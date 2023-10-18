天冷禁穿防寒便服，學生陳情反遭匿名威脅「等收傳票吧！」新北市府函送稱不知情

新北市升學名校中山國中，2019年公佈禁令，禁止學生外穿禦寒外套，內搭連帽外套的帽子還要塞進去，不能露出來。即便2020年教育部明文規定，學生可在校服內、外自行加穿保暖衣物，中山國中並未跟進，到了2022年底這個近5年最冷冬天，學生終於炸鍋。

「阿不是就很冷嗎？這樣有違反規定嗎？」中山國中畢業校友成立的匿名版「黑特/告白中山股份無限公司」2022年12月開始出現許多關於便服規定的抱怨。有學生指出，部分教師甚至「繞道處罰」，針對最外層穿禦寒外套的學生，威脅要記曠課。

陳情反遭神秘人士威脅提告、新北市府函送

針對此事，目前就讀大學3年級的校友徐同學，以匿名版的名義發函給新北市教育局，指出校方違反教育部規定。12月下旬，徐同學收到一封匿名威脅訊息，宣稱「我們會用各種方式鼓勵老師們不用原諒去提告」、「等著收法院傳票吧」，徐同學仍專注於公文往來。經多次溝通，中山國中終於在2023年1月18日公佈通過新版校規，撤銷原禁令。

本以為事件就此落幕，徐同學今年2月卻收到傳票。新北市府認為他疑似違反《公司法》第 19 條第 1 項「未經設立登記公司名義經營業務罪」，將他函送地檢署偵辦。

國小就開始當學生代表的徐同學受訪表示，他很清楚學生反映問題時「會被學校壓著」，為了讓學生心情有個出口、弭平不對等關係，他國中畢業後成立粉專，至今6年沒有改變初衷。

收到傳票之後，他徵詢法律系學長意見，第一時間把匿名版名的「公司」二字拿掉。法律系學長很肯定地告訴他「不會有事，去說明就好了」，家人也完全支持他。

學生收到傳票，理由竟與五月天有關

2月23日，徐同學獨赴偵查庭，他告訴檢察官，「黑特/告白中山股份無限公司」命名靈感來自五月天的演唱會專輯《人生無限公司》，因為知道《公司法》沒有這種公司類別，粉專沒經營業務，也無意要誤導人，目前「公司」二字都已經移除。

粉專簡介至今仍寫著「社群媒體代理商」， 徐同學說，臉書專頁成立時都要選類別，但不等於有營利的事實，他強調「一直都沒有任何營利，還要貼錢請人管理。」

今年9月7日，新北市地檢署做出不起訴處分。不起訴處分書內容顯示，檢察官完全接受徐同學的解釋，但仍看不出是新北市政府哪個單位、基於什麼理由，將徐同學函送地檢署偵辦。

青民協質疑，新北市府濫訴報復陳情人

台灣青年民主協會（青民協）10月16日在臉書貼出圖文聲援徐同學，並譴責新北市府濫用司法資源恐嚇、報復陳情學生。聯合國兒童權利公約審查專家建議「政府應採取必要措施，保護提出申訴之兒少或代表兒少申訴者，免於報復、恐嚇或其他負面影響」，新北市府不但做不到，還示範「解決不了問題，就想解決提出問題的人。」

青民協理事長張育萌說，這個函送實在是太荒謬，希望新北市府說清楚，函送的決定是基於什麼內部程序？有沒有經過法制單位評估？教育局局長知情嗎？新北市府這樣對待陳情人，以後誰還敢陳情？

神秘客威脅與惡意檢舉，時間不謀而合

青民協貼文發布隔天，中央社報導，教育局和中山國中校方都否認有提告，是新北市經濟發展局接獲檢舉。

《關鍵評論網》17日午間獨家採訪到新北市經發局公司登記科，高科長證實，去年12月下旬有人向新北市市長信箱檢舉，分案到該科。檢舉時機與徐同學收到匿名威脅的時間點不謀而合。

高科長說，因查無公司以此名稱登記，臉書簡介又寫著「社群媒體代理商」，確實有違反《公司法》第19條的疑慮，便依法將資料交給檢方調查。

函送前是否知道此案與教育局陳情有關？高科長說，直到今天才知道，當時從頭到尾都是根據《公司法》處理。近期收到不起訴處分書，將尊重檢方調查的結果，不會申請再議。

陳情學生v.s黑函影舞者，兒盟：是大人要加油

兒童福利聯盟發言人李宏文分析，這個案例有3點值得深思。首先，即便教育部已解禁服儀，各縣市兒少委員會的兒少代表仍高度關注、很常提案。這顯示無論教育部如何三令五申，很多學校還是在踩紅線。

再者，校內兒少表達意見機制是無效的。李宏文表示，要靠熱心校友自發成立匿名粉專、陳情檢舉，才能讓更多人聽見心聲，這代表整個行政機關仍有「你說你的、我做我的」的態度；許多規定只是方便管理，並不考慮兒少最佳利益。

最後，兒童權利公約的落實，最需要精進的是大人。李宏文說，躲在暗處發黑函威脅、檢舉的「影武者」，正凸顯大人「怕孩子爬到自己頭上」的心態，導致不願學習理性溝通、沒雅量接受結果，也不練習理直氣和說服人。

反觀徐同學，他具名發文向教育部檢舉，以尊重、負責的態度去行使自己的表意權和公共事務參與權。李宏文說，兒少代表仍然願意發揮力量，爭取行政體制對兒少的尊重，這是此事件最值得欣慰之處。



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核稿編輯：楊士範