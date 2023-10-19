2023金鐘獎綜藝節目賽前分析：百米賽跑和馬拉松長跑要怎麼評比？原來玄機就在這裡

綜藝節目獎——在綜藝節目的大架構下各自表述

百米賽跑和馬拉松長跑，差異性在哪？共同點又是什麼？

如果你懂了這兩種運動的差別，那對於今（2023）年的金鐘獎綜藝節目類入圍獎項，就約略會有一個概論，「原來玄機就在這」。

如果你還關心金鐘獎綜藝節目類在21日頒獎典禮當天獎落誰家的話，你看到今年入圍名單，應該會有很多疑問號，納悶著：「這樣的節目怎麼拚出勝負？」其實，這是問題、也已是答案。

回到最先的問題，百米賽和馬拉松有何區別？一言以蔽之，「跑」是他們的共同點，最大差異則是一個要在10秒左右分高下，一個則是需要一段時間的耐力賽。

懂了這樣的道理，再看今年綜藝節目類入圍名單，或許你也就可以豁然開朗。

先看今年名單，包括《FeatChill フィーチャ 》喬瑟夫×盧廣仲×黑嘉嘉、《大嘻哈時代2》、《原子少年ATOM BOYZ》、《最強綜藝秀》、《綜藝大熱門》這五個節目。這樣的名單一字攤開，該如何解讀其意？

先就節目的型態而言，有選秀類節目、有接近傳統類綜藝節目元素的、也有現場演出秀情境的，五個入圍節目就有三種不同類型節目同場較勁，如果你是評審、如何選出今年的綜藝節目得主呢？