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TNL+ 2023/10/19,
綜藝

2023金鐘獎綜藝節目賽前分析：百米賽跑和馬拉松長跑要怎麼評比？原來玄機就在這裡

2023金鐘獎綜藝節目賽前分析：百米賽跑和馬拉松長跑要怎麼評比？原來玄機就在這裡
Photo Credit: 三立提供

我們想讓你知道的是

如果你還關心金鐘獎綜藝節目類在21日頒獎典禮當天獎落誰家的話，你看到今年入圍名單，應該會有很多疑問號，納悶著：「這樣的節目怎麼拚出勝負？」其實，這是問題、也已是答案。至於5組入圍的主持人，例如吳宗憲、吳姍儒、陳漢典、Lulu、沈玉琳、胡瓜等人，這對喜歡看綜藝節目的觀眾來說，一點都不陌生。但在各擅其長的主持中，要如何才能脫穎而出？

綜藝節目獎——在綜藝節目的大架構下各自表述

百米賽跑和馬拉松長跑，差異性在哪？共同點又是什麼？

如果你懂了這兩種運動的差別，那對於今（2023）年的金鐘獎綜藝節目類入圍獎項，就約略會有一個概論，「原來玄機就在這」。

如果你還關心金鐘獎綜藝節目類在21日頒獎典禮當天獎落誰家的話，你看到今年入圍名單，應該會有很多疑問號，納悶著：「這樣的節目怎麼拚出勝負？」其實，這是問題、也已是答案。

回到最先的問題，百米賽和馬拉松有何區別？一言以蔽之，「跑」是他們的共同點，最大差異則是一個要在10秒左右分高下，一個則是需要一段時間的耐力賽。

懂了這樣的道理，再看今年綜藝節目類入圍名單，或許你也就可以豁然開朗。

先看今年名單，包括《FeatChill フィーチャ 》喬瑟夫×盧廣仲×黑嘉嘉、《大嘻哈時代2》、《原子少年ATOM BOYZ》、《最強綜藝秀》、《綜藝大熱門》這五個節目。這樣的名單一字攤開，該如何解讀其意？

先就節目的型態而言，有選秀類節目、有接近傳統類綜藝節目元素的、也有現場演出秀情境的，五個入圍節目就有三種不同類型節目同場較勁，如果你是評審、如何選出今年的綜藝節目得主呢？

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