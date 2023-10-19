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2023/10/19,
商業

出席鴻海科技日，黃仁勳：攜手鴻海打造智慧工廠推動AI革命，蔣尚義：半導體製程接近摩爾定律極限

出席鴻海科技日，黃仁勳：攜手鴻海打造智慧工廠推動AI革命，蔣尚義：半導體製程接近摩爾定律極限
輝達（NVIDIA）與鴻海合作密切，輝達執行長黃仁 勳（左）18日應邀出席鴻海科技日活動，鴻海董事長 劉揚偉（右）介紹輝達是半導體產業市值最高的企 業，黃仁勳則宣布將與鴻海合作打造智慧工廠，推動 人工智慧產業革命，加速全球產業數位化。中央社記者張新偉攝 112年10月18日

我們想讓你知道的是

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳18日現身鴻海科技日活動，並宣布將與鴻海合作打造智慧工廠，推動人工智慧產業革命，加速全球產業的數位化。鴻海電動車策略長關潤（Jun Seki）18日表示，看好印度和日本電動車市場未來發展，鴻海集團有51項電動車計畫在台灣、北美、印度、東南亞以及中國等市場進行，達到接洽商談以上階段的項目有23項，與14家全球客戶密切合作。

鴻海科技日，劉揚偉：沒有半導體技術革新AI應用有限

（中央社）鴻海科技日18日登場，董事長劉揚偉表示，生成式AI（Gen-AI）應用將改變人類的日常生活，沒有半導體技術革新，AI應用也將有限。

鴻海集團18日舉行科技日活動，上午場開場劉揚偉邀請貴賓人工智慧晶片設計大廠輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳一同登台。

劉揚偉說，這是黃仁勳首次參加鴻海科技日活動，也是黃仁勳首次坐進鴻海製造的電動車款Model B。

劉揚偉表示，他事先向黃仁勳介紹鴻海在伺服器和半導體的發展成果，黃仁勳說，對鴻海在半導體布局印象深刻。

劉揚偉指出，他曾向集團重要主管說，生成式AI應用不僅對伺服器發展相當重要，更將改變人類的日常生活。

劉揚偉說，沒有半導體技術革新，AI應用能夠做的也有限。黃仁勳也說，AI應用的基礎就是半導體。

劉揚偉和黃仁勳表示，人工智慧工廠（AI factory）對於智慧城市、智慧製造、智慧電動車等應用非常重要，鴻海和輝達持續合作布局人工智慧應用。

劉揚偉和黃仁勳表示，人工智慧工廠對於智慧城市、智慧製造、智慧電動車等應用非常重要，鴻海和輝達持續合作搭建人工智慧應用。

劉揚偉主持鴻海科技日 黃仁勳站台（2）
Photo Credit: 中央社
鴻海科技日18日在南港展覽館登場，由鴻海董事長劉揚偉（右）親自主持，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（左）身穿招牌黑皮衣現身站台。中央社記者張新偉攝 112年10月18日

黃仁勳：攜手鴻海打造智慧工廠，推動AI革命

（中央社）輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳18日現身鴻海科技日活動，並宣布將與鴻海合作打造智慧工廠，推動人工智慧產業革命，加速全球產業的數位化。

輝達與鴻海合作密切，黃仁勳18日首度出席鴻海科技日活動站台。劉揚偉介紹輝達是半導體產業市值最高的企業，並希望黃仁勳分享輝達資訊。

黃仁勳表示，輝達長期以來一直是繪圖處理器（GPU）製造商，外界也因而認為輝達是一家繪圖處理器公司，如今輝達已是一家資料中心規模的運算公司。由於能源效率要求非常高，輝達應用先進的液體冷卻技術，並提高資料中心能源效率。

黃仁勳並宣布，將與鴻海合作創建基於輝達加速運算平台的人工智慧工廠。人工智慧工廠為一種輝達GPU運算基礎設施，搭載最新的GH200 Grace Hopper超級晶片和AI Enterprise軟體，專門用於處理、精煉、將大量資料轉化為有價值的人工智慧模型。

