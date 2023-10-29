《乖，你聽畫：希臘羅馬人間篇》：大海迷航記之美聲魅影——奧德修斯與賽蓮女妖
我們想讓你知道的是
當你觀賞藝術作品時，腦袋中是否有源源不絕的問號跑出？到底是你眼睛業障重還是藝術家太天馬行空？讓你站在藝術品前面想破頭就是不懂藝術家想表達什麼？！本書精選「登場次數」超高的希臘羅馬神話故事，找出故事必備經典圖像，帶你一路破關斬畫，不論藝術品是熟悉的、陌生的，還是有點熟又好像不太熟的通通沒問題，經典圖像在手，藝術世界任你行！
文：葵花子
大海迷航記之美聲魅影——奧德修斯與賽蓮女妖
奧德修斯船隊逃離獨眼巨人島後，漂移到一座被堅固銅牆環繞的浮動島嶼，浮動島的島主是風神之王艾俄洛斯（Aeolus），他與妻子和成群兒女在島上過著與世隔絕的田園生活。
風王好奇盤問奧德修斯的來歷，奧德修斯向他講述特洛伊戰爭以來的驚險遭遇，風王全家聽得興味十足，熱情款待奧德修斯全隊人馬月餘之久。當奧德修斯準備告辭時，風王贈予奧德修斯一只緊繫銀繩的皮袋，這只皮袋收束各路狂風，使阻礙航行的狂風不得恣意吹動，唯獨下令溫和的西風助他歸返。
得到風王的大力協助，船隊再度駛向正確的返鄉航道。奧德修斯連續十天親自掌舵，終於瞭望到遠方的故鄉伊塔卡，他放鬆緊繃的神經，忍不住打起了瞌睡。但是，神助攻卻輸給豬隊友，奧德修斯的手下懷疑風王贈予的皮袋裝滿黃金財寶，趁著奧德修斯打盹，悄悄打開皮袋想偷走寶物，沒料到袋內狂風瞬間吹散開來，導致船隊快速偏離航道，被驚醒的奧德修斯來不及阻止，只能絕望地任由船隊漂向他方。
船隊被狂風颳回風王的浮動島嶼（原來狂風們要回家找主人），奧德修斯只好再次上岸懇求風王的幫助。風王看到奧德修斯心頭一驚，認定此人必是遭到神明天譴，原本親切的他翻臉無情，迅速將奧德修斯驅逐出境。
沒有風王的幫助，船隊嚴重偏離返鄉航道，甚至在茫茫大海中失去方向，進入非人世界的妖魔之海――船隊首先來到食人巨人族的島嶼，巨人以石頭砸毀十一艘船艦， 吃掉所有落海的士兵，只剩奧德修斯的船隻倖免於難。這次劫難大幅折損兵力，但奧德修斯也只能強忍悲傷繼續航行。
幾日後，船隻來到女巫喀耳刻（Circe） 的島嶼，先行探路的同伴們被女巫下藥變成胖豬，奧德修斯雖成功解救同伴，卻被愛上他的女巫纏住，強行滯留在女巫島整整一年。待在女巫島的這段日子，奧德修斯其實過著茶來伸手飯來張口的爽日子，直到同伴催促他趕快返回故鄉（同伴們大概沒有過著爽日子），他才向女巫提出想離開的願望。喀耳刻瀟灑答應不留人，並預告奧德修斯接下來將遇到的難纏怪物：世界級美聲天團「賽蓮女妖」。
賽蓮女妖以甜美歌聲誘惑進入她們海域的水手，一旦船隻循聲而來，便會撞上環繞小島的尖石，這時海妖會一擁而上捕捉人類，將其生吞活剝吃乾抹淨，因此賽蓮島上白骨遍野，是水手避之唯恐不及的恐怖海域。奧德修斯在女巫的指點下，事先以軟蠟塞住同伴們的耳朵，以免眾人被歌聲蠱惑心智，但他十分好奇海妖的天籟美聲，下令同伴將他緊緊綑綁在桅杆上，之後無論他如何哀號乞求，都不能將他鬆綁。
時隔一年，奧德修斯僅剩的一艘船重新揚帆於這片妖魔之海，他們果然如女巫所預告，經過了賽蓮女妖島的不祥海域。無聲大海突然傳來少女的陣陣歌聲，那嗓音是如此甜蜜動情，令人彷彿陷入戀愛，但耳朵塞入軟蠟的同伴們置若罔聞，只有奧德修斯一臉神魂蕩漾的聽著少女們的溫柔歌聲：「偉大的奧德修斯～請到這兒來！我們會告訴你想知道的任何事～請到這兒來！」奧德修斯理智全無，中邪般用力掙脫繩索想衝向大海，同伴們見他被海妖聲控，一半同伴用力拉緊繩索，一半同伴用力划動船槳，全船終於用力通過了賽蓮女妖的海域。
這只是離開女巫島後的第一道試煉，船隻接著穿越六妖獸斯庫拉（Scylla） 和漩渦怪物卡律布狄斯（Charybdis） 夾擊的海道，奧德修斯再次犧牲了六名同伴；他們後來在特里那喀亞島（Thrinacia） 宰殺太陽神赫利俄斯的神牛，遭到神王宙斯劈下的雷電擊毀船隻，導致剩餘同伴們落海淹死，僅剩奧德修斯一人存活。
