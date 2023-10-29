《乖，你聽畫：希臘羅馬人間篇》：大海迷航記之美聲魅影——奧德修斯與賽蓮女妖

文：葵花子

大海迷航記之美聲魅影——奧德修斯與賽蓮女妖

奧德修斯船隊逃離獨眼巨人島後，漂移到一座被堅固銅牆環繞的浮動島嶼，浮動島的島主是風神之王艾俄洛斯（Aeolus），他與妻子和成群兒女在島上過著與世隔絕的田園生活。

風王好奇盤問奧德修斯的來歷，奧德修斯向他講述特洛伊戰爭以來的驚險遭遇，風王全家聽得興味十足，熱情款待奧德修斯全隊人馬月餘之久。當奧德修斯準備告辭時，風王贈予奧德修斯一只緊繫銀繩的皮袋，這只皮袋收束各路狂風，使阻礙航行的狂風不得恣意吹動，唯獨下令溫和的西風助他歸返。

得到風王的大力協助，船隊再度駛向正確的返鄉航道。奧德修斯連續十天親自掌舵，終於瞭望到遠方的故鄉伊塔卡，他放鬆緊繃的神經，忍不住打起了瞌睡。但是，神助攻卻輸給豬隊友，奧德修斯的手下懷疑風王贈予的皮袋裝滿黃金財寶，趁著奧德修斯打盹，悄悄打開皮袋想偷走寶物，沒料到袋內狂風瞬間吹散開來，導致船隊快速偏離航道，被驚醒的奧德修斯來不及阻止，只能絕望地任由船隊漂向他方。

船隊被狂風颳回風王的浮動島嶼（原來狂風們要回家找主人），奧德修斯只好再次上岸懇求風王的幫助。風王看到奧德修斯心頭一驚，認定此人必是遭到神明天譴，原本親切的他翻臉無情，迅速將奧德修斯驅逐出境。

沒有風王的幫助，船隊嚴重偏離返鄉航道，甚至在茫茫大海中失去方向，進入非人世界的妖魔之海――船隊首先來到食人巨人族的島嶼，巨人以石頭砸毀十一艘船艦， 吃掉所有落海的士兵，只剩奧德修斯的船隻倖免於難。這次劫難大幅折損兵力，但奧德修斯也只能強忍悲傷繼續航行。

幾日後，船隻來到女巫喀耳刻（Circe） 的島嶼，先行探路的同伴們被女巫下藥變成胖豬，奧德修斯雖成功解救同伴，卻被愛上他的女巫纏住，強行滯留在女巫島整整一年。待在女巫島的這段日子，奧德修斯其實過著茶來伸手飯來張口的爽日子，直到同伴催促他趕快返回故鄉（同伴們大概沒有過著爽日子），他才向女巫提出想離開的願望。喀耳刻瀟灑答應不留人，並預告奧德修斯接下來將遇到的難纏怪物：世界級美聲天團「賽蓮女妖」。

賽蓮女妖以甜美歌聲誘惑進入她們海域的水手，一旦船隻循聲而來，便會撞上環繞小島的尖石，這時海妖會一擁而上捕捉人類，將其生吞活剝吃乾抹淨，因此賽蓮島上白骨遍野，是水手避之唯恐不及的恐怖海域。奧德修斯在女巫的指點下，事先以軟蠟塞住同伴們的耳朵，以免眾人被歌聲蠱惑心智，但他十分好奇海妖的天籟美聲，下令同伴將他緊緊綑綁在桅杆上，之後無論他如何哀號乞求，都不能將他鬆綁。

時隔一年，奧德修斯僅剩的一艘船重新揚帆於這片妖魔之海，他們果然如女巫所預告，經過了賽蓮女妖島的不祥海域。無聲大海突然傳來少女的陣陣歌聲，那嗓音是如此甜蜜動情，令人彷彿陷入戀愛，但耳朵塞入軟蠟的同伴們置若罔聞，只有奧德修斯一臉神魂蕩漾的聽著少女們的溫柔歌聲：「偉大的奧德修斯～請到這兒來！我們會告訴你想知道的任何事～請到這兒來！」奧德修斯理智全無，中邪般用力掙脫繩索想衝向大海，同伴們見他被海妖聲控，一半同伴用力拉緊繩索，一半同伴用力划動船槳，全船終於用力通過了賽蓮女妖的海域。

這只是離開女巫島後的第一道試煉，船隻接著穿越六妖獸斯庫拉（Scylla） 和漩渦怪物卡律布狄斯（Charybdis） 夾擊的海道，奧德修斯再次犧牲了六名同伴；他們後來在特里那喀亞島（Thrinacia） 宰殺太陽神赫利俄斯的神牛，遭到神王宙斯劈下的雷電擊毀船隻，導致剩餘同伴們落海淹死，僅剩奧德修斯一人存活。

倖存的奧德修斯漂流到海洋寧芙卡呂普索（Calypso） 的小島，遭到戀愛腦的海洋寧芙軟禁在島上長達七年，直到英雄保護者智慧女神雅典娜看不下去，請求宙斯下令卡呂普索放人，才讓奧德修斯擺脫癡情女的死纏爛打。

正如獨眼巨人的恨意詛咒，奧德修斯的返鄉之旅狼狽不堪，當年十二艘船隊從特洛伊城出發，如今淪落至孤身一人面對大海的無情懲罰（其實真正的豬隊友應該是一人拖垮全隊的奧德修斯）。奧德修斯幾經波折，最終在迷航之旅的第十年踏上故鄉，但即便返回家園，等著他的還有棘手的大麻煩。好在《奧德賽》給了這位流浪漢男主角一個快樂結局，奧德修斯與心愛妻子與寶貝兒子相認（老爸十年打仗十年流浪，兒子都二十歲了），剷除掉覬覦國王寶座的無賴們，重申他作為伊塔卡國王的合法地位，使他浪跡天涯海角的一生有了圓滿結局。（巨人詛咒怨念太強，奧德修斯餘生大概不會再靠近海邊吧！）

Photo Credit: 三民出版提供 〈賽蓮女妖與尤利西斯〉，威廉．埃蒂，約繪於1837年，藏於英國曼徹斯特美術館。

英雄回歸

海王波賽頓降下懲罰，迫使奧德修斯返鄉之旅歷盡滄桑，十年迷航猶如跳島闖關遊戲，雖然關關難過關關過，但隔壁棚《航海王》草帽魯夫是越闖越強大，《奧德賽》奧德修斯卻越闖越虛弱；草帽魯夫一路招兵買馬，奧德修斯卻是一路耗損人馬，最後剩下他獨自一人。

奧德修斯重重受阻的返鄉故事，形成古希臘文學的重要主題「Nostos」，古希臘語意為「回歸／返鄉」，指英雄經歷一系列冒險後返回故鄉。返鄉不僅是肉體的回歸，還著重於歷險後的精神提升，被認為是高度的英雄主義，至今成為許多小說或影視創作的主題，只不過故事背景變成漫遊星際、穿梭異世界等場域。