民眾黨參考藍綠初選經驗，提A、B兩案全民調；陳其邁以「慘烈」形容民進黨過往民主初選

（中央社）柯文哲競選總幹事黃珊珊今（17）日公布民眾黨建議全民調模式方案，表示參考國民黨、民進黨過去總統初選民調方式，分為A、B兩案；5家民調公司執行，抽樣採全手機或市話、手機各半，並納入鴻海創辦人郭台銘。

其中，A案採取對比、互比民意支持度各50%，柯、侯兩人總成績為5家民調公司調查所得結果的平均值加總計算至小數點第4位，贏者勝出；B案則全部採對比式民調，若其中僅有一人民調贏過民進黨總統參選人賴清德，則由該為參選人贏得初選。

藍白合會前會14日舉行，原定15日公布第2次會議時間，但民眾黨拒絕國民黨提出的開放式「民主初選」，並指有代表性不足、名冊建置與準備時間倉促等3大問題。

國民黨總統參選人侯友宜競辦今天提出藍白合2次會會談規劃與初選投票具體措施，包括訂於11月4日至11月5日、禁止遊覽車載運投票、以電腦系統防止重複投票及費用各半等，希望雙方儘快討論後可達成「折衷方案」。

民眾黨提A、B兩案全民調方式

黃珊珊今天下午偕柯辦發言人戴于文舉行記者會，公布民眾黨提供的全民調執行辦法。

根據柯陣營提供的全民調方式，分為A、B兩案，分別參考國民黨2020總統初選及2020民進黨總統初選方式，民調公司數量5家，樣本數每家3000份，合計1萬5000份，並依內政部最新人口資料，對戶籍地、性別、年齡、教育程度進行多重反覆加權，抽樣比例則採全手機或市話、手機各半。

至於民調日期，A、B兩案都暫不公布民調執行單位及日期，並明定知情者及民調公司皆須簽署保密協議，若有違協議視為無效。

柯陣營提供的A、B兩案最主要差別在於問卷設計和勝負計算。A案可採取與賴清德對比方式加上在野參選人互比方式，且除了柯文哲、侯友宜，也納入郭台銘。

A案的勝負計算則包含對比、互比民意支持度結果，各占柯、侯總成績的50%，兩人總成績為5家民調公司調查所得結果的平均值加總計算至小數點第4位，贏者勝出；若總成績相同，再去比較對比民意支持度、對比民意支持度絕對值或互比民意支持度絕對值。

至於B案則採純粹採取對比式民調，若其中僅有一人民意支持度勝過賴清德，則由此位參選人贏得初選；其餘情況，則由民意支持度絕對值度最高者勝出；若民調支持度絕對值平手，則以兩人與賴清德差距決定勝負，贏較多或輸較少者勝出。

民進黨曾辦民主初選，陳其邁：可用「慘烈」形容

（中央社）針對藍白合，國民黨提出「開放式民主初選」，但遭民眾黨拒絕。高雄市長陳其邁今天說，民進黨曾辦過所謂的民主初選，可用「慘烈」2字形容，變成動員大賽，一輛輛遊覽車載來投票。

陳其邁今天下午在市政會議前接受媒體聯訪，被問到對國民黨提出開放式民主初選的看法，陳其邁說，以前民進黨曾辦過所謂的民主初選，「用慘烈2字來形容，變成動員大賽，遊覽車一輛一輛載來投票」。

陳其邁說，因此民進黨初選才逐漸調整，現在以全民調方式處理，這都有一些歷史軌跡，也累積不同的一些經驗。他說，國民黨要回到所謂的民主初選，這也考驗民眾黨總統參選人柯文哲及國民黨總統參選人侯友宜支持者的智慧。

藍白合會前會14日登場，國民黨主張採開放式「民主初選」，但民眾黨認為，民主初選恐造成代表性不足、名冊建置與準備時間倉促等問題。

侯友宜競辦今天提出藍白合2次會會談規劃與初選投票具體措施，包括訂於11月4日至11月5日、禁止遊覽車載運投票、以電腦系統防止重複投票及費用各半等，希望雙方儘快討論後可達成「折衷方案」。

民進黨曾於1995年舉辦過總統候選人初選，採2階段投票，第1階段黨內幹部及黨員投票占50%，第2階段一般民眾投票占50%，最後由彭明敏勝出。

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