此外，鴻海也在智慧電動車、智慧製造機器人系統和智慧城市等領域，開發基於輝達技術的智慧解決方案平台。

黃仁勳說，製造智慧這種全新的製造業已經崛起，而生產這些智慧資料中心就是人工智慧工廠。鴻海是全球最大的製造商，具有在全球建立AI工廠的專業知識和規模。很高興擴展與鴻海長達10年的合作，以加速人工智慧工業革命。他下台前還不忘幽默說「夜市見」。

鴻海科技日　劉揚偉、黃仁勳同台亮相
Photo Credit: 中央社
鴻海科技日18日在台北南港展覽館2館登場，董事長 劉揚偉（右）在開場一同邀請輝達（NVIDIA）創辦 人黃仁勳（左）上台亮相，劉揚偉開玩笑表示，「這 位我還需要介紹嗎」，黃仁勳笑著回應，「我還是希 望有簡單的介紹」。中央社記者張新偉攝　112年10月18日

現身鴻海科技日，黃仁勳：半導體技術是運算革命基礎

（中央社）鴻海科技日活動18日在南港展覽館登場，輝達執行長黃仁勳現身站台時表示，目前正處於新的運算革命開端，而半導體技術是一切得以實現基礎。

鴻海與輝達合作密切，黃仁勳18日親自出席為鴻海科技日站台。他與鴻海董事長劉揚偉一同搭乘Model B現身，一開場便以中文「大家好」向現場觀眾打招呼。對於劉揚偉問Model B「是不是很漂亮」，黃仁勳回說「是的，漂亮，就是專為年輕情侶設計」。

黃仁勳隨後分享對半導體的看法，他說目前正處新的運算革命開端，憑藉著加速運算基礎，啟用了稱為生成式人工智慧的全新軟體開發方式，這一切都仰賴半導體技術基礎才得以實現。

黃仁勳並以一張漫畫示意圖說明輝達AI構想，強調演算法是生成式AI革命的基本要素，讓電腦從經驗中學習的神經網路演算法。

黃仁勳說，數位數據允許人工智慧學習，而為了學習，需要一台以先進半導體為基礎的強大電腦，運行人工智慧神經網路模型並產生結果，這是一個輸入數據並準確產出智慧的工廠。

黃仁勳表示，各行各業都會有AI工廠，而AI工廠會為車輛開發軟體，隨著經歷增多將會收集更多數據，這些數據會傳給AI工廠，工廠再優化軟體。

蔣尚義：半導體製造未來朝系統晶圓製造發展
Photo Credit: 中央社
鴻海科技日18日在南港展覽館2館登場，鴻海半導體 策略長蔣尚義（後右）在演說中指出，未來半導體製 造將朝系統晶圓製造（system foundry）商業模式發 展，鴻海集團可提供小晶片晶粒資料庫、先進封裝平 台、以及系統設計組裝和測試、加上作業軟體等。中央社記者張新偉攝　112年10月18日

蔣尚義：半導體製程接近摩爾定律極限 未來朝系統晶圓製造發展

（中央社）鴻海科技日18日登場，鴻海半導體策略長蔣尚義演講表示，半導體技術朝向次系統整合（sub system integration）發展，未來半導體製造朝系統晶圓製造（system foundry）商業模式發展，鴻海在系統晶圓製造領域已準備就緒。

鴻海科技日18日上午在南港展覽館2館登場，集團分享在半導體布局成果，蔣尚義演講表示，半導體製程進入2奈米階段，已經接近摩爾定律的物理極限，儘管積體電路晶片製程技術不斷革新，不過半導體封裝和印刷電路板（PCB）技術仍落後積體電路晶片，成為系統效能的瓶頸。

他指出，人工智慧晶片主要由先進半導體技術帶動，不過開發4奈米以下先進晶圓製程，需要20億美元的研發資金，要銷售超過100億美元金額規模的產品，才有機會回本，成本相當昂貴。

蔣尚義表示，半導體技術朝向次系統整合（sub system integration）階段發展，把單晶片功能客製化，分割成不同功能的小晶片（chiplet）系統，因應多元化且客製化晶片設計需求。

他指出，未來半導體製造朝向系統晶圓製造（system foundry）商業模式發展，鴻海集團可提供小晶片晶粒資料庫、先進封裝平台、以及系統設計組裝和測試、加上作業軟體等。

系統晶圓製造模式，可以強化系統效能和降低功耗，也可改善摩爾定律的物理侷限。


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