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TNL+ 2023/10/18,
軍事

以色列「摩薩德」情報失敗不是第一次，為何自1970年以來屢次低估巴勒斯坦人起義？

以色列「摩薩德」情報失敗不是第一次，為何自1970年以來屢次低估巴勒斯坦人起義？
今年7月盛大閱兵的哈瑪斯士兵|Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

以色列情報界締造出許多傳奇，但是也必須看到以色列情報界會犯下情報失敗、失靈的重大錯誤。無論是贖罪日戰爭、1982年入侵黎巴嫩、2006年未能重創真主黨，或是面對巴解恐攻、西岸及加薩起事到今日「哈瑪斯」恐攻等等，都帶來慘痛的教訓。

巴勒斯坦恐怖組織哈瑪斯趁贖罪日假期對以色列發動大規模恐攻，不僅造成數以千計的以色列軍民傷亡，更有上百位包括以色列、泰國等多國平民遭到哈瑪斯綁架。對於以色列而言不僅是重新喚起50年前「贖罪日戰爭」遭到突襲的恥辱，更重要的是這給以色列情報界重大的打擊，是等同911恐攻之於美國情報界的情報失敗。

當《BBC》記者詢問以國官員，以國如此出色的情報機構，為何沒有預見即將發生的大規模襲擊？以國官員只能尷尬的回應「我們不知道這怎麼會發生」。

綜觀以色列情報界跟巴勒斯坦的衝突史，這已經不是第一次發生這樣的情報失敗。本文將以1972年慕尼黑奧運恐攻，和1987年巴勒斯坦人起事為例，回顧自1970年以來以色列情報界在以巴衝突上的情報失靈案例。

案例一：未能防範1972年慕尼黑奧運恐攻

1972年9月5日，西德慕尼黑舉辦第二十屆奧林匹克運動會期間，巴勒斯坦激進組織「黑色九月」槍手闖入奧運選手村殺害兩名以色列運動員，並挾持九名以色列運動員為人質。最後在西德警方攻堅時，所有人質不幸遇害。電影《慕尼黑》就是以這場悲劇跟以色列的報復為主軸。

在該年（1972）稍早的 5月8日，「黑色九月」曾劫持薩貝納航空572航班客機在以色列盧德國際機場（今日的「本－古里安國際機場」），被以色列參謀本部偵察隊突襲挫敗。當時在該部隊服役，日後相繼出任以色列總理的巴拉克（Ehud Barak）跟納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）都參與這次行動。

反劫機任務成功，讓以色列情報界低估「黑色九月」的反擊

這次反劫機行動挫敗「黑色九月」的氣焰，不僅讓以色列全國上下為之振奮，也認為「黑色九月」跟背後的巴解組織，短時間之內不敢再策劃大規模恐攻。孰知「黑色九月」跟巴解組織早已鎖定即將在西德慕尼黑舉辦的奧運，並策劃綁架以色列代表隊成員，在四個月之後付諸行動，令以色列在內的國際社會為之震驚。

面對這場恐攻悲劇，西德警方的因應失當固然為主要原因，但是以色列內部檢討時，也認為以色列情報界因自滿而輕忽「黑色九月」的復原能力。

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