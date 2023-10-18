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2023/10/18,
教育

天冷禁穿防寒便服，學生陳情反遭匿名威脅「等收傳票吧！」新北市府函送稱不知情

天冷禁穿防寒便服，學生陳情反遭匿名威脅「等收傳票吧！」新北市府函送稱不知情
IG匿名版「黑特/告白中山股份無限公司」遭告違反公司法獲不起訴，版主質疑是因學生投訴新北市中山國中禁禦寒衣物外穿才遭市府提告；新北市教育局和校方都否認提告。圖為中山國中學生上學情形。 Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

上個冬天是近5年最冷，號稱「新北升學第一」的中山國中卻禁止學生外穿便服外套禦寒。校友成立粉專搜集學生抱怨，卻收到匿名威脅「我們會用各種方式鼓勵老師提告」、「等著收法院傳票吧！」這名校友今年被新北市府移送地檢署偵辦，理由是粉專名稱參考了五月天的專輯...

新北市升學名校中山國中，2019年公佈禁令，禁止學生外穿禦寒外套，內搭連帽外套的帽子還要塞進去，不能露出來。即便2020年教育部明文規定，學生可在校服內、外自行加穿保暖衣物，中山國中並未跟進，到了2022年底這個近5年最冷冬天，學生終於炸鍋。

「阿不是就很冷嗎？這樣有違反規定嗎？」中山國中畢業校友成立的匿名版「黑特/告白中山股份無限公司」2022年12月開始出現許多關於便服規定的抱怨。有學生指出，部分教師甚至「繞道處罰」，針對最外層穿禦寒外套的學生，威脅要記曠課。

陳情反遭神秘人士威脅提告、新北市府函送

針對此事，目前就讀大學3年級的校友徐同學，以匿名版的名義發函給新北市教育局，指出校方違反教育部規定。12月下旬，徐同學收到一封匿名威脅訊息，宣稱「我們會用各種方式鼓勵老師們不用原諒去提告」、「等著收法院傳票吧」，徐同學仍專注於公文往來。經多次溝通，中山國中終於在2023年1月18日公佈通過新版校規，撤銷原禁令。

本以為事件就此落幕，徐同學今年2月卻收到傳票。新北市府認為他疑似違反《公司法》第 19 條第 1 項「未經設立登記公司名義經營業務罪」，將他函送地檢署偵辦。

國小就開始當學生代表的徐同學受訪表示，他很清楚學生反映問題時「會被學校壓著」，為了讓學生心情有個出口、弭平不對等關係，他國中畢業後成立粉專，至今6年沒有改變初衷。

收到傳票之後，他徵詢法律系學長意見，第一時間把匿名版名的「公司」二字拿掉。法律系學長很肯定地告訴他「不會有事，去說明就好了」，家人也完全支持他。

學生收到傳票，理由竟與五月天有關

2月23日，徐同學獨赴偵查庭，他告訴檢察官，「黑特/告白中山股份無限公司」命名靈感來自五月天的演唱會專輯《人生無限公司》，因為知道《公司法》沒有這種公司類別，粉專沒經營業務，也無意要誤導人，目前「公司」二字都已經移除。

粉專簡介至今仍寫著「社群媒體代理商」， 徐同學說，臉書專頁成立時都要選類別，但不等於有營利的事實，他強調「一直都沒有任何營利，還要貼錢請人管理。」

今年9月7日，新北市地檢署做出不起訴處分。不起訴處分書內容顯示，檢察官完全接受徐同學的解釋，但仍看不出是新北市政府哪個單位、基於什麼理由，將徐同學函送地檢署偵辦。

青民協質疑，新北市府濫訴報復陳情人

台灣青年民主協會（青民協）10月16日在臉書貼出圖文聲援徐同學，並譴責新北市府濫用司法資源恐嚇、報復陳情學生。聯合國兒童權利公約審查專家建議「政府應採取必要措施，保護提出申訴之兒少或代表兒少申訴者，免於報復、恐嚇或其他負面影響」，新北市府不但做不到，還示範「解決不了問題，就想解決提出問題的人。」

青民協理事長張育萌說，這個函送實在是太荒謬，希望新北市府說清楚，函送的決定是基於什麼內部程序？有沒有經過法制單位評估？教育局局長知情嗎？新北市府這樣對待陳情人，以後誰還敢陳情？

神秘客威脅與惡意檢舉，時間不謀而合

青民協貼文發布隔天，中央社報導，教育局和中山國中校方都否認有提告，是新北市經濟發展局接獲檢舉。

《關鍵評論網》17日午間獨家採訪到新北市經發局公司登記科，高科長證實，去年12月下旬有人向新北市市長信箱檢舉，分案到該科。檢舉時機與徐同學收到匿名威脅的時間點不謀而合。

高科長說，因查無公司以此名稱登記，臉書簡介又寫著「社群媒體代理商」，確實有違反《公司法》第19條的疑慮，便依法將資料交給檢方調查。

函送前是否知道此案與教育局陳情有關？高科長說，直到今天才知道，當時從頭到尾都是根據《公司法》處理。近期收到不起訴處分書，將尊重檢方調查的結果，不會申請再議。

陳情學生v.s黑函影舞者，兒盟：是大人要加油

兒童福利聯盟發言人李宏文分析，這個案例有3點值得深思。首先，即便教育部已解禁服儀，各縣市兒少委員會的兒少代表仍高度關注、很常提案。這顯示無論教育部如何三令五申，很多學校還是在踩紅線。

再者，校內兒少表達意見機制是無效的。李宏文表示，要靠熱心校友自發成立匿名粉專、陳情檢舉，才能讓更多人聽見心聲，這代表整個行政機關仍有「你說你的、我做我的」的態度；許多規定只是方便管理，並不考慮兒少最佳利益。

最後，兒童權利公約的落實，最需要精進的是大人。李宏文說，躲在暗處發黑函威脅、檢舉的「影武者」，正凸顯大人「怕孩子爬到自己頭上」的心態，導致不願學習理性溝通、沒雅量接受結果，也不練習理直氣和說服人。

反觀徐同學，他具名發文向教育部檢舉，以尊重、負責的態度去行使自己的表意權和公共事務參與權。李宏文說，兒少代表仍然願意發揮力量，爭取行政體制對兒少的尊重，這是此事件最值得欣慰之處。

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核稿編輯：楊士範


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