的即興爵士。
而作為巔峰創舉的格蘭傑「稀印」（Signet），則以高溫烘焙的巧克力麥芽拉開序幕，歷經繁複製酒過程，揉合格蘭傑酒窖古老威士忌庫存，最終打造出華麗辛香、摩卡咖啡風味的高潮，尾韻交融溫和奶油糖香氣。從深黑色瓶身到迷人風味，都不禁令人想到《教父》這部電影，尊絕不凡且深不可測，
每一款格蘭傑單一麥芽威士忌都有自己的個性、獨樹一格的風味。想要體驗水、麥芽與橡木交織出的驚喜，感受趣味妙不可言的威士忌，現在就跟上新世代品飲風潮，踏上格蘭傑的美味之旅。