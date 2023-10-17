迎向「超個人化行銷時代」 雲發互動科技以Super 8 AI及快商務賦能品牌 打造跨社群對話行銷平台

2018 年即領台灣業界之先，以「軟體及服務」(SAAS)商業模式協助台灣企 業掌握跨社群平台對話式行銷科技的雲發互動科技(Super 8)，繼領業界之先推出 Super 8 ChatGPT 跨渠道 AI 行銷客服平台後，進一步擴大 AI 技術在對話場景的應用，協助品牌掌握跨境電商、整合碎 片化的客戶數據、以及打造快商務購物的三大趨勢，輕鬆迎向超個人化行銷時代(Hyper- Personalization)，實現真正無縫的客戶體驗。

雲發互動科技的創辦人暨執行長陳子龍表示:「Super 8 始終秉持著『幫客戶做「大」生意』為使命， 在社群電商日益盛行的年代，我們於台灣建立了專屬的產品研發及顧問服務團隊，旨在透過先進的 AIGC 技術為新創及成長中的企業提供數據驅動的自動化解決方案。對話式行銷中的『個人化』不僅是 當前的趨勢，更是建立數位親和力的核心要素。因此，我們於今年迅速將基於 OPEN AI 的 GPT-3.5 /GPT 4 之大型語言模型(LLMS)導入 Super 8 的平台，經過近半年持續對客戶的需求深入觀察後， 我們逐步強化了針對跨境電商、OMO 數據整合及快商務購物的功能，全面引領企業邁向超個人化行銷 的世代。」

Super 8 AI 助力品牌無縫跨境，AIGC 智能客服推薦導購，大幅提高成本效益

受疫情影響，越來越多的台灣中小企業踏上數位轉型的旅程，並開始跨境拓展商機。除了打造品牌專 屬網站外，選擇合適的跨境電商平台與國際市場的客戶有效互動亦是他們所面臨的重要挑戰。Super 8 不只協助這些企業迅速接軌海外的跨境電商平台和社群渠道，還能利用 AI 技術實現多國語言的客服即 時翻譯及重點摘要。這次 Super 8 推出的新功能，可以讓企業透過迅速匯入網站文字及企業常見問答 文件，自動生成跨社群客服渠道的 AIGC(AI Generative Chatbot)聊天機器人。大幅節省透過人工方 式來設計對話服務流程的時間，有效解決企業的人力資源不足的問題。

一鍵啟用應用市集模組(App Market)高速整合碎片化的客戶數據

運用「SaaS」合作夥伴生態圈策略， Super 8 始終以客戶需求為核心，積極透過開放平台 API 與各大 電商平台 ShopLine、Cyberbiz、Shopify 等，以及客戶關係管理平台(CRM)和客戶數據平台(CDP) 達成「快速整合」。此舉不只串連品牌的後端系統，更進一步完善客戶資料輪廓、精確分眾標籤以及即 時同步訂單資訊等功能，不僅大大提升客戶服務效率，更能精準地提升銷售轉換率。執行長陳子龍表 示:「在當前的時代背景下，客戶的足跡變得極為碎片化。各企業因應不同需求而導入多樣的行銷科技 系統，馬上會面臨著如何整合手上的客戶碎片數據的挑戰。只有通過完整地描繪客戶輪廓和旅程，企

迎向「超個人化行銷時代」

業才能在各個接觸點提供最貼心的客戶體驗。透過 Super 8 應用市集，企業無需再聘用專業的客製化 開發人員，投入高昂的時間及成本，就可以迅速導入上線營運。例如，一家專賣運動鞋的品牌，它可以 直接在應用市集中選擇與 Super 8 合作的電商平台的模組，只需一鍵啟動，便能將在原有平台的客戶 購買記錄、評價反饋等資料與 Super 8 互動過的客戶對話紀錄及分眾標籤快速整合，進一步提升對客 戶的服務品質及達成精準行銷目的。」

業界首推針對快商務購物 「Chatpay 訊即購」

面對當下短影音帶來的巨大流量和商機，Super 8 榮重推出「Chatpay 訊即購」，助力品牌把握快商務 的新趨勢。例如品牌透過短影音及直播平台深入展示和介紹產品，並與線上觀眾進行即時聊天互動， 鞏固與消費者之間的緊密連結。對於有高度意願轉化的消費者而言，他們只需透過即時通訊軟體快速 下單並完成交易，使得整體購物體驗更為流暢和便捷。「Chatpay 訊即購」特別有別於傳統的電商銷 售模式，特別適合快閃店、限時促銷等需要即時互動和快速結單的業務情境，完美地協助品牌達成快 商務的最後一哩路。