倖存的奧德修斯漂流到海洋寧芙卡呂普索（Calypso） 的小島，遭到戀愛腦的海洋寧芙軟禁在島上長達七年，直到英雄保護者智慧女神雅典娜看不下去，請求宙斯下令卡呂普索放人，才讓奧德修斯擺脫癡情女的死纏爛打。
正如獨眼巨人的恨意詛咒，奧德修斯的返鄉之旅狼狽不堪，當年十二艘船隊從特洛伊城出發，如今淪落至孤身一人面對大海的無情懲罰（其實真正的豬隊友應該是一人拖垮全隊的奧德修斯）。奧德修斯幾經波折，最終在迷航之旅的第十年踏上故鄉，但即便返回家園，等著他的還有棘手的大麻煩。好在《奧德賽》給了這位流浪漢男主角一個快樂結局，奧德修斯與心愛妻子與寶貝兒子相認（老爸十年打仗十年流浪，兒子都二十歲了），剷除掉覬覦國王寶座的無賴們，重申他作為伊塔卡國王的合法地位，使他浪跡天涯海角的一生有了圓滿結局。（巨人詛咒怨念太強，奧德修斯餘生大概不會再靠近海邊吧！）
英雄回歸
海王波賽頓降下懲罰，迫使奧德修斯返鄉之旅歷盡滄桑，十年迷航猶如跳島闖關遊戲，雖然關關難過關關過，但隔壁棚《航海王》草帽魯夫是越闖越強大，《奧德賽》奧德修斯卻越闖越虛弱；草帽魯夫一路招兵買馬，奧德修斯卻是一路耗損人馬，最後剩下他獨自一人。
奧德修斯重重受阻的返鄉故事，形成古希臘文學的重要主題「Nostos」，古希臘語意為「回歸／返鄉」，指英雄經歷一系列冒險後返回故鄉。返鄉不僅是肉體的回歸，還著重於歷險後的精神提升，被認為是高度的英雄主義，至今成為許多小說或影視創作的主題，只不過故事背景變成漫遊星際、穿梭異世界等場域。
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ASUS Vivobook 16X搭載NVIDIA GeForce RTX 4060筆記型電腦GPU加速創意奔放！身兼教授與創作者多重身分，劉辰岫博士擁抱AI也善用軟硬體設備，展現藝術手法新樣貌
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國立陽明交通大學應用藝術研究所助理教授劉辰岫，他擁有多重斜槓身份，對於 在藝術概念、媒材呈現，不斷追求創新的創作者而言，勢必要有好的工具輔助。ASUS Vivobook 16X筆電搭載NVDIA GeForce RTX 4060筆記型電腦GPU，提供創作者最佳利器，輕薄同時兼顧效能與便利，幫助創作者盡情揮灑創意無後顧之憂。
物理學博士、藝術家、科學家，看似迥異的角色，無痕融合在國立陽明交通大學應用藝術研究所助理教授劉辰岫的人生軌跡之中。在劉辰岫眼中，科學與藝術的本質相同，只是科學重探究（Exploration）、藝術重表現（Expression），愛科學也愛藝術的他，成為一位跨界創作者。
近年生成式AI的出現，劉辰岫認為新科技模糊人機界線，但不會取代藝術家，而是讓人更有效率創作。其中，將創意化為作品的關鍵，來自搭載新一代筆電GPU、攜帶方便且效能優異的創作者筆電，不但能縮短設計軟體的運算執行時間；在場域內更能即時呈現展演互動藝術效果。
從編碼源頭展開實驗性創作，NVIDIA GPU加速生成式AI創意流暢落地
近期劉辰岫將Gen AI工具融入創作，從程式編碼層次切入，選擇在Python、TensorFlow程式語言架構，餵養大量資料並訓練AI生成不同藝術形式的媒材或風格。
「我們經常會使用深度學習模型VGG-16、VGG-19來處理圖像運算，因為資料量大、參數也多，過去輸入的圖片動輒10多萬張，需兩三天時間才能算完；現在因為有GeForce RTX 40系列GPU，可以在三至四個小時內完成，運算效率大幅提升。」劉辰岫解釋。
由於劉辰岫的藝術手法相當具實驗性，往往需要反覆輸入新的參數觀察成果，強勁、即時的GPU運算能量，加上輕巧便攜的ASUS創作筆電，讓互動藝術可以在實驗室，甚至展覽、劇場立刻呈現效果。
