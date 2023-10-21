《放下讓所有人都喜歡，重新找回自己》：公婆是我在奧地利唯一的家人，瞞著他們離婚讓我非常難受

文：林子筠

柴米油鹽醬醋茶

看似很多小事，但是這些小小的事，如果沒有消弭，長久累積，往往只會演變成更大的衝突，一發不可收拾。

婚姻畢竟是兩家的事，婆家對我再好，也會有一些生活中的小事，產生一些不愉快，比如前婆婆很喜歡干涉我和H先生的私事，也喜歡介入我的交友圈。

最不喜歡婆婆的是，每次都會通知我，有哪個朋友要過生日了，要我和H先生一定要記得打電話去祝賀，只是當時我連自己的生日都懶得過，我不懂為什麼平常很少交集的人要在生日那天，突然出現祝賀，如果我是真心想要祝賀，我自然會主動，不需要別人告訴我，該怎麼做。

H大哥有兩個小孩非常可愛，我們搬出去後，我也會主動的邀請大哥大嫂來家裡玩，吃個飯或是喝咖啡，兩個小孩覺得跟著我們很開心，我們也很樂意帶他們出去看電影或是吃義大利麵，甚至也會一起做飯，這都是我喜歡而做出來的舉動，不喜歡的人我實在裝不出來。

生活中和H先生會有一些生活的大小事起爭執，其實這些都是夫妻應該要學的課題，但當時也沒有去面對，只是一味的生氣。在我們剛結婚的第二年，H先生去參加一場生日會，簽了一份保險，簽完後才告訴我，這份保險是儲蓄為主，繳六年後就可以退款，結果六年後只退了不到一半，因為其他部分，要等到本人出事才能領。他沒有了解就簽了，我覺得他怎麼這麼容易就相信人？

還有一個吵架的點，我不喜歡H先生抽菸，在他們家人聚會時，他和哥哥們，還有大嫂、二哥女友聚在一起抽菸，一家人的菸味讓我很不喜歡。很蠢的是，我居然會要求H先生戒菸，現在回想起來，怎麼會想要去改變一個人呢？然後還為了怕他抽菸，每天都在檢查，想起來實在太可笑了！

很多事情也是一路摸索，步入40歲才慢慢體會，你不用想去改變任何人成為你想要的樣子，只能自己去調整自己。

開始漸行漸遠

生活漸漸好轉，步入軌道後，反而會忽略很多生活中的小事，當我發現後，已經是到了無法補救的地步了。人生並不是十全十美，總是會失去一些很重要的事物，才會發現這些小事情是多麼重要。

和H先生一路走來都很順遂，但是這幾年的變化，也許是我本身個性太差，或許是我沒有在台灣出過社會，沒有抗壓性，讓我的脾氣逐漸變得暴躁，對身邊的人易怒，只要遇到一點小事，我就開始暴怒，非常不喜歡當時的自己。

我不解哪裡出錯了，在沒有正式工作的七年，除了打工送報紙外，我生活沒有壓力，H先生和他的一家人也對我很好。但是那幾年讓我失去重心，感受不到生活的意義，只要不如我的意，我就會暴躁生氣，講話容易帶著一種語言暴力，身邊的朋友也常告訴我，不要對H先生這麼兇，但是我卻控制不了我自己的脾氣。

後面一年我不發脾氣了，因為我工作很忙，根本沒有時間，但是工作卻悄悄地把我們距離越拉越遠。因為我太想要一份工作，所以免稅店我一周上班四天，其餘的三天我都會去慕尼黑帶團，大家都不愛在周末工作，但我每周自告奮勇。

我無法體會H先生那時的心裡感受，因為我太想要擁有工作，怕失去好不容易爭取到的工作機會。

瘦身之路

來到奧地利半年，我因為沒有運動、飮食不習慣，常常去吃麥當勞、大吃大喝，第一次婚後回台灣，就胖了七公斤，然後一路體重慢慢上升，我152公分的身高，就快接近60公斤，這真的非常可怕。

在我去免稅店上班前半年，我開始控制飮食還有運動，成功甩了八公斤。沒有工作的我，看著鏡子裡肥胖的自己，常常覺得自己沒用，受不了這樣的自己，於是下定決心，這是唯一一次我很有恆心的減肥，兩個月持之以恆，每天走十公里的路，中午一餐正常吃，晚上只會吃蔬菜，奧地利蔬菜選項比較少，所以我幾乎每天晚上都吃一顆綠色花椰菜。

兩個月後，我瘦下來，後來就一路順暢，除了進去免稅店工作，自己也多了些許自信，工作越來越順利，但除了婚姻，一沒有注意到就越走越偏了！

忽然之間，我們無話可說了

最後幾個月，我們夫妻之間的相處，開始各做各的事情，連睡覺時間都是分開，每天晚上H先生在睡覺時，我都在追劇，兩個人漸行漸遠，開始沒有交集了。

不知道從什麼時候開始，彼此不再交談，後來回想，應該說我們之間從來不曾分享過心事，甚至連自己心裡的想法都很少和對方說。

最可怕的是，有一天我們去吃一間好吃的亞洲餐廳，從點餐、吃飯到結帳，我們居然一句話都沒有說。想到以往我們會為了吃好吃的東西，周六晚上八點衝去慕尼黑，車程要花五個小時，就為了吃我們最愛的火鍋，那一家火鍋店假日開到早上五點，每次去慕尼黑吃完火鍋，我們在車上小睡片刻後，就開始工作，送周日的報紙。

很難想像當時我們連棉被都放到車的後座，就為了一起去享受美食，到後來我們去吃飯，一句話都沒有說，那個時候，心裡已經有些許的明白，我們好像走不下去了，只是沒有勇氣面對這件事。

我們分開吧！

最後一次的爭吵，原因絕對很無聊，因為小到我現在完全忘記是什麼事情。但是我很淸楚，看著H先生對我的不滿，心理發出了一個聲音，放過他吧！於是我下定決心和H說：「我們分開吧！」H先生想必也是忍受許久，所以他回答：「好，但房子的事情怎麼處理？」

我和他說，房子我想繼續住下去，和你家人借的頭期款我會還。但其實對當時的我負擔還是有一點，但是我想要撐下去，因為那個房子是我和他一手打造出來的，我們分開後，他一定也負擔不了，但是我想要繼續住下去，延續這個緣分。