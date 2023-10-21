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2023/10/21,
健康

秋天吃螃蟹小心寄生蟲！特別留意這四大部位不要吃

秋天吃螃蟹小心寄生蟲！特別留意這四大部位不要吃
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

一隻蟹的熱量並不高，它其實是低脂肪的海鮮。以一隻5兩紅蟳為例，熱量僅約為152.5kcal，比較要注意的是膽固醇含量370mg。也就是蟹膏和蟹黃這兩個部位要特別注意，特別美味之外，亦是膽固醇主要來源。

螃蟹控都在等的季節來了！你分得清楚沙公、沙母嗎？你喜歡吃蟹膏還是蟹黃？

沙公、沙母：營養比一比

  1. 沙公：公蟹
  • 腹部為尖三角形
  • 滿肚是淡黃色蟹
  • 口感吃起來黏密濃稠
  1. 沙母：母蟹
  • 交配過，腹部呈現較寬的半圓形
  • 絨毛較為深長，滿腹有著橘黃色蟹黃
  • 口感香甜、有顆粒感
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Photo Credit: 常春月刊

螃蟹屬低脂肪海鮮，留意膽固醇！

營養師高敏敏指出，其實一隻蟹的熱量並不高，它其實是低脂肪的海鮮。以一隻5兩紅蟳為例，熱量僅約為152.5kcal，比較要注意的是膽固醇含量370mg。也就是蟹膏和蟹黃這兩個部位要特別注意，特別美味之外，亦是膽固醇主要來源。

因為蟹膏、蟹黃是螃蟹的腺體、分泌物或卵，以及為了應付寒冬儲存的滿滿脂肪，高敏敏建議，有心血管疾病的人每日膽固醇的攝入量應謹慎控制，若有高血壓、血脂異常、膽固醇偏高的人就要特別注意，不要自己一個人嗑掉一整隻，尤其蟹膏、蟹黃部分淺嚐勿過量，若大量食用可能會讓膽固醇增高。

蟹腳營養價值雖然豐富，請留意這些部位不要吃

高敏敏分享，可以嗑蟹腳就好也很過癮，每100g蟹腳熱量約為52kcal，膽固醇含量為108mg，營養方面含有豐富的鈣、磷、鋅、鐵、硒等礦物質及維生素A；值得注意的是，還有吃蟹的時候，蟹腮、蟹腸、蟹胃、蟹心等記得剔除不吃，容易暗藏寄生蟲。

本文經常春月刊授權刊登，原文刊載於此
原標：「螃蟹4部位」別吃！營養師示警：恐藏寄生蟲 啃1部位解癮還能防爆膽固醇

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責任編輯：蕭汎如
核稿編輯：王祖鵬


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