劉辰岫接著分享他經常使用的創作程式之一，像是3D運算軟體Blender，本身就相當「吃」顯示卡效能。若是開啟GPU加速OptiX光線追蹤技術，在創作時就能縮短畫面渲染所需時間。他舉例，「有次我們擷取台灣衛星地形的數據來做模型，資料量非常大，如果GPU效能不夠強，光是模型在電腦內要翻一個面，就要耗費不少時間，或可能遭遇畫面卡頓情況。」
「我發現在搭載GeForce RTX GPU的硬體上使用設計軟體，作業流程相當流暢，而且這裡強調的速度感，不光是節省時間，更是加速創意産生，可說是藝術創作的催化劑。」劉辰岫解釋。除了受惠NVIDIA Studio加快軟體運行，也要搭配具備優異規格的筆記型電腦，來提升使用者的操作體驗。
ASUS Vivobook抓住設計者品味，一台筆電助攻藝術展演完美呈現
劉辰岫分享他近期常「玩」的一款筆電ASUS Vivobook 16X，搭載NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 筆記型電腦GPU及專屬免費的NVIDIA Studio驅動程式，滿足工作或創作等多元需求。身為藝術家，對產品本身的設計也相當講究，「這款筆電外觀簡約，很適合給現代藝術家與設計師展現個人品味，加上頂級運算效能，等於是兼具美學與便利。」劉辰岫解釋。
身為教授，平時工作要一邊備課，也會一邊持續創作，需要長時間盯著螢幕。如何在色彩飽和與眼睛疲勞取得平衡，ASUS Vivobook 16X給出答案。
劉辰岫提到他相當喜歡這款筆電的NanoEdge窄邊框設計，16吋螢幕佔比整台筆電達86%，2.5K 144Hz顯示器色彩對比非常飽滿，在處理彩度高圖片或動畫素材時候，觀察到不同層次的效果皆能細膩呈現。加上這台筆電螢幕通過德國萊因TÜV低藍光護眼認證，長時間操作對眼睛也不會造成明顯負擔。
每個藝術作品展現在觀看者之前，背後往往需耗費相當多道工序進行調校。劉辰岫就提到，有些建模軟體的操作介面配置相當多按鈕，如果筆電螢幕太小，可能就會點錯或看不清楚。ASUS Vivobook 16X具備16吋16：10螢幕，不僅觀看視覺體驗更提升，螢幕轉軸還能180度轉動，對於要跟其他創作者或學生討論時，也能迅速攤平讓對方看到螢幕上的資訊。
此外，ASUS Vivobook 16X搭載最新 MUX 獨顯直連開關，可以選擇「獨立顯示卡模式」以實現低延遲、優化遊戲和其他密集型工作的體驗，或選擇「混合模式」以延長電池壽命。採用NVIDIA Ada Lovelace 架構的頂級 NVIDIA GeForce RTX™ 4060 顯示卡。無論是剛開始踏上創意之旅，或是需要處理專業級渲染或直播，在光線追蹤、AI 加速及 GDDR6 高速記憶體等進階顯示卡功能加持下，順暢完成一切任務，實現最佳效能和穩定性。了解更多：ASUS Vivobook 16X
共創成為未來新藝術表現手法，NVIDIA Omniverse實現遠距藝術協作
從小喜歡探究科學，領略到物理學的美，接續因為人文學思的薰陶，將藝術創作當成自我與社會對話的敘事手段。從劉辰岫經手的作品，可以看到一個很重要的元素，也就是他喜愛探究自然、科技與人類的複雜關係。
「在新媒體科技藝術的領域，協作已經是非常主流的工作模式，藝術家各自在不同的時空背景創作，但也需要把數位資料相互傳送，才能展開下個工作階段。」劉辰岫表示。
對於藝術創作者的需求，NVIDIA打造了一個NVIDIA Omniverse平台，等於是3D工作流程的互連中樞，讓創作者能即時同步創作，取代過去的線性流程。加上運用OpenUSD功能，也就是把檔案轉成相同USD格式，創作者得以更有效率發想創意、實現協作。
對於像劉辰岫這樣擁有多種協槓身分，同時在藝術概念、媒材呈現，不斷追求創新的創作者而言，有好的工具輔助可謂如虎添翼。劉辰岫最後表示，「創作過程當中，我很看重『流暢性』這項元素，ASUS Vivobook 16X以及搭載的GeForce RTX 4060筆電 GPU，等於是給予創作者最強的武器，不僅兼顧效能與便利性，在創作路上無後顧之憂。」
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