外媒報導VCS認證的森林碳權「九成造假」恐成壁紙，究竟發生了什麼事？
我們想讓你知道的是
為什麼有爭議的碳權多是國際獨立機構發的？這是因為許多已開發國家例如英、美、紐、澳、日本等都有抵換機制，政府當莊家，監督通常比國際獨立機構來得品質好很多。所以別忘記，去「碳權賭城」時依定要知道莊家是誰、玩家是誰......
文：柳婉郁（一個充滿理想與熱情的環境經濟學家，專注研究如何把森林換出更多的環境效益，例如種樹生碳權。掌握植樹造林負排放技術，在近年碳中和及淨零排放成為顯學之後，成為企業詢問度最高的農牧業碳權達人。目前擔任國立中興大學森林學系教授及綠學院綠色帶路人）
今年（2023）初，英國衛報指控VCS認證的森林碳權近九成都是造假，一時間國外公司一片嘩然，擔心手上的碳權成了壁紙。
一般來說，查驗單位之所以收取高昂的費用，在於他們通常得派員親自訪廠，確保他們蓋章替你掛保證不會毀了他們聲譽。VCS認證的Verra公司膽子比較大，多數國際森林碳權來自熱帶雨林地區，當地基礎建設程度相對較低，因此難以確保資訊即時流通，若要實際前往考察，所耗費的時間與費用不貲
因此VCS就不去查驗了，對現場狀況的掌握就有賴於申請單位或顧問公司現場人員的回報，但此做法就有可能會發生回報狀況與現場狀況不一致的情況。如此一來，核發的碳權品質不佳，甚至根本成為漂綠，變成衛報指控的對象。
我們在《碳權賭城指南：莊家篇》介紹，去一趟碳權「賭城」，我們首先應該要取得一份指南，至少要先知道莊家是誰、玩家是誰、怎麼交易。所謂莊家，也就是誰在開賭場、發籌碼，有以下三種：
- 各國政府
- 聯合國
- 國際獨立機構
為什麼有爭議的碳權多是國際獨立機構發行的？
我們好像很少聽過衛報指控另外兩種莊家發的森林碳權是壁紙，為什麼有爭議的碳權多是國際獨立機構發的？這是因為許多已開發國家例如英、美、紐、澳、日本等都有抵換機制，政府當莊家，監督通常比國際獨立機構來得品質好很多。
這些國家國內抵換的需求大，森林很珍貴，賣給國內企業都不夠了，很少會賣向國際。同時已開發國家把森林碳匯轉成碳權的成本較高，賣到國際不會比較有利，必須要跟開發中國家例如祕魯森林、柬埔寨森林、巴基斯坦紅樹林的碳權競爭。想當然爾，VCS機制的森林碳權自然就是來自於這些開發中國家，這也是為何「不純的碳權」通常多是國際獨立機構發行的。
而且政府這個莊家很聰明，他們可以交叉使用不同的政策工具，讓國內碳權得到較多優勢，例如他們通常會對企業有相應的溫室氣體減量要求，已開發國家的企業可以選擇使用國際或國內的碳權，若企業選擇國內的碳權，通常可以獲得較好的抵換條件。以日本為例，日本綺玉縣的森林碳權可以抵換之額度是其他類型碳權的1.5倍，森林碳匯因為具有減量以外的效益，如生物多樣性等等，因此比其他類型的碳權價格高很多。
適用類型方法學項目碳權量價格
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東京碳權交易市場2022年9月到2023年1月的碳權交易價格
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適用類型
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方法學項目
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碳權量
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價格
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林業
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森林經營活動
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58
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14,650
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再生能源
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引進太陽能發電設備
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14,497
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3,097
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用生質能固態燃料
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5,021
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1,756
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再生能源-電力
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53,089
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3,050
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再生能源-熱
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30
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1,992
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節能
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引進熱電聯產
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16,250
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1,600
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其他減碳措施
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57,318
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1,383
|
更換鍋爐
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1
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800
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資料來源：J-Credits （2023）
這樣看來，購買國際碳權對企業而言沒有額外的優勢，且企業在購買碳權時，除了考量碳中和之外，也要考慮ESG等問題。若選擇購買國際碳權，企業對周邊社區以及國家的貢獻只有抵免排放一項，對於企業的ESG目標沒有太大的幫助。
說到這裡，我們專欄的長期讀者發出疑問，老師，你之前寫過文章示範以VCS標準為例，如何五步驟讓本地的森林取得國際認證的碳權，我以為你支持本地森林出走申請成為國際碳權。
這是因為2021年為文時，我們沒有其他選擇，且如果你家的森林在開發中國家如印尼等，也只能申請VCS碳權。我國自願減量專案相關子法年底上路，碳交易平台已經於2023年8月7日正式營運，雖然初期主要從事諮詢與輔導等業務，但後續隨著遊戲規則的建立，一步一步完善，仍可助攻國家2050碳中和目標。
本文經綠學院授權轉載，原文刊載於此
原標題：碳權醜聞：VCS認證的森林碳權成了壁紙！？
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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銷售霸主如何再進化？Honda All-New CR-V憑藉關鍵進化精益求精！
我們想讓你知道的是
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智慧防護再進化 前後左右零死角防範
針對車輛前方，Honda SENSING搭載ACC主動式車距調節定速巡航系統並附LSF低速自動跟車系統，可在駕駛所設定的行駛速度基礎上，自動與前方車輛保持安全距離；而CMBS碰撞緩解煞車系統附FCW前方碰撞警示系統，當與前車距離過近有碰撞意外時，會先警示駕駛，若駕駛尚未即時反應，則會介入煞車，減少追撞危險發生。
車輛切換車道或倒車時，往往也常會有碰撞意外發生，Honda All-New CR-V透過BSI盲點偵測警示系統消弭駕駛對於車輛左右兩側的視線死角；CTM倒車預警顯示輔助則可以在倒車時協助偵測兩側來車，進一步減少危險發生。
先進科技來輔助 用車生活更便利舒適
數位科技提升生活便利性，早已成為現代人不可或缺的生活習慣。Honda All-New CR-V也透過同級中首次搭載的Honda CONNECT遠端遙控科技來滿足現代用車生活。Honda CONNECT擁有相當強大且多元的功能項目，包含三大類13項服務，主要涵蓋「安全、安心」、「便利、舒適」、「溝通、連結」等面向，其中在「安全、安心」方面，配備像是可在愛車遭到破壞開啟並觸發防盜器時，立刻通知車主的防盜保全功能；如果不幸發生交通意外事故且SRS輔助氣囊作動，自動碰撞偵測功能就會立刻聯絡車主或緊急聯絡人，甚至聯繫相關單位至現場救援。
而針對夏季炎熱高溫，Honda CONNECT功能中的「便利、舒適」面向，則具備有遠端車輛操作功能，可遙控引擎/空調啟動，確保一坐進車內就已享有舒適怡人的溫度，無論是停放室外或室內，都不用再擔心熱氣逼人的座艙讓人炙熱難耐。
立基優勢大空間 聰明設計更貼心
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而像是蜂巢式廣域空調出風口、BOSE Centerpoint高級音響系統等配備，則可以在體感、聽覺等面向提供更舒適的乘坐感，讓Honda All-New CR-V提供前所未有的行車質感，打造更高級的乘坐饗宴。
針對安全性、先進科技與空間機能的再次躍進，Honda All-New CR-V不僅將再次樹立國產中型休旅車級距的新標竿，相信也將再次提供此級距買家超越同級的用車體驗，更是繼續蟬聯此級距銷售寶座的最大優勢。