以巴衝突持續延燒：在台雙邊社群焦慮不安情緒難解，心繫親友安危

（中央社）以巴衝突未能緩和，雙方在台社群都有化不開的憂慮。巴勒斯坦人緊盯手機，關切親友生死，以色列人不安與憤怒情緒蔓延。以巴恩怨糾結百年，加上這一波衝突，世代仇恨難見曙光。

巴勒斯坦伊斯蘭武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）7日從加薩走廊（Gaza Strip）對以色列發動大規模突襲，殺害、挾持逾千名以色列人。以色列重拳回擊，連日空襲、砲擊加薩，造成超過2000名巴勒斯坦人喪生，近百萬人流離失所。

以色列也積極準備對加薩發動地面作戰，以殲滅哈瑪斯。以色列國防軍14日聲明，以軍將部署全國各地，準備為戰爭的下一個階段強化戰備。

在台巴勒斯坦人：把人權還給巴勒斯坦人，衝突才可能停下

7000多公里遠的家鄉爆發戰事，在台灣念書的巴勒斯坦學生J.M.每天一睜眼，就急忙與親友聯繫，或打開巴勒斯坦新聞網站追戰事發展。他12日接受《中央社》電話訪問指出，好在約旦河西岸（West Bank）的家人目前平安，人在加薩的朋友撿回一條命，「他們的房子被以軍炸毀，幸好當時他們人在外面」。

J.M.形容，加薩長期遭以色列封鎖，已毫無生活可言，「想像中國封鎖台灣20年，（台灣民眾）無法出入，沒有糧食，沒有工作」，也許能感同身受。

「把人權還給巴勒斯坦人，衝突才可能停下」，J.M.說。他擔心無法回巴勒斯坦或回國後無法出境，希望保持匿名，避免就讀的學校曝光。

在加拿大工作的巴勒斯坦人拉尼（Rani）就沒這麼幸運。透過他台灣太太牽線，拉尼13日透過語音訊息，向《中央社》訴說無法幫助家人的焦慮。

拉尼說，當有消息傳出以軍對加薩走廊北部的卡拉馬（Al－Karama）社區使用致命的白磷彈時，拉尼急電住在當地的父母。「（我打給）家裡每個人，（電話）全部進入語音信箱」，他接著打給朋友、親戚、鄰居，打遍任何可能認識父母的人，都沒有人知道他家人的下落。

守在電話旁的拉尼，5個小時後終於接到電話，是他母親。她與拉尼的嫂嫂帶5個孩子在爆炸、火焰及屍體間行走，所幸安全搭上車，準備要撤離，由於撤離車輛已擠不下，拉尼的父親只能徒步從卡拉馬社區走到拉尼的爺爺家避難，家人一路見到的慘況讓拉尼的父親陷入沈默。拉尼沒能跟父親說上話。

電話那頭傳來姪女的聲音，她央求拉尼帶他們去加拿大，拉尼只說了聲「託靠真主」（Inshallah），他知道要將家人帶離加薩難如登天，沒有人能出加薩。

拉尼13日傳給《中央社》的語音訊息斷得突然。約1小時後，眾家外媒推播：以色列軍方呼籲加薩走廊最大城加薩市的平民在24小時內南遷。

哈瑪斯2007年掌控加薩走廊後，以色列基於安全考量，即對加薩海陸空交通進行長期封鎖。這次遭遇哈瑪斯無預警攻擊後，以色列更宣布將「全面封鎖」加薩走廊，切斷當地230萬人用水、用電及民生物資供給。

人在巴勒斯坦的學者尤塞夫（Ayman Yousef）11日透過即時通訊軟體WhatsApp向《中央社》傳來一則語音。他想傳遞的訊息只有一個：「情勢危險」。他說，越來越多人成為這場戰爭的受害者，尤其是加薩的巴勒斯坦人。

尤塞夫指出，以色列的目標是摧毀哈瑪斯及其領導層，但他認為，這不切實際，哈瑪斯組織龐大，在巴勒斯坦內外都有支持者，要透過軍事手段摧毀哈瑪斯並不容易。「我們早就處於一個等待更多人倒下死亡的處境。不幸的是，這場爭端無解，不見通往和平的道路」。

在台以色列人：沒有任何說法能為以色列受到的殘酷攻擊辯解

衝突的另一邊，在台灣的以色列社群也心急如焚。

「全以色列都心碎」。回想7日當天，在台以色列人塞拉（Dana Sela）幾乎遭恐懼情緒癱瘓，多日無法好好入睡，時不時被惡夢驚醒。

她14日接受中央社訪問時指出，長期以來，哈瑪斯每隔幾個月就向以色列的城市發射數百枚火箭，7日當天以色列經歷了「最致命的恐怖攻擊」。

塞拉說，哈瑪斯當天發射數千枚火箭，數千名恐怖分子從陸海空三路進入以色列，大肆開火。當天有3千多名年輕人在以色列、加薩邊境慶祝「諾瓦音樂節」（Nova Festival），哈瑪斯向他們投擲手榴彈，強暴年輕女孩，還綁走數百人。

塞拉說，當她慢慢了解到許多親人受波及後，震驚和恐懼襲來，「我哭不停，我只能掉淚」。來台一個半月的塞拉沒有立即回國的打算，她希望以一己之力讓全世界「看到真相」，「沒有任何說法能為以色列受到的殘酷攻擊辯解」。

恐怖的新聞畫面衝擊塞拉、以及其他在台灣的以色列人。以色列駐台首席猶太教士塔比 （Shlomi Tabib）不願再接觸過多關於戰爭的消息，認為這沒有任何好處，只會造成傷害。他也持續為在台猶太人提供諮商及建議，提振人心。

塔比說：「以色列小如彈丸，人人多少認識受害者或與遭俘者有血緣關係的人。（以色列人質）被恐怖分子俘虜，沒有人知道他們是生是死。（猶太社群）需要大量的情感支持」。

哈瑪斯突襲以色列後不到3天，塔比已經協助約10人返回以色列投入戰事。他11日接受中央社訪問當晚，又有一名在台以色列人搭晚間班機回國。

中東烽火，進入以色列不容易，安全考量下，從陸路相鄰的約旦入境也不是可行選項。塔比指出，在台以色列人多先飛往希臘首都雅典（Athens）或賽普勒斯的拉納卡（Larnaca），再搭直飛班機返鄉。