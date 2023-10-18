從全球戰略視角檢視以巴衝突：美國戰略重心可能調整，台灣需提升警戒嚴防中國

文：吳沐恩（智庫研究員）

以色列時間2023年10月8日（週六）清晨，以色列西部加薩地帶（Gaza Strip）的巴勒斯坦激進武裝團體哈瑪斯（Hamas）無預警對以色列發動突襲，其行徑包括對平民開槍、綁架以色列人民等。隨後以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）宣布以色列對哈瑪斯開戰，以巴戰爭就此打響，被視為自贖罪日戰爭以來，以色列境內爆發最大規模的軍事衝突。

以巴戰爭現已成為國際焦點，惟現台灣各界對以巴衝突之探討多專注在以色列與哈瑪斯雙方，故本文盼從大國競爭視角分析以巴戰爭背後，美國、中國、俄羅斯及伊朗等大國的政治角力，及此次以巴戰爭對台之潛在影響。

美外交能量減弱，恐係此次以巴戰爭原因之一

美國是以色列最主要的戰略夥伴，亦是中東地區唯一獲得美F-35戰機之國家，顯見以色列對美國中東戰略地位之重要性，故美對中東戰略及其外交能量之強弱均與以色列戰略及中東情勢密切相關。

今（2023）年9月29日，美國前防長蓋茨 （Robert Gates）9月29日於「外交事務」（Foreign Affairs）期刊專文表示，美國的國際戰略對手正將美國近年日益增長的孤立主義（Isolationism）、政治兩極化及內部動盪視為「不可逆轉的衰弱」，而此種信念恐致美國戰略對手做出戰略政策的誤判，並採取更為激進的對外政策。此專文發表三天後，美國眾院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）即遭罷免，而哈瑪斯並於2023年10月8日，一個禮拜內對以色列發動突襲，更顯證蓋茨之論述。

哈瑪斯與黎巴嫩真主黨（Hezbolla）均是伊朗革命衛隊所扶持之恐怖組織，目的是為在以色列周邊地區發動反以色列之恐怖襲擊，以消耗以色列之國防能量，據美國「國會研究處」（Congressional Research Service）估算，伊朗革命衛隊之聖城軍（Qods Force）平均每年向真主黨提供一至兩億美元之軍事支持，且哈瑪斯發言人哈馬德（Ghazi Hamad）亦向BBC記者表示，伊朗對哈瑪斯此次針對以色列之突襲行動給予直接支持。

而伊朗、俄羅斯及中國為制衡美國勢力，早已成為戰略三角夥伴，每年固定舉行聯合軍演，故此次伊朗支持哈瑪斯對以色列發動軍事突襲之背後，不難猜測應有中國及俄羅斯的默許。

以巴戰爭恐隨戰勢延續升級為中東戰爭

10月13日，伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）訪問敘利亞，並於同日訪黎巴嫩，與真主黨領袖納斯拉勒（Hassan Nasrallah）會面，此次會面為真主黨、敘利亞及哈瑪斯打了一劑強心針，真主黨隨後宣布已完全準備好隨時加入哈瑪斯對以陣營；而以色列方面於萊希訪敘利亞及黎巴嫩前一日，空襲敘利亞首都大馬士革及阿勒坡（Aleppo）機場，以國此舉無疑係為嚇阻伊朗、敘利亞及真主黨，勿輕舉妄動。

另一方面，為回應哈瑪斯對以色列之軍事入侵，以軍已於加薩周圍集結，實施包圍行動，並對加薩地帶實施封鎖（blockade），為此，伊朗外長艾密拉多拉安（Hossein Amirabdollahian）10月13日揚言，若以色列持續封鎖加薩地帶，將「完全有可能」（every possibility）開啟第二條戰線；惟就現狀分析，以色列絕無可能在這時候低頭，且以軍既已空襲敘利亞，顯見以色列早已準備好因應北方之軍事威脅，故以巴戰爭恐隨著戰事延續，進一步升級（escalate）為中東戰爭。

而早在10月9日，白宮即表示美軍事援助已在前往以色列的途中，且未來數日亦會持續提供更多軍援；同時，美軍福特號（USS Gerald R. Ford）航母打擊群亦已開網地中海之以色列一側，除為防止哈瑪斯取得額外支援，亦準備好隨時因應各種可能之情況。故若伊朗、敘利亞及真主黨，甚至其他中東國家加入對以行動，使以巴戰爭升級為中東戰爭，美之軍援力度必大幅增加，且亦不排除直接參戰之可能性，屆時，將牽動全球戰略情勢。

Photo Credit: GettyImages 今年7月閱兵儀式上的哈瑪斯士兵

以巴戰爭若進一步升級，恐改變全球戰略情勢，台灣應有所警覺

過去為制衡中國崛起，美在歐巴馬時期即啟動「重返亞洲」，並將持續將其戰略重心東移，使中國在南海、台海等區域之行動有所顧忌；俄烏戰後，美國亦持續軍援烏克蘭，使俄國備感壓力。然若以巴戰爭進一步升級，恐致美國難以同時因應俄烏戰爭、以巴戰爭及印太區域之權力平衡，而相對減輕對中國在印太區域的制衡能量；對此，北京當然樂見以巴戰爭升級，以吸引美國對印太區域的戰略重心。

綜上，中俄等美國主要戰略對手現已認美國正走向衰弱，加上中國近年內部經濟亦正高度動盪，使中國對外在情勢判斷更為敏感，此時若美因以巴戰爭升級，減輕印太區域對中制衡力道，恐致中國對外——尤其是台灣及南海區域——政策更為激進並更具侵略性。

此次以色列情報系統失靈的經驗亦顯示，僅單靠注意敵方兵力集結與武器配送等現象判斷是否有入侵意圖，恐已難因應新的戰爭型態；另在愈趨複雜的全球戰略下，任何情勢的變動均可能牽一髮而動全身，因此，台灣對外戰略思考應更加全面與敏銳，尤其需密切關注此次以巴戰爭升級的可能性，及美國戰略重心任何調整的可能性，更須嚴防中國在此期間對台可能的任何行止。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航